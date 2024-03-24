росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер

Том Купер вирішив дати оперативний звіт про ситуацію на фронті. Звісно, він не міг не оминути теракт в Москві. На його думку, він жодним чином не пов’язаний з Україною, але Купер переконаний, що путін та вся його зграя буде пнутися зі штанів, щоб довести зворотне. Він також проаналізував повітряні удари ЗСУ по російських НПЗ та російські ракетні атаки на українську інфраструктуру. На східному та південному фронті росіяни мають певні невеликі успіхи, але великою ціною знищеної техніки та особового складу.

Іноді... ну, бувають дні, коли я найменше люблю готувати свої підсумки/оновлення. Тож, дозвольте мені просто перейти до цього.

Не впевнений, що це "пов'язано з Україною", але я не маю жодних сумнівів: Пуддінг знайде спосіб зробити це пов'язаним з Україною...

Сьогодні ввечері стався напад на Крокус Сіті Холл у Москві, незадовго до початку рок-концерту. За різними офіційними та неофіційними даними, загинуло до 14-15 (деякі кажуть: "до 40") осіб, до 140 отримали поранення, і хоча одного з 10 добре озброєних нападників було заарештовано, кільком вдалося втекти...

Озброєні люди розстрілюють людей біля входу до "Крокус Холу"...

Офіційний Київ вже заперечив будь-яку причетність; "низка (російських) джерел" повідомляють, що за атакою стоїть "Ісламська держава"; деякі відставні полковники ФСБ скаржаться, що США і Велика Британія знали про цю атаку заздалегідь; хусити висловили свої співчуття..., а я приєднуюся до армії тих, хто задається питанням, чи не є це черговою операцією ФСБ під чужим прапором: "теракт у Москві" "автоматично уповноважить" Пуддінга робити все, що він захоче... (включно з мобілізацією молодих москвичів).

Повітряна війна. Штурмовики Буданова: ті, що в повітрі

За різними останніми німецькими оцінками, "штурмовики Буданова" ("Частина 1" або "ті, що в повітрі", тобто БПЛА дальнього радіусу дії, керовані ГУР) вивели з ладу від 10%, можливо, до 40% всіх російських нафтопереробних потужностей. Судячи з усіх наявних на сьогодні повідомлень, за останні три місяці було уражено 12 з приблизно 30 відомих нафтопереробних заводів, а також 2-3 нафтоекспортних термінали.

Тим часом, по інший бік трибуни... лише через день після того, як один з українських представників пояснив, що ефективність російських "Ланцетів" значно перевищує очікувану (див.: лише 200-250 випускаються на місяць і близько 80% збиваються задовго до досягнення цілей), росіяни оприлюднили відео, на яких вони вражають катер класу "Стенька" ВМС України в Одесі і навчально-тренувальний літак L-39 в аеропорту Миколаєва.

Український Л-39 (або дуже хороша приманка) в камері російського "Ланцета"...

Український артилерійський катер Р-127 (або U-127?) проекту Р-376У "Стенька/Рівне" в камері російського "Ланцета"...

Рано вранці 21 березня росіяни завдали комбінованого удару балістичними і крилатими ракетами по штаб-квартирах ГУР і СБУ в Києві, а також по тому, що вони назвали "складом, пов'язаним з СБУ", в Харкові. Одинадцять бомбардувальників Ту-95 з авіабази Оленья випустили загалом 29 крилатих ракет Х-101/555: коли вони досягли української столиці (після обльоту навколо неї, щоб атакувати із заходу), до них додалися одна північнокорейська КН-23 й один "Кинджал". Українці стверджували, що всі 31 ракету було збито, але уламки, що впали, завдали великої шкоди (включаючи численні боєголовки, звичайно).

Потім, рано вранці 22 березня, росіяни завдали ще більшого удару. Згідно з офіційними київськими та неофіційними російськими джерелами, повна статистика виглядала наступним чином:

13 бомбардувальників Ту-95 (зліт з аеропорту Оленья о 01.12; ракети випущені вже о 03.30, з Волгоградської області);

4 бомбардувальники Ту-22М-3 (виліт з Моздоку о 04.18);

10 МіГ-31К (росіяни стверджують, що загалом випустили 7 "Кинжалів").

Цього разу вони націлилися на українську енергосистему, а також (за словами московських поліцейських) на "залізничні вузли, арсенали, бази та іноземних найманців". Удар спричинив відключення електроенергії щонайменше у 15 містах і селищах. За даними офіційного Києва:

"Шахеди": 63 пуски, 55 збитих (8 влучили);

Іскандер-М: 12 пусків (всі 12 влучили);

Х-101/555: 40 випущено, 35 збито (тобто 5 дійшли до цілі);

Х-22: 5 випущено (5 долетіли);

Кинджал: 5 випущено (всі 5 долетіли);

Х-59М: 2 запущено, 2 збито;

С-300/400: 22 запуски (всі 22 пройшли, 18 з них лише в районі Харкова).

Х-59 у польоті над Сумською областю

Найбільше постраждали Харків (ракетами С-300/400; місто залишилося без електрики), Дніпро (комбінація з "Кинджалів", Х-22, С-300/400 та Х-101/555) та Запоріжжя (місто, обстріляне Х-22 та С-300/400). Головним "переворотом" цієї атаки стало пряме попадання крилатої ракети Х-555 у Дніпровську ГЕС: гідроагрегат ГЕС-1 було зруйновано, а гідроагрегат ГЕС-2 серйозно пошкоджено.

Х-555 випускає обманні сигнальні ракети, наближаючись до Дніпровської ГЕС. Ця ракета здійснила пряме попадання.

Штурмовики Буданова: ті, що на землі. Події в Бєлгороді

Бєлгород... (так, той самий, що в росії)... З 12 березня три групи російських бійців, підконтрольних ГРУ/СБУ, здійснили загалом щонайменше шість рейдів. Дехто каже, що, на відміну від їхньої першої операції такого роду, що відбулася минулого року (наскільки я пам'ятаю) у травні, цього разу вони утримують досить значну територію: як згадувалося два дні тому, вона може простягатися від Попівки на заході до Лозової Рудки на заході.

Наскільки можна судити, йдеться про три такі російські угруповання:

легіон "Свобода росії" (ЛСР),

російський добровольчий корпус (РДК),

батальйон "Сибір".

З того, що відомо на даний момент:

12 березня: російська влада наказала масово евакуювати всі села від Дунайки та Сподарюшиного на заході через Грайворон, Горький до Нехотєєєвки та Нової Таволжанки на сході. ЛСР увійшов до Тьоткіного і підірвав місцевий склад боєприпасів;

російська влада наказала масово евакуювати всі села від Дунайки та Сподарюшиного на заході через Грайворон, Горький до Нехотєєєвки та Нової Таволжанки на сході. ЛСР увійшов до Тьоткіного і підірвав місцевий склад боєприпасів; того ж дня росіяни, підконтрольні ГУР/СБУ, здійснили рейд і "звільнили" Лозову Рудку. Це село безпосередньо на кордоні, на схід від Горьковсього. На сході вони також атакували Нову Таволжанку. Відтоді ситуація там незрозуміла.

13 березня: росіяни, підконтрольні ГУР/СБУ, атакували в напрямку Попівки, інші росіяни підірвали міст і втратили БМП-3. У центрі вони атакували Нехотєївку, але, схоже, втратили щонайменше один танк, підірвавшись на міні. Мабуть, ця атака була зіпсована, і штурмовикам довелося повернутися в Україну. Схоже, щось подібне сталося в районі Солнцевки, приблизно за 10 км на схід.

росіяни, підконтрольні ГУР/СБУ, атакували в напрямку Попівки, інші росіяни підірвали міст і втратили БМП-3. У центрі вони атакували Нехотєївку, але, схоже, втратили щонайменше один танк, підірвавшись на міні. Мабуть, ця атака була зіпсована, і штурмовикам довелося повернутися в Україну. Схоже, щось подібне сталося в районі Солнцевки, приблизно за 10 км на схід. 14 березня: підконтрольні ГУР/СБУ росіяни розпочали, схоже, свій головний рейд: атакували і "звільнили" Козинку, могли дійти до Глотова і наблизитися до Грайворона з двох боків. Там бої тривали ще щонайменше 2-3 дні. Не знаю, що там відбувалося останні два дні.

Боєць "РДК" у зруйнованому будинку в Козинці.

16 березня: підконтрольні ГУР/СБУ росіяни атакували Горьковський і заявили, що він "звільнений", в той час як московські поліцейські заявили, що збили "український чорний яструб" американського походження..., який, як потім виявилося, був українським Мі-24;

підконтрольні ГУР/СБУ росіяни атакували Горьковський і заявили, що він "звільнений", в той час як московські поліцейські заявили, що збили "український чорний яструб" американського походження..., який, як потім виявилося, був українським Мі-24; весь цей час ГРУ/СБУ обстрілюють різні об'єкти в Бєлгороді.

Цікаво, що цього разу росіяни, підконтрольні ГУР/СБУ, принаймні намагалися утримати деякі з цих об'єктів, а не просто здійснити на них рейд.

Збройні сили росії (всрф) мають близько 17 500 військовослужбовців у Бєлгородській області, що занадто мало. Не дивно, що вони реагують великою кількістю повітряних ударів і всією наявною артилерією. Їхній контрнаступ очолює 2-га бригада спецназу, посилена підрозділами Росгвардії.

4 рази УМПК завдали удару по позиціях російських добровольців на східній стороні Козинки, ймовірно, 16 березня.

Тим не менш, судячи з цього відео... ну, якби це був 2-й спецназ... хм...

Я думаю, що ця нестача військ для належного прикриття всього кордону є однією з причин, чому Пуддінг/Шойгу оголосили чергову мобілізацію. Звичайно, дехто поспішає пояснити, як ці нові війська будуть використані для нового наступу на Харків, але: по-перше, знадобиться 3-4 місяці, щоб принаймні 100 тисяч з них були завербовані, екіпіровані, організовані та пройшли певну підготовку. По-друге, навіть 100 тисяч занадто мало для штурму Харкова (незалежно від того, наскільки неприємно звучить така велика цифра).

Битва за Донбас та південне Запоріжжя. Довгий день довгого тижня

Як я вже згадував, з понеділка (18 березня) російський наступ на сході України повернувся "на повну котушку".

Білогорівка... У понеділок росіяни розпочали масову "моторизовану" атаку, використовуючи "квадроцикли DesertCross китайського виробництва"..., десятки цілей були уражені безпілотниками 81-ї десатно-штурмової та 100-ї бригади тероборони, але росіяни продовжували атакувати ще два дні: наскільки мені відомо, без особливого успіху.

Бахмут... тобто: Богданівка та Іванівське... У вівторок всрф вдалося захопити пагорб на північ від Богданівки, домінуючи як над цим селом, так і над Іванівським.

Кліщіївка... 92-га штурмова також добряче притиснула росіян, знову повністю зіпсувавши їхній наступ на північ від Кліщіївки. Однак на південь від села росіяни перетнули залізницю і закріпилися на деякій відстані.

Бердичі... росіяни продовжували наступати на село останні чотири дні. Я бачив стільки відео, опублікованих 47-ю мехбригадою, де показані підбиті російські БМП-3, МТ-ЛБ та інша техніка за останні кілька днів, що це не можна не назвати "різаниною". Тим не менш, росіяни знаходяться глибоко в селі (і 47-ма втратила ще один M2/M3 "Бредлі").

Орлівка... як згадувалося раніше, була офіційно захоплена всрф.

Тоненьке... росіяни намагаються продовжити наступ з цього села далі на північний захід, але 53-я механізована бригада, схоже, добре підтримується безпілотниками, і тому навіть російська піхота залишає за собою колію тіл…

Роботине... Останні чотири дні росіяни знову "атакували як божевільні" як у Роботиному, так і на північний захід від Вербового. Вони стверджують, що дійшли до центру Роботиного (хоча, очевидно, на основі відеозаписів від жовтня 2023 року), тоді як українці визнають, що на північний захід від Вербового III батальйон "Булава" / Президентська гвардійська бригада після трьох днів "божевільних" атак був змушений відступити на 200-300 метрів - і це незалежно від того, скільки росіян та їхньої техніки він знищив.

... загалом: довгий день довгого тижня... і все ж таки: просто ще один день у довгій війні...

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