Американська Wall Street Journal вважає, що Польща перетворюється на головний оборонний форпост НАТО в Європі, готуючись до потенційного розширення російської агресії на захід. З 2014 року країна подвоїла чисельність Збройних сил до понад 210 000 військовослужбовців і збільшила військові витрати до 4,7% ВВП – найвищий показник у Північноатлантичному альянсі. Нещодавні порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та загострення протистояння кремля із Заходом підтвердили обґрунтованість польських побоювань.

Понад десятиліття Польща готувалася до найгіршого сценарію: стати передовою лінією у війні між росією та Заходом, пише Wall Street Journal. За словами видання, з огляду на зростаючу агресію росії в Європі, військові стратеги Варшави нарощували збройні сили країни, перетворивши їх торік на найбільшу європейську армію в НАТО. Цьогоріч військові видатки зросли до 4,7% ВВП – найвищого показника в альянсі. Багатомільярдні витрати зробили Польщу одним з найбільших покупців американської зброї.

Зростання польських збройних сил сягнуло піку саме тоді, коли російський президент путін загострює протистояння із Заходом, зауважує WSJ. Минулого місяця повітряний простір Польщі порушили близько 20 російських дронів, оснащених додатковими паливними баками для збільшення дальності польоту.

Це вторгнення, а також інші появи російських БпЛА по всій Європі, спричинили перше зіткнення між винищувачами НАТО та російськими дронами над територією альянсу – крок, який прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав моментом, коли країна була найближче до відкритого конфлікту від часів Другої світової. Видання нагадує, що путін відкинув інцидент із дронами й заявив, що європейські уряди та НАТО майже щодня звинувачують росію у провокаціях (WSJ варто було би зробити ремарку як путін заперечував вторгнення в Крим в 2014 році, а згодом визнав це – iPress).

WSJ зазначає, що повномасштабне вторгнення росії в Україну в 2022 році та нещодавні кроки з метою випробування альянсу підкреслили давно ігнороване попередження Польщі про те, що росія під керівництвом путіна хоче відродити свою традиційну сферу впливу в Східній Європі.

Видання робить екскурс в історію і нагадує, що Польща століттями страждала під російською окупацією. Кожен школяр вивчає, як у XVIII–XIX століттях більші європейські імперії, включно з росією, ділили країну між собою, тимчасово стираючи її з мапи. Під час Другої світової війни Велика Британія і Франція не змогли запобігти нападу на країну з боку нацистів, попри договори взаємної оборони. Коли за ними прийшли радянські війська, це обернулося півстоліттям під московським чоботом, нагадує WSJ.

Дії росії проти України, а тепер і Європи, змушують польських політиків нервувати, що вони знову опинилися на лінії вогню, і цього разу, на думку WSJ, Польща хоче бути готовою.

"Це наша війна, – сказав Туск на Варшавському безпековому форумі у вересні. – Ми вирішили озброїти Польщу і модернізувати польську армію в масовому масштабі".

Великі оборонні видатки Польщі зробили її популярною як серед сусідів на східному фланзі НАТО, так і перед Трампом, який хоче, щоб Європа більше дбала про власну безпеку Під час зустрічі з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп надав Варшаві підтримку, якої удостоїлися небагато інших європейських країн. "Ми повністю підтримуємо Польщу і допоможемо їй захистити себе", – пригадує видання слова Трампа.

Під час візиту до столиці Польщі на початку цього року міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Варшава є "зразковим союзником".

WSJ нагадує, що росія має неоднозначні наміри щодо НАТО. Наприкінці минулого року міністр оборони росії Андрій Бєлоусов заявив, що російські збройні сили повинні бути готовими до конфлікту з альянсом. На тому ж засіданні Міноборони путін охолодив ці розмови, сказавши, що Захід лякає власне населення страхами про нібито готовність росії напасти. Раніше цього місяця він назвав ідею про російський напад на НАТО нісенітницею і порадив Європі спершу розібратися з власними проблемами міграції та насильства, перш ніж вступати в конфлікт з росією.

Водночас, зауважує видання, Кремль попросив Трампа відвести війська і озброєння НАТО з Центральної та Східної Європи туди, де вони перебували до початку східного розширення блоку у 1999 році. Західні розвідки кажуть, що подібну вимогу він висував і Джо Байдену перед вторгненням в Україну.

"Стратегія росії – це відродження Радянського Союзу", – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. На його думку, це поставило б Польщу під приціл.

Тому, зазначає WSJ, країна вирішила готуватися до можливого нового конфлікту після того, як росія анексувала Крим і розв’язали проксі-війну за контроль над Донбасом у 2014. Поки значна частина Європи сподівалася, що на цьому російська агресія на континенті завершиться, польські військові стратеги протягом року аналізували найгірші сценарії, а потім почали низку реформ з розширення збройних сил, швидко збільшуючи чисельність військ і посилюючи їхнє оснащення.

Інші європейські країни "чекали, поки хтось інший зробить перший крок, – розповів виданню колишній заступник міністра оборони Польщі Томаш Шатковський, який керував стратегічним оборонним напрямком, що поклав початок військовим реформам. – Зрештою ми випередили не тільки решту східного флангу, а й більшість країн європейського НАТО".

Зараз Польща має понад 210 000 військовослужбовців, поступаючись лише США і Туреччині в НАТО. Першим з’єднанням, створеним після реформ 2018 року, стала 18-та механізована дивізія, яку утримують у стані підвищеної готовності. Ще два подібні з’єднання знаходяться в процесі формування. Польща також створила війська територіальної оборони, до складу яких входять десятки тисяч бійців.

Навчання є пріоритетом. Минулого місяця 30 000 військовослужбовців, зокрема з 18-ї дивізії, а також підрозділи США і Нідерландів, розпочали місячну серію навчань під назвою "Залізний захисник", що дало польським військам змогу потренуватися на арсеналі старої й нової техніки. Серед неї – американські танки Abrams, південнокорейські реактивні системи залпового вогню та польський варіант американської системи HIMARS, яку Україна використовує проти росії.

Як зазначає WSJ, польські збройні сили дедалі краще оснащені. Значна частина обладнання, яке Польща придбала за останні кілька років, уже надходить, і попереду ще більше. Країна придбала американського озброєння прибллизно на $50 млрд, ставши найбільшим покупцем зі США у 2023–2024 роках. Польща планує підвищити військові видатки наступного року до 4,8%, нещодавно заявив Косіняк-Камиш.

Сьогодні, наголошує видання, країна є наріжним каменем у плануванні НАТО на випадок конфлікту з росією та важливим партнером для менших балтійських країн східного флангу альянсу – Естонії, Латвії та Литви.

WSJ нагадує, що географія відіграє важливу роль. Польща межує не лише з російським ексклавом – Калінінградом, але й з Білорусю, близьким союзником Москви, який зараз вбудований в оборонну інфраструктуру росії. росія вважає повітряний простір Білорусі своїм, а її залізниці можуть швидко перекидати російські війська до польського кордону. росія розгорнула в Білорусі тактичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

"У кризовій ситуації оборона Балтії залежатиме від здатності польських збройних сил, посилених США, нейтралізувати Калінінград і Білорусь", – зауважив Шатковський, колишній посол Польщі в НАТО.

Важливо й те, що Польща мусила вдосконалити свої логістичні можливості на великій території країни, щоб прийняти величезний потік військ НАТО, які ймовірно розгорнуться тут у разі конфлікту. Плануються модернізації низки цивільних аеропортів, аби вони могли перевозити військових.

"У разі війни Польща буде дуже завантаженою країною, адже армія мобілізується, економіка мобілізується, але ми також маємо підготуватися до того, що НАТО прибуде до Польщі та пройде через неї", – розповів оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Мацей Кліш.

Як зазначає WSJ, завдання з розбудови польських збройних сил обернулося величезним рахунком. І хоча зростання ВВП країни на найближчі кілька років, очікувано близько 3%, вище, ніж у більшості європейських партнерів, фіскальні потреби з утримання сучасних систем озброєння можуть перевищити оборонний бюджет Польщі.

Те, що Польща і Німеччина зараз обговорюють можливість покриття Берліном частини витрат на оборону як компенсацію за збитки, завдані під час Другої світової війни, на думку WSJ, є показником того, наскільки серйозно Польща та її сусіди сприймають російську загрозу. Німецька сторона сподівається, що це покладе край польським вимогам про репарації і водночас вирівняє оборонні зобов’язання обох країн.

"Для німців репарації – токсичне питання, – сказав Януш Райтер, колишній посол Польщі в Німеччині та США, – на відміну від відповідальності за забезпечення безпеки східного флангу через Польщу".

