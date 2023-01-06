Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти

Бойові машини "Бредлі" добре зарекомендували себе в міських умовах під час війни в Іраку. Вони також мають перевагу над радянськими та російськими аналогами через кращий захист та систему управління вогнем. Важливо налагодити ремонт цих машин в Україні, а не везти їх до Польщі, Румунії чи іншої країни, говорять експерти в інтерв'ю виданню Task & Рurpose.

Уряд США оголошує про надання Україні бойових машин "Бредлі", які забезпечать українським військам більший захист і мобільність, ніж їхні машини російського і радянського виробництва.

Представник Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер підтвердив в інтерв'ю виданню Task & Purpose у четвер, що наступний транш американської військової допомоги Україні включатиме БМП "Бредлі", але не повідомив інших подробиць.

За словами полковника морської піхоти у відставці Джей Д. Вільямса, дослідника оборонної політики з корпорації RAND, "Бредлі" мають декілька суттєвих переваг над більшістю бойових машин, які були на озброєнні українців до останнього російського вторгнення, в тому числі над старими версіями БМП і БТР радянських часів.

Вільямс зауважив, що оскільки це гусеничні машини, "Бредлі" набагато мобільніші, ніж колісні транспортні засоби, особливо під час в’язких зимових і весняних місяців в Україні.

Бойові машини "Бредлі" також мають більш сучасні бойові системи, в тому числі оптику, вогневі системи і засоби зв'язку, у порівнянні з їхніми аналогами радянських часів. Вони озброєні 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. Багато машин мають модернізовану броню, яка робить їх більш живучими, ніж БМП і БТР.

За його словами, БМП-1 та БМП-2, наприклад, мають легке бронювання та зовнішні паливні баки на задніх дверях, з яких десант виходить та заходить у машину, що робить їх вразливими до засідок з тилу.

"росіяни – вони не ставляться до живучості екіпажу так серйозно, як ми ставимося. І це дуже важливо для українців", – сказав генерал армії у відставці Пітер Чіареллі, який командував 1-ю бронетанковою (кавалерійською в американському варіанті – iPress) дивізією і служив на посаді голови Багатонаціонального корпусу в Іраку.

Як радянські, так і російські танки, наприклад, мають автоматичні зарядні пристрої біля основи башти, які вміщують до 20 боєприпасів – і всі вони можуть вибухнути, якщо танки будуть підбиті. Коли це трапляється, башти танків підкидає в повітря жахливим вибухом, відомим як "ефект Джека-стрибунця".

Чіареллі зауважив, що додатковий захист, який бойові машини "Бредлі" надають екіпажу і солдатам всередині, буде особливо важливим для українців з огляду на чисельність їхніх сил і тривалість бойових дій.

"Вони забезпечують величезний нагляд за піхотою, – сказав Чіареллі. – Ви можете перемістити їх у відносно безпечному транспортному засобі на вигідну позицію. Я впевнений, що українці зможуть розмістити в них більше [військовослужбовців], тому що вони мають не так багато спорядження, як ми. Можливо, до десяти чоловік зможуть розташуватися в кузові цієї машини".

За його словами, під час війни в Іраку "Бредлі" довели свою цінність у міських умовах.

Як стверджує Гліб Парфьонов – військовий аналітик, який працює в аналітичному центрі Джеймстаунського фонду у Вашингтоні (округ Колумбія), якщо українські військові розпочнуть наступ проти російських військ, бойові машини "Бредлі" будуть більш корисними, ніж нинішній парк українських БМП, частково тому, що вони мають кращу систему управління вогнем, ніж їхні радянські й російські аналоги.

Він зазначив, що головним викликом буде забезпечення українців достатньою кількістю запасних частин для ремонту і обслуговування "Бредлі".

Крім того, що українці вже отримали кілька інших типів бойових машин, таких як американські M113 Gavins, британські FV103 Spartans і французькі VAB, українці також використовують захоплені російські машини, на кшталт БМП-3.

"Технічне обслуговування в ЗСУ – це інша сторона пекла", – сказав Парфьонов, додавши, що вони мають "зоопарк" різних видів техніки, що ускладнює пошук запчастин.

Натомість генерал-лейтенант армії у відставці Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, зазначив, що Сполучені Штати мають тисячі бойових машин "Бредлі", тому пошук запчастин для українців не повинен стати великою проблемою.

"Одна з речей, яку я хотів би бачити, щоб ми, Сполучені Штати та інші, допомогли створити можливості для технічного обслуговування в Україні, щоб вони могли працювати з усіма цими різними машинами, а не везти їх назад до Польщі, Німеччини, Словаччини чи ще кудись", – підкреслив він.

Ходжес запропонував, щоб приватний бізнес допоміг українцям розвинути свої можливості з ремонту військової техніки та іншого обладнання, або, щоб ця робота могла виконуватися всередині України, США та їхні союзники мають навчати українських механіків.

Чіареллі ж зауважив: зрештою, може бути легше допомогти українцям відремонтувати "Бредлі", ніж знайти запчастини для їхніх старих радянських і російських транспортних засобів.

Він також очікує, що навчання українських військовослужбовців експлуатації "Бредлі" займе тижні, а не місяці, тому що вони довели свою здатність швидко освоювати нові технології, такі як високомобільні артилерійські ракетні системи або HIMARS.

За його словами, головне, що потрібно пам'ятати про бойові машини "Бредлі" – це те, що вони працюють разом із десантною піхотою.

"Українці, з усього того, що я бачив здалеку, розуміють важливість бронетанково-піхотної групи для захисту міських районів, – сказав Чіареллі. – "Бредлі" забезпечуватимуть своєрідне спостереження за піхотою, а піхота, у свою чергу, забезпечуватиме ближній захист "Бредлі" в міських районах. Жоден із цих родів військ не може обійтися без іншого в міській місцевості чи деінде. Саме піхотно-бронетанкова команда є настільки ефективною".

Джерело: Task & purpose