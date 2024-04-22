Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом

Ніколи не пізно приймати правильні рішення, які можуть змінити поле бою в Україні. Таку думку висловила в колонці у The Atlantic Енн Епплбом. Втім, вона зазначає, що будь-яка затримка правильного рішення має свою ціну. Наприклад, якби на початку війни США надали Україні далекобійну зброю, світ зараз міг би виглядати по-іншому. Авторка підкреслює, що голосування за допомогу Україні чітко окреслило проросійську групу в Республіканській партії. Це демонструє автократам у Китаї чи Угорщині, що їхня пропагандистська кампанія в США може дати результат. І підтримує Джонсона, який рекомендував негайно натиснути на ЄС, аби вивільнити 300 млрд російських активів для відправки в Україну, що закріпить успіх.

"Ніколи не пізно ухвалювати правильні рішення, тому що для них ніколи не буває пізно. І завжди можна вплинути на те, що станеться завтра, зробивши правильний вибір сьогодні". На цьому наголошує Енн Епплбом у The Atlantic. Наразі Конгрес США нарешті робить один із таких правильних виборів. Незабаром американська зброя та боєприпаси знову почнуть надходити в Україну.

Втім, експертка підкреслює, що затримки мають свою ціну. Зволікаючи стільки місяців, зайшовши у глухий кут прикордонної реформи, а потім повернувши назад, республіканці в Конгресі, які заблокували постачання зброї та боєприпасів для України, завдали величезної шкоди, подекуди непоправної. За останні пів року Україна втратила територію, життя та інфраструктуру. Якби Україна не була позбавлена протиповітряної оборони, місто Харків могло б досі мати більшість своїх електростанцій. Люди, які загинули під час майже щоденних бомбардувань Одеси, можливо, все ще були б живі. Українські солдати, які провели тижні на передовій, отримуючи боєприпаси, можливо, не були б настільки деморалізовані.

Енн Епплбом вважає, що ця затримка також змінила американську політику. Лише меншість республіканців у Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном, приєдналися до більшості демократів, і схвалили виділення 60 мільярдів доларів допомоги. За її словами, у Конгресі консолідувалася явно проросійська республіканська фракція. Урок очевидний: будь-хто, хто намагається маніпулювати зовнішньою політикою Сполучених Штатів, чи то автократ в Угорщині, чи Комуністична партія Китаю, тепер знає, що ретельно розроблена пропагандистська кампанія, спрямована на потрібних людей, може мати набагато більший успіх, ніж будь-хто колись вважав можливим. З перших днів російського вторгнення 2022 року путін намагався завоювати Україну за допомогою психологічних ігор та військової сили. Йому потрібно було переконати американців, європейців і, насамперед українців, що перемога неможлива, що єдиною альтернативою є капітуляція і що українська держава з часом зникне.

В результаті, як зауважує Енн Епплбом, багато американців і європейців, на відміну від українців, підтримали цю точку зору. Проросійські впливові особи, серед яких Такер Карлсон, Джей Д. Венс, Девід Сакс ­– за підтримки армії проросійських тролів на X та інших платформах соціальних мереж, допомогли створити наратив про провал і переконати меншість у Конгресі заблокувати допомогу Україні. "Цікаво простежити шлях допису в соціальних мережах, який неправдиво стверджував, що президент України Володимир Зеленський володіє двома яхтами: як він просувався "харчовим ланцюжком" наприкінці минулого року – від клавіатури пропагандиста через ехо-камеру тролів, і до мізків американських законодавців", – зазначає авторка. Вона згадує, що дехто з колег сенатора Тома Тілліса, республіканця з Північної Кароліни, під час дебатів про військову допомогу Україні вголос переймалися, що "люди купуватимуть яхти на ці гроші". Вони начиталися неправдивих історій і повірили в них.

Але з прийняттям законопроєкту про допомогу, на думку експертки, російська кампанія з деморалізації зазнала серйозної поразки. Це також поразка для російських військових зусиль, і не лише тому, що українці тепер матимуть більше боєприпасів. Несподівано російські військові й російське суспільство знову опинилися перед перспективою дуже тривалої війни. Україна, підтримана об'єднаними військовими та економічними силами Сполучених Штатів і Європейського Союзу, є зовсім іншим супротивником, ніж ізольована і самотня Україна.

"Це не означає, що росіяни швидко здадуться: путін і пропагандисти, які підтримують його на державному телебаченні, неодноразово заявляли, що їхня мета – не отримати трохи додаткової території, а контролювати всю Україну. Вони не хочуть обмінювати землю на мир. Вони хочуть окупувати Харків, Одесу, Київ тощо. Зараз, коли їхні цілі стають все більш важкодосяжними, для демократичних країн, які підтримують Україну, настав час переглянути свою стратегію", – стверджує Енн Епплбом.

За її словами, щойно пакет допомоги стане законом, психологічна перевага знову буде на боці Заходу. Вона радить скористатися цим. Як рекомендував сам Джонсон, адміністрація Байдена повинна негайно натиснути на європейських союзників, щоб ті вивільнили 300 мільярдів доларів російських активів, якими спільно володіють, і направили їх в Україну. Для цього є чудові юридичні та моральні аргументи – ці гроші можна законно вважати формою репарацій. Цей крок також дасть зрозуміти кремлю, що у нього немає шляху назад до того, що раніше називалося "нормальними" відносинами, і що ціна, яку росія платить за свою колоніальну війну, буде тільки зростати.

"Це також хороший момент для європейців і американців, щоб серйозніше поставитися до санкцій і режимів експортного контролю, накладених на росію. Якби НАТО проводило справжню кампанію економічного тиску, до неї були б залучені тисячі людей, з великою кількістю екранів у центральному командному центрі й постійно оновлюваними розвідувальними даними. Натомість це завдання покладено на невелику групу людей із різних відомств у різних країнах, які можуть знати, а можуть і не знати про те, що роблять інші", – переконана Енн Епплбом.

Авторка наголошує, що з відновленням американської допомоги слід заохочувати українців продовжувати вести асиметричну війну, що вони чудово вміють. Кампанія ударів за допомогою повітряних і морських безпілотників, яка відтіснила Чорноморський флот від узбережжя, нальоти на російські газові й нафтові об'єкти за тисячі миль від України, вербування російських солдатів у росії до проукраїнських російських підрозділів, що воюють на кордоні – це потрібно нарощувати, а не зменшувати. Адміністрація Байдена також повинна прислухатися до пропозиції Джонсона про те, щоб США надавали більше і краще далекобійне озброєння, щоб українці могли вражати російські пускові установки ще до того, як ракети досягнуть України. Енн Епплбом підкреслює, що якби США зробили це восени 2022 року, коли Україна повертала свої території, світ міг би виглядати сьогодні зовсім інакше.

"Ця війна закінчиться лише тоді, коли росіяни більше не захочуть воювати, і вони перестануть воювати, коли зрозуміють, що не можуть перемогти. Тепер черга США переконати росіян, а також власний проросійський кокус у Конгресі, що їхнє вторгнення зазнає поразки. Найкращий спосіб зробити це – повірити в це самим", – завершує статтю Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantic