Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер

Том Купер після появи "фото та відеодоказів" присутності F-16 в Україні продовжив свою Сагу. Цього разу він розповів як ще окрім ППО може використовуватися літак F-16 і які корисні "фінти" є в нього на відміну від старих радянських літаків. Зрештою, Купер не оминув можливості висловити свій скептицизм, що українці здатні скористатися з усіх переваг цього літака.

З учорашнього дня відео, з якого зроблено цей "скріншот", намотує кола в соціальних мережах:

Як повідомляється, це було зроблено "десь в Україні", день або два тому.

Винищувач, який видно на відео і на фото, – це, безумовно, F-16. Дійсно, озброєний ракетами AIM-120 на кінчиках крил і зі звичайною парою паливних баків на бортових підкрилках. Це точно.

Решта... зараз: хто може сказати... Справа в тому, що це може бути справжнім, і якщо це так, то: "вони там".

Тим часом... як пояснюється в "Оперативне реагування/Частина 4", "домінуючою тезою № 1" є те, що українські F-16 спочатку будуть використані для "посилення української протиповітряної оборони".

Я вже висловлював свої сумніви з цього приводу: я вважаю, що вони будуть корисними і для інших речей. Наприклад, для того, що на військовому жаргоні називається "наступальна протиповітряна оборона".

Незалежно від того, чи отримали вони додаткові модифікації перед поставкою в Україну, F-16AM (це одномісні літаки; є також двомісні F-16BM, але їх небагато) використовуються для конверсійної підготовки і тому є "цінними". Я не очікую, що вони будуть часто використовуватися в бою), вони повинні прибути в Україну з наступним озброєнням:

AIM-120C Slammer з активним радіолокаційним самонаведенням, середньої дальності та

AIM-9X Sidewinder з інфрачервоним самонаведенням, ракетами класу "повітря-повітря" малої дальності.

... на додаток до шестиствольної гармати M61 калібру 20 мм, встановленої всередині. У поєднанні з модернізованими імпульсними доплерівськими радарами AN/APG-662A (максимальна дальність дії близько 80 км), вони мають забезпечити кращу платформу "повітря-повітря", ніж будь-які МіГ-29 або Су-27, які зараз перебувають на озброєнні України.

Чому "кращі"? Тому що це більш надійні системи (читай: мають довший "міжвідмовний" період) і простіші в експлуатації, більш ергономічні, ніж ті, що зараз встановлені на українських МіГ-29 і Су-27.

Найбільший знак питання на цьому етапі: наскільки ПСУ може інтегрувати свої F-16AM в існуючу систему ППО (інтегровану систему протиповітряної оборони)?

Близько року тому було багато розмов про те, що ПСУ отримає від США систему IBCS BN Gateway: по суті, це комп'ютерна система з програмним забезпеченням, здатна інтегрувати не тільки сучасні західні радари і зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), але і всілякі старі радари і ЗРК радянського виробництва. Це чудово, але... зверніть увагу на схему нижче, і особливо на те, що там називається "Link 16": це здатність інтегрованої системи ППО спілкуватися/об'єднуватися в мережу, наприклад, з літаками.

Чому це важливо? ...чому цей "Link 16" може бути важливим?

Тому що "Link 16" – це щось на кшталт "інтернету США/НАТО для бойових цілей". Вона об'єднує в мережу усі розвідувальні дані і надає їх безпосередньо "тим, хто натискає на гачок", таким чином значно підвищуючи їхню обізнаність в ситуації. Наприклад, "одним натисканням кнопки" пілот F-16, оснащеного системою Link 16, буде так само добре поінформований про всі відомі позиції російських ППО і повітряних перехоплювачів, як і його командир на землі: він може бачити ту ж саму інформацію на дисплеї в своїй кабіні.

Отже, якщо ПCУ дійсно має шлюз IBCS BN, а потім отримає Link 16, їхні F-16 можуть отримувати таку ж "картинку", як і українська мережа ППО, і це "в реальному часі".

Своєю чергою це означає, що українські F-16 також можуть діяти, не виявляючи своєї присутності за допомогою радіопередач або включення власних радарів.

Чому це важливо? Тому що росіяни мають дуже комплексну систему заходів радіоелектронної підтримки (РЕП), розгорнуту в Україні та навколо неї – наприклад, такі системи пасивного виявлення, як "Кольчуга", ті самі, що стоять на озброєнні в Україні і ви можете бути на 1000% впевнені, що першим способом, яким російська військова розвідка (ГРУ) дізнається про присутність F-16 в Україні, будуть або радіопередачі, пов'язані з F-16, або випромінювання радарів. І справа в тому, що незалежно від дальності дії (наприклад) радіостанцій або радарів, встановлених на українських F-16, їхні випромінювання завжди можна виявити приблизно вдвічі далі.

В результаті, навіть якщо F-16, наприклад, піднімається в повітря над Старокостянтинівською авіабазою, його випромінювання майже напевно буде зафіксоване станціями РЕБ ГРУ, які все ще дислокуються на півдні Білорусі. І кожного разу, коли ці станції вловлюватимуть "пов'язані з F-16" передачі/випромінювання, росіяни знатимуть, що F-16 десь поруч, в повітрі, а отже, становлять пряму загрозу. Вони приведуть у бойову готовність свою систему ППО, піднімуть у бойову готовність свої пілотовані перехоплювачі, можливо, навіть свої бригади, оснащені ЗРК "Іскандер-М" і "К", для можливого розгортання ракет проти можливих українських баз F-16 також.

Відповідно: найкращим способом для українських F-16 (і "зараз, і протягом наступного року або близько того") буде діяти, не випромінюючи нічого взагалі. Це забезпечить їхню безпеку, оскільки позбавить росіян можливості отримати вищу ситуаційну обізнаність.

Діяти в такий спосіб звучить легко, але це не так. Він вимагає великої підготовки – не стільки пілотів або підрозділу, що експлуатує F-16, скільки всієї української системи ППО (системи ППО ПСУ плюс системи ППО ЗСУ). Люди, які ними командують, повинні знати, що в певному районі з'являться F-16, і їхні війська не повинні відкривати по них вогонь. Це лише для прикладу. Лише це вимагає дуже великої організації та координації, адже в цьому процесі задіяні тисячі людей, і чим ближче вони розміщені до лінії фронту, тим гірший зв'язок з ними. ...саме тому кілька літаків і гелікоптерів ПС вже були збиті власними силами: настільки, що більшість з тих, що досі експлуатуються, отримали значну частину поверхні, пофарбовану в українські національні кольори. Як "методи швидкої ідентифікації"..., як на цьому Су-24:

Так чи інакше... припустимо, що у ПСУ є і шлюз IBCS BN, і Link-16...

В такому випадку, ПСУ може почати розгортати свої F-16 для того, про що я згадував вище: для "наступальних протиповітряних" операцій.

...Проти Су-34 з УМПК, що випускають планерні бомби?

Ні. російські Су-24 і Су-34 зазвичай випускають їх з висот близько 9,000-12,000 метрів і на відстані 70 км. Таким чином, вони залишатимуться поза зоною досяжності України ще деякий час.

Однак Повітряно-космічні сили (ВКС) росії постійно використовують свої штурмовики Су-25 і ударні вертольоти Ка-52 для нанесення ударів по українських наземних позиціях. Це десятки бойових вильотів щодня. Більше того, на відстані понад 10 кілометрів за лінією фронту ВКС розгортають свої (ненадійні та чутливі до погодних умов) ударні вертольоти Мі-28 для полювання на українські БПЛА. Таким чином, теоретично, у ПСУ є достатньо можливостей застосувати один (або більше) своїх F-16, щоб збити один з таких літальних апаратів.

Принаймні, потенційно, всі вони будуть в межах досяжності українських F-16.

... звісно, за умови, що одна з російських груп, що наближається, буде вчасно виявлена і надійно відстежена українською системою ППО – звісно, так, щоб F-16 також могли вчасно піднятися зі своїх баз.

В такому випадку, ПСУ можуть підняти один (або більше) зі своїх F-16 і направити його на перехоплення.

Але навіть тоді, по суті, винищувачу все одно доведеться діяти, не випромінюючи жодних радіоелектронних засобів, а також летіти так, як це робив МіГ-29, що видно на відео двотижневої давнини.

Чому?

Окрім розгорнутої в Україні та навколо неї комплексної системи РЕБ, росіяни все ще мають перевагу в повітрі над полем бою, і якщо пілоти F-16 не будуть достатньо обережними, вони будуть збиті вже при спробі наблизитися до зони бойових дій, щоб скинути одну з своїх AIM-120 на той чи інший Ка-52 або Су-25. Це означає, що українцям доведеться використовувати "маскування на місцевості": летіти дуже низько, між пагорбами і штучними спорудами, наближаючись до зони бойових дій.

І це буде "лише для початку": опинившись у зоні досяжності, а отже, і в зоні бойових дій, F-16 буде змушений "стрибати" вгору, майже так само, як той же МіГ-29. Однак, на відміну від МіГ-29, який, випустивши бомби, швидко увійшов у крутий віраж і повернувся до землі лише через кілька секунд, F-16, який виконує протиповітряну місію, повинен буде залишатися вгорі ще деякий час: він повинен буде активувати свій радар, захопити ціль і випустити ракету, перш ніж повернутися назад на малу висоту.

Означає: насправді, ця частина місії буде навіть більш небезпечною, ніж пуск JDAMS або HAMMER з МіГ-29 і/або Су-27 - тому що F-16 доведеться продовжувати політ в зоні видимості російських радарів і в напрямку цих радарів протягом щонайменше 15-20 секунд. І навіть після того, як F-16 випустить свою ракету/ракети, він все одно повинен буде віддалитися від зони бойових дій, щоб не бути перехопленим російськими ЗРК дальнього радіусу дії або пілотованими перехоплювачами (особливо МіГ-31БМ і Су-35С у відповідь).

Тобто гра в хованки продовжиться. Просто з невеликою кількістю нової зброї.

А от збити той чи інший Су-25, або Ка-52... або Мі-28... це було б непоганим успіхом – і дало б росіянам тиждень-два дуже серйозних роздумів (про те, що ж це за літаки і як цьому протидіяти). Принаймні, це змусило б їх бути набагато обережнішими, перш ніж вони продовжуватимуть посилати Су-25 і Ка-52 на шкоду.

Для того, щоб ПСУ могли таким чином керувати своїми F-16, потрібні щонайменше два... "інгредієнти". Перший – капсули електронної протидії ALQ-131. Власне, вони вже встановлені на данських, голландських та норвезьких F-16AM. Питання в тому, чи дадуть Trio Fantasticus і Пентагон дозвіл на їх поставку в Україну. Суть роботи ALQ-131 полягає у придушенні окремих ворожих радарів та систем радіолокаційного наведення. Ефект від її роботи можна приблизно порівняти з ефектом "щитів" на космічних кораблях з серіалу "Зоряний шлях": вона може застати росіян зненацька, створити чимало проблем для їхніх операторів ЗРК, а також призвести до промахів їхніх ракет. Таким чином: ALQ-131 вбережуть українські F-16. Більшу частину часу.

Пара F-16 (тут - ВПС США), оснащених ECM-підставками ALQ-131: останні видно під центром кожного з цих двох літаків.

Принаймні, не гіршим варіантом, і навіть тим, на що треба "сподіватися і молитися" (навіть якщо ви атеїст) – була б доставка так званих "буксируваних масок". Наприклад, такі штучки, як AN/ALE-50 (фото нижче): вони розміщуються позаду літака і довели свою виняткову ефективність – як під час випробувань, так і в реальних бойових діях. Досить сказати, що ЗРК "люблять" буксирувані мішені, і це добре, тому що вони завжди атакують буксирувану мішень, а не літак, що буксирує мішень. Означає: буксирувані хибні цілі також захищають літаки від ворожих ракет.

Знайти ALE-50 на цьому фото нелегко.... тому Дон був такий люб'язний, що позначив його жовтим кольором.

Нарешті, щось на кшталт "Тези № 3": українські F-16 могли б робити те саме, що вже роблять українські МіГ-29, Су-25 і Су-27: використовуватись для запуску протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM і/або високоточних керованих боєприпасів типу GBU-39, GBU-63 або HAMMER французького виробництва.

У цьому відношенні не було б великої різниці між тим, що міг би робити F-16, і тим, що вже роблять українські МіГ-29, Су-25 і Су-27. Тобто, подивіться відео за посиланням вище...

На мою думку, це – наразі – малоймовірно з тієї простої причини, що ПСУ вже витрачає стільки GBU і HAMMER'ів, що їх запаси постійно критично низькі. Читай: в Україні ніколи не було більше 20-30 одиниць кожного з них. Захід не постачає достатньо для "більшої кількості". Звичайно, це може змінитися в майбутньому (особливо, якщо F-16 прибудуть разом з ALQ-131 і буксируваними мішенями), але зараз це не так, і тому, я думаю, немає сенсу це обговорювати.

Насамкінець, я отримав багато приватних повідомлень та інших реакцій на "Сагу про Україну та F-16". На жаль, неможливо – фізично і морально – відповісти на всі з них. Тому дозвольте мені на завершення спробувати відповісти принаймні на деякі з них, які видаються (мені) чимось на кшталт "найважливіших/найцікавіших питань, пов'язаних з темою".

Наприклад, чи дає надію той факт, що Україні потрібно буде розробити абсолютно новий підрозділ для експлуатації F-16, і що цей підрозділ, таким чином, запровадить багато "нових способів ведення справ" (для військово-повітряних сил в цілому), на те, що це може стати каталізатором, який запустить деякі назрілі організаційні/оперативні зміни?

Так. Безумовно, так.

... або, принаймні, коли буде збитий перший український F-16 (хоча, сподіваюся, задовго до цього), "хтось там" у ПСУ та/або Генштабі змушений буде визнати реальність. І, відповідно, почати надирати дупи (в першу чергу, свою власну) на серйозну реформу.

Причина в тому, що іншого виходу з цієї колотнечі просто немає – ні для ПСУ, ні для ЗСУ, ні для всієї України, ні для її західних прихильників (не зовсім "союзників"). Всі українські збройні сили повинні бути реформовані, а потім реформуватися і реформуватися до такої міри, так часто і так довго, поки їх якість (і під цим я маю на увазі якість кожної окремої бригади, батальйону, роти і ескадрильї, кожного взводу) не покращиться до такої міри, що вони зможуть – надійно і просто для прикладу – "збивати 30+ російських літаків на кожну власну втрату".

"Нам не вистачає артилерійських/мінометних боєприпасів, танків, F-16 тощо" не є виправданням для нездатності реформувати самі основи збройних сил: процедури і, відповідно, методи підготовки і проведення операцій. В масштабах збройних сил.

Чи не простіше модернізувати існуючий український парк літаків МіГ-29, Су-24, Су-25 і Су-27, ніж купувати F-16?

Теоретично, це звучить так гарно. Майже "сексуально". "Просто замінити чорні ящики"... Насправді це не так. Крім того, західна авіоніка потребує власних типів джерел живлення, і вимагає багато енергії, а отже, її не завжди просто встановити на літак радянської розробки/виробництва (так, на більшості сучасних західних літаків встановлені так звані "допоміжні силові установки/APU"... їх можна впізнати за відносно великими вихлопними трубами, десь внизу в задній частині планера). Але літакам, які зараз експлуатуються в ПСУ, все ще 40 років. Багато з них фактично "долеталися до смерті". Буквально: "загнулися". Звичайно, так само, як і F-16AM, які Україна отримає (або вже отримала), але, принаймні, можна сподіватися, що технічний стан F-16, які будуть передані українцям, буде набагато кращим. Настільки кращим, що винищувачі зможуть літати ще 2-5 років, перш ніж почнуть (буквально) розвалюватися на частини.

Перш за все врахуйте, що західна авіоніка надзвичайно дорога. Зі 100% вартості нового літака, виробленого тут, на Заході, до 30-35% витрачається на авіоніку. Ще 50% (іноді більше) – на двигуни (читай: сам планер насправді є "найменшою проблемою"). Тобто, з точки зору витрат, переобладнання існуючих українських літаків західною авіонікою, швидше за все, коштуватиме стільки ж (якщо не більше), скільки і безоплатна передача F-16.

А потім візьміть до уваги чинник "західного оборонного сектору": уявіть собі, яку боротьбу... війну це викличе, якщо, наприклад, Європарламент оголосить, що планує профінансувати переоснащення парку винищувачів ПСУ радянського виробництва західною авіонікою. Хто за це відповідатиме? Хто що контролюватиме? Хто заробить мільярди на цьому проєкті? Dassault і Thales билися б з Euroradar, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, Eurofighter і Tornado Management Agency, Leonardo, Saab і, таким чином, British Aerospace – і навпаки – "на смерть", буквально (принаймні: "безумовно, більш запекло, ніж будь-яка з цих корпорацій могла коли-небудь боротися з росіянами"). ...і це триватиме "роками"...

...або, як щодо залучення іноземних добровольців до служби в ПСУ, а також до польотів і обслуговування F-16...? Щось на кшталт "Літаючих тигрів під керівництвом Еріка Прінса"?

До речі, останні кілька років саме Катар "купував" найкращих з таких людей. Дивіться: зіткнувшись з "блокадою" з боку Саудівської Аравії і Еміратів у 2017 році, і майже в той самий час, Катар, який на той час мав на озброєнні близько десятка винищувачів Mirage 2000, з такою ж кількістю пілотів і наземних екіпажів, розмістив замовлення на загальну кількість близько 150 винищувачів F-15E в США, EF-2000 в ЄС і Rafales у Франції. Жадаючи наживи, ігноруючи той факт, що Катар також є найбільшим спонсором екстремістського "ісламу" в ЄС, Захід вхопився за цю можливість і продав все, що катарці хотіли. В тому числі 10 тисяч найкращих дійних корів з Німеччини, найкраще місцеве сіно... і багато висококваліфікованих, ветеранських військовослужбовців.

Читайте: оскільки Катар не міг укомплектувати навіть ескадрилью з усіх цих гарних нових літаків, він почав наймати персонал за кордоном, як божевільний. В результаті сьогодні "Військово-повітряні сили емірату Катару" (QEAF) на 90% укомплектовані сотнями колишніх військовослужбовців ВПС США, ВМС США, морської піхоти США, колишніх військово-повітряних сил, колишніх військово-повітряних сил, колишньої Армії повітря і тому подібних людей, ретельно відібраних американськими, британськими і французькими офіцерами, які вже працювали в QEAF з попередніх часів. Плюс, звичайно, кілька пакистанців і турків. Ситуація не дуже відрізняється у випадку Королівських ВПС Бахрейну (де принаймні ескадрилья F-5 і ще одна ескадрилья F-16 укомплектовані іноземцями). І... зітхання... частина мене не дуже хоче знати, скільки ще західних експатів виконують "дорадчі" функції у ВПС Об'єднаних Арабських Еміратів, у ВПС Народно-визвольної армії Китаю (так-так: ВПС КНР) та інших подібних службах...

Далі йдуть такі приватні військові компанії, як Top Aces, які літають на колишніх ізраїльських і будь-яких інших літаках і надають послуги "агресора" збройним силам США. Вони також забрали багато "талантів" з "вільного ринку".

І останнє, але не менш важливе: Сагою про Україну та F-16 керують європейські члени НАТО. Тепер, щоб переконатися, що європейцям не бракує досвіду в секторі "приватних військових підрядників/компаній": нагадаю, як алжирські та європейські співробітники американської компанії Griffon Airspace створили ВПС Чаду (і це шляхом найму українців, алжирців, ефіопів, мексиканців тощо) у 2000-х роках.

Однак для європейських членів НАТО "наймати експатів для польотів і обслуговування українських F-16" було б рівнозначно "пов'язано з терміном "найманець", а отже, піддано анафемі. І урядовці, і громадськість тут "не дуже добре почуваються" при згадці про "приватні військові компанії/підрядники": адже навіть у Франції часи, коли DGSE наймала найманців для "польотів десь в Африці", вже давно минули. А тепер уявіть, що ЗМІ дізнаються, що "укро-нацисти наймають західних найманців", таких як Ерік Прінс або Хабіб Бухаруба.... реакція буде нічим іншим, як "громадським обуренням".

Тому "європейська частина НАТО" керує цим "проєктом" силами своїх власних, офіційних військовослужбовців.

Люди, про яких йде мова, хороші і професійні. Їх кваліфікація не є проблемою. І результати їхньої роботи будуть відповідними. Знову ж таки: "державний" не означає "менш ефективний" (і тим більше: "дорожчий" чи "довший"...). Це лише означає, що європейські уряди ніколи не дозволять жодному зі своїх офіцерів (та інших звань) насправді літати і воювати за Україну, або утримувати F-16 в країні.

Проблема полягає в обставинах, за яких цим людям доводиться працювати – ця "відома/невідома" суміш професійної некомпетентності їхніх політичних господарів, плюс український авантюризм, самовпевненість і некомпетентність у верхах, плюс втручання США (які, безсумнівно, залишаться "при владі" і після того, як Тріо Фантастікус домінувало в Білому домі) – ось що є проблемою.

Отже, ця сага "закінчиться" так само, як і розгортання Storm Shadow/SCALP-EG в Україні: обладнання привезуть до кордону, а потім його заберуть "якісь випадкові свідки з іншого боку" (дійсно, у випадку Storm Shadow/SCALP-EG ситуація така, що персонал з країн-членів НАТО планує кожну місію, потім привозить "касети" з усіма деталями до кордону, а українці потім... "роблять решту").

Певною мірою, це навіть добре, оскільки на початковому етапі ПС України буде менше обтяжена "глибоким" технічним обслуговуванням своїх F-16. Наприклад, ми можемо очікувати, що його технічні фахівці демонтують і "відправлять на Захід" будь-який двигун, що вийшов з ладу, або будь-який великий вузол/підрозділ. Як ЗСУ вже робить з танками Leopard 2 і Panzerhaubitze 2000-х років. Це буде чимось на кшталт "найнезручнішої" частини всієї цієї саги.

Нарешті, як ви (читачі) повинні "читати" цю сагу? Як пояснення того, чому передача F-16 триває так довго, або чому вона, швидше за все, не принесе "нічого, крім неприємностей"? Чи як "українські F-16 стануть дорогим фіаско"?

Читайте так, як про це сказано:

1. Як українським політикам, так і генералам, які вимагають F-16, бракує розуміння того, як працюють західні (і особливо: американські) системи озброєнь.

2. Західним політикам, які передають Україні F-16, бракує розуміння того, як працюють системи озброєнь.

3. Ця комбінація сама по собі створює умови, за яких практично неможливо змусити українські F-16 "працювати".

4. На відміну від країн-членів НАТО, Україна не має військово-повітряних сил, адаптованих до системи ведення повітряної війни американського виробництва. Це означає, що для того, щоб це змінити, знадобиться "приблизно одне покоління". (Інакше кажучи, це не означає, що Україна ніколи не матиме таких ВПС; вони будуть, але через 10-15 років.... і це не змінилося б, навіть якби НАТО почало передавати Україні F-16 вже в 2014 році або близько того).

5. Тим часом, українські F-16 коштуватимуть як їхнім донорам, так і Україні занадто багато ресурсів, які на даний момент краще було б витратити на багато інших речей, які Україна та її збройні сили потребують ще більш нагально.

6. Кількість літаків F-16, які Україна отримає протягом наступних 2-3 років, буде занадто малою, щоб щось суттєво змінити, в той час як

7. F-16 як система озброєнь буде скомпрометована для росіян, які, таким чином, отримають ще більше можливостей для розробки передових контрзаходів – що потім бумерангом вдарить по українцях, коли вони матимуть достатньо F-16, щоб розраховувати на те, що вони зможуть змінити ситуацію на краще.

8. Тим часом, будь-яка втрата українського F-16 швидко заробить йому погану репутацію, а для росіян стане значним моральним стимулом, а для українців (і їхніх союзників) – "великою поразкою".

... і... що ж, свербіж у моєму мізинці підказує мені, що це питання (особливо "моральний дух") може мати певну актуальність як у війні на виснаження, якою зараз є війна в Україні, так і в часи, коли Україна надмірно залежна від постійної, безперервної і певної фінансової та військової підтримки Заходу, яка вже зараз, безсумнівно, залишатиметься недостатньою протягом багатьох наступних років.

Джерело