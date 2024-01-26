Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек

Оглядач з безпекових та оборонних питань Майкл Пек, який пише для Forbes, Defense News, Foreign Policy, Business Insider, Popular Mechanics та СEPA зробив свій власний прогноз розвитку війни росії проти України на 2024 рік. Війна триватиме, рушійною силою стане ШІ, Україна може отримати короткострокову перевагу за допомогою Заходу, поки росіяни не скопіюють технологію або ж навчаться протидіяти їй.

Ось гарантований спосіб втратити гроші: зробити ставку на майбутнє війни в Україні. Інші зробили таку ставку і багато програли.

Пам'ятаєте ті впевнені прогнози експертів, що росія візьме Київ за тиждень? А через два роки – що росія ледве втримає Крим.

Або що Європа пожертвує Україною в обмін на дешеві російські енергоносії? Скажіть це російським військам, яких обстрілюють британські ракети і німецькі танки. Чи дозволить ця модна західна зброя зробити можливим контрнаступ України влітку 2023 року, щоб звільнити Крим і загнати путінські легіони назад в росію? Погляд на карту покаже вам, наскільки добре все пройшло.

У цьому дусі автор пропонує кілька власних прогнозів. Це безпрограшна пропозиція: виявитися правим буде доказом прозорливості і передбачливості. А помилка не може бути більшою, ніж помилялися інші.

Прогноз 1. Війна триватиме

путін інвестував своє політичне життя і, можливо, своє фізичне здоров'я, у те, щоб зробити з Києвом те, що Червона армія зробила з Берліном. Україна втомилася і прагне миру, але українці повинні отримати щось позитивне за свої зусилля, наприклад, звільнення Криму, а не вмирати просто для того, щоб зупинити хижого маніяка в кремлі.

Якщо не станеться якихось вирішальних подій на полі бою, важко уявити собі мир, досягнутий шляхом переговорів, який би влаштував обидві сторони на цьому етапі. Ця війна врешті-решт закінчиться, як і всі війни. Але не 2024 року.

Прогноз 2. Патова ситуація триватиме

Чим більше Україна і росія прагнули перемоги, тим більше заглиблювалася патова ситуація. Частково це пов'язано зі структурними дефектами обох армій, такими як погана тактика і брак ресурсів.

А також через поширення таких технологій, як безпілотники і боєприпаси з GPS-наведенням, які роблять пересування на відкритій місцевості ризикованим і спонукають війська відсиджуватися в укриттях. У будь-якому випадку, результатом, швидше за все, буде продовження окопної війни і дорогі битви за маловідомі села.

Пророцтво 3. Буде ще більше розчарувань від диво-зброї

Чи можете ви вгадати, якою буде диво-зброя 2024 року? У попередніх конкурсах брали участь дрони, ракети HIMARS, гіперзвукові ракети і навіть старі танки Leopard і бронетранспортери Bradley. Наскільки вони змінили війну, можна побачити в "Передбаченні 2" ("Патова ситуація").

Цьогоріч, ймовірно, лідером є штучний інтелект, який обіцяє зробити "розумні" бомби розумнішими, а процес наведення на ціль – швидшим. Судячи з історії, або Україна, або росія – скоріш за все, Україна, з допомогою Заходу – отримають короткочасну перевагу ШІ, поки інша сторона або не скопіює технологію, або не навчиться її зводити нанівець.

Прогноз 4. США та Європа продовжать підтримувати Україну

Посилення ультраправих партій в Європі та можливе переобрання Дональда Трампа можуть турбувати Київ. Але для демократичних країн зрада союзників залишає неприємний осад: згадайте, як увійшов в історію Чемберлен після Мюнхена, або як перевернулася американська політика через втрату націоналістичного Китаю, Південного В'єтнаму та Афганістану.

Для деяких правих лідерів легко засуджувати допомогу Києву, доки вони не є партією влади. Покладіть на них відповідальність за передачу України путіну, і вони можуть заспівати іншу пісню.

Прогноз 5. Увага світу переключиться на інший конфлікт

Це вже сталося, оскільки висвітлення війни в Газі заглушило колись бурхливий потік новин про Україну.

Проте фокус з Гази може зміститися на потенційні конфлікти між Ізраїлем та Іраном, Іраном та Америкою, Китаєм, Тайванем та Америкою. Але так само ймовірно, що несподіваний конфлікт виникне десь в іншому місці, щоб привернути увагу світової спільноти.

Щось десь станеться. Ви можете поставити на це гроші.

Джерело: CEPA