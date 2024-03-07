росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер

Том Купер опублікував черговий огляд ситуації на фронті. Якщо коротко, то росіяни продовжують відправляти на смерть своїх мобілізованих резервістів та обстрілювати українські позиції планерними бомбами. ЗСУ тим часом, схоже, отримали артилерійські боєприпаси, що дозволяє їм ефективніше та результативніше відбивати російські атаки. Є і сумні новини: росіянам вдалося знищити першу українську пускову установку М142 HIMARS. Екіпаж загинув.

Хоча Київ стверджує, що Повітряно-космічні сили росії значно зменшили кількість ударів своїх Су-24 і Су-34, які випускають планерні бомби (з "понад 100" до "від 50 до 60" планерних бомб на день), росіяни підтримують стабільну частоту вильотів. Наприклад, щодня можна спостерігати кілька операцій, які виконують до шести низьколітаючих літаків Су-25. З огляду на нещодавню передислокацію Су-34 з 4-го Центру бойового застосування (по суті, школи винищувальної авіації ВКС) на бази ближче до лінії фронту, слід очікувати, що росіяни вивчать причини своїх нещодавніх втрат, розроблять нову тактику, підготують додаткове нове озброєння (насамперед, Х-36 "Грім"), а потім повернуться в стрій. російські зусилля SEAD тривали останні кілька днів і, серед іншого, призвели до знищення більшої частини одного з останніх українських майданчиків для ЗРК С-300.

Минулої ночі "незвично великий" удар 42 "Шахедів" по цілях в глибині України може бути спробою змусити ПСУ відвести частину своїх ЗРК дальнього радіусу дії від лінії фронту і таким чином покращити захист об'єктів у глибокому тилу. Українці стверджують, що 38 із них були збиті.

Після кількох місяців заяв про "знищення HIMARS", не надаючи жодних доказів, росіянам вдалося знищити першу українську пускову установку М142 HIMARS. Судячи з усього, він був уражений приблизно за 40 км за лінією фронту (квазі)балістичною ракетою "Іскандер-М". Українські контакти підтвердили загибель екіпажу.

росіяни продовжили стверджувати про ще одну пускову установку M142 HIMARS (кадр із відео, про яке йдеться, додається нижче) і що це було зроблено за допомогою реактивної система залпового вогню БМ-30 "Смерч-С" калібру 300 мм: проблема полягає в тому, що з відео незрозуміло, що саме було мішенню в цьому випадку.

Своєю чергою українці заявили про знищення щонайменше однієї реактивної системи залпового вогню БМ-27 в районі Пологів.

Битва за Донбас. Марші смерті російських орків тривають

Куп'янськ-Сватове... Позиційні бої.

Кремінна... Бої за позиції в районі Тернів...

Бахмут... Наступальні операції 98-ї дивізії ВДВ та 11-ї бригади ВДВ тепер повністю зосереджені на Іванівському. Ці два підрозділи витратили більшу частину свого наступального потенціалу, але їхнє командування все ще підживлює їх додатковими мобілізаційними батальйонами (резервістами). росіяни займають позиції вздовж східної сторони села і намагаються просунутися в центр. Проблема: українське угруповання сил, дислоковане в цьому районі, схоже, почало отримувати артилерійські снаряди.

На південь від Бахмута і на північ від Кліщіївки: прибуття артилерійських боєприпасів дуже допомогло українцям відбити велику атаку (переформованої... в XY-й раз) 4-ї мотострілецької бригади (колишньої ЛНР) і кількох інших підрозділів дві ночі тому. Своєю чергою цей російський штурм супроводжувався більш ніж 20 атаками безпілотників і численними авіаударами. Означає: залишається зоною, за якою варто стежити.

Авдіївка-Шахтарськ... Загалом, в останні дні російський наступ на цій ділянці зайшов у глухий кут. Звісно, бої все ще тривають, росіяни атакують, але, за винятком двох районів, вони щонайменше зайняті риттям окопів. За останні 4-5 днів по Бердичеву, Семенівці та Орлівці було скинуто близько 30-40 планерних бомб.

Бердичі... Утримує 47-ма мехбригада, яка відбила всі російські атаки.

Орлівка... Після того, як 3-тя штурмова вибила росіян, 25-та повітряно-десантна зайняла оборону цього села. Однак вона сильно постраждала від російських планерних бомб. Дехто каже, що росіяни все ж утримують східну частину села, але я в це не вірю. Мені здається, що вони роблять щось набагато логічніше: намагаються просунутися вздовж двох озер на південь від Орлівки. Там вони можуть знайти хоч якесь укриття завдяки рослинності. Там вони, здається, вклинилися аж до третього такого озера, Зорянський Ставок, на південний захід від села.

Тоненьке... 53-тя мехбригада, здається, покращила свої показники за останні кілька днів, але 1-й російській мотострілецькій бригаді вдалося закріпитися в крайньому південно-східному куті цього села. Тоненьке також має вирішальне значення для оборони Орлівки: якщо воно впаде, росіянам буде набагато легше атакувати з півдня.

На південь від Тоненького росіяни намагаються просунутися і в напрямку Первомайського. Поки що без особливого успіху. Не зовсім зрозуміло, що вони насправді намагаються там зробити: з точки зору їхнього угруповання військ "Центр", це "розпорошення сил", а отже, суперечить їхній власній військовій доктрині.

На південь від Мар'їнки...

Побєда... 33-тя мехбригада (поки що) добре тримається, але росіяни тим часом атакують не лише зі сходу, але й з півночі.

Новомихайлівка..., яку захищає 79-та повітряно-десантна... Це район найзапекліших російських атак за останні кілька днів. Я не зовсім впевнений, що 155-та морська піхота закріпилася на східній стороні села та на місцевому кладовищі, як показує більшість картографів. Я впевнений, що їхні штурмові групи регулярно можуть дістатися туди. Звучить як "причіпка", але це суттєва різниця... росіяни весь цей час бомбардують село Костянтинівка, що на захід від Новомихайлівки.

"Марш смерті" ще однієї штурмової групи 155-ї бригади на східних підступах до Новомихайлівки.

Запорізький напрямок

Роботине... Три дні тому 42-га мотострілецька дивізія зробила ще одну спробу досягти південного Роботиного, але вона закінчилася черговою поразкою, і відтоді ситуація перейшла в затишшя.

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