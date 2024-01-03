Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер

Звісно, Том Купер не міг проігнорувати останню ракетну атаку росії. У своєму короткому сьогоднішньому дописі він зі звичним сарказмом дорікає керманичам на Заході, а також всім ідейним прихильникам миру з путіним…

Наразі вже зрозуміло: вчора росіяни "випустили" по Україні "другий раунд" ракетної кампанії цього сезону.

Але, знаєте, це було не так важливо. Принаймні не з точки зору "провідних" західних державних діячів. Читай: тих, кого підкупили, щоб вони вдавали, що очолюють провідні західні демократії, а насправді керують країною в кишенях нашої славної олігархії.

Тим більше, з точки зору тих, хто досконало грає роль експерта в аналізі війни в Україні.

Набагато важливішим був нещодавній телевізійний виступ Пуддінга, в якому він зробив "щось абсолютно нове". Він оголосив "Захід" "ворогом росії".

Дивакуваті ботаніки, які потурають пропагандистській війні, такі придурки як я, мають пам'ять трохи кращу ніж у рибок, тож знають, що путін кілька разів за ці роки оголошував Захід ворогом для росії. Насправді, це не є чимось новим. Але для всіх тих, хто вранці повідомляє про дорожньо-транспортні пригоди, опівдні – про спорт і кулінарію, увечері – про місцеву злочинність і ринки, й звертає увагу на Україну або такі неважливі, але кришталево ясні справи як Ізраїль/Палестина лише 29 лютого високосного року... або для всіх теоретиків змови на цій тарілці на ім'я Земля... для всіх них, а їх багато, це означало, що у них сьогодні був чудовий день.

Бо це ж очевидно, чи не так? Війна на винищення, яку веде Пуддінг, жодним чином, ніколи-ніколи, ні в якому разі не є війною проти України. Ні! О, ви, наївні дурні: ні! Це війна, нав'язана росії "західними акторами": вони, західні актори, єдині винні. Вони "хочуть знищити російську державність" і "призвести до "стратегічної поразки росії на полі бою".

Тепер ви поінформовані. Достовірно. І з перших вуст.

Але знаєте, як і в кожній купі смердючої брехні, в цій є частка правди. Або принаймні те, з чим я можу погодитися. Йдеться про заяву Пуддінга, зроблену в тому ж телевізійному виступі, про те, що росія "розправиться з [Заходом] швидше, ніж Захід зможе розправитися з росією на полях битв в Україні".

Так, так, я знаю: можна було б заперечити, що це суперечить одній із його наступних заяв, згідно з якою "Україна вже повністю зруйнована", "нічого не залишилося" і що вона "існує лише на подачки", бо Україна, очевидно, не ворог... і ще одній, згідно з якою західна "риторика змістилася до того, як швидко закінчити конфлікт". Але... ха-ха! Який дурний сучий син!

Можна було б навіть не звертати уваги на те, що "Україна вже повністю зруйнована": ідіот калібру Пуддінга ніколи не визнає, що для "повністю зруйнованої" країни вона чинить опір його війні на винищення у захопливо успішний спосіб.

Але що стосується Заходу, то тут все просто: ідіоти, які керують Заходом, все ще так зайняті думками про думки, моделюючи 15 різних версій закінчення цієї війни, і так нерішучі у прийнятті відповідних рішень, так наполягають на постачанні застарілого озброєння занадто повільно, занадто пізно ... і так, дехто не має нічого кращого, окрім як спробувати змоделювати швидке закінчення цієї війни у своїх вологих мріях – так, так, вони люб'язно і старанно дають Пуддінгу достатньо часу на адаптацію. Адаптувати його наратив і адаптувати те, що залишилося від його збройних сил.

За іронією долі, це досі не працює. Ні для Пуддінга, ні для західних ідіотів.

Що я маю на увазі?

Дивіться далі...

Як завжди, російський удар розпочався рано-вранці, а потім з "картографування" української ППО. З цією метою ВКС випустили загалом 35 "Шахедів" з південного сходу. Українці заявили, що всі 35 були збиті.

Далі, близько 06.00 ранку, загалом 16 бомбардувальників Ту-95МС випустили щонайменше 70 крилатих ракет, а корабель або підводний човен Чорноморського флоту випустив щонайменше три крилаті ракети "Калібр".

Близько 07.30, коли крилаті ракети почали наближатися до своїх цілей, МіГ-31К ПКС почали пуски аеробалістичних ракет "Кинджал", а через кілька хвилин шквал був посилений в цілому 12 ракетами "Іскандер" і С-300, випущеними у балістичному режимі, плюс чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, випущеними літаками Су-35.

Акцент у цьому ударі був зроблений на київському напрямку. Саме там і було завдано найбільшої шкоди. Щонайменше троє загиблих і 27 поранених. Здебільшого уламки збитих ракет або ЗРК – падали на різні хмарочоси, склади, супермаркет чи приватні будинки. Цей "Кинджал", після того, як був збитий, принаймні впав у Дніпро, не завдавши жодної шкоди:

Статистика: 10 "Кинджалів": 10 збитих; 70 ракет Х-101/555: 59-62 збитих (джерела різняться); 35 "Шахедів": 35 збитих; 3 крилаті ракети "Калібр": 3 збиті; 12 балістичних ракет "Іскандер" та С-300: 0 збито; 4 протирадарні ракети Х-31П: 0 збито.

Більше того, ЗСУ застосували свої реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS/GMLRS, щоб підірвати цей артилерійський радар 1K148 "Ястреб-АВ":

...і росіяни успішно знайшли (за допомогою БПЛА "Zala-421-16Е"), але потім проґавили цей M142 HIMARS.

Але, агов, "тупоголові московські командири" тоді помстилися і ввечері випустили ракету, яка знесла будівлю школи в Основ'янському районі Харкова.

Це має послужити українцям уроком...

Нічого страшного. Прихильники ідеї "закінчити цю війну шляхом переговорів" повинні відчувати себе впевненими в тому, що всі події вчорашнього дня підтвердили їхню правоту. Тим більше, враховуючи заяву Пуддінга про те, що росія "хоче закінчити конфлікт із Заходом", але тільки на умовах кремля, і що росія не здасть своїх позицій.

Давайте, мої дорогі добрі люди-перемовники: доведіть свою перевагу над розпалювачами війни (і проплаченими пропагандистами, як я), підіть і домовтеся з Пуддінгом про мир...

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