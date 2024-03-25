росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер

Том Купер вирішив дати оновлення про ситуацію на фронті від російського Бєлгорода до тимчасового окупованих територій Запорізької області. На півночі відносно тихо, у той час як росіяни зосередились на наступі в районі Авдіївки. На Запорізькому напрямку їхні зусилля були нівельовані українськими силами. Купер також згадав про нічний обстріл росіянами українських міст з суботи на неділю та успішне ураження українськими повітряними силами російських позицій в окупованому Криму.

Вчора рано вранці за горнятком звичної порції капучино з цигаркою, я зловив себе на тому, що читаю деякі українські соціальні мережі: мене завжди вражає (і водночас іронізує), що українці, схоже, все ще мають час, терпіння і присутність духу, щоб піклуватися про "Захід". Що ж, пані та панове, не хвилюйтеся, у нас тут, на Заході, все буде добре. Бачите: люди тут більше переймаються своїми боргами чи тим, де провести літню відпустку цього року, ніж про вас в Україні.

А для тих, хто все ще сподівається на "додатковий пакет допомоги від США": з того, що я чую з різних "куточків"... вибачте, я сумніваюся, що варто очікувати якогось серйозного рішення раніше грудня цього року. І це в "кращому випадку". Отже, якщо європейці (читай: європейські керівники) продовжуватимуть поводитися як маленькі діти, які намагаються вперше побігати, то так: у вас великі проблеми. Принаймні, в тому, що стосується постачання артилерійських боєприпасів.

Де можна сподіватися на значні покращення, так це в українському ІТ-секторі. Але про це ми поговоримо іншим разом. Я також не збираюся більше обговорювати терористичний напад на "Крокус Сіті Холл" у Москві, незалежно від того, скільки жертв він спричинив: наскільки б огидним він не був (як і будь-які інші навмисні напади на цивільних), з моєї точки зору, від нього тхне операцією під чужим прапором, і це не перший випадок, коли Пуддінг-ФСБ вбиває сотні невинних російських цивільних заради своїх власних інтересів.

І наостанок: вибачте, я не дуже розбираюся в "тероризмі" (за винятком його "мотивації"), як у "військових справах". І є кілька питань, які я хотів би обговорити тепер.

Для початку, ось хороша тема про українські удари по російських НПЗ та їх результати (поки що) – Мортен Бьорн (якому можна лише висловити окрему подяку, за те, що його підготовка, безумовно, зайняла певний час, але в результаті він отримав дуже корисні дані).

Відповідно:

загальна кількість наявних НПЗ в росії: 37 (див. таблицю нижче);

далі йде перелік ударів (плюс аварії за чотири роки до війни, щоб створити базову лінію; тому що, здається, одна пожежа на великому російському НПЗ трапляється приблизно кожні 200 днів);

українські атаки на нафтопереробні заводи відбуваються хвилями/фазами, кожна з яких триває два тижні, потім приблизно 20 днів перед наступними двома тижнями (хоча останнім часом між двома фазами була лише 6-7-денна операційна пауза).

Тим часом, дехто почав стверджувати, що ця кампанія насправді спрямована не проти пального, а проти російського виробництва вибухівки. Щось на кшталт того: українці прагнуть скоротити виробництво побічного азоту, аміаку та метанолу на російських нафтопереробних заводах, щоб припинити виробництво критично важливих інгредієнтів для вибухових речовин, які використовуються у виробництві артилерійських снарядів і ракетних двигунів.

Однак...

Аміак здебільшого виробляється з природного газу (паровий метановий риформінг з азоту та водню за технологією Haber-Bosch), а не з сирої нафти. Водень виробляється з природного газу. Метанол – це гідрогенізований монооксид вуглецю, перероблений з природного газу та коксівного вугілля. ...і більша частина метану надходить прямо з-під землі. У кращому випадку, частка відповідних побічних продуктів нафтопереробки, що використовуються для виробництва боєприпасів, є мінімальною. Таким чином, вибачте, але ні, удари БПЛА Буданова по російських НПЗ не мають жодного відношення до російського виробництва боєприпасів. Вони мають насамперед економічний ефект, але ніяк не впливають на виробництво російських боєприпасів.

Так само виявилося, що стаття "США просять Україну припинити бомбардування російських нафтопереробних заводів", опублікована у Financial Times, ґрунтувалася на фейковій інформації. Ніхто у Вашингтоні не просив нічого подібного, а офіційний Київ категорично заперечував наявність такого прохання.

Повітряна війна. Після кількаденної перерви кампанія Буданова з нанесення ударів з БПЛА по нафтопереробних заводах в росії була відновлена двома атаками: на нафтопереробний завод у Новокуйбишевську (Самарська область) та на нафтобазу в Гвардійському, що під Сімферополем, в окупованому Криму. Наразі повідомляється про до 20 детонацій лише з цього району.

Ймовірно, більш корисним для безпосередньої мети: вчора ввечері ПСУ завдали удару по Севастополю ракетами Storm Shadow/SCALP-EG (або навіть ракетним комплексом "Нептун"). Ціллю був вузол зв'язку Чорноморського флоту росії на вулиці Миколи Музики. По об'єкту було завдано щонайменше два, можливо, три удари поспіль:

Додаткові ракети були націлені на щось інше, неподалік (одна з них, щоправда, була збита):

В інших повідомленнях згадується серія детонацій в районі Джанкоя (основний автомобільний і залізничний вузол на північному сході Криму, а також велика концентрація російських зенітно-ракетних комплексів), а потім три детонації на авіабазі "Бельбек". Враховуючи, що Storm Shadow, SCALP EG і "Нептун" експлуатуються українськими збройними силами (тобто ВПС і ППО), а не українськими розвідувальними службами, "можливо", що "хтось там" розуміє трохи більше про війну в цілому...

російська "кампанія реваншу" також триває. Вчора вранці ПСУ заявила, що збила

18 крилатих ракет Х-101/555;

25 "Шахедів".

Звітів про те, скільки російських ракет досягнуло цілі, ще не було.

Бєлгород (росія). Схоже, що рейди підконтрольних Україні російських добровольців на територію Бєлгородської області в росії закінчилися. Тобто, зрештою, вони, схоже, навіть не намагалися закріпитися: завдали ударів по якихось 6-7 місцях, змусили росіян передислокувати деякі підрозділи з України в цю область, а потім відступили. При цьому українці продовжують наносити удари по цілях у Бєлгороді (місті) за допомогою БПЛА, а ВКС продовжує бомбити різні позиції ЗСУ вздовж кордону (наприклад, Середина-Буда, Ворожба, Землянки, Птихонов, Білогівка та ін.). Щось у Слобідському районі Харкова також було уражено керованою ракетою Х-35, а по невідомому об'єкту в Основ'яненському районі було здійснено пряме влучання до трьох "Шахедів".

Битва за Донбас. Загалом, в той час як росіяни продовжують перекидати додаткові сили з району Сватове-Кремінна до Бєлгорода, а також в район Бахмута та Авдіївки, українці, схоже, перебувають у процесі оптимізації своєї структури командування і управління, навіть відводячи деякі підрозділи з лінії фронту для відновлення їхньої боєздатності.

Кремінна... все, що росіяни могли здобути в ході наполегливого просування до Тернів протягом останнього тижня, було втрачено в результаті контратаки (за повідомленнями) української бронетехніки (за підтримки дронів) два дні тому. Це трапляється, коли угруповання "Захід" має занадто мало військ для захисту Бєлгорода... Тим не менш, росіяни продовжують здійснювати багато "міні-атак" в цьому районі, і тому ЗСУ залишаються на сторожі.

Сіверськ... ВКС продовжують обстрілювати дорогу з Сіверська на Білогорівку (що на Сіверському Дінці) з УМПК. Туди ж часто потрапляє і російська артилерія. Атаки на позиції 81-ї повітряно-десантної в Білогорівці, схоже, припинилися.

Бахмут... ВКС продовжували бити з УМПК по Часовому Яру, а всрф і ВДВ продовжували спроби прорватися в центр Іванівського. За винятком розбитої 98-ї дивізії ВДВ і 11-ї бригади ВДВ, вони тим часом мають там усю 150-ту омсбр плюс 7-му бригаду ветеранів.

На півдні (див. Торецький напрямок) "несподівано тихо" – тому що це і є фактичною метою – і це залишається актуальним принаймні до південного вістря "російських зусиль до 2024 року", яким керує угруповання "Центр" в районі Авдіївки.

Авдіївка-Шахтарськ... росіяни продовжують штурм Бердичів, незважаючи на те, яких втрат вони там зазнають. З Орлівки вони також наступають у північному напрямку, на південний фланг 47-ї мехбригади в районі Семенівки. Орлівка, як уже згадувалося, знаходиться під їхнім контролем: цікаво, що ми не знайшли жодних ознак того, що вони намагаються форсувати річку Дурну і ланцюг пов'язаних з нею озер (в напрямку нової лінії оборони ЗСУ. Ймовірно, перед цим вони хочуть завершити завоювання далі на південь. Таким чином, вони продовжують наступати від Тоненького в напрямку річки Дурна і села Уманське, далі на захід. Можливим підтвердженням цього є повідомлення про безперервні російські обстріли і штурми Первомайського, розташованого далі на південь. Думаю, що ЗСУ це влаштовує: вони можуть продовжувати свої "затяжні" бої, таким чином виграючи час для покращення нової лінії оборони. За цією ділянкою фронту, ВКС продовжують бити з УМПК по Уманському та Семенівці.

Мар'їнка... росіяни продовжують наступати на Георгіївку та Новомихайлівку, але, схоже, не досягли нових успіхів.

Південне Запоріжжя. Роботине... що ж, росіяни (42-га омсбр, швидко відновлена кількома полками мобілізованих) були зачищені і витіснені за межі села (або того, що від нього залишилося), в черговий раз.

Як повідомлялося раніше, 247-й полк ВДВ (7-а дивізія ВДВ) зумів відтіснити президентську бригаду на 200-300 метрів (зі своїх позицій на північний захід від Вербового), але зазнав таких втрат, що і він вичерпав свої сили.

... І це все, що я маю повідомити про "новини" на цей... е-е-е... "вчорашній ранок". Незабаром я повернуся з аналізом чогось іншого.

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