США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк

Стівен Бланк, старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень США, який спеціалізується на питаннях росії та міжнародної безпеки, переконаний, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден має право надіслати надлишки американської зброї Україні хоч завтра, у нього для цього є відповідні повноваження і ресурси. Він пише для Центру аналізу європейської політики, що треба тиснути на адміністрацію Байдена та Конгрес, аби зробити це, а також накласти санкції на російську енергетику, щоб поставити економіку країни-агресора на коліна, і негайно спрямувати конфісковані у росії $300 млрд в Україну.

Якою б не була боротьба в Конгресі, де допомога Україні блокується невеликою групою з важкозрозумілими вимогами, у адміністрації є й інші варіанти.

Адміністрація Байдена може діяти самостійно.

Як видно з наведеної нижче таблиці, США наразі володіють достатніми запасами для того, щоб відправити значну кількість військової техніки в Україну та поповнити її арсенал сучасним і більш досконалим озброєнням, придатним для використання.

Таблиця ґрунтується на даних, взятих з програми "Безпекова допомога США Україні" за період з січня 2020 року до вересня 2023 року. Американські інвентарні номери взяті з Військового балансу за 2021 рік.

Відверто кажучи, незрозуміло, чому ці запаси не були частково або повністю передані Україні з 2022 року, коли відбулося вторгнення росії. Необхідні повноваження існують відповідно до Закону про надлишкове оборонне майно.

Вони дозволяють президенту Байдену продавати або дарувати американське військове обладнання, яке більше не потрібне збройним силам. Як він реалізує ці повноваження – це його справа. Він може просто оголосити про надлишковість озброєнь.

Вірогідно, на початку війни адміністрація Байдена побоювалася, що це призведе до російської ядерної ескалації, хоча зараз ми знаємо, що поставки в Україну не призвели і, ймовірно, не спровокують її.

Інші кажуть, що Вашингтон дійсно хотів і, можливо, досі хоче, щоб ані росія, ані Україна не перемогли, щоб війна закінчилася переговорним результатом, який тим часом знекровив би росію досуха.

Проте президент Байден вже заявив, що він хоче бачити Україну переможцем. І ситуація зараз є нагальною. З огляду на відступ України з Авдіївки, вбивство Алєксєя Навального та погрози Байдена на адресу путіна щодо реакції США на такий розвиток подій, ми повинні реагувати якнайшвидше.

російська перемога в Авдіївці підтверджує, що кремль зараз володіє стратегічною ініціативою і сприятливим співвідношенням сил на свою користь, а також посилив тиск на українські сухопутні війська.

Не можна гаяти часу. Якщо ми справді хочемо врятувати Україну, виконати погрози, які було оголошено путіну, і, що найважливіше, гарантувати безпеку Європи та міжнародну безпеку, ми повинні зробити це зараз:

віддати надлишкові запаси зброї;

тиснути на Конгрес;

накласти санкції на російську енергетику, щоб поставити економіку на коліна;

негайно спрямувати конфісковані у росії $300 млрд в Україну.

Як багато хто помітив, нездатність підтримати Україну робить її ситуацію ще більш вразливою, якщо не безнадійною. Добре описані наслідки такої втрати стали б катастрофою для міжнародної безпеки.

Зрештою, в цій війні, і як ми бачили занадто часто, твердження Дугласа Макартура про те, що перемогу не можна замінити нічим, є не лише правильним, але й нагальним.

Джерело: CEPA