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Протистояння росії: Україна поповнюється «подвійними» HIMARS

Як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво…, ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України
В розпорядження українських військових надійшли перші американські ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 MLRS.
Протистояння росії: Україна поповнюється «подвійними» HIMARS Фото: Генштабу ЗСУ
Про це минулого тижня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Це далекобійні РСЗВ, які є по суті аналогом систем HIMARS, що вже працюють в Україні по ворожим цілям рф. Головна відмінність – M270 побудована на гусеничній платформі БМП M2 Bradley, тоді як HIMARS - на колісній. Обидві РСЗВ використовують однакові боєприпаси - це ракети калібру 227 мм. Разом з тим, за один залп M270 може випустити до 12 ракет, а HIMARS - до 6.
 
Кількість та країна-постачальник «подвійних» HIMARS поки офіційно не розголошуються. А в інтерв'ю BBC від 15 липня Олексій Резніков повідомляв, що він має надію «на додаткові HIMARS, додаткові М270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще» від українських партнерів.
Про наміри поставити в Україну М270 заявляв на початку червня міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, вони зможуть вражати цілі на відстані до 80 км. Чи використовують вже Збройні сили України М270 допоки невідомо.
 
Проте достеменно відомо про використання HIMARS по складам боєприпасів рф, логістичним ланцюжкам ворога в Україні. Глава Міноборони підтверджував, що українська сторона взяла на себе зобов'язання не задіяти високоточну зброю «по російських об'єктах на території російської федерації».
 
«Як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво…, ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України», - заявляв очільник міністерства.
 
Як ЗСУ працюють з HIMARS в Україні
 
За словами Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, на даний момент в країні 9 РСЗВ HIMARS та аналогічних комплексів, які були надані від США та інших союзників. Це дає змогу вражати недосяжні раніше цілі за лінією фронту. Проте, для контрнаступу це замало, і Київ потребує ще десятків таких систем. Очікується, що поставки будуть продовжуватися в рамках додаткової військової допомоги від США.
 
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опубликував відеофрагмент роботи цієї РСЗВ 25 червня і подякував американському народу за надане озброєння https://fb.watch/ejAyc_kzVz/
 
Робота систем на запорізькому напрямку, відео Генштабу ЗСУ від 4 липня https://fb.watch/ejBftR_pPr/
 
Фото Генштабу ЗСУ
 
Фото Генштабу ЗСУ
 
Фото Генштабу ЗСУ
 
Фото Генштабу ЗСУ
 
Фото Генштабу ЗСУ
 
Фото Генштабу ЗСУ
 

 
Фото Генштабу ЗСУ
Фото Генштабу ЗСУ
 
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17 07 2022 16:22
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