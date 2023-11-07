Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post

Американське видання Washington Post стверджує, що Дональд Трамп і його прихильники почали розробляти конкретні плани використання інститутів федерального уряду США для покарання критиків і опонентів у разі його перемоги на виборах. "Розстрільний" список великий: від колишнього керівника його апарату й голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США до посадовців Мінюсту та ФБР. В день інавгурації оточення Трампа планує використати війська для придушення протестів проти його переобрання на президентський пост. Все серйозно. Схоже на те, що консультують з кремля і Луб'янки.

Трамп називає осіб, щодо яких прагне відкрити справи чи переслідувати, а його соратники розробляють плани потенційного застосування Закону про заколот у перший же день свого перебування на посаді, щоб дозволити йому використовувати військові сили проти громадянських демонстрацій. Зокрема, як пише Washington Post, у приватних розмовах Трамп говорив радникам і друзям в останні місяці, що хоче, аби Міністерство юстиції провело розслідування щодо колишніх посадовців і союзників, які стали критично висловлюватися щодо його перебування на посаді.

Йдеться, наприклад, про його колишнього керівника апарату Джона Ф. Келлі і ексгенпрокурора Вільяма П. Барра, а також його колишнього адвоката Тая Кобба й ексголову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка А. Міллі. За інформацією джерел видання, Трамп також говорив про переслідування посадовців ФБР і Міністерства юстиції.

Перетворити США на бананову республіку. Плани Трампа після обрання

Публічно Трамп пообіцяв призначити спеціального прокурора, який "займеться" президентом Байденом та його родиною. Колишній президент часто висував проти них звинувачення в корупції, які не підкріплені наявними доказами.

Щоб полегшити Трампу можливість керувати діями Міністерства юстиції, його соратники розробляють плани відмови від 50-річної політики і практики, спрямованої на те, щоб захистити кримінальне переслідування від політичного впливу. Критики називають такі ідеї небезпечними та неконституційними.

Професор конституційного права в Університеті Вірджинії Сайкрішна Пракаш провів паралель із банановими республіками, де люди приходять до влади і починають переслідувати своїх опонентів.

WP стверджує, що значна частина планування другого терміну Трампа була неофіційно передана на аутсорсинг партнерству правих аналітичних центрів у Вашингтоні. Ця група під назвою "Проєкт 2025" розробляє плани, які включають проєкти указів, що дозволять розгорнути військові сили всередині країни відповідно до Закону про заколот. Видання нагадує, що закон, який востаннє оновлювався 1871 року, уповноважує президента розгортати військові сили для підтримання правопорядку всередині країни.

Ця пропозиція, за інформацією газети, була визначена у внутрішніх дискусіях як негайний пріоритет. В останній рік президентства деякі прихильники Трампа закликали його застосувати Закон про заколот, щоб придушити заворушення після вбивства Джорджа Флойда влітку 2020-го. Трамп публічно висловив жаль з приводу того, що не задіяв більше федеральних сил, і сказав, що без вагань зробить це в майбутньому.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг не відповів на запитання про конкретні дії, які обговорюються. Натомість він заявив виданню, що президент Трамп зосереджений на тому, щоб розгромити своїх опонентів на праймеріз, а потім перемогти нечесного Джо Байдена.

Брехня заради відплати. Стати президентом, щоб помститися

Дискусії, що тривають, переконує Washington Post, відображають рішучість Трампа використати президентську владу для помсти тим, хто кидав йому виклик або критикував його, якщо він повернеться до Білого дому. Колишній президент часто погрожував вжити каральних заходів проти своїх уявних ворогів, стверджуючи, що це виправдано нинішніми судовими переслідуваннями проти нього. Трамп бездоказово стверджує, що кримінальні звинувачення, які йому пред'явлені – загалом в кількості 91 у чотирьох обвинувальних актах на рівні штатів і на федеральному рівні – були вигадані для того, щоб завдати йому політичної шкоди.

Спеціальний радник Джек Сміт, генеральний прокурор Меррік Гарланд і Байден заявили, що рішення про обвинувачення висунуті Смітом проти Трампа були ухвалені незалежно від Білого дому, відповідно до правил відомства щодо спеціальних радників.

Трамп – явний лідер перегонів у Республіканській партії, зробив "відплату" центральною темою своєї кампанії, прагнучи переплести власний юридичний захист із закликом до відплати за утиски та образи правих американців. Він постійно говорить своїм прихильникам, що його переслідують за них, і розглядає перемогу в 2024 році як спільну відплату їхнім ворогам.

Незрозуміло, пише Washington Post, які саме злочини або докази Трамп може висунути, щоб виправдати розслідування проти названих ним осіб. Джон Келлі, наприклад, очікує, що Трамп проведе розслідування і проти нього, оскільки після закінчення терміну його перебування на посаді глави адміністрації він публічно критикував Трампа, в тому числі за те, що той назвав загиблих військовослужбовців "лохами". Келлі додав: "У мене немає жодних сумнівів, що він переслідуватиме людей, які виступили проти нього".

Вільям Барр, ще один призначенець Трампа, який перетворився на його критика, спростував неправдиві заяви експрезидента про вибори 2020 року і назвав його "дуже дріб'язковою людиною, яка завжди ставитиме свої інтереси вище за інтереси країни". Відповідаючи на питання про зацікавленість Трампа в його судовому переслідуванні, Барр відповів: "Я просто тремчу від страху".

"Сам Трамп скоріше згниє у в'язниці, ніж будь-хто з його передбачуваного списку", – вважає Тай Кобб, який звинуватив Трампа в тому, що він "придушує правду, погрожує і залякує слабких, змушуючи їх виконувати його волю".

WP нагадує, що всі президенти після Вотергейтського скандалу, коли Річард Ніксон намагався придушити розслідування ФБР щодо шпигунства та саботажу його кампанії проти демократів, намагалися розмежувати політику та органи правопорядку. Президенти обох партій запровадили політику Білого дому, що обмежує спілкування з прокурорами. Спроба адміністрації Джорджа Буша-молодшого звільнити американських прокурорів з політичних мотивів призвела до відставок високопосадовців і кримінального розслідування.

Призначений Трампом заступник генерального прокурора Род Розенштайн, який здійснював нагляд за розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера III щодо втручання росії у вибори 2016 року, заявив, що політично замовлене переслідування порушить гарантію 14-ї поправки про рівний захист перед законом і може призвести до того, що судді відхилять обвинувачення. За словами Розенштайна, цей конституційний захист рідко використовувався в історії США.

Втім, союзники Трампа – як-от його колишній бюджетний директор Расс Воут, який зараз очолює Центр за оновлення Америки, активно відкидають сучасну традицію певної незалежності Міністерства юстиції, стверджуючи, що така незалежність не ґрунтується на законі або Конституції. Воут підтримує регулярні контакти з Трампом і очікує на важливу посаду під час другого терміну.

У колі парій. Зацикленість на переслідуванні ворогів

За словами Джона Келлі, на посаді президента Трамп часто пропонував переслідувати своїх політичних ворогів або принаймні доручити ФБР розслідувати їх. Келлі сказав виданню, що він не передавав ці запити до Міністерства юстиції, але попереджав про них Офіс юрисконсультів Білого дому. За його словами, зазвичай вони ігнорували накази і чекали, що Трамп робитиме далі. На його думку, під час другого терміну помічники Трампа могли б реагувати на такі запити по-іншому.

"Урок, який колишній президент виніс зі свого першого терміну, полягає в тому, щоб не ставити таких людей, як я... на цю роботу, – зазначив Келлі. – Урок, який він засвоїв, полягав у тому, що потрібно знаходити підлабузників".

Хоча помічники Трампа в кампанії працювали над планами щодо деяких інших відомств, експрезидент виявив особливий інтерес до Міністерства юстиції. За словами одного з його радників, у розмовах про можливий другий термін Трамп зробив вибір генерального прокурора своїм пріоритетом номер один, пише Washington Post.

Одним із розробників таємних планів Трампа для помсти, за інформацією видання, є співробітник аналітичного центру Вота Джефрі Кларк, який якраз працює над темою використання закону про повстання в рамках "Проєкту 2025". Він також є одним із обвинувачених в рамках справи проти Трампа за втручання у федеральні вибори США.

Кларк також був звинувачений в окрузі Фултон, штат Джорджія, в порушенні закону штату про боротьбу з рекетом і спробі створити неправдиве обвинувачення в рамках справи окружного прокурора, який звинувачує Трампа і змовників у втручанні у вибори 2020 року. Він не визнав себе винним. Згідно з обвинувальним висновком, після виборів 2020 року Кларк тиснув на начальство, щоб воно розслідувало неіснуючі злочини на виборах і заохочував державних службовців подавати фальшиві довідки до колегії виборщиків.

В одній із розмов, описаних у федеральному обвинувальному акті, заступник радника Білого дому попередив Кларка, що відмова Трампа залишити посаду призведе до "заворушень у кожному великому місті". Кларк відповів: "Ось чому існує Закон про повстання".

Як пише WP, Кларк вечеряв з Трампом під час візиту до його гольф-клубу в Бедмінстері (Нью-Джерсі) цього літа. У середу він також відправився в Мар-а-Лаго (приватна резиденція Трампа у Флориді) на показ нового фільму Дінеша Д'Соузи, який використовує брехню, оманливі інтерв'ю та інсценування про нібито федеральне переслідування учасників заворушень 6 січня та християн. За даними видання, у компанії були маргінальні союзники Трампа, такі як Стівен К. Беннон, Роджер Стоун, Лора Лумер і Майкл Флінн.

Участь Кларка у "Проєкті 2025", за даними газети, занепокоїла деяких консервативних юристів, які вважають його некваліфікованим кандидатом на вищу керівну посаду в міністерстві. "Проєкт 2025" складається з 75 груп, які співпрацюють з Heritage Foundation.

Натомість директор "Проєкту 2025" Пол Данс у своїй заяві підтримав Кларка. "Ми вдячні Джеффу Кларку за його готовність поділитися своїм досвідом роботи на високому рівні в уряді у важкі часи", – сказав він.

"Консервативні воїни": лояльні та безпринципні. Як другий термін Трампа відрізнятиметься від першого

У консервативних юридичних колах точаться палкі дебати про те, як взаємодіяти з Трампом як ймовірним домінантом в президенти. Багато хто в оточенні експрезидента зневажливо ставиться до республіканських юристів-інституціоналістів, особливо до тих, хто пов'язаний з Федералістським товариством. Деякі його радники вважають цих людей занадто м'якими і поступливими, щоб здійснити ті зміни в установах, які вони хотіли б бачити в другій адміністрації Трампа.

Трамп сказав радникам, що шукає лояльних до нього юристів для роботи на другому терміні, скаржачись на небажання Офісу юрисконсультів Білого дому підтримати деякі з його ідей під час першого терміну або допомогти йому в спробі подолати поразку на виборах 2020 року.

У неодноразових коментарях радникам і юристам з його оточення Трамп говорив, що найбільше шкодує про те, що призначив Джеффа Сешнса і Вільяма П. Барра генеральними прокурорами і прислухався до інших – експрезидент часто згадує "Федералістське товариство", яке хотіло, щоб він призначив на керівні посади в Міністерстві юстиції юристів з вражаючим родоводом і дипломами з університетів Ліги Плюща. За словами людей, знайомих з його коментарями, він сказав кільком юристам, які захищали його на телебаченні або критикували Байдена, що вони були б гарними кандидатами на посаду генерального прокурора.

Загальне бачення, яке зараз обговорюють Трамп, його кампанія та зовнішні союзники щодо другого терміну, відрізнятиметься від першого тим, наскільки швидко і рішуче посадовці виконуватимуть його накази. Старожили його адміністрації, які беруть участь у нинішньому плануванні, звинувачують повільний старт, бюрократичний опір і судові розгляди у перешкоджанні реалізації програми президента під час його першого терміну, і вони сповнені рішучості уникнути цих перешкод, якщо їм дадуть другий шанс, сконцентрувавши більше влади в Західному крилі і обравши призначенців, які будуть виконувати вимоги Трампа.

За словами людей, знайомих із ситуацією, ці групи ведуть дискусії з радниками кампанії Трампа, а подекуди і з самим кандидатом, іноді поширюють політичні документи або проєкти виконавчих указів.

Як стверджує Washington Post, також сформовані списки людей з попередньої каденції Трампа, яких не хотіли би бачити в його другій адміністрації. А також кадрових офіцерів, які не йшли на співпрацю і яких хотіли б звільнити.

Щодо інших призначень, то Трамп зможе спиратися на кадровий склад, підготовлений "Проєктом 2025". Дан, колишній керівник апарату Управління кадрового менеджменту, порівняв базу даних з "консервативним LinkedIn", що дозволяє претендентам представляти свої резюме в публічних профілях, а також надає спільний робочий простір для Heritage Foundation і партнерських організацій для перевірки кандидатів і надання рекомендацій. Як сказав Дан, їм "не потрібні кар'єристи, а потрібні консервативні воїни".

Джерело: Washington Post