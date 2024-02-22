Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер

Нарешті Том Купер зробив власний звіт про ситуацію на фронті в Україні після захоплення росіянами Авдіївки. Попри це вони не можуть поки просуватися далі на Захід, оскільки відразу ж втрачають бронетехніку та живу силу. На інших напрямках схожа ситуація, окрім району Роботиного, де росіянам вдалося захопити кілька українських позицій. Проте вони втратили велику кількість бронетехніки та понад 70 осіб вбитими і ще 80 пораненими. Саме такі втрати стали причиною звірств росіян, які розстріляли українських захисників, що здалися в полон.

Мушу зізнатися, я все ще "болісно" ламаю голову, намагаючись знайти докази того, що New York Times назвав "сотнями зниклих безвісти українських військовослужбовців в районі Авдіївки". Контакти в росії мовчать з цього приводу; російські соціальні мережі досі тиражують фото і відео 5-6 полонених з 3-ї штурмової бригади; контакти в ЗСУ не знають про жодні "сотні" зниклих безвісти чи вбитих (максимум – "10 з цієї бригади і 12 з іншої") тощо. Отже, або питання втрат ЗСУ в цьому бою стане другою найбільшою таємницею цієї війни (одразу після того, як Україна дозволила росіянам увійти в Херсон, Мелітополь і Бердянськ у перші 48 годин тотального вторгнення)..., або... "цвіркуни"... Врешті-решт, я відсортовую такі повідомлення американських ЗМІ в один файл з "Танковою битвою під Вугледаром", "Стрімким розпадом України" та кількома іншими історіями подібного роду. Читай: некомпетентність, ніякої "журналістики".

І поки я працюю над завершенням інших своїх функцій, ось невелика інформація про останні події на фронті, щоб допомогти заспокоїти нерви багатьох тих, хто задає питання.

Перш ніж я продовжу, одне велике прохання. Будь ласка, будьте такі ласкаві, не надсилайте мені жодних "новин" (див.: повідомлення ЗМІ) про те, які танки, іншу бронетехніку чи якийсь там "вундервафен" Захід "надсилає" в Україну. Я більше не можу витримувати це море брехні. Воно занадто солоне навіть на мій смак. Якщо ви хочете знати, чому, ось лише кілька прикладів.

Я вже не знаю, скільки було "обіцяно", але Німеччина доставила в Україну рівно 18 Leopard 2. І вони прибули без достатньої кількості запасних частин.

Я навіть не хочу думати, скільки було обіцяно Leopard 1, але з 20 "поставлених" лише 12 були приведені до ладу – і то після кількамісячних ремонтів. Зараз до них немає боєприпасів.

А всі "додаткові" Panzerhubitzen тощо, обіцяні кілька днів тому, мають бути поставлені "десь" між 2025 і 2027 роками.

Те ж саме стосується і всіх обіцянок балакунів на кшталт Макрона та Сунака, і 20 іспанських M113...

...і ні, я навіть не намагатимусь коментувати події з західного боку "Сполучених Штатів Абсурдизму" (США + ЄС): все одно безглуздо намагатися обговорювати всю системну некомпетентність, яка там існує.

Справа ось в чому: будь ласка, тримайте будь-які подібні звіти подалі від мене. Всі ці MRAP, всі ці TAURUS, ATACMS, F-16 і Mars II, лазери, винищувачі з х-крилами, зірки смерті та все інше... У мене "глибока алергія" на всю цю нісенітницю.

А, так, і ще одне прохання: хтось в Україні міг би бути таким милосердним і пояснити всім ідіотам на Заході, що "MRAP" – це не те саме, що "БТР", а тим більше "БМП" (насправді, я впевнений, що українці могли б зробити це набагато ввічливіше, ніж я: після двох років цього безладу, я думаю, що на місці Зеленського і Ко я не міг би не кричати й не верещати при кожній зустрічі з будь-яким західним нездарою, незважаючи на те, як його звуть).

БМП = бойова машина піхоти: броньована бойова машина, що використовується не лише для перевезення піхоти в бій, але й для безпосередньої вогневої підтримки зі зброєю калібру 20 мм або вище; див. M2 або M3 Bradley, БМП-1, БМП-2, Marder та подібні.

БТР = бронетранспортер: броньована машина, що використовується переважно для транспортування піхоти в зону бойових дій, зазвичай (якщо взагалі використовується) оснащена зброєю калібру 20 мм або менше. Див. M113, MT-LB, FV.432, БТР-3, БТР-4, БТР-70, БТР-80, Fuchs, VAB тощо.

MRAP = мінно-вибухозахищений транспортний засіб, захищений від засідок. По суті, це "броньована вантажівка", сконструйована таким чином, щоб екіпаж міг вижити при наїзді на протитанкову міну або підриві на саморобному вибуховому пристрої, а також у "звичайних" засідках з ручною зброєю. Приклади MRAPів: MaxxPro, M-ATV, Cougar, Mamba, такий непотріб, як BATT UMG (який за броньовим захистом навіть не можна порівняти з БТР Fuchs), і подібні речі...

Найголовніше: MRAP – це не БМП і не БТР. Той, хто намагається сказати вам щось інше, просто тупий. Дійсно, відправляти десятки MRAP в Україну, а потім очікувати (навіть радити), що ЗСУ буде використовувати їх як БМП або БТР – це не тільки нерозумно, але й відверто злочинно.

... проте так типово для банд некомпетентних людей, які називають себе політиками й військовими радниками, тут, на Заході (так, незалежно від того, як часто вони робили те ж саме з різними збройними силами в Африці та Азії в останні роки).

З полів битв... Майже всі атаки останніх днів були відбиті

Куп'янськ та Кремінна... так, за останні кілька днів було багато російських атак. За даними ЗСУ, було зафіксовано до 80 бойових зіткнень. Наприклад, 25-а мотострілецька бригада та 138-а мотострілецька бригада атакували в районі Синьківки-Петропавлівки. Безуспішно. 2-га мотострілецька дивізія ("Таманська"), як і раніше, відчуває величезні проблеми при спробах маневрувати своїми частинами перед позиціями ЗСУ на лінії Іванівка-Котлярівка, і лише зазнає додаткових втрат. Дійсно, відео, що періодично з'являються, як російські танки підриваються на українських мінах або потрапляють під удари безпілотників, не є чимось новим.

Досить сказати: всі атаки останніх днів були відбиті. Відновлені 4-а танкова та 144-а мотострілецька дивізії мали дещо більший успіх в районі Ямполівки, але це також вимірюється сотнями метрів. Зауважте: це в той час, коли у ЗСУ критично не вистачає артилерійських боєприпасів... коли я зараз думаю, що могли б зробити українці, якби у них було достатньо... зітхання... Тим не менш, росіяни підтягують підкріплення, а отже, слід очікувати додаткових атак.

Доброю новиною з цього району є те, що 93-тя мехбригада знову з'явилася на полі бою і тепер вона озброєна БМП CV-90 шведського виробництва.

Судячи з усього, саме в цій частині України всрф вдалося вразити один з підрозділів ЗСУ, оснащений німецькими БМП Marder і то кількома ударними безпілотниками ZALA. Ось один з кадрів з відео, на якому зафіксовано 3-4 таких атаки.

Досить сказати, що "вторинних" вибухів не було: отже, або безпілотники ZALA, про які йдеться, не змогли проникнути, або завдали лише обмежених пошкоджень. Будемо сподіватися, що "ретельні" німці подумали про постачання достатньої кількості запчастин для Marder...

Сіверськ... Здається, я вже згадував про це минулого тижня: росіянам таки вдалося потрапити в "промзону" Білогорівки (це та, що на Сіверському Дінці). Але це коштувало їм купи БМП та БТРів, а коли вони спробували зайти зі східної сторони села, 81-а повітряно-десантна вибила їх звідти.

Бахмут... останні кілька днів ВКС інтенсивно бомбардують Часів Яр. Звісно ж, касетними бомбами МПК/УМПК. На землі йдуть важкі бої від Андріївки до Богданівки: тобто 200-а мотострілецька бригада всрф намагається прорватися до Часового Яру наземним шляхом. Поки що безуспішно.

Авдіївка... 16 та 17 лютого росіяни, з деякими підбадьорюваннями з Пуддінг-сфери, вісім чи дев'ять разів атакували Ласточкине. Наскільки відомо, було втрачено близько 7-8 БМП, які були задіяні. Мало кому з російських військ вдалося дійти до села, але всі вони також були знищені. Думаю, це також багато що пояснює щодо "відсутності позицій ЗСУ на захід від Авдіївки" і "здатності всрф просуватися далі на захід звідти".

Десь поблизу Авдіївки росіяни навіть знайшли покинуту БМП "Бредлі". Судячи з кольору (див. фото нижче), ймовірно, зі складу 47-ї мехбригади. Відомо, що ще одна була знищена в бою. Отже, знову ж таки, жодних слідів "великих українських втрат", про які заявляє ця "перлина американської журналістики"...

Судячи з пошкоджень на ведучій зірочці та різьбі, цей "Бредлі" підірвався на міні, ймовірно, під час якоїсь контратаки. Після чого був покинутий українцями. Як видно з відкритого водійського люка, водій вийшов. Якщо він втік, то й інші члени екіпажу майже напевно встигли: зрештою, це ж не БМП-3, яка вибухає, щойно ворог на неї гляне.

Кадр з російського відео, на якому той самий "Бредлі" буксирують, щоб росіяни, як вони пихато нахваляються, могли "оглянути його, щоб дізнатися його секрети". Щасти вам з оглядом 40-річної західної технології у 2024 році...

Маса іншого мотлоху, який росіяни можуть знайти під час зачистки в Авдіївці в ці дні, виглядає ось так – дуже навіть по-своєму. Дивіться: підбиті Т-72, Т-80, Т-90, БМП тощо. Сумний факт: оскільки понад 70% нинішньої бронетехніки ЗСУ складають капітально відремонтовані/відновлені машини, слід очікувати, що все, що ще ціле, буде відремонтоване. Саме тому ЗСУ тим часом завдають ударів по будь-якій російській бронетехніці, яку знаходять покинутою на полі бою, але поза межами своєї досяжності: щоб не дати їй можливості відремонтуватись.

На жаль, атака росіян на "Перемогу" два дні тому була набагато успішнішою: схоже, вчора всрф таки вдалося захопити це місце.

Вугледар... 72-га ОМБр досі намагається порахувати всю російську бронетехніку, підбиту за останні кілька місяців при спробах наблизитися до Вугледара чи інших укріплень ЗСУ в цій частині України. Ще далі за лінією фронту, два дні тому, під час обстрілу з MLRS HIMARS було знищено дві роти (4-ту та 6-ту) російського піхотного підрозділу, які збиралися в Трудівському, селі на схід від Волновахи. Початкові повідомлення вказували на 65 загиблих на місці: тим часом (ймовірно, після збору всіх трупів) говорять про "понад 100"...

Роботине... так, так, росіяни – їхня 42-а мотострілецька дивізія увійшла на танках Т-90, Т-80, Т-55, БМП-1, БМП-2 та МТ-ЛБ. 16 і 17 лютого чотири великі колони атакували позиції ЗСУ в Роботиному із західного боку. Існує так багато відео підірваних танків та іншої бронетехніки, що я навіть не знаю, на яке з них звернути увагу в першу чергу. Лише під час одного з штурмів було підбито 18 з 30 російських бронемашин, близько 70 російських військових загинуло і 80 було поранено. На жаль, вони захопили кілька передових позицій ЗСУ: саме тому вони вбили щонайменше трьох українських військовослужбовців – після того, як ті здалися і кинули зброю...

Кадр з відео, на якому одна з російських колон незадовго до того, як потрапила під обстріл безпілотників ЗСУ, ще на підході до передових російських позицій, на шляху до західної сторони Роботиного.

Атаки 49-ї бригади ВДВ далі на схід, приблизно на півдорозі між Роботиним і Вербовим, схоже, просунулися на 200-300 метрів.

Херсонщина... навіть російські соціальні мережі применшують заяви Шойгу про ліквідацію українського плацдарму в Кринках, тож це все, що можна сказати з цього приводу.

Більше – включно з аналізом останніх подій у повітряній війні – очікується найближчими днями.

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