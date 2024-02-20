Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл

У черговому тижневому огляді війни Дональда Гілла опублікованому Томом Купером йдеться про намагання росіян атакувати на різних напрямках. Але українцям вдається перешкодити їм досягнути успіху. Тим часом росіяни підвищують призовний вік та вербують непальців для війни в Україні. Останні не у захваті від використання себе в якості живого м'яса, до того ж з ними не розраховуються.

Попереднє слово Тома Купера. Поки я все ще зайнятий збором необхідної інформації для підготовки "більш глибокого аналізу" подій, пов'язаних з падінням Авдіївки, Дон був такий люб'язний, що підготував свій черговий щотижневий звіт. І оскільки багато чого відбувається (або принаймні: нам сказали, що багато чого відбувається), дозвольте мені перейти безпосередньо до його звіту.

Західна Луганщина. По суті, так, у цьому районі є відносно велика концентрація російських сил. Принаймні була один чи кілька тижнів тому. Однак за цей час вона зменшилася в розмірах завдяки виведенню 90-ї танкової дивізії і 2-ї мотострілецької дивізії. Обидві дивізії були перекинуті на "більш перспективні", на думку "тупоголових командирів" з москви, напрямки: Бахмут і Авдіївка. Звичайно, росіяни продовжують "зондувальні" атаки, навіть досягаючи певних успіхів (зазвичай обмежуючись 50-100 метрами), але всупереч тому, чого очікувала більша частина України і багато західних спостерігачів, великого російського наступу в цьому районі не відбувається (поки що?). Враховуючи активну протидію України, ситуація може такою і залишитися. Кілька прикладів:

під Кремінною за російською лінією фронту було знищено сім танків, два Т-90, дві БМП і ТОС-1А...

російський танк на захід від Кремінної знищили бійці 60-ї бригади...

За 7 км на схід від Синьківки 14-та бригада знищила дві російські гаубиці...

безпілотники полюють на російську піхоту під Табаївкою...

Бахмут. Український 155-мм "Краб" використовує снаряди індійського виробництва для знищення БМД...

Мар'їнка. Чеський волонтер описав свій досвід перебування в Мар'їнці до її падіння. Він пробув там чотири місяці, але воював пліч-о-пліч зі солдатами, які були там з моменту відкритого нападу росії. Машини не могли наблизитися до лінії фронту, не потрапивши під обстріл, тому їм доводилося йти п'ять кілометрів пішки, несучи 40 кг боєприпасів, їжі, води та інших припасів, яких мало вистачити на три дні. Всі будівлі були зруйновані, і було нелегко йти по руїнах з такою вагою. Також потрібно було зважати на міни: протипіхотні міни можуть здетонувати під тиском від 5 до 13 кг, протитанкові міни можуть здетонувати під тиском 136-181 кг.

Зауважте: з додатковою вагою спорядження солдат може підірватися на протитанковій міні, особливо на бігу.

Підрозділи ротувалися на фронті кожні три дні, щоб війська, які перебували на передовій, могли відпочити і відновитися. Ротація була найнебезпечнішим часом для підрозділу, тому що саме тоді росіяни зазвичай атакували. Новому підрозділу потрібно було трохи часу, щоб акліматизуватися на полі бою, навіть якщо його розгортали на тому самому місці, що й раніше. Зміни можуть відбутися через дрібниці:

завали можуть бути зрушені артилерійським снарядом;

позиції ворога могли трохи змінитися;

кути та поля зору настільки важливі, коли ворог знаходиться всього в 30 метрах від вас.

Навіть найменша перевага може визначити успіх чи невдачу штурму, і тому щоразу, коли Україна проводила ротацію, росія, швидше за все, починала штурм до того, як нові війська встигали облаштуватися на місці. Проте більшість штурмів зазнали невдачі.

росіяни не досягли жодного прогресу до літа 2022 року, а до грудня того ж року вони зайняли 90% міста, перш ніж Україна зупинила їхнє подальше просування на рік. Лише в грудні 2023 року росіяни зайняли останні вулиці, що залишилися. Таким чином, за статистикою, російські війська просувалися в середньому на 9 (дев'ять) метрів на день.

Минулої осені, коли на полі бою було тихо, він міг чути артилерію навколо Авдіївки за 25 км. Вночі він міг бачити сяйво Донецька за 20 км від нього, повністю освітленого і незахищеного від української артилерії. (Єдині обстріли там були спрямовані на окремі будівлі, в яких розміщувалися органи окупаційної влади). Але в Мар'їнці не було жодної будівлі, яка б не була зруйнована.

Стіна ліворуч була ще однією дружньою позицією. Іржава споруда праворуч розташовувалася прямо перед ворожими позиціями, які знаходилися приблизно за 30 метрів від неї.

Погляд на одну з "найкраще збережених" будівель. Найліпше спостерігати за полем бою через перископ: у нього часто стріляли, але влучити було важче – а якщо влучали, то принаймні ніхто не був поранений (або й гірше).

Так багато у війні залежить від кутів. Коли ворожа позиція знаходиться за тисячу метрів від вас, майже вся загроза є перед вами. Коли ворожа позиція знаходиться на відстані 30 метрів, загроза не просто перед вами, а майже на 90 градусів ліворуч і праворуч від вас. Дивлячись на ворога в одному напрямку, ви можете наражатися на вогонь з іншого.

Запорізький напрямок. Починаючи з липня минулого року, росія використала 2100 залізничних вагонів для спорудження 30-кілометрового загородження на випадок прориву українських військ під час наступу. Загородження простягається від залізничної станції в Оленівці до Волновахи...

росіяни атакують Роботинську дугу і, як очікується, продовжуватимуть це робити... Перед великим наступом росія обстріляла українські позиції... росіяни збили український вертоліт біля Роботиного протитанкової зброєю.

Натомість українські сили ліквідували групу російських пілотів безпілотників...

Херсонщина. За 20 км від річки українські сили підбили російську бронетехніку.

Заховану в піску БМП знищив безпілотник. Сховок для машини позбавляє її мобільності, але в якості статичної гармати її корпус захищений. Це використовувалося в кількох війнах, коли машини вели вогонь проти інших машин, але безпілотникам байдуже, що машина захована...

Український безпілотник Баба Яга вночі полював на росіян...

Чорне море. російський десантний корабель перевозив вантаж з Новоросійська до Севастополя, коли його перехопили і потопили п'ять морських безпілотників Magura V5 на південному узбережжі Криму. З крейсерською швидкістю 41 км/год безпілотникам знадобилося 8,5 годин, щоб дістатися до місця перехоплення з одеського узбережжя. У цій гілці є відео місця атаки, а також заява Буданова...

росія. Україна стверджує, що збила два Су-34 і Су-35 на сході країни. росія стверджує, що був втрачений тільки Су-35...

Україна заявляє, що наступного дня був збитий ще один Су-34...

російський оператор безпілотника каже, що придбання безпілотників за рахунок збору коштів є незаконним, у Донецьку є лише два центри з ремонту безпілотників, і вони надають пріоритет ремонту безпілотників для конкретних підрозділів. Як наслідок, деякі підрозділи не мають безпілотників ще з грудня. Крім того, було заборонено використання VPN, хоча саме через нього вони отримують оновлення для захисту від української радіоелектронної боротьби...

росія підвищує мобілізаційний вік з 45 до 55 років. Молодший, старший і вищий офіцерський склад може бути призваний до 60, 65 і 70 років відповідно...

В умовах 11% безробіття (19% серед 15-29-річних), зростання цін на газ через скорочення російського експорту, спокуси отримати 2000 доларів на місяць плюс російський паспорт, який полегшить подорожі світом, багато непальців пішли служити в російську армію. 23% ВВП Непалу надходить від громадян, які працюють в інших країнах.

Спочатку Непал заявляв, що повідомлення про те, що їхні громадяни воюють за росію, не відповідають дійсності. Тепер вони кажуть, що понад 200 з них служать в російській армії. Один поранений непальський солдат в російській армії каже, що в ній служать близько 2 500 або 3 000 колишніх студентів, колишніх військовослужбовців або тих, хто воював у маоїстському повстанському русі. Непальський опозиційний депутат каже, що 15 тисяч вступили до російської армії і 2 тисячі сімей звернулися з проханням допомогти їм повернути своїх близьких додому.

Один поранений солдат втік і повернувся додому. Він застеріг інших не вступати до армії, сказавши, що шанси на смерть занадто високі. Різні непальці повідомляють, що їх використовують як м'ясо, в той час як росіяни залишаються в безпеці позаду них, що командири знущаються над ними, коли вони висловлюють занепокоєння, а деякі кажуть, що вони не отримали обіцяних грошей. Вони хотіли б повернутися додому, але відчувають себе в пастці і не хочуть, щоб їх звинуватили в дезертирстві...

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