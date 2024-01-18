Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek

Схоже, північнокорейському "карлику" теж захотілося мати "маленьку переможну війну", і він вирішив, що час настав. Адже США слабкі та нерішучі. Аналітики вважають, що Кім Чен Ин готується до війни як засобу об'єднати корейський півострів.

Американське видання Newsweek пише, що Північна Корея готується до війни, і продовження нинішньої політики стратегічного стримування поставить США та їхніх союзників на шлях зіткнення з ізольованим режимом у найближчі роки, попереджають експерти в новій доповіді.

Верховний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "прийняв стратегічне рішення розпочати війну", – вважають дослідники 38 North – програми, що входить до складу аналітичного центру Стімсона та спеціалізується на Північній Кореї. У звіті від 11 січня аналітична група заявила, що ситуація на Корейському півострові зараз більш небезпечна, ніж будь-коли з часів Корейської війни.

Міжкорейські відносини продовжують погіршуватися, напружені взаємними запусками супутників спостереження, постійним прогресом ядерної та балістичної програм Північної Кореї, спільними американсько-японсько-південнокорейськими військовими навчаннями та відмовою від ключової військової угоди між Північчю та Півднем у 2018 році, яка мала на меті зменшити ризик військових дій.

Як зазначає Newsweek, у понеділок Північна Корея оголосила, що в неділю провела випробувальний запуск ракети на твердому паливі, оснащеної вперше гіперзвуковою боєголовкою. Цей крок викликав засудження з боку Вашингтона, Сеула і Токіо. У тристоронній телефонній розмові вони заявили, що це "порушило численні резолюції Ради Безпеки ООН", і пообіцяли посилити спільну безпеку для захисту від північнокорейської загрози, йдеться в повідомленні Державного департаменту США для ЗМІ.

Ракета, що несе гіперзвукове корисне навантаження, яке, за словами Пхеньяна, може маневрувати в атмосфері для ураження цілей, викликала тривогу, коли пролетіла 620 миль перед тим, як приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

"Ми не знаємо, коли і як Кім планує натиснути на спусковий гачок, але небезпека вже виходить далеко за рамки рутинних попереджень у Вашингтоні, Сеулі і Токіо про "провокації" Пхеньяна", – зазначають аналітики.

За словами Newsweek, Пхеньян заявив, що останній запуск був рутинним і не пов'язаний з регіональною напруженістю. Втім, як зазначає видання, це все відбувається на тлі значних змін у меседжах режиму Кім Чен Ина.

Історичним кроком стало те, що в понеділок парламент Північної Кореї оголосив про скасування трьох органів, пов'язаних з міжкорейським співробітництвом, і відмову від примирення зі своїм сусідом, – повідомило державне Центральне телеграфне агентство Кореї. Крім того, в заяві йдеться, що конституція Північної Кореї буде змінена, щоб визначити Сеул як "головного ворога" Пхеньяна.

"Ми розчаровані постійною відмовою КНДР від діалогу та ескалацією її ворожої риторики щодо Республіки Корея", – цитує південнокорейське медіаагентство Yonhap представника США. Він зазначив, що Сполучені Штати "не мають жодних ворожих намірів щодо Півночі" і підтвердив позицію Вашингтона, що співпраця між Північчю і Півднем є життєво важливою для "тривалого миру на Корейському півострові".

Аналітик з питань безпеки Шон Кінг з консалтингової компанії Park Strategies раніше розповідав Newsweek: "Я не можу залізти в голову Кім Чен Ина, але я думаю... не те, що він проти об'єднання як такого, а скоріше він розуміє, що не досягне бажаного результату, доки Півднем керує консерватор на кшталт Юн Сок Йола".

Аналітики з 38 North вважають, що нещодавні дії Північної Кореї є наслідком переконання Кіма, що його власні зусилля та зусилля його батька, колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра, отримати легітимність від Вашингтона провалилися.

За їхніми словами, відмова тодішнього президента Дональда Трампа від прохань Кіма скасувати всі санкції проти Північної Кореї на саміті в Ханої у 2019 році закріпила рішучий зсув у політиці Пхеньяна щодо Вашингтона. Ця переоцінка взаємодії зі США стала очевидною 2021 року, коли країна почала розглядати Америку як державу, що занепадає, і подвоїла зусилля щодо зближення з Китаєм і росією.

Передбачувані військові обміни між Північною Кореєю та росією викликали занепокоєння у всьому світі. Пхеньян звинувачують у наданні москві балістичних ракет для війни в Україні в обмін на сучасну зброю і технологічний досвід. У спільній заяві від 9 січня держсекретар США Ентоні Блінкен, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель і міністри закордонних справ з понад 40 країн засудили ймовірні поставки зброї.

Аналітики 38 North застерегли від надмірного покладання на те, що стримування є успішною основою для взаємодії з Північною Кореєю.

Хоча у Вашингтоні існує консенсус щодо того, що стримування працює, в листопадовому звіті аналітичного центру Atlantic Council стверджується, що ця політика в її нинішньому вигляді навряд чи збережеться в найближчі роки. У дослідженні визначено потенційні сценарії, які можуть виникнути в результаті провалу стримування, хоча повномасштабна атака Північної Кореї з метою возз'єднання Корейського півострова є найменш вірогідною з них.

Атлантична Рада застерігає від поступок як відповіді на ескалацію Північної Кореї, оскільки це може підірвати стримування і підживлювати ризиковану модель поведінки, заохотивши Кіма.

Крім того, дедалі точніша і потужніша зброя Пхеньяна свідчить на користь її здатності завдати ядерного удару у відповідь, що підвищує впевненість режиму в тому, що він витримає контратаку з боку США.

У доповіді також підкреслюється необхідність для південнокорейських військових прийняти більш гнучку позицію і організацію для протидії діям Північної Кореї, які межують між провокаціями та повномасштабною війною.

Джерело: Newsweek