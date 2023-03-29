Видання Politico стверджує, що США та Китай активно працюють над формуванням своїх блоків країн для протистояння одне з одним. Війна в Україні допомагає їм переконувати своїх партнерів. Сполучені Штати закликають демократії об'єднатися заради протидії автократіям, що стають дедалі агресивнішими, і Європа починає потроху прислухатися до цього. Китай натомість робить видимість, що прагне побудувати "справедливіший" світ у міжнародних відносинах без диктату однієї держави і обіцяє Африці та іншим країнам "багатополярність".

У статті видання Politico йдеться про те, що вторгнення росії в Україну примусило ЄС реально оцінити залежність від авторитарних держав, тоді як Китай і США змагаються у створенні власних силових блоків, використовуючи для цього війну в Україні.

Politico нагадує про нещодавній візит лідера КНР Сі Цзіньпіня до росії, який зміцнює своє "всеохопне" партнерство з президентом путіним. У той же час цього тижня президент США Джо Байден розпочинає свій другий Саміт за демократію, метою якого є згуртування світових лідерів навколо принципів свободи, верховенства права та прав людини. З прямим підтекстом: світ повинен об'єднатися проти Китаю і росії.

В альянсі демократій Байдена, зазначає Politoco, Європа неоднозначно ставилася до КНР. Деякі з країн-лідерів, як-от Франція і Німеччина, побоюються, що розрив відносин з Китаєм завдасть надто великого економічного удару.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну європейці починають приділяти більше уваги посланню Байдена про небезпеку залежності від диктаторських режимів. Як ніколи раніше вони обмежують експорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, забороняють TikTok на урядових пристроях і просувають протекціоністську торговельну політику. Навіть Німеччина, найбільша економіка Європейського Союзу і великий інвестор у Китаї, яка тривалий час трималася осторонь, починає ставити під сумнів свою тезу "бізнес на першому місці".

Китай парирує: він зміцнює зв'язки з росією, пропонує мирний план для України і просуває ідею, що уряди можуть бути "демократичними", навіть якщо вони відмовляють своїм громадянам у праві вільно голосувати за своїх лідерів.

"Ми зараз у вирішальному моменті – між війною в Україні, зближенням Китаю з росією та тривалими економічними потрясіннями – і ставки на міжнародне лідерство дуже високі", – цитує Politico Стівена Фельдштейна, який працював заступником помічника держсекретаря США Барака Обами з питань демократії, прав людини та праці, і який регулярно консультує нинішніх посадовців адміністрації.

Європа уважно прислухається. Перед Китаєм намальована червона лінія – постачання зброї росії

Коли Джо Байден виграв президентські вибори у 2020 році, нагадує Politico, європейці не хотіли слухати його промови про об'єднання проти авторитаризму. Спробу Байдена зупинити важливу торговельну угоду між ЄС і Китаєм за кілька тижнів до його інавгурації зустріли зі зневагою канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Втім, на думку видання, відтоді європейські лідери розділилися. Багато з них розчаровані урядом США, який говорить про альянси, і одночасно стає більш економічно протекціоністським.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прийняла послання Білого дому. "Напористий Китай культивує залежність на всіх континентах", – заявила фон дер Ляєн наприкінці минулого року. Водночас вона вважає, що США та ЄС можуть досягти значно більшого, якщо об’єднають зусилля.

Це разюче відрізняється від тону Меркель, яка рішуче відкидала заклики до Європи вибрати сторону США чи Китаю, аж поки не пішла з посади в грудні 2021 року. "Я б дуже хотіла уникнути створення блоків", – заявила Меркель на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні 2021-го.

Втім, як підкреслює Politico, війна в Україні – і, відповідно, теплі відносини Пекіна з москвою – змушують традиційно вперту німецьку позицію змінюватися.

Після того, як США поширили серед союзників розвіддані про те, що Китай розглядає можливість відправки зброї до росії, канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що це матиме "наслідки", а глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель назвав це "червоною лінією", якщо КНР реалізує такий план.

Дві домінуючі правоцентристські політичні партії Німеччини планують перевернути прагматичну позицію, зайняту колись Меркель, щодо Китаю, стверджуючи, що підтримання миру через торгівлю зазнало невдачі. Про це йдеться у проєкті позиційного документу, про який стало відомо Politico. "У той час, коли демократії в усьому світі перебувають під загрозою, трансатлантичні відносини є сильнішими, ніж будь-коли за багато років", – сказав Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах німецького парламенту.

Поза тим в Європі все ще не бажають послаблювати зв'язки з Китаєм, особливо в торговельній сфері. "Захід проти решти" не спрацює, – заявила минулого місяця головна торговельна представниця ЄС Сабіне Вейянд. – Клуб ліберальних демократій занадто малий". І європейські чиновники все ще намагаються відірвати Китай від путіна. Протягом наступних двох тижнів Макрон, фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідають КНР із окремими візитами, щоб запобігти повноцінному партнерству між Пекіном і москвою.

США посилюють тиск. Китай перебирає на себе риторику за демократію та припинення війни в Україні

Цього тижня адміністрація Байдена запросила на саміт вісім нових країн, які, за її словами, мають "політичну волю" для просування демократії. Мета полягає в тому, щоб "створити широку коаліцію", – заявив минулого тижня журналістам старший директор з питань демократії та прав людини Ради національної безпеки США Роб Бершинські.

Цього року адміністрація Байдена також ділить обов'язки господаря з Нідерландами, Коста-Рікою, Південною Кореєю і Замбією, щоб підкреслити широту демократичної коаліції. Це сталося через три тижні після того, як Нідерланди об'єднали зусилля зі США, щоб обмежити експорт новітніх напівпровідникових технологій до Китаю.

Але, вважає Politico, зміцнення альянсів з країнами в регіонах за межами Європи виявилося складним.

Соломонові острови – давній союзник США на стратегічно важливих морських шляхах, що з'єднують Австралію з Гаваями – не прислухалися до демократичної риторики Байдена, уклавши суперечливий пакт про безпеку з Пекіном у 2021 році.

Частину Африки також було важко умовити, особливо тому, що багато африканських країн отримували зиски від великих інвестицій Китаю в інфраструктуру. У той час як 27 африканських країн проголосували за резолюцію ООН проти російської агресії в березні 2022 року, 16 інших, включно з Південною Африкою, утрималися від голосування, а Еритрея проголосувала проти.

У Латинській Америці єдиною країною, яка приєдналася до санкцій США проти росії, є Коста-Ріка. А торговельне угруповання регіону МЕРКОСУР у липні відхилило прохання президента України Володимира Зеленського виступити перед цією організацією.

Як зазначає Politico, Китай застосовує свій власний багатовекторний підхід, заграючи з усім світом.

Щодо України Пекін намагається підійти з дружнього боку – але як для росії, так і для Заходу. Зустріч Сі з путіним призвела до підписання кількох угод про "стратегічне співробітництво", у тому числі збільшення обсягів продажу російського газу КНР, а також домовленості про розширення транскордонного транспортного сполучення, шляхом будівництва нових мостів і доріг.

Водночас Китай розпочав глобальну піар-кампанію, що виступає за мир в Україні. Пекін просуває потенційний мирний план із 12 пунктів. А міністр закордонних справ КНР Цінь Ган запевнив очільника українського зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулебу в телефонній розмові на початку цього місяця, що Пекін хоче відігравати "конструктивну роль" у припиненні конфлікту.

Минулого тижня Китай також провів свій власний Міжнародний форум з питань демократії, який зібрав 300 учасників зі 100 країн світу. "Ми підтримуємо реальну багатовекторність, працюємо над створенням багатополярного світу і більшою демократією у міжнародних відносинах, а також над тим, щоб зробити глобальне управління справедливим і рівноправним", – заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на початку цього місяця.

Така риторика підкреслює перехід Пекіна від повного неприйняття критики своєї політичної системи до переосмислення демократії і прав людини. "Китайці намагаються не боротися з демократією і правами людини й не відкидати їх – вони намагаються залізти до "пісочниці" Байдена та використати її, начебто це те, що робить Китай", – сказав Деніел Рассел, колишній помічник держсекретаря Обами у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.

Відповідаючи на запитання про саміт з питань демократії, організований адміністрацією Байдена, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що США "намагаються розділити світ на "демократичний" і "недемократичний" табори на основі своїх критеріїв і відкрито провокують розкол і конфронтацію".

Агресивність Пекіна. США та Європа змушені балансувати

Пекін прагне зберегти відкриті торговельні шляхи з Європою, але він також стає все більш агресивним по відношенню до торговельних партнерів, які виступають проти нього. У 2021 році Китай запровадив торгове ембарго проти Литви після того, як Тайвань відкрив дипломатичне представництво в цій країні Євросоюзу. Нещодавно він погрожував Нідерландам можливими заходами у відповідь за те, що вони стали на бік США щодо напівпровідників.

І Сі не церемониться з країнами, які критикують ситуацію з правами людини в Китаї. Коли європейські лідери підняли питання прав людини щодо уйгурської меншини і ставлення до гонконгців, Сі відповів, що "європейці повинні зосередитися на своїх власних проблемах, таких як антисемітизм і систематична расова дискримінація". Цією інформацією із американським виданням поділився чиновник ЄС, який побажав залишитися інкогніто.

Впевненість такого підходу Китаю підкреслює той факт, що, незважаючи на війну і риторику "розділення", економічна міць КНР змушує і США, і решту демократичного світу шукати спосіб збалансувати свої побоювання щодо зростаючої могутності Пекіна з реальністю того, що остаточного розриву не буде.

Як сказав Рассел, колишній співробітник Державного департаменту: "Риторики "я – хороша демократія, він – погана автократія" недостатньо для того, щоб залучити інші країни, а також аби боротися з тим, що Китай сьогодні добре забезпечений ресурсами і вправний конкурент, а, може, й ворог".

Джерело: Politico