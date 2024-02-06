росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер обіцяє, що у найближчі 2-3 тижні він опублікує всі звіти про все, що відбувалося за останній місяць. Тим часом він промотує тижневик Дональда Гілла про ситуацію на фронті: традиційно огляд ситуації біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та на Херсонщині. Гілл констатує, що ті підрозділи, які мають на озброєнні М2/М3 "Бредлі", отримують кращі результати у контратаках.

Ось так: надзвичайно насичений тиждень – не лише звичною роботою, але й моніторингом того, як США та їхні союзники провокують початок кінця або остаточного краху 110 (+) років спроб Заходу встановити та утримати контроль над Близьким Сходом, і я вже "запізнився" щонайменше з 3-4 різними звітами. Навіть цей випуск тижневика Дона запізнився більш ніж на 12 годин.

На жаль, таке життя. Тим не менш, за умови, що в найближчі 2-3 тижні ніхто не спровокує нову велику війну, я встигну з усіма анонсованими темами. Просто тому, що є так багато чого обговорити.

Так чи інакше, не буду забирати у вас час на додатковий вступ, і нехай Дон поінформує нас про всі події останнього тижня.

Західна Луганщина. Після кількох місяців невдач із захопленням села поблизу Куп'янська, росія взяла два села за два тижні, просунувшись на 4 км, щоб загарбати Табаївку. Україна заявляє, що все ще бореться за село, і в цьому є частка правди. Але росіяни знищують усі українські оборонні позиції, які тільки можуть знайти. Так, ви правильно почули: оборонні позиції. Отже, і як я пояснив вже кілька тижнів тому (щодо Авідіївки), щоразу, коли позиція зноситься, українці відступають, щоб уникнути непотрібних втрат. Тоді росіяни наступають. А українці контратакують механізованими військами і розбивають їх: деякі з таких контратак є успішними, інші – ні, це залежить від якості військ та їхнього оснащення (47-й мехбригаді "трохи легше" завдяки М2/М3 "Бредлі", які просто перевершують все, що є подібного роду в цій війні). Якщо українці мають достатньо часу, вони відновлюють свої оборонні позиції, і все повторюється. Якщо ж ні, то росіяни "захоплюють" руїни села, що зазвичай означає: воно стає нічийною територією, де одна сторона утримує його 1-2-3....10 годин, інша – 2-4....8 годин тощо. З огляду на це, а також для того, щоб відповісти на кілька супутніх запитань і переконатися: ні, це не означає, що росіяни зараз заїдуть на Куп'янськ, а потім на Харків чи будь-яке інше місце, що знаходиться так далеко від лінії фронту. Як неодноразово пояснювалося протягом останніх 1,5 років, російські збройні сили втратили свою наступальну спроможність. Чому і як – дивіться тут: на захід від Кремінної росія втратила 40 одиниць техніки на площі в три квадратних кілометри...

Бахмут. 93-тя бригада повідомляє, що за два місяці їхні безпілотники знищили 31 росіянина і поранили 45, знищили дев'ять бліндажів і одну позицію команди безпілотників. Вони також знищили одну самохідну гармату і пошкодили ще дві, а також уразили вісім буксируваних артилерійських установок. Ось повний список...

Приблизно за 25 км на південь від Бахмута зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" випустив ракету по одному безпілотнику і знищив інший...

Авдіївка. Два тижні тому росіяни використали тунель, щоб на короткий час захопити ресторан, а звідти деякі з них скористалися каналізаційними колекторами, щоб вийти в південні райони міста. Як повідомлялося раніше, Україна відвоювала ресторан у контратаці, а потім знищила всі російські сили, що опинилися в пастці. Ось і вся історія.

Звичайно, на схід від ресторану росія просунулася на 500 метрів з індустріального парку. А на схід від коксохімічного заводу росіяни просунулися на 1500 метрів вузькою смугою вздовж озер.

Значна частина артилерійських і повітряних обстрілів у місті є результатом полювання росіян на українські команди безпілотників, що спричиняє багато жертв, особливо з огляду на те, що артилерійських боєприпасів мало (як пояснюється знову і знову: обидві сторони все частіше замінюють відсутні артилерійські боєприпаси безпілотними літальними апаратами). Дані на картах залежать від відеозаписів, які публікуються, а відеозаписи є не про кожну подію і не про ті, які з них бачив Ендрю Перпетуа. Кожен авіаудар представляє дві планерні бомби, якщо тільки це не атака з вертольота, який використовує ракети. З одним авіаударом з гелікоптера на цій карті позначено 76 бомб, скинутих з 28 січня по 4 лютого. Український журналіст повідомляє, що з 1 січня по 2 лютого на Авдіївку було скинуто понад 600 бомб...

Мар'їнка. Так само, як і Авідіївка, це ще одна "особливо неприємна" ділянка для ЗСУ – і так з лютого 2022 року, насамперед тому, що:

а) це далеко не найкраще захищені логістичні хаби ЗСУ вздовж Дніпра (це "найвіддаленіша" від Києва ділянка фронту);

б) втрата південної Донеччини та південної частини Запорізької області перемістила російські бази ближче до цієї частини України;

в) і залишила її "оточеною" у стратегічному та оперативному плані російськими позиціями на схід і південь від неї, а отже, близькою до баз рф на півдні Донбасу та в районі Ростова.

Кілька російських штурмів були зупинені артилерією та великою кількістю безпілотників. БПЛА знищили або пошкодили багато транспортних засобів. На карті показано, наскільки росія просунулася вперед за останній місяць (переважно під час численних атак минулого тижня).

Цей український протитанкіст знищив 40 одиниць техніки та пошкодив ще 20...

11 російських транспортних засобів було знищено під час одного штурму. (Див. №1 на карті)...

Херсонщина. Цивільне населення Херсона продовжує платити високу ціну за жорстокість росії. Втрати тривають по всьому регіону, зокрема два українських катери були потоплені, але ЗСУ захопили ділянку території розміром 500 х 150 метрів на захід від Кринок. Україна обмежує кількість військ, які вона розміщує на лівому березі, тому що їх потрібно доставляти катерами, а катери вразливі до атак російських безпілотників.

Крим. У другій половині дня 31 січня три Су-24 Повітряних сил Збройних сил України випустили шість ракет Storm Shadow/SCALP-EG по авіабазі "Бельбек". Україна заявляє, що три літаки на базі були пошкоджені. На базі знаходяться літаки Су-30 і Су-27. Загинули генерал і десять інших військовослужбовців...

Увечері 31 січня російський корвет "Івановєц" був потоплений шістьма військово-морськими безпілотниками неподалік від озера Донузлав. Озеро з'єднали з Чорним морем у 1961 році, коли був проритий канал шириною 400 метрів. Корабель водотоннажністю 480 тонн мав екіпаж близько 40 осіб і був призначений для стрільби протикорабельними ракетами...

Час і місце нападу на "Івановєц"... 13 із 68 кораблів Чорноморського флоту росії знищено на сьогодні...

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