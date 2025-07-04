Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук

Том Купер публікує дописи аналітика Бенджаміна Кука, який багато відвідує Україну та подорожує по країні, спілкується з військовими та журналістами. Цього разу Кук розповідає про спритність та швидкість українських інновацій і їх впровадження на фронті. І порівнює це з американськими процедурами, які можуть забрати від 5 до 10 років, щоб технологія була прийнята на озброєння. Він наполегливо радить Заходу якнайшвидше переймати і цей український досвід.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, як ЗМІ, так і військові аналітики приділяють велику увагу ролі дронів – дешевих, повсюдних і смертоносних. Камікадзе-дрони, такі як іранський Shahed-136 і українські FPV-платформи, змінили динаміку бою, перенісши розвідку, точні удари і виснаження противника в руки невеликих підрозділів. Проте, незважаючи на всю увагу, приділену апаратному забезпеченню, більш глибокою трансформацією, яка повинна турбувати військових планувальників від Вашингтона до Варшави, є основний процес швидких інновацій на полі бою. Саме цей процес, а не якась конкретна платформа, дав Україні перевагу у війні проти набагато більшого супротивника.

Більшість країн, що перебувають у стані війни, прагнуть інновацій, але лише деякі з них мають структуру, яка дозволяє досягти цього з такою швидкістю, яку продемонструвала Україна. Випадково чи навмисно, Україна розробила модель розвитку на полі бою, яка надає пріоритет швидкому навчанню на помилках. Українські інженери, оператори на передовій, приватні виробники та представники оборонних відомств беруть участь у безпрецедентному циклі зворотного зв'язку. Дрон може пройти шлях від концепції до випробувань і розгортання, а потім повернутися до перепроєктування на основі відгуків з передової за лічені тижні, а іноді й дні. На відміну від цього, західні системи оборонних закупівель часто заблоковані багаторічними циклами розробки, обтяженими регуляторними перешкодами, фіксованими специфікаціями та жорсткими ланцюгами постачання.

Ця екосистема, що базується на зворотньому зв'язку, виникла в Україні в умовах крайньої необхідності. Маючи обмежені ресурси (нестача 155 артилерійських снарядів) і відчайдушну потребу вижити, українські сили не мали іншого вибору, як прийняти адаптивний, знизу-вгору підхід до технологічного прогресу. До військових зусиль були залучені цивільні ентузіасти, майстри-самоучки та комерційні виробники дронів. Багато з найефективніших сьогодні платформ для ударів дронів в Україні були розроблені не урядовими підрядниками, а незалежними командами, які працювали в невеликих майстернях і випробовували свої розробки в активних зонах бойових дій. Наслідки були значними: дрони еволюціонували швидше, контрзаходи адаптувалися швидше, а рішення розроблялися з урахуванням реальних потреб поля бою, а не вимог конгресу/парламенту.

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У багатьох випадках передова лінія стала лабораторією для випробувань у бойових умовах. Якщо програмне забезпечення дрона для наведення на ціль виходило з ладу або російські глушилки нейтралізували його навігаційну систему, конструкцію майже відразу модифікували. Нові версії випробовувалися в польових умовах у кількості, достатній для тестування, але достатній для того, щоб мати значення. Невдачі не означали кінця кар'єри; вони були очікуваними. Такий підхід – сприйняття невдач як необхідної частини процесу – в основному відсутній у традиційних військово-промислових моделях.

Порівняйте це з міністерством оборони США, де на перехід від вимог до впровадження систем озброєння може піти десять і більше років. Ці програми розроблені так, щоб уникнути невдач за будь-яку ціну, відкладаючи ризик до завершення випробувань, отримання сертифікатів і остаточного затвердження. У таких умовах ідея швидкого впровадження частково випробуваних систем і збору відгуків у реальному часі є майже єретичною. Проте в Україні це норма – і результати говорять самі за себе. Розвиток безпілотних літальних апаратів FPV в Україні стрімко просунувся від примітивних систем прямої видимості в 2022 році до скоординованих атак роїв з декількох безпілотників у 2024 році. Президент Зеленський нещодавно заявив, що Україна зараз має можливість виробляти до 8 млн безпілотників на рік, хоча для повної реалізації такого рівня виробництва потрібні додаткові інвестиції.

Це не означає, що Захід повинен відмовитися від усієї суворості або прийняти імпровізацію як стратегію. Але головний урок полягає в тому, що інновації в часи війни повинні бути структуровані інакше, ніж інновації в мирний час. Вони повинні бути децентралізованими, толерантними до невдач і безпосередньо інтегрованими з користувачами на передовій. США та їхні союзники вже експериментували з такими моделями раніше: Командування спеціальних операцій досягло обмеженого успіху зі "швидким оснащенням військ", а DARPA в минулому створила швидкі прототипи. Але це залишається винятком, а не правилом.

Попереду стоїть культурний і структурний виклик. Збройні сили НАТО створені для масштабних операцій, а не для швидких ітерацій. Оборонні підрядники зацікавлені в гарантованих результатах, а не в експериментах і швидкій адаптації. Досвід України пропонує потенційний план дій – не для кожної програми, а для тих видів швидкоплинних загроз, які зараз визначають сучасні конфлікти: дрони, глушилки, контрзаходи, автономні системи та взаємодія між ними.

Щоб опанувати цей "секретний рецепт", Захід повинен буде створити більш розподілену модель оборонних інновацій, яка заохочуватиме малі підприємства, тестування на передовій та короткоцикловий розвиток. Він повинен буде створити джерела фінансування та механізми закупівель, які винагороджуватимуть адаптацію, а не стабільність. І він повинен буде відмовитися від ілюзії, що досконалість є необхідною умовою для впровадження нових технологій. У наступній війні, яка може спалахнути без попередження і швидко розвиватися, швидкість адаптації може мати більше значення, ніж суто військові можливості. Інакше Захід ризикує відстати в епоху, коли диктатори, готові пожертвувати мільйонами життів, переважають суто військові можливості.

Слідкуйте за нашою наступною статтею BattleLab наступного тижня, де ми розберемо, чому наступна війна не буде залежати від найбільших бомб – її виграють ті, хто найшвидше навчається. Українська модель інновацій, що базується на передовій і швидких невдачах, є зразком, який західні армії повинні терміново перейняти.

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