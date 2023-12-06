США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своїй колонці для The Atlantic акцентує увагу на тому, що американські лідери продовжують переоцінювати свій контроль над подіями на Близькому Сході, в Україні та в усьому світі. Він констатує, що США виглядають сильнішими, коли прислухаються до своїх партнерів і допомагають їм. Натомість віра у свою безпомилковість та бажання вирішувати проблеми на власний розсуд як правило приводять до поразок через значну переоцінку впливу та сили. Як приклад він наводить, зокрема, Україну, де США намагалися управляти ходом війни, обмеживши постачання зброї Києву, й замість успіху та перемоги, світ отримав тривалішу і кривавішу війну.

"Американські лідери продовжують переоцінювати свій контроль над подіями на Близькому Сході, в Україні та в усьому світі. Відтоді, як у жовтні терористична атака Хамасу спровокувала війну в Ізраїлі та Газі, багато коментаторів припускають, що Сполучені Штати можуть якимось чином керувати перебігом кризи – або рішуче підтримавши Ізраїль, або вимагаючи більшої стриманості від лідерів цієї країни", – пише Філліпс О'Брайен у The Atlantic.

"Адміністрація США, включно з Джо Байденом, заохочувала цю віру в американський контроль над подіями на Близькому Сході й у всьому світі. За кілька днів до нападу Хамасу радник з національної безпеки Джейк Салліван у статті в журналі Foreign Affairs похвалився, що адміністрація Байдена "деескалувала кризу в Газі". Він написав, що на Близькому Сході "спокійніше, ніж було протягом десятиліть", повторивши слова, які він сказав на Атлантичному фестивалі наприкінці вересня (онлайн-версія статті була згодом відредагована, і з неї вилучили ці висловлювання). По суті, Сполучені Штати прийняли тимчасове затишшя на Близькому Сході за більш тривалий період відносного миру – і приписали це очевидне благо американському впливу", – резюмує аналітик.

Він наголошує, що урок, який Сполучені Штати повинні засвоїти, полягає в тому, що вони, як правило, не можуть нав'язати свою волю – як би доброзичливі американці не вважали – у кожному регіоні світу. У регіоні за регіоном США взаємодіють з рухами і урядами, які самі є потужними гравцями. Деякі з них, принаймні зовні, схиляються перед Сполученими Штатами, але всі вони переслідують власні інтереси. Переоцінюючи власний вплив, американські президенти ризикують отримати гірші наслідки як для власної країни, так і для справ, які вони намагаються просувати, – попереджає .

Філліпс О'Брайен нагадує, що політика США щодо України страждає нерішучістю, поганими розрахунками і припущеннями, що війна відповідатиме американським планам і очікуванням. Залякані погрозами президента росії путіна про ядерну війну, Сполучені Штати надавали Україні допомогу переважно у вигляді зброї малої дальності, сподіваючись, що її буде достатньо, і водночас відмовляючи українцям у можливості робити нібито необдумані кроки, як-от звільнення Криму від російського панування. Хоча Вашингтон поступово погодився надати сучасніше обладнання з більшими можливостями, затримки дали росії час для відновлення своїх сил і зміцнення оборони від українського контрнаступу.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року, на думку експерта, є найбільш очевидним прикладом невдач і навіть відвертих принижень, що зазнають великі держави – наймогутніші і найбагатші на ресурси у світі – за останні кілька років. Навіть маючи місяці на підготовку до бою проти нібито більш озброєного супротивника, росіяни зазнали поразки у військовій операції, яка була надзвичайно цікавою для путіна. Майже два роки потому Україна залишається незалежною. Хоча росіяни окупували значну територію, вони щодня втрачають особовий склад і техніку на користь українських військових, озброєних переважно застарілою зброєю або зброєю обмеженого радіусу дії, отриманою від своїх союзників по НАТО.

"Китай – держава, яка за останні десятиліття трансформувала світовий порядок більше, ніж будь-хто інший, – теж спотикається. Лише кілька років тому здавалося, що Китай перебуває на піднесенні, оскільки заявляє про свої кордони, розширює свій вплив завдяки ініціативі "Один пояс, один шлях", створює другу за рівнем розвитку армію у світі і, здавалося, готовий обігнати Сполучені Штати як найбільшу економіку в світі. Сьогодні китайська економіка переживає значний спад, а режим стикається з ворожими і стурбованими сусідами на тисячі миль – від Індії через Південно-Китайське море до Тайваню, Південної Кореї та Японії. Італія дала зрозуміти, що вийде з ініціативи "Один пояс, один шлях"; Шрі-Ланка, яка з усіх сил намагається повернути китайські кредити, що не принесли майже жодної економічної вигоди, є повчальною історією для інших країн про потенційні небезпеки щедрості Пекіна. Останнім часом китайський уряд намагається налагодити відносини зі США і переконати американців знову інвестувати у КНР, аби дати їй час на відновлення", – пише Філліпс О'Брайен.

Проте, на його думку, це наближення не є ознакою того, що США досягли успіху в політиці великих держав. Надзвичайний провал в Афганістані 2021 року свідчить про протилежне. Після проведення найдовшої в американській історії закордонної військової операції, витративши понад 2 трильйони доларів на фінансування війни та військової окупації Афганістану з 2001 року і загибелі тисяч американських військовослужбовців, Сполучені Штати вивели війська з країни, яке виглядало не підготовленим. Підтримуваний Вашингтоном афганський уряд розвалився набагато швидше, ніж режим, який Радянський Союз залишив після себе, коли пішов з Афганістану наприкінці 1980-х. Здавалося б, у найкоротші терміни таліби, яких США планували повалити завдяки вторгненню у 2001 році, знову опинилися при владі.

"Після вторгнення росії в Україну минулого року США, здавалося, відновили свою позицію. Вторгнення путіна було настільки непродуманим і кровожерливим, а український опір настільки запеклим, вправним і рішучим, що західні країни відчули себе натхненними і непохитними у своїй підтримці Києва проти агресора. Проте в ретроспективі короткострокове підвищення ефективності НАТО здається щасливою випадковістю. Нерішучість американців протягом минулого року допомогла зробити війну кривавішою, тривалішою і потенційно більш ескалаційною, ніж якби Вашингтон просто визначившись надав союзній стороні усю необхідну для перемоги підтримку", – підкреслює аналітик.

За його словами, події на Близькому Сході демонструють межі влади Вашингтона в інших аспектах. Адміністрація Байдена намагається керувати ізраїльською відповіддю на терористичні атаки Хамасу 7 жовтня. Ізраїль продемонстрував готовність провести широкомасштабну кампанію бомбардувань у Газі, оскільки лідери країни вважають, що це в інтересах їхньої країни, навіть незважаючи на те, що США публічно закликають його діяти з більшою військовою стриманістю.

"Щоб зберегти, навіть максимізувати свій вплив, велика держава повинна розуміти, що вона може і чого не може зробити – і в моменти невизначеності помилятися, вважаючи, що досягнення її цілей буде важким, а не легким. Чим більш напористою та інтервенціоністською стає держава, тим більша ймовірність того, що вона виявить межі свого впливу. Крах європейських колоніальних імперій після Другої світової війни, поразка Америки у В'єтнамі та фрагментація СРСР у 1990-91 роках показують, як навіть сили, що здаються сильними та постійними, можуть занепасти або зникнути за надзвичайно короткий проміжок часу", – зазначає експерт.

Філліпс О' Брайен наголошує, що США ніколи не повинні бути ізоляціоністами. Вони також не повинні визначати свою глобальну роль, як часто робили з початку Холодної війни, в термінах простої протидії своїм уявним ворогам. Натомість Сполучені Штати мають діяти обережно в таких регіонах, як Близький Схід, де нещодавні інтервенції дають достатньо підстав для смирення. Вони повинні працювати над зміцненням держав – таких як демократії в Тихоокеанському регіоні та Європі, які наполегливо прагнуть, щоб США допомагали їм у захисті та безпеці. Україна, безумовно, хоче бути в цій групі. Залучення Америки слід розглядати як приз, а не як загрозу, і приклад України допомагає зрозуміти, які країни найбільше виграють від такої допомоги – і заслуговують на неї: чи готові вони боротися за себе? І чи керуються вони на основі згоди своїх мешканців?

"Сполучені Штати можуть вести діалог і шукати сфери спільних інтересів із різними сторонами по всьому світу. Але вони повинні використовувати свою владу більш розсудливо, ніж досі. Увічнюючи фікцію про те, що Вашингтон може формувати долю інших країн на своїх умовах, США підривають власну глобальну позицію", – завершує свою колонку Філліпс О'Брайен.

Джерело: The Atlantic