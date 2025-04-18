російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер

Попри постійні атаки та обстріли орків, ситуація на фронтах є кращою, ніж очікувалося напередодні весняного наступу росіян. Таку думку висловлює Ендрю Таннер у черговому огляді війни. Він аналізує стратегічні дилеми, з якими стикається російське командування, підкреслюючи неефективність тактики концентрації військ в умовах сучасної війни з використанням високоточної зброї та дронів.

На 15-му тижні війни 2025 року ситуація на фронті виглядає значно кращою, ніж можна було б припустити з нещодавніх розмов про великий весняний наступ орків. Ворог продовжує надсилати м'ясні хвилі, а українські солдати їх відбивають. Помітне погіршення статистики втрат на квадратний кілометр захопленої території, схоже, підриває плани путіна на весну ще до того, як вони можуть по-справжньому розпочатися.

Перед Москвою стоїть неможлива дилема у виборі місця проведення операцій в Україні. Їй потрібно сконцентрувати стільки вогневої потужності на одному або двох вузьких векторах, щоб Україна не змогла зупинити відсікання шматка фронту, розхитування оборони, а потім повільного відкочування лінії української оборони назад. Якщо вашій армії потрібна величезна маса, щоб досягти чогось, концентрація всіх наявних ресурсів є ключовим чинником.

Але мережева епоха робить цей стратегічний підхід глибоко неадаптивним, принаймні, якщо ворог не відчуває гострої нестачі вогневої потужності. Перекриття шляхів постачання ще може спрацювати, але в цілому здатність швидко й точно націлюватись на все, що зафіксує датчик, робить будь-яку спробу фізичної концентрації великої кількості людей і техніки надто ризикованою.

Попри переконливі докази у вигляді десяти тисяч спалених танків і вдвічі більшої кількості бойових броньованих машин, російські генерали замінюють тепер це цивільними транспортними засобами й навіть просто довгими шеренгами піших солдат, подекуди на милицях, сподіваючись, що це вирішить проблему. Це не вирішить проблему, доки їх не підтримає така велика вогнева міць у вигляді дронів і артилерії, що ніяка стабільна оборона не зможе бути організована.

Цього не відбувається зараз, коли Україна систематично знищує артилерійські засоби орків у секторах, де Москва готується до великого наступу. За останні тижні різко зросла кількість повідомлень про знищену артилерію, а спостереження з безпілотників все частіше переривається у великих масштабах. Концентрація – це смерть проти ворога з такою ж високоточною вогневою силою, якою зараз може похвалитися Україна.

Звісно, розпорошеність створює свої проблеми. Останні півтора року Москва постійно намагається розширити масштаби бойових дій, намагаючись обійти фланги української оборони на сході та півночі. Зараз орки знову намагаються погризти південь в районі Оріхова. Очевидна мета – не дати українським військам сконцентруватися, щоб розпочати власний наступ або намагатися зупинити всі московські. Прорив у будь-якому місці теоретично може швидко перетворитися на нестримний каток, що прямує до Дніпра.

Наступ орків був правдоподібним у 2022, можливо, навіть у 2024, але не в 2025 році.

Але цього не сталося, і навряд чи станеться. Україна може швидше перекидати сили на загрозливі фронти, і останнім часом, схоже, знаходить можливості для відпочинку більшої частини своїх сил. Оскільки ресурси Москви зменшилися, значна частина лінії зіткнення, з військової точки зору, стала бездіяльною. Отже, все, чого насправді досягли путінські генерали, – це досягнення дорогого балансу між стратегічною розпорошеністю і оперативною концентрацією. Україна здатна максимізувати потужність відносної географічної концентрації своїх сил, відповідно, піддаючи кожну концентрацію жорстокій атаці, погрожуючи несподіванками в проміжках між ними.

Ця стратегічно-оперативна динаміка є причиною того, що орки остаточно знекровили більшу частину свого реального бойового потенціалу в наземній боротьбі. Те, що Москва співпрацювала в розробці єдиного сценарію, який насправді може призвести до епічної військової поразки на віки, увійде в історію як іронія долі, не менш безглузда, ніж самосаботаж Трампа.

Орки продовжать наступати на окремих фронтах, а в найгіршому випадку можуть навіть ще створити одну чи кілька серйозних криз для України. Однак я продовжую прогнозувати, що найгірша частина бурі вже минула. Цього літа навіть сонце й спека мають стати союзниками України. Якщо широко розгорнути оптоволоконні та самонавідні безпілотники з радіусом дії двадцять кілометрів, то можна буде настільки ретельно ізолювати позиції росіян, що у них не залишиться води.

Яким би витривалим не був солдат, зневоднення зведе його з ніг за кілька днів. Ще однією важливою перевагою буде лідерство України у постачанні БПЛА.

Північний театр бойових дій. Північ все ще визначається спробою орків прорватися на Сумщину, якій Україна вирішила протистояти, частково утримуючи невеликі шматки російської території вздовж кордону в Курській та Бєлгородській області. Окупована частина Курської області повільно зменшується, і Москва перекинула достатньо військ до Бєлгородської, щоб стримати вторгнення.

Але поки що немає багато доказів того, що Москва має сили просунутися далі, ніж на кілька кілометрів углиб Сумщини. Я б сказав, що вбивство всіх тих мирних жителів, які насолоджувалися святом цими вихідними, є ознакою того, що орки не розраховують зайти далеко. Відповідь України, яка запустила близько сотні безпілотників над Курськом – один з яких, на жаль, збився з курсу і влучив у житлову багатоповерхівку, вбивши щонайменше одну цивільну особу – свідчить про те, що логістика орків у цьому районі перебуває під серйозною загрозою.

Сумщина. Очевидний план росіян проілюстрований пунктирними стрілками, нещодавні атаки – суцільним кольором. Українські угруповання приблизні, ймовірно, 2-3 бригади в кожній плямі.

На харківському фронті досі не спостерігається жодних серйозних зрушень. Якщо Москва не розгорне війська подалі від Сумщини, незрозуміло, звідки візьмуться резерви, необхідні для наступу. Хоча, можливо, весняне відволікання допоможе приховати нарощування сил з обох боків.

Східний театр бойових дій. На Куп'янському фронті бої майже не змінилися, Москва повільно намагається розширити плацдарм над Осколом, по одному сектору за раз. Підкріплення, які Україна перекинула в цей район, схоже, тримають ситуацію під контролем, блокуючи численні спроби навести мости, які дозволили б транспортним засобам переправитися через річку.

Куп'янськ. Кожен синій сегмент приблизно відповідає одній українській бригаді, тоді як кожна червона пляма представляє цілу загальновійськову або танкову армію орків – колись страшну силу.

Україна також продовжує погрожувати контрнаступом на східному березі, який би відрізав найбільший плацдарм орків. Враховуючи те, як за останні кілька років зменшилися масштаби ефективних дій на землі, навіть оточення, здавалося б, на локальному рівні може мати серйозні політичні й навіть оперативні наслідки. Москва, вочевидь, використовує цілі загальновійськові армії, які теоретично налічують десятки тисяч військовослужбовців, для утримання плацдармів, що налічують кілька сотень осіб. На їхньому боці лінії зіткнення щось не так.

Фронт Борова, який охороняє Третій штурмовий корпус, зараз інтригує, незважаючи на те, що новин звідти надходить відносно мало. Тут війська орків, що прибули зі Сватового, повільно розширюють плацдарм над Жеребцем, щоб зрівнятися з плацдармом, нещодавно захопленим нижче за течією біля Тернів. Схоже, що план орків розвивається в напрямку спроби оточити цей корпус і витіснити його через Оскіл.

Борова. Потенційні рухи пунктирними стрілками, підтверджені на сьогодні просування на флангах цілісні.

Це дозволило б як захистити Сватове, так і забезпечити подальший наступ на південь у напрямку Лиману, який давно є метою росіян через його близькість до урбанізованого Донбасу, через Сіверський Донець. Через Лиман проходила головна залізнична магістраль, що з'єднувала Харків зі Слов'янськом, Краматорськом і Костянтинівкою, а потім перетинала Сіверський Донець і прямувала до Слов'янська.

Ймовірний план орків щодо Донбасу-Північ у 2025 році, розбитий на три етапи. Шанси на успіх дуже низькі.

Москві необхідно зачистити простір між Жеребцем і Осколом, щоб продовжити марш на Лиман, якому значно перешкоджають українські війська, що діють з лісопосадок вздовж берегів Сіверського Дінця. Ці війська своєю чергою допомагають захищати Сіверський виступ, прикриваючи фланги 81-ї аеромобільної, яка утримує залитий кров'ю кар'єр в Білогорівці на південь від лісів.

Орки також сподіваються розірвати цей ланцюг зв'язаних секторів, досягнувши Сіверська, що на південь від Сіверського Дінця. Однак поки що корпус на чолі з 10-ою гірсько-штурмовою продовжує змушувати їх платити високу ціну за кожну невдалу спробу.

Цікаво, що довга ділянка фронту вздовж траси, що веде з окупованого Бахмута прямо до Слов'янська, майже ігнорується орками та охороняється єдиною українською бригадою – 30-ю механізованою. Вона утворює ефективний внутрішній кордон між північною, центральною та південною частинами великого Східного театру бойових дій.

З іншого боку центральну частину визначають бої на Костянтинівському та Покровському фронтах, які, з точки зору орків, виглядають схожими. Спроби прорватися через Часів Яр і Торецьк провалилися, і тепер орки намагаються дістатися Костянтинівки вздовж осі, яку я оцінив як найнебезпечнішу для України рік тому.

Костянтинівка та Покровськ. Просування орків позначено суцільним червоним кольором, українців – суцільним синім. Пунктирні стрілки показують прогнозований рух протягом наступних кількох місяців, причому українські сили на захід від Торецька відступають швидше, ніж інші угруповання, зважаючи на їхню дещо вразливу позицію.

Одній ворожій колоні в якийсь момент вочевидь дозволили проїхати кілька кілометрів за Торецьк, після чого вона була знищена. Загалом, українська оборона тут була дуже розумною.

Нарешті розпочалася неминуча спроба згорнути українські позиції на довгому схилі між Часовим Яром і Торецьком, щоб витіснити звідти ветеранську 28-му механізовану бригаду. Зрештою Україна, ймовірно, буде витіснена з обох міст і буде змушена зайняти нові оборонні позиції приблизно за десять кілометрів, як це сталося в Покровську.

Але запекла передова оборона, яку протягом останнього року вели пов'язані з ними бригади, не дозволила оркам просунутися набагато далі й набагато швидше. Дуже малоймовірно, що наступ зі сходу буде супроводжуватися необхідним фланговим ударом на захід на північ від Покровська. Сама Костянтинівка має встояти.

Головна причина? Покровськ не впав, і навіть не був оточений. Попри всі зусилля, які Москва доклала до своїх операцій на центральній і південній частинах Східного театру за останній рік, вони не мають особливої стратегічної чи оперативної цінності. Наближаючись до кінця свого логістичного ланцюга, орки на Покровському фронті намагаються утримати свої позиції, незважаючи на те, що протягом останніх кількох тижнів отримують масштабні підкріплення і відновлюють спроби просунутися вперед.

Схоже, Москва вважає, що південний край театру бойових дій, який я називаю фронтом Донбас-Південь, має важливе значення для оточення Покровська із заходу. Це пояснює напрямок поточних зусиль з просування в цьому секторі, який в іншому випадку не має особливої цінності для Москви.

Донбас-Південь. План ворога тут також досить очевидний. Якщо Покровськ має впасти, його треба оточити. Зверніть увагу, що шлях від Курахового до Костянтинополя займає місяці.

Цілком ймовірно, що труднощі, яких зазнали орки при форсуванні річки Солона на захід від Покровська, переконали оркських генералів у необхідності форсувати її на більш широкому фронті, так само, як вони намагаються це зробити з Осколом на північ від Куп'янська. Перешкоджання цьому, ймовірно, є причиною того, що українська оборона стала жорсткішою далеко на схід від злиття річок Вовча, Солона й Мокрі Яли. Щойно ця лінія буде захищена, орки зможуть вільно повернути на північ. Схоже, вони не бояться флангового удару з боку Гуляйполя.

Як і в більшості рашистських планів, цей продовжує робити помилку, розподіляючи сили рівно настільки, щоб зробити їх нескоординованими, але при цьому концентруючи їх настільки, що співвідношення втрат стає неприйнятним. Для Москви це найгірший з можливих сценаріїв, навіть якщо біль буде відчуватися не відразу.

Орки повільно просуваються до Багатира з півдня, що може змусити українські війська відступити. Але темпи просування ворога залишаються надто повільними, щоб спричинити серйозну кризу.

Південний театр бойових дій. Поки що російський наступ на Запоріжжя застопорився на передовій лінії оборони України, не просунувшися ні на північ, ні на захід, ні на схід за минулий тиждень. Бої тривають, і ситуація може ще погіршитися, але поки що цей наступ не дуже вдалий для Москви.

Так само, як і операції вздовж Дніпра, де є повідомлення про загони орків, які голодують після того, як були більш-менш покинуті в болотах або на якомусь острові. Україна спокійно утримує кілька невеликих плацдармів через річку за підтримки трьох бригад берегової оборони, організованих під егідою морської піхоти.

У найближчому майбутньому на півдні не очікується багато, окрім збільшення кількості ударів українських безпілотників. Зважаючи на щоденні обстріли Херсона, полювання на артилерію орків і операторів безпілотників, ймовірно, є пріоритетним завданням.

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