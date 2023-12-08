Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic

"Тепер, коли путін опинився у війні на виснаження, його єдиний шанс на перемогу залежить від того, чи зможе він пережити Україну та її військових прихильників", – пише американське видання The Atlantic.

За словами автора Леона Арона, путін розраховує не лише на деморалізацію українського народу і на "втому від України" на Заході, але й на те, що його власна країна має достатньо витривалості для тривалої і жорстокої боротьби. Проте після майже двох років, протягом яких путіну значною мірою вдалося ізолювати більшість своїх підданих від війни, наслідки західних санкцій у поєднанні з астрономічними і постійно зростаючими людськими і грошовими витратами на конфлікт – нарешті починають завдавати болю широкому загалу росіян.

The Atlantic нагадує, що відразу після вторгнення в Україну на початку минулого року, коли Сполучені Штати, Європейський Союз та інші демократичні країни виступили за відключення росії від глобальних фінансових і торговельних систем, багато західних коментаторів сподівалися, що економіка країни швидко занепаде, що створить тиск на путіна і змусить його вивести війська. Втім, як зауважує видання, цього не сталося.

Навпаки, цьогоріч середній дохід росіян збільшився, а ВВП країни зріс на 2 відсотки. Безробіття знаходиться на рекордно низькому рівні. Бюджетний дефіцит, хоча і збільшується, але все ще залишається керованим на рівні 2 відсотків ВВП. Вищі світові ціни на нафту дозволили путіну уникнути підвищення податків на фізичних осіб, водночас збільшивши збори з експортерів і запровадивши одноразовий податок на прибуток корпорацій. Зовнішньоторговельний баланс росії, хоча і знизився порівняно з минулим роком, все ще залишається позитивним, незважаючи на санкції Заходу.

Незастраховані танкери "сірого флоту" підривають встановлений Заходом ліміт у 60 доларів за барель на продаж російської нафти, яку Індія та Китай продовжують поглинати мільйонами барелів. москва витрачає частину цих доходів на так званих паралельних ринках, як-от Туреччина і колишні радянські республіки Центральної Азії, звідки до росії постачається багато підсанкційних товарів і технологій.

Однак з часом, зауважує The Atlantic, росія почала страждати від своєї ізоляції від найбагатших і найсучасніших економік світу. Санкції Заходу – це як важкий чобіт на двох потоках, які підтримували російську державу і російське суспільство до 2022 року. По одному з них йдуть доходи від нафти і газу, які складають майже половину державного бюджету, а по іншому – імпортні товари, яких відчайдушно потребують споживачі, бізнес і військові планувальники. Ці потоки неможливо перекрити, але вони звужуються.

Нафта продовжує приносити мільярди доларів, але Китай та Індія купують російський експорт зі значними знижками від того, що платили європейські покупці до вторгнення. росія також втратила доходи від продажу природного газу. Практично всі труби державної енергетичної компанії "Газпром" ведуть на захід, а на будівництво нових потрібні роки і величезні гроші.

До війни, нагадує видання, росія імпортувала більшість своїх ключових товарів, і паралельні ринки не можуть компенсувати втрату поставок з початку 2022 року. Багато товарів першої необхідності коштують дорожче, багато з них фальсифіковані, а доступні обсяги, як правило, набагато менші, ніж до війни – достатні для підтримки повсякденної діяльності, але недостатні для того, щоб запобігти стійкій деградації економіки та суспільства. "Замінники" російського виробництва не відповідають потребам, а дефіцит і поломки множаться по всій економіці, охоплюючи такі різноманітні товари, як шини, папір для друку, деталі літаків і вежі стільникового зв'язку. Серед найболючіших втрат – зникнення до 65 відсотків життєво важливих ліків у деяких великих містах. Міністерство охорони здоров'я повідомило про майбутній дефіцит майже 200 найнеобхідніших ліків.

Тим часом прямі наслідки путінської війни та фіскального марнотратства стають все більш очевидними. Військова операція розтринькує кремлівські запаси грошей, припасів і людей. Видатки на оборону, які вже становлять близько 40% державного бюджету, наступного року мають подвоїтися. Оскільки приблизно 300 мільярдів доларів російських суверенних коштів заморожені на Заході, кремль був змушений вилучити 38 мільярдів доларів з Фонду національного добробуту на чорний день. Це п'ята частина фонду і 2 відсотки ВВП країни. The Atlantic запитує: як скоро путін почне підвищувати податки і друкувати банкноти?

Для боротьби з 7-відсотковою інфляцією і підтримки рубля, який на початку року впав до рекордно низького рівня в 100 рублів за долар США, центральний банк підвищив процентну ставку до 15 відсотків, що ще більше пригнічує економічну активність. Ознакою стагнації, якщо ще не рецесії, є прогнозоване падіння темпів економічного зростання до 1 відсотка наступного року – або вдвічі менше, ніж цьогоріч, що було зумовлено переважно різким зростанням виробництва зброї та боєприпасів.

Леон Арон зауважує, що російські споживачі незабаром можуть мати проблеми з витрачанням своїх грошей на власні потреби. Разом із заявами про те, що росія бореться з нацистами в Україні, кремль воскресив інше гасло часів Другої світової війни: "Все для фронту, все для перемоги". Зараз це гасло використовується для заохочення російського суспільства до пожертвування "гуманітарних" посилок солдатам в Україні, а приватні підприємства підштовхують до переходу на військове виробництво. Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна нарікає на "нездатність" вітчизняних виробників задовольнити споживчий попит. Вперше з 1990-х років де-факто контроль над цінами спричинив дефіцит бензину та дизельного палива наприкінці літа та на початку осені, і дефіцит та вузькі місця, безсумнівно, будуть і надалі.

Набіулліна також попередила про "гострий дефіцит" робочої сили. Трильйони рублів, які Кремль виливає на військово-промисловий комплекс, не можуть заповнити прогалини в освічених кадрах після того, як сотні тисяч чоловіків у віці від 18 до 30 років покинули країну, щоб уникнути призову.

Як наголошує The Atlantic, ще більш тривожним дефіцитом є брак солдатів: здавалося б, невичерпний резерв потенційних призовників починає виглядати досить мізерним. Незважаючи на те, що путін щомісяця відправляє на війну в Україну ще приблизно 20 тисяч осіб, він відчайдушно намагається уникнути загальної мобілізації до президентських виборів у березні наступного року, яка, без сумнівів, буде непопулярною.

Залучення ув'язнених до участі у війні в Україні розпочалося як химерна кампанія, започаткована групою "Вагнера", але зараз стало стандартною практикою. Ув'язнених жінок також примушують до військової служби. Кількість ув'язнених скоротилася приблизно на 54 тисячі осіб. Ґвалтівники і вбивці, деякі з яких відбувають довічне ув'язнення, помилувані путіним після шести місяців перебування в Україні.

Очевидно, все ще відчуваючи нестачу солдатів, влада почала пресувати багатьох з приблизно 2,8 мільйона трудових мігрантів із переважно мусульманських країн Центральної Азії. У москві та однойменній області, де проживає щонайменше 1 мільйон таджиків, узбеків і киргизів, поліція влаштувала рейди в мечетях після богослужінь, змушуючи молодь сідати в автобуси, які везуть їх до військових призовних пунктів.

Досі путін придушував внутрішню опозицію до своєї війни за допомогою репресій, хитромудрої політики та грошових вливань. Критика війни – в тому числі за те, що ви називаєте її війною, а не спеціальною військовою операцією – карається 15 роками ув'язнення. кремль встановлює високі квоти на призов до армії для бідних, сільських росіян та етнічних меншин на Північному Кавказі і в Сибіру; великі міста в центральній росії, особливо Москва і Санкт-Петербург, не мають жодних проблем з тим, щоб позбавити синів еліти від військової служби. Солдати, які опиняються в Україні, отримують щедру винагороду. У липні минулого року початкова місячна зарплата мобілізованого резервіста в Україні становила 195 000 рублів (2200 доларів) – майже в чотири рази більше, ніж середній дохід по країні. Виплата за поранення становить 3 мільйони рублів (34 000 доларів), а сім'ї загиблих солдатів отримують 5 мільйонів рублів (54 600 доларів). Ці виплати підтримали ветеранів, їхні сім'ї і навіть цілі села, але, вочевидь, вони не спонукали достатню кількість добровольців замінити сотні тисяч солдатів, які загинули або були поранені в путінській війні.

Вдавання путіна до мобілізації ув'язнених та іммігрантів, багато з яких не мають документів, навряд чи матиме політичні наслідки. Але протести серед етнічних росіян – це зовсім інша справа. Минулого місяця дружини і матері мобілізованих резервістів влаштували мітинг, вимагаючи повернення своїх близьких, які провели рік в окопах. "Люди втомилися (від війни), і (владі) важливо продемонструвати, що нормальному життю людей нічого не загрожує, – написали жінки в дописі на Telegram-каналі "Путь домой", який має 25 тисяч підписників. "Але ми говоримо вам, наші друзі: загрожує небезпека! Нас наї…ли, і вас теж наї..уть. Тут і зараз ми створюємо фундамент суспільної єдності проти безстрокової мобілізації".

Невеликий і зароджуваний рух "Дорога додому" сигналізує Кремлю про більші проблеми, ніж падіння рубля чи бюджетний дефіцит. Війни на виснаження вирішуються щонайменше так само моральним духом в тилу, як і наступами та відступами на полі бою.

Просуваючи своє вторгнення в Україну, путін неодноразово звертався до спогадів про Другу світову війну, в якій радянський народ пішов на немислимі жертви, водночас врятувавши більшість своїх громадян від згубних наслідків. Але так не може тривати вічно. "Ви можете бути не зацікавлені у війні, але війна зацікавлена у вас", – нібито сказав комуністичний революціонер Лев Троцький, який привів Червону армію до перемоги в громадянській війні в росії сто років тому. Незважаючи на зусилля путіна, війна в Україні навряд чи залишить народ росії у спокої.

Джерело: The Atlantic