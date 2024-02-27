Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones

В американському виданні лівого спрямування Mother Jones вийшла цікава публікація про те, як законодавці від Республіканської партії були спіймані на виконанні брудної роботи москви. Ба більше, в цій російській операції брав участь усім відомий російський агент і син колишнього кадебіста Андрій Деркач, який, до речі, і сам закінчував Вищу школу КДБ у москві.

У червні 2020 року бізнесмен і "рішала" Олександр Смірнов, який також був інформатором Федерального бюро розслідувань, передав своєму куратору у ФБР потенційно вибухонебезпечну інформацію: власник української енергетичної компанії Burisma повідомив йому, що заплатив по 5 мільйонів доларів Джо Байдену і його синові Хантеру, щоб віцепрезидент Байден припинив розслідування щодо фірми. Як нагадує видання Mother Jones, минулого року це звинувачення стало ключовим компонентом зусиль республіканців щодо імпічменту президента. Але, за словами федеральних прокурорів, все це було брехнею. Дев'ять днів тому Смірнову, громадянину Ізраїлю та США, який роками працював з олігархами і протягом десятиліття був конфіденційним джерелом ФБР, було висунуто звинувачення у наданні неправдивих свідчень федеральним слідчим.

Звинувачення Смірнова – це велика справа, яка підриває величезний шматок зусиль Республіканської партії за імпічмент Байдену. Але, що важливіше, його нібито фальшиве звинувачення виникло не у вакуумі. Як стверджує MoJo, це лише частина ширшої історії про гнилі відносини між російською розвідкою й оточенням Трампа.

"За рік до того, як Смірнов зробив цей закид у бік Байденів, особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані здійснив поїздку в Україну, яка, як він публічно заявив, мала на меті накопати компромат на претендента на посаду президента від Демократичної партії. Джуліані особливо зосередився на безпідставному твердженні, що Байден під час віцепрезидентства організував звільнення українського прокурора, щоб покласти край розслідуванню щодо Burisma. Порядок денний Джуліані включав тиск на український уряд, щоб той розпочав розслідування, яке могло б дати принизливу інформацію про Байдена. (Ці махінації Джуліані приведуть до першого імпічменту Трампа). У наступні місяці Джуліані допомагали російські оперативники, які поширювали дезінформацію про Байденів. Власне розвідка часів Трампа та його Міністерство фінансів пізніше публічно заявили, що російські агенти готували операцію з дискредитації Байдена, щоб допомогти Трампу виграти переобрання", – нагадує MoJo.

Як припускає видання, цілком ймовірно, що неправдиві свідчення Смірнова, які він дав Федеральному бюро розслідувань, були пов'язані з цією таємною кампанією кремля. За словами прокурорів у справі Смірнова, 2023 року він повідомив ФБР, що контактував з російськими чиновниками. Пізніше, після арешту під час інтерв'ю з ФБР, як згадується у судових матеріалах, Смірнов визнав, що представники російської розвідки брали участь у "поширенні історії" про Хантера.

На думку MoJo, це виглядає так, ніби росії вдалося вкинути вибухонебезпечне звинувачення про 10 мільйонів доларів таємних платежів Байденам республіканцям MAGA і посилити хрестовий похід Республіканської партії проти президента для імпічменту. Видання робить висновок, що республіканці та всі їхні товариші з Fox й інших правих ЗМІ, які розтрубили звинувачення Смірнова проти Байденів, виявилися корисними ідіотами москви.

Справа Смірнова змусила провідних республіканських імпічерів, насамперед республіканців Джеймса Коммера і Джима Джордана – виглядати дурнями (применшуючи значення викриттів щодо Смірнова, вони все ще наполягають на тому, що у них є докази). Втім, Mother Jones переконує, що важливо розглядати справу Смірнова в ширшому контексті: республіканці та праві екстремісти MAGA охоче брали участь у кремлівських планах з підриву Байдена.

"Ця московська змова, була предметом публічного обговорення протягом багатьох років. У лютому 2020 року представники розвідки поінформували законодавців Палати представників про те, що москва втручається у вибори з метою сприяння переобранню Трампа. (Цей брифінг, звісно, розлютив Трампа, який відмовлявся визнати, що таємна програма, санкціонована путіним, допомогла йому очолити Білий дім чотири роки перед тим, і він замінив виконувача обов'язків директора національної розвідки). Через кілька місяців директор Національного центру контррозвідки і безпеки Вільям Еваніна виступив із заявою, в якій повідомив, що росія "використовує цілий ряд заходів, щоб найперше очорнити колишнього віцепрезидента Байдена... Деякі пов'язані з кремлем суб'єкти також намагаються посилити кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні", – констатує видання.

Як стверджує Mother Jones, це було пов'язано з діяльністю Джуліані. У заяві Національного центру контррозвідки та безпеки зазначалося, що проросійський український парламентарій, син колишнього співробітника КДБ Андрій Деркач "поширював заяви про корупцію... з метою скомпроментувати кандидатуру колишнього віцепрезидента Байдена і Демократичну партію". У вересні 2020 року Деркач потрапив під санкції Міністерства фінансів Трампа, яке назвало його "активним російським агентом протягом більше десяти років" і заявило, що він є одним із групи, "пов'язаних з росією суб'єктів втручання у вибори". Міністерство фінансів заявило, що Деркач підтримував "тісні зв'язки з російськими спецслужбами" і "прямо чи опосередковано брав участь, спонсорував, приховував або в інший спосіб був причетний до іноземного втручання з метою підриву майбутніх президентських виборів у США 2020 року". Власний міністр фінансів Трампа Стів Мнучін зауважив: "Деркач й інші російські агенти використовують маніпуляції та обман, щоб спробувати вплинути на вибори у Сполучених Штатах і в інших країнах світу".

А хто працював з Деркачем над поширенням неправдивої історії про те, що Джо Байден заблокував розслідування щодо Burisma? Джуліані. Як зауважує MoJо, у певний момент Деркач влаштовував пресконференції в Києві і демонстрував таємно записані телефонні розмови Байдена з колишнім президентом України Петром Порошенком. Деркач наполягав на тому, що записи підтверджують звинувачення Джуліані щодо Байдена. Однак записи не виявили жодних порушень. Це був дезінформаційний трюк. Українці, які критично ставляться до росії, припускали, що плівки надійшли від російської розвідки.

Як зазначає видання, Джуліані ніколи не виказував сорому за зв'язок із російським агентом. Він публічно визнав, що підтримував зв'язок із Деркачем, і назвав його "дуже корисним". Джуліані сказав, що вони з Деркачем багато разів говорили про Україну.

MoJo підкреслює, що це була дивна ситуація. Колись відомий як "американський мер" Джуліані був у змові з російською таємною операцією – і кожен республіканець і ведучий Fox News, який посилював звинувачення проти Байдена, які він поширював, були помічниками кремля. Коли Джуліані допоміг оприлюднити вміст ноутбука, який Хантер залишив у майстерні з ремонту комп'ютерів у Делавері, консервативні ЗМІ скористалися нагодою, щоб посилити неправдиві звинувачення проти Джо і Хантера Байденів, поширювані цією російською операцією. (Ноутбук містив вибухонебезпечні матеріали про Хантера, але його вміст не доводив, як помилково стверджували New York Post та інші праві ЗМІ, теорію змови, що Байден втрутився, щоб захистити Burisma).

"Після виборів 2020 року з'явилося більше інформації про спроби москви під прикриттям очорнити Джо Байдена. В останні дні роботи адміністрації Трампа Міністерство фінансів США наклало санкції на кількох соратників Деркача в Україні за поширення та просування "шахрайських і необґрунтованих звинувачень, пов'язаних із політичним кандидатом США". Ці українці "неодноразово робили публічні заяви з метою просування дезінформаційних наративів про те, що урядовці США брали участь у корупційних оборудках в Україні. Ці зусилля узгоджувалися і підтримували зусилля Деркача, який діяв як агент російських спецслужб, з метою вплинути на президентські вибори у США 2020 року". Заява Державного департаменту повторила цю декларацію, повідомивши, що Деркач і його приятелі просували "зловмисні наративи", щоб вплинути на вибори 2020 року (торік у листопаді українська влада звинуватила Деркача та двох інших українців, проти яких США запровадили санкції, у державній зраді, стверджуючи, що вони вступили у змову з російською розвідкою, щоб допомогти дезінформаційній схемі Джуліані)", – пише американське видання.

MoJo констатує, що за словами представників адміністрації Трампа, звинувачення щодо Байдена і Burisma були частково (якщо не повністю) справою рук російських оперативників. Проте Трамп, праворадикальна партія MAGA та їхні медіасоюзники били в цей барабан роками, а коли Республіканська партія повернула собі Палату представників 2022 року, це стало приводом для імпічменту. Тоді Комер, Джордан і решта їхньої команди взяли звинувачення Смірнова, попри те, що вони не були обґрунтованими і синхронізувалися з відомою російською дезінформаційною змовою, спрямованою проти Байдена, щоб допомогти Трампу. Більше того, дуже підозріло, що Смірнов поділився своїми звинуваченнями зі своїм куратором з ФБР у червні 2020 року – після того, як не згадував про них роками – саме тоді, коли Джуліані та інші прибічники Трампа намагалися очорнити Джо Байдена за допомогою цієї брехливої казки.

"Але, все це не має значення для партії Трампа та її лідера. Здається, їх не турбує співпраця чи то змова з кремлівською операцією. Зрештою, це спрацювало на Трампа у 2016 році, й відтоді він і його культ не демонструють жодного небажання бути використаними росією чи використовувати російську дезінформацію, навіть коли путін веде жахливу війну в Україні та посилює своє репресивне і жорстоке правління вдома. Справа Смірнова, про яку ще багато чого треба дізнатися, демонструє не лише те, що Трамп і Республіканська партія є корисними ідіотами путіна, але й те, що вони є добровільними корисними ідіотами", – завершує матеріал Mother Jones.

Про автора: Девід Корн є керівником вашингтонського бюро Mother Jones та аналітиком в ефірі MSNBC. Він є співавтором (разом із Майклом Ісікоффом) книги "російська рулетка: внутрішня історія війни путіна проти Америки та обрання Дональда Трампа".

Джерело: Mother Jones