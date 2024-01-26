Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек

Ось гарантований спосіб втратити гроші: зробити ставку на майбутнє війни в Україні. Інші зробили таку ставку і багато програли.
Пам'ятаєте ті впевнені прогнози експертів, що росія візьме Київ за тиждень? А через два роки – що росія ледве втримає Крим.
Або що Європа пожертвує Україною в обмін на дешеві російські енергоносії? Скажіть це російським військам, яких обстрілюють британські ракети і німецькі танки. Чи дозволить ця модна західна зброя зробити можливим контрнаступ України влітку 2023 року, щоб звільнити Крим і загнати путінські легіони назад в росію? Погляд на карту покаже вам, наскільки добре все пройшло.
У цьому дусі автор пропонує кілька власних прогнозів. Це безпрограшна пропозиція: виявитися правим буде доказом прозорливості і передбачливості. А помилка не може бути більшою, ніж помилялися інші.
Прогноз 1. Війна триватиме
путін інвестував своє політичне життя і, можливо, своє фізичне здоров'я, у те, щоб зробити з Києвом те, що Червона армія зробила з Берліном. Україна втомилася і прагне миру, але українці повинні отримати щось позитивне за свої зусилля, наприклад, звільнення Криму, а не вмирати просто для того, щоб зупинити хижого маніяка в кремлі.
Якщо не станеться якихось вирішальних подій на полі бою, важко уявити собі мир, досягнутий шляхом переговорів, який би влаштував обидві сторони на цьому етапі. Ця війна врешті-решт закінчиться, як і всі війни. Але не 2024 року.
Прогноз 2. Патова ситуація триватиме
Чим більше Україна і росія прагнули перемоги, тим більше заглиблювалася патова ситуація. Частково це пов'язано зі структурними дефектами обох армій, такими як погана тактика і брак ресурсів.
А також через поширення таких технологій, як безпілотники і боєприпаси з GPS-наведенням, які роблять пересування на відкритій місцевості ризикованим і спонукають війська відсиджуватися в укриттях. У будь-якому випадку, результатом, швидше за все, буде продовження окопної війни і дорогі битви за маловідомі села.
Пророцтво 3. Буде ще більше розчарувань від диво-зброї
Чи можете ви вгадати, якою буде диво-зброя 2024 року? У попередніх конкурсах брали участь дрони, ракети HIMARS, гіперзвукові ракети і навіть старі танки Leopard і бронетранспортери Bradley. Наскільки вони змінили війну, можна побачити в "Передбаченні 2" ("Патова ситуація").
Цьогоріч, ймовірно, лідером є штучний інтелект, який обіцяє зробити "розумні" бомби розумнішими, а процес наведення на ціль – швидшим. Судячи з історії, або Україна, або росія – скоріш за все, Україна, з допомогою Заходу – отримають короткочасну перевагу ШІ, поки інша сторона або не скопіює технологію, або не навчиться її зводити нанівець.
Прогноз 4. США та Європа продовжать підтримувати Україну
Посилення ультраправих партій в Європі та можливе переобрання Дональда Трампа можуть турбувати Київ. Але для демократичних країн зрада союзників залишає неприємний осад: згадайте, як увійшов в історію Чемберлен після Мюнхена, або як перевернулася американська політика через втрату націоналістичного Китаю, Південного В'єтнаму та Афганістану.
Для деяких правих лідерів легко засуджувати допомогу Києву, доки вони не є партією влади. Покладіть на них відповідальність за передачу України путіну, і вони можуть заспівати іншу пісню.
Прогноз 5. Увага світу переключиться на інший конфлікт
Це вже сталося, оскільки висвітлення війни в Газі заглушило колись бурхливий потік новин про Україну.
Проте фокус з Гази може зміститися на потенційні конфлікти між Ізраїлем та Іраном, Іраном та Америкою, Китаєм, Тайванем та Америкою. Але так само ймовірно, що несподіваний конфлікт виникне десь в іншому місці, щоб привернути увагу світової спільноти.
Щось десь станеться. Ви можете поставити на це гроші.
Джерело: CEPA