Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він оцінює роль соціальних мереж у війні в Україні та їхні три головні функції.

Джерело: Twitter

Війна в Україні майже досягла 6-місячного рубежу. Вона поєднує в собі старе та нове. Старі впливові аспекти – такі як невизначеність, несподіванка, ближній бій і вплив лідерства, були очевидними. Але є й нові аспекти. Одним із них є розширення впливу соціальних мереж.

Технології ХХІ століття не тільки підвищили смертоносність військових дій на більшій відстані. Вони тепер також забезпечують нові засоби інформування, а також цільового націлювання та впливу на населення як раніше було неможливим.

Особливо впливовими є соціальні мережі. Вони мають безпрецедентну в історії здатність впливати на сприйняття людей, особливо в порівнянні з іншими засобами комунікації. Вони більш вірусні; користувачі більш мобільні та частіше діляться змістом.

Інші війни теж висвітлювалися в соціальних мережах. Наприклад, ізраїльські операції в Газі, або використання ІДІЛ соціальних медіа під час вторгнення в північний Ірак. Але у цій війні соціальні медіа використовуються ширше.

Як зазначає The Economist, "вторгнення в Україну — не перша війна в соціальних мережах, але вона найвірусніша". російсько-українська війна продемонструвала приклади трьох важливих функцій соціальних медіа в людських конфліктах:

1. Інформувати;

2. Впливати;

3. Виявляти.

Інформування. Зростання числа громадських коментаторів війни в соціальних мережах було відзначено в статті 2013 року під назвою "Нові воєнні кореспонденти". Але вибух у такого підходу відбувся під час російсько-української війни.

Ця функція "інформування" традиційно була зарезервована за військовими кореспондентами. Але журналісти також адаптувалися, поєднуючи традиційні підходи до репортажів з використанням соціальних мереж та інших даних для репортажів про війну. А журналісти на цій війні - герої!

Громадські аналітики також розробили складні картографічні продукти для відстеження прогресу у війні та поділилися незліченною кількістю зображень і відео, які справляють певний рівень впливу на тих, хто їх переглядає.

Але через вимоги щодо швидкого звітування через надмірну довіру до інформації соціальних медіа (яку важче перевірити та яка відкрита для брехні й обману) - це становить ризик для політиків і найвищого військового командування.

Поза тим, громадські впливові діячі тепер присутні в національному та глобальному дискурсі та в битві ідей. Погляди коментаторів у соціальних мережах, незалежно від досвіду, можуть змінити погляди як у демократичних, так і в авторитарних країнах.

Вплив. У той час як Китай і Росія продемонстрували виняткову здатність проводити операції стратегічного впливу, війна в Україні демонструє, що демократії також можуть генерувати стратегічний вплив.

Напередодні вторгнення в Україну розвідувальні служби Сполучених Штатів мали змогу використовувати конфіденційні джерела та звітність, щоб спробувати запобігти російським операціям.

Це мало на меті дискредитувати російські наративи про війну, наповнити інформаційний простір, щоб зменшити вплив російських кампаній впливу, і допомогти українцям розробити військову стратегію для захисту своєї нації.

Мабуть, найкращим прикладом ефективних операцій впливу є український уряд та його президент. Україна запустила модельну програму впливу на західні уряди та отримання допомоги та дипломатичної допомоги після вторгнення в лютому.

Це було посилено зусиллями щодо "зміцнення" українських телекомунікацій, які зберегли їхню телекомунікаційну мережу функціональною, дозволяючи громадянським журналістам, хактивістам та іншим особам передавати зображення та коментарі про війну, включно з російськими звірствами.

Виявлення. Кожна одиниця військової техніки має свій слід. Це може бути візуально, на слух або в електромагнітному спектрі. Кожна діяльність має слід або кілька слідів. Це призводить до постійної боротьби слідів.

Як я досліджував у своїй книзі "Трансформована війна", вирішальну перевагу мають ті інституції, які можуть збирати інформацію про різні сліди військових організацій і перетворювати цю інформацію на своєчасні дієві продукти.

Виявлення сигнатур (слідів) за допомогою цивільних засобів – потім поширення в соціальних мережах – також вийшло на перший план. Наприклад, багато коментаторів і аналітиків зараз використовують систему НАСА з управління пожежною інформацією та ресурсами.

І оскільки росіяни часто вдавалися до незахищеного зв’язку під час свого вторгнення, цивільні оператори, а також військові розвідувальні служби мали змогу перехоплювати, аналізувати та ділитися делікатними військовими обговореннями.

Супутникові дані з відкритих джерел також відіграють важливу роль не лише в діяльності в Україні, але й у вимірюванні більш стратегічної діяльності. Його використовували для виявлення скупчення російських військ далеко від лінії фронту та оцінки бойових втрат від ударів (Крим, Бєлгород).

Здатність цивільних розвідувальних агенцій, таких як Bellingcat, виявляти та оцінювати військову діяльність означає, що військові установи повинні бути ще обережнішими зі слідами своєї діяльності у ХХІ столітті. Але вони також можуть захотіти співпрацювати з цими агентствами.

Поширеність користувачів соціальних медіа майже в кожному середовищі, в якому люди будуть воювати, означає, що військові командири та планувальники повинні включати загрози та можливості соціальних мереж у процеси планування.

Це дуже короткий огляд соціальних медіа та їхньої ролі у війні в Україні. Потрібно набагато більше досліджень та аналізу ролі соціальних мереж у війні та конкуренції. Наступне - мої уроки 6 місяців війни. Кінець.