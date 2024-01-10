Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю естонському виданню Välisilm поділився своїм думками щодо війни в Україні. Він оцінив стратегічне значення позиції Заходу не тільки для результату у цій війні, але й для можливого протистояння з іншими супротивниками на глобальній арені. Генерал також висловив пропозицію, від якої "хтось міг би накласти в штани на Заході".

Неспроможність США та їхніх союзників підтримати Україну має глобальні наслідки, оскільки заохочує Іран, Північну Корею та Китай. Про це заявив в інтерв'ю естонській газеті Välisilm генерал у відставці, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Він вважає, що НАТО мало б збивати ракети, випущені росією по цивільній інфраструктурі України, порівнюючи ситуацію з поточними подіями в Червоному морі.

Нова повітряно-ракетна кампанія росії проти України. Як НАТО може допомогти Україні збивати російські ракети

Генерал зазначив, що росія планувала цей наступ протягом певного часу і нарощувала кількість ракет та безпілотників для цього. Це свідчить, що в санкціях є дірки, а також про те, що не лише іранці постачають до рф "Шахеди", але й китайці дуже явно сприяють їй. На його думку, на це слід звернути увагу США та Європейському Союзу: Захід повинен зменшити здатність інших країн сприяти росії.

Бен Годжес припускає, що рф має ще сотні ракет і безпілотників, кількість яких вона постійно нарощує. Отже, це означає, що ця повітряна кампанія триватиме ще деякий час. Тому Захід повинен надавати Україні засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також відслідковувати, звідки росія запускає ракети та дрони. Це, за словами генерала, необхідно для того, щоб мати можливість завдавати ударів у відповідь по базах, аеродромах чи пускових майданчиках.

Він наголошує, що Захід не може просто сидіти склавши руки і спостерігати, як росія продовжує обстрілювати мирне населення в Україні.

На його думку, Румунія, Польща та інші східноєвропейські країни НАТО повинні розглянути можливість протидіяти російським ракетам з власного повітряного простору. Як наголосив генерал, йдеться не про те, щоб сили Альянсу вступали в бій з російськими військами, а про те, щоб робити те саме, що роблять ВМС США у Червоному морі, збиваючи ракети, які націлені на цивільні вантажні судна. Він запитує, чому б Заходу не зробити те ж саме і не збивати ракети, націлені на ураження цивільних об'єктів в Україні?

Бен Годжес нагадує в інтерв'ю про нещодавній випадок, коли російська ракета пройшла через польський повітряний простір, а потім вразила ціль в Україні. Та задається питанням, чому Польща і Румунія не піднімають свої літаки у повітря, як тільки отримують інформацію про наближення ракет. Адже достеменно невідомо, що ця ракета не влучить по їхній території. Американський генерал вважає, що західні країни повинні почати протидіяти російським ракетам, аби допомогти українцям боротися з ними.

За його словами, звісно, дехто може накласти в штани від такої думки, але для нього це нічим не відрізняється від того, що роблять США, збиваючи ракети хуситів, які ті запускають проти цивільних суден у Червоному морі.

Останні ракетні атаки України, на думку генерала, підкреслюють безглуздість ідеї, що Захід повинен підштовхувати Україну до переговорів з росією, яка чинить десятки воєнних злочинів щодня на очах у всього світу. І на цьому тлі, зазначає Бен Годжес, з'являються нібито експерти, які кажуть Україні: "Ви повинні вести переговори з росією. Вам доведеться піти на поступки, вам доведеться віддати частину землі заради миру". За його словами, це свідчить про повне нерозуміння ними, що таке росія і які її цілі.

Безвихідь та допомога Україні. Не патова ситуація, а глухий кут, вийти з якого врешті-решт має допомогти Захід

За словами генерала Годжеса, стаття генерала Залужного в The Economist насправді була дуже корисною. Вона була тверезою, чіткою, і він точно визначив, у чому полягають виклики і що потрібно українським силам. На думку експерта, це саме той аналіз, який ви хотіли б почути від начальника Генерального штабу і це був дуже професійний аналіз, без емоцій.

"Якщо поглянути на переклад статті, то слово, яке використав The Economist для позначення ситуації, було stalemate (патова ситуація). Хоча насправді треба було б використати щось на кшталт deadlock (глухий кут), яке має іншу конотацію в англійській мові. Deadlock передбачає, що ситуація може бути вирішена", – вважає екскомандувач Сухопутних військ США в Європі.

Він зазначає, що в цьому Залужному потрібна допомога, оскільки росіяни мають величезну перевагу в безпілотниках і засобах радіоелектронної боротьби. Це те, над чим українці працюватимуть протягом зими, щоб покращити свою здатність діяти у цих надскладних умовах.

За словами американського генерала, ще з часів Холодної війни росіяни завжди мали кращі можливості радіоелектронної боротьби, ніж США. Він стверджує, що на Заході не дуже добре в цьому розбиралися, і не було достатньої кількості цих засобів. Тож зараз західним країнам доводиться наздоганяти росіян у цьому питанні.

Бен Годжес радить подумати над тим, що росія почала цю війну дев'ять років тому з усіма перевагами в засобах та озброєнні і через дев'ять років вони все ще контролюють лише близько 17 відсотків території України. Він нагадує, що російські військово-повітряні сили не змогли досягти переваги в повітрі або перехопити жодного потягу чи конвою, що везли обладнання чи боєприпаси з Польщі. Чорноморський флот відступає. Вже третина флоту була змушена передислокуватися зі Севастополя назад до Новоросійська після того, як було використано лише кілька ракет Storm Shadow.

Експерт нагадує, що російська логістична система дуже слабка. "Вони втратили понад 320 тисяч вбитими і пораненими у цій війні. Це неймовірно, особливо якщо врахувати, що Захід, зокрема Сполучені Штати і Німеччина, нічого особливо не зробили", – констатує генерал.

Тож, за його словами, зміна політики США і Німеччини, які хочуть, щоб Україна перемогла, вивільнила б достатньо можливостей, що допомогли б Києву вийти із цього глухого кута.

Брак волі Заходу. Через бездіяльність США росія та Іран залучають Китай до активних дій

Бен Годжес розкритикував дії Конгресу, який фактично уникає відповідальності, через що Захід і Україна багато втрачає. Він висловив сподівання, що проблема з допомогою Києву на цей рік вирішиться вже цього чи наступного місяця.

За його словами, Україна продовжуватиме боротися, незважаючи ні на що. Але Захід сильно програє, якщо не допоможе Україні перемогти росію. Тому що за тим, що робить росія, уважно спостерігають китайці. За тим, що робить Іран через своїх маріонеток ­– Хамас, хуситів і "Хезболлу", також спостерігають китайці.

"Сьогодні Сполучені Штати та їхні союзники не мають політичної волі, оборонно-промислового потенціалу і військового потенціалу, але особливо волі, допомогти Україні перемогти росію, допомогти Ізраїлю знищити Хамас, допомогти стримати здатність Ірану використовувати своїх маріонеток для порушення міжнародного судноплавства, стримати Північну Корею. Китайці повинні бачити, що Захід все ще є. Вони повинні бачити, що Захід все ще може робити все зазначене, і у такий спосіб, утримати їх від жахливого прорахунку. Ось що стоїть на кону", – вважає генерал.

Наприклад, за його словами, нездатність Заходу забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі, нездатність реально зупинити росію від цих нескінченних атак на цивільні об'єкти, заохочує Іран, Північну Корею і Китай. Тож поразка Заходу в Україні матиме глобальні наслідки.

На думку генерала, росіяни продовжуватимуть атаки, щоб продемонструвати російському населенню, особливо перед нібито виборами, що росія контролює ситуацію, що вона нібито перемагає і має необмежену владу. Втім, Бен Годжес переконаний, що ці атаки не спрацюють. Він відсилає до історії, яка підтверджує, що стратегічні бомбардування ніколи не працюють, щоб вплинути на чиєсь населення. І наголошує, що це не спрацювало проти Великої Британії, це не спрацювало проти Німеччини, це не спрацювало проти Японії у Другій світовій війні. Це ніколи не спрацьовувало. І це не зламає волю українського народу.

"Ці атаки спрямовані на те, щоб зруйнувати інфраструктуру України і передати всім відчуття безнадійності або неминучості. Вони хочуть викликати такі думки: "Боже мій, у росіян явно є нескінченна кількість зброї. Вони ніколи не зупиняться. Нам треба домовлятися", – каже експерт.

Захід і російські вибори. Єдина можливість вплинути на російське населення – потужна допомога Україні

На думку Бена Годжеса, найголовніше, що міг би зробити Захід стосовно російських виборів – це продемонструвати, що він прагне допомогти Україні перемогти у війні, що визнає цю загрозу для всіх на Заході, і що не збирається сидіти склавши руки і сподіватися, що все само якось вийде.

Натомість, зауважує генерал, замість дивакуватої заяви "ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", тепер звучить абсолютно жахлива заява: "ми будемо з вами стільки, скільки зможемо".

"Захід повинен негайно це змінити, щоб путін побачив, що, незважаючи на всі його інвестиції в руйнування внутрішньої політики західних країн і спроби підірвати довіру до їхніх урядів і виборів, він відданий справі і збирається допомогти Україні перемогти", – наголошує експерт.

Він також підкреслив, що якщо Захід хоче, щоб Україна перемогла, це означає, що він надасть їй все необхідне для цієї перемоги. За його словами, це був би потужний сигнал для кремля, що їхня спроба перечекати провалилася.

Також генерал Бен Годжес вважає, що зараз неможливо впливати на громадську думку в росії. Якщо росіяни ще не переконалися в безглуздості того, що відбувається, з більш ніж 300 тисячами жертв, впливом на внутрішню економіку, нестачею яєць, аваріями літаків.., то він не бачить шансів для США чи Заходу вплинути на російських виборців або допомогти їм в інформуванні.

F-16, Taurus та боєприпаси. Не існує срібної кулі

Генерал Бен Ходжес також висловив сумнів, що літаки F-16 будуть значущо використовуватись в Україні до літа. Він не має сумнівів, що на цьому літаку буде літати багато українських пілотів, які пройшли підготовку та мають відповідну кваліфікацію. Ніхто не повинен бути скептично налаштованим або сумніватися в тому, наскільки швидко українці здатні освоювати технології. Тож це не проблема, – наголошує генерал.

Викликом, на його думку, буде боротьба з літаками супротивника. Тактика, проведення операцій, чи то повітря-повітря, чи то збивання ракет, чи то підтримка наземних операцій, незалежно від того, які операції будуть… Важливо, що потрібно буде їх здійснювати проти дуже потужної російської протиповітряної оборони й російської радіоелектронної боротьби.

Він наголошує, що росіяни будуть атакувати кожну базу, де можуть бути F-16. Тому українці, за словами Бена Ходжеса, не захочуть втрачати їх даремно

Однією з ключових ролей літака, на думку Ходжеса, буде протиповітряна допомога. F-16 зможе збити багато з ракет і Шахедів, що наближаються. Іншим завданням цих літаків є зробити Крим непридатним для російських ВМС і ВПС.

Бен Ходжес наголошує, що ніхто не повинен думати, що є одна срібна куля, одна платформа, одна річ, одна можливість, яка все змінює. За його словами, F-16 або будь-які інші повітряні платформи, які мають кращі можливості наступного покоління, очевидно, будуть дуже корисними, але вони мають бути інтегровані в концепцію.

"Якщо ви атакуєте, якщо ви використовуєте військово-повітряні сили для нападу на щось, ви також повинні боротися з протиповітряною обороною противника. Ви повинні мати можливість за допомогою зброї дальнього радіусу дії або інших літальних апаратів знищувати ворожі радари, ворожу протиповітряну оборону, перш ніж ви зможете сподіватися на те, що ваші власні літаки зможуть щось зробити в цьому районі. Тож F-16 не закінчать війну за помахом чарівної палички", – говорить Бен Ходжес.

Щодо далекобійних німецьких ракет Taurus, то генерал вважає, що хороша новина полягає в тому, що все більше німців кажуть: "Давайте постачати Україні Taurus". Отже, тільки Олаф Шольц, стримує цей процес. І поки Байден не бажає надавати більше ракет ATACMS, Шольц не відчуватиме великого тиску щодо надання Taurus.

Бен Ходжес зауважує, що Заходу бракує політичної волі для збільшення виробництва боєприпасів. "Оборонна промисловість не є благодійною організацією, там працюють тисячі працівників, вони мають дуже складні ланцюги постачання. Оборонна промисловість на відміну від виробників автомобілів чи продуктових магазинів, не виробляють чогось, що можуть сподіватися продати десь на ринку. Оборонні підприємства реагують на замовлення. І поки уряд не скаже: "Ось вам достатньо грошей на виробництво 100 тисяч артилерійських боєприпасів, ідіть і робіть це", вони не зможуть цього зробити. Тому це завжди повертається до політичної волі", – зазначив генерал.

2024 рік і стратегічна оборона України. В України достатньо і власних провалів

На думку Бена Ходжеса цей рік міг би стати вирішальним, якби США і союзники прийняли відповідне рішення. Це не означає, на його думку, що війна буде виграна цього року. Її можна було б виграти і торік, але для цього треба було прийняти рішення на ранньому етапі й зробити необхідні речі. Бен Ходжес не бачить, що це відбувається зараз.

За його словами, якби Захід серйозно поставився до цього питання і мислив стратегічно, розставив крапки над "і"... зокрема щодо Ірану, санкцій і тиску на Китай, щоб він припинив підтримку росії і зупинив потік боєприпасів з Північної Кореї, росія б вичерпала свої ресурси, і Україна виграла б цю війну.

Своєю чергою, на його думку, Україна повинна вдосконалювати власну оборонну промисловість, щоб покращити власну обороноздатність. Це те, що, до речі, мало б відбуватися ще з 2014 року. Тож Україна має достатньо власної провини, – вважає Бен Ходжес. Крім того, Україна повинна вирішити проблему з мобілізацією, – додає генерал.

Джерело: Välisilm