російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта

Позаштатна наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики, офіцерка військової розвідки США Челс Міхта застерігає Захід та Україну від помилкової недооцінки супротивника. На її думку, за цей рік попри великі втрати та виснаження російські сили адаптувалися до ситуації і все ще мають величезні ресурси для того, щоб продовжувати війну. Зараз російська армія навіть стала сильнішою, аніж була на початку вторгнення, і Захід має це взяти до уваги, коли надає допомогу Україні. Тобто, має надавати її більше.

За останні 15 місяців світ дізнався про збройні сили росії більше, ніж за попередні 20 років. Тепер він повинен зрозуміти, що росія адаптується.

Армія, яку росія ввела в Україну в лютому 2022 року, явно не відповідала поставленій меті, навіть якщо ані москва, ані Вашингтон тоді цього не визнавали. Межі сили зброї кремля були оголені.

Вторгнення викрило хвастощі росії про те, що вона має другу за силою армію у світі, а початкова фаза війни стала свідченням масових збоїв по всьому ланцюгу командування, включно з дисфункціональною логістикою і неодноразові свідчення поганої підготовки та оснащення. Заплановане бліцкригом захоплення Києва розчинилося у запеклій битві, в якій росіяни не змогли захопити важливий аеропорт Гостомель, а згодом були відкинуті, незважаючи на, здавалося б, вирішальну чисельну перевагу.

На ранній стадії вторгнення швидко розвіявся міф про те, що російська армія була сучасною і здатною відповідати західним стандартам. Інші припущення щодо її оперативного планування і тактики також розтанули в запалі бою. Зазнавши невдачі на ранніх етапах війни, її командування повернулося до традиційного підходу ведення війни радянських часів, використовуючи масовані артилерійські обстріли в поєднанні з безглуздим витрачанням солдатських життів у масових хвильових атаках.

Незважаючи на широко розрекламовану модернізацію, некомпетентність і корумпованість російського військового керівництва, погане технічне обслуговування озброєнь і логістичні прорахунки показали, що збройні сили москви не дуже змінилися з радянських часів, особливо її сухопутні війська.

Широко розрекламовані "сєрдюковські реформи", названі на честь міністра оборони Анатолія Сєрдюкова, передбачали масштабну структурну реорганізацію російських збройних сил, яка розпочалася у 2009 році. Вони спиралися на досвід радянських часів в Афганістані і використовували батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю близько 800 військовослужбовців, які розгорталися як загальновійськові маневрені підрозділи і, як повідомлялося, підтримувалися у високій бойовій готовності. Сєрдюков хотів перетворити БТГ на постійні бригади, одночасно зменшивши чисельність армії, скоротивши командну структуру, створивши професійний сержантський корпус і підвищивши боєготовність.

Його відставка у листопаді 2012 року ініціювала в москві дебати про майбутнє цих реформ. До повномасштабного вторгнення в Україну 2022-го зміни, запроваджені міністром оборони Сєргєєм Шойгу, були не більше ніж корективами до плану Сєрдюкова, а не загальним його переглядом.

Реформи Сєрдюкова, а також дії російських військових у Чечні та Сирії допомагають пояснити, чому російський оборонний істеблішмент вважав, що армія здатна виконати завдання вторгнення в сусідню країну. Захоплення Криму в 2014 році посилило цю думку серед найближчого оточення путіна, а заяви про російські системи озброєнь, особливо про модернізацію ядерного потенціалу, нові підводні човни з балістичними ракетами і вдосконалену бронетехніку – у тому числі танк нового покоління Т-14 "Армата" – допомогли зміцнити цю впевненість. (У 2021 році російські джерела стверджували, що військові поставили на озброєння понад 2000 Т-14, хоча факти свідчать, що йдеться про кілька десятків прототипів, які все ще перебувають на стадії розробки).

І все ж, незважаючи на очевидні невдачі 2022 року, було б помилкою недооцінювати стійкість російської армії або взагалі відкидати її можливості. Хоча вони не можуть зрівнятися з українськими військовими, коли йдеться про підготовку та моральний дух, росіяни пройшли школу на українцях і швидко вчаться. російська армія зразка 2023 року – це зовсім інший звір, ніж російська армія зразка 2022-го на ранніх етапах війни.

росія продемонструвала, що вона може воювати і мобілізуватися одночасно: її початкова чисельність у 300 000 осіб була збільшена за рахунок призову 400 000 солдатів-контрактників. російські військові змогли зв'язати великі українські сили в Бахмуті і навколо нього, змусивши українців вести війну на виснаження і завдавши їм серйозних втрат, хоча і з підкріпленням у вигляді приватних груп найманців. Вона також показала себе здатною будувати глибоку оборону і забезпечувати громадську підтримку війни.

путінська армія продемонструвала, що, принаймні зараз, вона має необхідну стійкість у той час, коли західні ресурси, особливо зброя і боєприпаси, що постачаються в Україну, швидко вичерпуються, і вона намагається нарощувати обсяги виробництва.

Хоча війна висвітлила необхідність перевірки припущень щодо росії, вона також підтвердила деякі істини, особливо коли йдеться про те, як Кремль використовує військову силу. Вона нагадала, наприклад, про важливість бронетехніки, високоточного вогню на великі відстані і протиповітряної оборони для ведення звичайної широкомасштабної війни. Ці істини відійшли на другий план у більшості західних армій за останні 20 років, коли війська були переформатовані для участі в закордонних операціях за умов надзвичайних ситуацій. росіяни продемонстрували, що кількість і масу не можна замінити, особливо коли йдеться про боєприпаси. Вони ефективно використовують навіть застаріле обладнання радянських часів, виснажуючи при цьому українські запаси боєприпасів.

російські військові визнали свою незадовільну роботу, і в січні начальник Генерального штабу Валерій Герасимов відреагував на це черговим раундом реформ. Згідно з його новим планом, в Карелії, на кордоні з Фінляндією, буде розгорнуто армійський корпус для протидії вступу країни до НАТО.

Реформи Герасимова також передбачають відновлення двох військових округів – Московського і Санкт-Петербурзького, які були об'єднані в 2010 році і стали частиною Західного військового округу. Герасимов також заявив, що росія додасть три мотострілецькі дивізії до складу загальновійськових з'єднань в окупованих Херсонській і Запорізькій областях. Герасимов заявив, що росія вносить ці зміни у свою військову структуру, оскільки зараз вона перебуває у стані війни з "колективним Заходом", що є відлунням заяв, зроблених путіним.

Ще занадто рано робити остаточні висновки, але очевидно, що російська армія, яка увійшла в Україну минулого року, відійшла в минуле (не в останню чергу тому, що вона втратила так багато техніки, в тому числі понад 2 000 танків і 4 000 бойових броньованих машин), і що Москва намагається знайти новий формат, який би відображав військовий досвід, набутий за минулий рік. Історично російські військові довели свою стійкість, здатність повертатися після серйозних поразок і рухатися вперед. Хоча російській армії бракує морального духу українських військ, вона має у своєму розпорядженні значні ресурси.

Найголовніше, путін, схоже, сповнений рішучості залишатися в цій боротьбі надовго, перевівши російську економіку на воєнний лад. Це на деякий час залишиться історією, що розгортається. Захід повинен звернути на це увагу.

Джерело: CEPA