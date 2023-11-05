росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер

У свіжому оновленні Том Купер стверджує, що попри те, що росіяни продовжують атакувати біля Авдіївки, українцям дещо вдалося відтіснити їх на критичних напрямках, а також завдали значних втрат біля Вугледара. Злочинним ідіотизмом називає він зібрання особового складу 128 бригади на лінії фронту для церемонії нагородження. І цей ідіотизм має бути відповідно покараний. На лівобережжі Херсонщини українські сили намагаються об’єднати два плацдарми, у той час як росіяни все ще намагаються контратакувати, але вже без танків…

Трохи телеграфічне оновлення станом на вечір суботи/ранок неділі ї інформації для цього вечора/ранку із зосередженням на оновленій інформації про наземні бойові дії за останні кілька днів...

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... За останні кілька днів було зафіксовано кілька російських атак, деякі з них були досить масштабними. Жодна з них не була серйозно успішною. По суті, і як вже неодноразово згадувалося: всрф втратили свою серйозну наступальну спроможність. Хоча у них все ще багато військ і зброї...

Роботине... небагато повідомлень про поновлення українських рейдів: багато свідчень про великі втрати росіян, але жодних ознак нового просування. Наскільки мені відомо, місцевість зараз багниста, так що мало що можливо, насправді.

Авдіївка... залишається російським центром уваги: за останні кілька днів всрф здійснили незліченну кількість атак, але не здобули жодних нових позицій. ЗСУ пережили кілька "криз", але подолали їх і відтіснили росіян до східного боку залізничного валу на північ від міста. На захід від міста всі російські атаки на Тоненьке і Північне були відбиті, що є гарною новиною. Трохи критичнішою є ситуація на півночі Первомайського, але я думаю, що ЗСУ зможуть її вирішити. 1 і 2 листопада ЗСУ провели локальну контратаку на північний фланг російського наступу (приблизно 3 км на північ/північний захід від Красногорівки), загрожуючи відрізати російські лінії постачання, але це не дуже змінило загальну ситуацію. Навколо занадто багато російських військ, і занадто мало українських боєприпасів і набоїв для них.

Підрахунок російських втрат під час обстрілів в районі Авдіївки в ці дні і тижні – справа не з легких. Я знімаю капелюха перед кожним, хто намагається...

Мар'їнка... Як і минулої осені та зими, росіяни знову намагаються "зрізати кут" на лінії фронту в цій частині України - і відтіснити ЗСУ від критично важливого залізничного сполучення між Донецьком і Маріуполем (ця залізниця залишається неробочою, оскільки знаходиться в межах досяжності артилерії ЗСУ). Так само "успішно", як і минулої осені та зими...

Вугледар... 2 листопада росіяни розпочали велику атаку на схід від міста, але вона була розбита 72-ю мехбригадою з великими російськими втратами (близько 20 танків та іншої бронетехніки). Чому відбулося таке розпорошення (російських) зусиль (від Авдіївки до Мар'їнки і Вугледара): без поняття, але стратегічно, оперативно і тактично ця атака не має жодного сенсу. Як на мене, було б набагато більше сенсу, якби ті ж самі підрозділи ВДВ були розгорнуті для посилення зусиль в районі Авдіївки, незважаючи на їхню безглуздість. Таким чином, у мене немає іншого висновку, окрім як: Пуддінг хоче, щоб так було...

Запорізький напрямок... бувають дні, коли я б не рекомендував деяким офіцерам ЗСУ наближатися до мене на близьку відстань. Один з таких днів був вчора, коли якомусь... ідіоту прийшла в голову ідея зібрати більшу частину 128-ї гірсько-штурмової в одному місці, для офіційного святкування Дня української артилерії, та роздачі нагород. Під Комишивахою, в межах досяжності російської авіаційної керованої зброї... Результат: 22 загиблих, 53 поранених... 22 загиблих і 53 поранених... Я просто не можу в це більше вірити: насправді, це не що інше, як злочинна дурість. І має бути відповідно покарана. Сказати, що я розлючений - це нічого не сказати.... і якщо я ще раз почую, що "це буде розслідувано після війни"... мені краще заткнутися зараз, а то ще й цей акаунт заблокують...

Дніпро... тривають запеклі бої, оскільки ЗСУ намагаються з'єднати два плацдарми (один в районі Кринок, а інший в районі Піщанівки-Пойми). За даними чуток, Кринки тим часом повністю звільнені від росіян, а на півдні українці дійшли до перетину траси Е97 з Т2206, але поки що не бачив жодних доказів. росіяни "трохи в паніці", але все ще контратакують, переважно з північного сходу. Примітно, що вони, схоже, припинили використовувати танки на цій ділянці: мабуть, зазнали занадто великих втрат у жовтні.

***

Загалом, втративши свій наступальний потенціал, росіяни зараз фактично змушені утримувати те, що вони ще можуть утримувати. А оскільки їхні збройні сили навчені принципу "напад - найкращий захист", вони просто не знають нічого кращого, ніж контратакувати. Незалежно від того, де, і незалежно від того, скільки вони втрачають. Тим більше, коли ними командує Пуддінг.

Якби зараз ЗСУ могли отримати хоча б 90% того, що НАТО обіцяло доставити "до літа"...

Джерело