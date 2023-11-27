Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко

Американський аналітик і військовий історик, колишній співробітник Пентагону Трент Теленко вважає, що чорноморський шторм та вітер дають Україні унікальний шанс. Штормові вітри можуть знищити російські гелікоптери на фронті та в тилу, на дорогах утворяться величезні затори з фур, які забезпечують постачання російських військ на фронті. Та навіть бухта Севастополя та Керченський міст залишаться без захисту бонових загороджень.

Те, що ви бачите під час цього чорноморського шторму, – це вітри, що мають спричинити масові поломки серед російських вертольотів ВКС у Криму, на півдні України і півдні росії. Будь-який гелікоптер без ангару, який не зможе вилетіти до початку шторму, буде сильно пошкоджений.

Історичним прикладом тут може слугувати мікропорив на День матері 1989 року, який знищив вертолітний парк армії США у Форт-Худ. Він вивів із ладу 2/3 всіх гвинтокрилів AH-64A Apache у світі. Крім того, було пошкоджено ще сто гелікоптерів армії США.

Мікропорив – дуже локалізований низхідний потік повітря в атмосфері біля земної поверхні, що викликає сильні прямолінійні вітри, які розходяться в різні сторони. Існує два типи мікропоривів: "сухі" та "вологі". Вони розрізняються за механізмом утворення.

Швидкість вітру під час цього чорноморського шторму становить 26 метрів на секунду, або трохи менше 65 миль на годину.

Колишній Радянський Союз розмістив усі свої міцні авіаційні укриття на заході України ближче до НАТО. А що на сході України, в Криму та в росії..? Не так вже й багато.

Тож ми побачимо чимало роторів російських гелікоптерів ВКС, що виглядатимуть як сучасне мистецтво, створене буревієм.

І це лише початок логістичних проблем, які виникнуть у росіян через цей шторм.

Тягачам напівпричепів доводиться несолодко під час сильного вітру. Відео на YouTube нижче дає вам гарне уявлення про те, що чорноморські штормові вітри зараз роблять з російськими напівпричепами на дорогах з Криму та Ростова-на-Дону.

Багато тягачів-напівпричепів виїжджають із Криму з Красноперекопська та Джанкоя, що призводить до величезних кілометрових заторів на дорогах. Уявіть, який шторм зараз насувається на це все.

Півострів втратив щонайменше 1/4 своєї електричної потужності, а Ростов-на-Дону потерпає від величезного штормового припливу, який викине на берег багато паливних барж, від яких залежать сили ВПС рф.

російські десантні кораблі, що прямують з Євпаторії на північ, стикаються з 9-метровими (30-футовими) хвилями.

І як зазначає письменник, ілюстратор і аналітик, який спеціалізується на підводних човнах і підводних системах, Х. І. Саттон (@CovertShores, зараз працює у Військово-морському інституті США), бонові загородження Севастополя і мосту через Керченську протоку також з'їдають ті самі 9-метрові хвилі. Обидві цілі стануть оголеними для українських безпілотників одразу після того, як шторм вщухне.

Х. І. Саттон твітнув: Чекаю, як це вплине на бонові загородження на вході до Севастопольської гавані. А також ряди барж, прикріплених ланцюгами вздовж західної сторони Керченського мосту для захисту від українських морських дронів.

Не маючи ані оперативних бонових загороджень на воді, ані оперативних гелікоптерів у повітрі, російський флот і мостова інфраструктура будуть унікально вразливими до ударів українських морських дронів протягом 7-10 днів щонайменше.

А розчищення чорноморського "Снігового Армагедону" з перевернутих буревієм російських напівпричепів, що скупчилися на наземних лініях зв'язку російської армії в Україні, теж займе кілька днів.

Зараз я думаю, що українська атака на російську енергетику, що забезпечує електрифіковану залізницю в Донецьку, наслідком якої стало сповільнення постачання до Авдіївки, відбулася не без інформації про прогноз погоди.

Чорноморський шторм дає шанс українській стороні заподіяти ворогу "смерть від тисячі порізів".

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