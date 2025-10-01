Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico

Європейська редакція Politico аналізує, як російська пропаганда намагається представити власні провокації в країнах Європи як загрозу для безпеки росії і можливу війну Європи з росію. Мета – налаштувати своє населення на війну, виборюючи згоду із погіршенням економічного стану.

Поки росія зондує східні кордони НАТО дронами й літаками, Кремль переписує реальність для своєї публіки, виснаженої війною. Оскільки підтримка продовження війни впала до найнижчого рівня за всю історію, Кремль просуває наратив "росія проти Заходу", щоб підняти моральний дух свого суспільства, пише європейська редакція Politico.

Війна в Україні, зазначає Politico, може незабаром перевершити за тривалістю навіть радянську боротьбу проти Адольфа Гітлера, і є ознаки того, що російське суспільство просто хоче, щоб вона закінчилася. Тож пропагандистська машина подвоює зусилля, щоб переконати, що росія є жертвою, а слабкі західні країни тремтять перед російською міццю.

Останніми тижнями, нагадує видання, Польща, Литва та Естонія повідомили про вторгнення російських дронів або літаків, що НАТО кваліфікувало як "шаблон дедалі безвідповідальнішої поведінки".

Але за московською версією подій, саме Європа є агресором і тягне регіон до більш масштабного конфлікту, натякаючи, що вона може збивати російські літаки в майбутньому.

Як і в попередніх випадках, коли Москва опинилася в обороні, наприклад, після збиття малайзійського авіалайнера MH17 або повномасштабного вторгнення росії в Україну, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров відряджений представити міжнародній спільноті паралельну реальність. Politico нагадує, що саме Лавров у січні 2022 року гнівно заперечував, що Москва шукає приводи для вторгнення в Україну.

Виступаючи в суботу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, він звинуватив Захід в ескалації риторики проти росії, зокрема у "відвертих розмовах про підготовку до нападу на наш Калінінградський регіон та інші російські території". Він, мабуть, мав на увазі липневу прес-конференцію, на якій генерал НАТО висловив припущення щодо суто гіпотетичної реакції НАТО на російський напад. Проте Лавров не зробив такого застереження.

"росія ніколи не мала і не має" наміру нападати на НАТО чи ЄС, – заявив Лавров, додавши: "Будь-яка агресія проти моєї країни зустріне рішучу відсіч".

Подвійна стратегія Лаврова, що поєднує заперечення із завуальованими погрозами, зауважує Politico, повторює репліку путіна, висловлену на засіданні ради безпеки росії минулого тижня. Звинувачуючи Захід у "деструктивних діях", путін пообіцяв, що росія відповідатиме на будь-які кроки ескалації "не словами, а конкретними військово-технічними заходами".

Державне агентство РІА Новості відобразило войовничий настрій Кремля гучним заголовком: "НАТО готується збивати російські літаки. путін прийняв виклик".

Тактика залякування

Нижче по командному ланцюгу, як наголошує Politico, пропагандистські підрозділи Кремля, які забезпечують більшість росіян новинами і користуються значною творчою свободою в межах, визначених Кремлем, найвідвертіше критикують НАТО і ЄС.

Головні випуски новин російського держТБ та їхні експертні групи називають реакцію Заходу на серію вторгнень "істеричною" та підкреслюють його внутрішні розбіжності. "Реакція ЄС виглядає надзвичайно розрізненою, одразу видно, до якої партії належить кожна людина, – сказала своїм глядачам Ольга Скабеєва, ведуча флагманської щоденної новинної програми "60 мінут" Ольга Скабєєва. – Найпомітніша й найагресивніша – це партія війни". Вона особливо виділила президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, главу європейської зовнішньої політики Каю Каллас і президента Франції Еммануеля Макрона.

Як і слід було очікувати, зауважує видання, російські ЗМІ також взяли на приціл президента України, якого вони звинуватили у змові з метою втягнути США в більш глибокий конфлікт. "Головний бенефіціар цього гармидеру у глобальному масштабі – Зеленський", – написав прокремлівський таблоїд "Московський комсомолєц".

Лише президент США Дональд Трамп уникнув жорсткої критики, журналісти вихваляли його за те, що вони вважють виваженою реакцією, оскільки він утримався від негайного засудження росії після вторгнення дронів на територію Польщі.

Гість програми "60 хвилин" заступник голови комітету з оборони державної думи Олексій Журавльов підсумував ситуацію: "Ми [росіяни] спокійно просуваємося вперед, Європа продовжує діяти агресивно, а Трамп залишається незмінним: або чекає на розмову з путіним, або розмовляє з путіним, або розповідає, як чудово пройшла розмова з путіним".

"Уся Європа верещить, – продовжив Журавльов. –Прилетіли якісь дрони, невідомо звідки… жодної загрози не становили, а вони верещать".

Однак, зауважує Politico, навіть зображуючи Європу як неконтрольовану, представники державних ЗМІ одночасно намагалися применшити небезпеку. Ведучий програми "Час покаже" Руслан Осташко заявив, що попросив штучний інтелект проаналізувати, наскільки серйозно слід сприймати "загрозливі заяви" Європи.

"Найбільше, що вони можуть зробити, це підняти літаки для супроводу наших винищувачів, – повідомив тележурналіст. – 20% ймовірності, що вони щось зроблять. Це найпозитивніший для них сценарій".

Втім, як зазначає Politico, в лавах ультранаціоналістів дискусія була відверто войовничою. "Які ж ледарі. Вони все збираються, але працювати не хочуть", – глузував Володимир Соловйов, один із найагресивніших російських пропагандистів, маючи на увазі рішення Польщі задіяти статтю 4 НАТО про консультації, а не статтю 5, яка означала б колективну військову відповідь.

Пізніше в тому ж етері він додав, що росія повинна обстріляти всю територію ракетами "Орєшнік" – російськими балістичними ракетами середньої дальності, здатними нести ядерні боєголовки.

Подібні жорсткі висловлювання лунали і від військових блогерів росії. "Ви ще не воювали з росією. Все, що ви зробили, це знайшли кілька дивних дронів на своїй території (ніхто не знає, як вони туди потрапили). І ви вже обмочили штани", – написав Юрій Подоляка, популярний військовий блогер, який має близько 3 мільйонів підписників у Telegram.

"Крім того, ви випустили ракети на десятки мільйонів доларів і в результаті влучили в кілька польських будинків. А тепер ці нікчемні бійці погрожують нам", – додав він.

Психологічна мобілізація

Нещодавні інциденти, що випробовують повітряний простір НАТО, є частиною ширшої "психологічної війни" проти Європи, вважає незалежний аналітик Андрій Колесников. Але головна мета пропагандистської кампанії – це власне населення, додає він.

Наближаючись до кінця четвертого року, як зауважує Politico, війна росії проти України в січні незабаром перевершить тривалість боротьби СРСР проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні, що є важливою психологічною віхою. Це, у поєднанні з економічним тягарем – минулого тижня міністерство фінансів росії оголосило про плани підвищення податку на додану вартість – означає, що на путіна тиснуть із вимогою пояснень.

"Де ж перемога? – запитує Колесников. – А відповідь така: ми перебуваємо під загрозою – з боку Фінляндії, Польщі та інших країн. Тому ми перебуваємо в стані постійної війни і нам потрібно більше грошей на оборону". Він назвав цю пропаганду формою "психологічної мобілізації".

росія також нещодавно відзначила третю річницю своєї військової мобілізації. Оголошення путіна у вересні 2022 року про призов близько 300 000 чоловіків спричинив безпрецедентний відтік молодих чоловіків і рекордні рівні соціальної тривожності.

Відтоді Кремль змінив тактику. Пропонуючи захмарні зарплати для залучення добровольців, він водночас приховує будь-яку інформацію про людські втрати, зокрема про долю мобілізованих.

Окрім арешту матері мобілізованого, яка прийшла протестувати під міністерство оборони росії, трирічна річниця мобілізації минула майже непоміченою, викликавши лише бурчання серед військкорів.

Тим часом кількість людей, які хочуть продовження воєнних дій за будь-яку ціну, впала до найнижчого рівня за весь час, зауважує Politico. Нещодавнє опитування незалежного Левада-Центру показало, що 66% респондентів підтримують мирні переговори для вирішення конфлікту в Україні – це найвищий рівень, зафіксований з початку повномасштабного вторгнення росії.

"Тому вони і посилюють пропаганду, щоб переконати людей, що ми нібито воюємо з усім світом, щоб якось розбурхати їх емоційно, – розповів Politico російський опозиційний політик Ілля Яшин. – Якби завтра війна закінчилася на нинішніх лініях фронту, більшість людей вибухнула б оплесками".

Риторика Кремля свідчить про те, що плани інші. "Режим путіна не може існувати без конфронтації, – пояснив Колесников. – Це його сутність".

Джерело: Politico