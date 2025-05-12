Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post

Нафто- та газовидобувні гіганти в США, які сподівалися на розквіт за адміністрації Трампа, наразі в очікуванні катастрофи: ціни на нафту та пальне впали нижче собівартості видобутку. Втім, представники альтернативної енергетики, які не покладали надій на Трампа, теж страждають від політики його адміністрації: навіть реалізовані проєкти можуть бути заборонені та зупинені. Про це розповідає американська Washington Post.

Нафтові та газові компанії зазнають збитків, а великі проєкти з відновлюваної енергетики відкладаються, оскільки політика Трампа лякає інвесторів та керівників енергетичних компаній, пише Washington Post.

Видання нагадує, що Трамп пообіцяв розпочати енергетичний ренесанс, який закріпить домінування США над нафтою і газом. Але для американських бурильників, фірм, що займаються гідророзривом пластів і постачальників обладнання, включно з компанією, заснованою самим міністром енергетики Трампа, справи йдуть не так як треба.

Проблеми нафтовиків

Ринкова вартість Liberty Energy впала майже вдвічі відтоді, як її колишній генеральний директор Кріс Райт приєднався до кабінету Трампа. Компанія повідомляє, що вона є однією з багатьох у галузі, які борються з викликами, посиленими програмою Трампа, включаючи "вплив тарифів, геополітичну напруженість і занепокоєння щодо постачання нафти".

Через три місяці роботи нової адміністрації, зауважує WP, ціна на нафту в США впала нижче порогу рентабельності буріння, що становить близько $65 за барель, і галузь перебуває у важкому стані. Водночас енергетична економіка США ще більше дестабілізується через нападки Білого дому на екологічно чисту енергетику. Це різкий розворот у порівнянні з минулим роком, коли Сполучені Штати стрімко розвивали проєкти чистої енергетики за підтримки уряду, а керівники нафтової галузі були сповнені оптимізму на тлі рекордного видобутку.

За інформацією видання, компанії вирішили не бурити нові свердловини, побоюючись втратити гроші. Кількість активних бурових установок у Техасі зараз нижча, ніж тоді, як країна почала виходити з пандемії. Тим часом президентські тарифи призводять до зростання витрат на американських нафтових родовищах, що змушує компанії вагатися щодо інвестування в розширення видобутку.

За словами президента нафторозвідувальної компанії в Техасі Lone Star Production Company Гранта Джонсона, це дійсно впливає на всіх. За його словами, "було багато розмов про те, що "бури, крихітко, бури". Але ці компанії не збираються бурити, якщо не буде економічної доцільності. Такі побоювання та невизначеність змушують до обережності.

Джонсон попереджає, що ці виклики загрожують політичними наслідками для Трампа. "Якщо цей головний біль затягнеться і виллється в проміжні вибори, це може стати дуже незручним для людей, які привели нас до цього", – зазначив Джонсон, який очолює Техаську асоціацію незалежних виробників і власників роялті.

WP пише, що адміністрація звинувачує в цьому ринкові коливання, які не пов'язані з політикою Трампа. В інтерв'ю міністр енергетики Кріс Райт спрогнозував, що плани президента в кінцевому підсумку посилять енергетичне домінування США і принесуть галузі процвітання.

"Ціни підуть вгору, а в короткостроковій перспективі – вниз, – переконаний Райт. – Це базується на настроях, сприйнятті та здогадках. Ви знаєте, адміністрація не має до цього жодного відношення. Ми змінюємо політику".

Але багато керівників нафтових компаній кажуть, що основною причиною того, що видобуток падає, а не зростає, є саме дії Трампа. Попит падає на тлі економічних побоювань, викликаних його торговельною війною. Зростання цін на сталь і деталі для бурових установок стримує інвестиції. А різке збільшення обсягів видобутку країнами ОПЕК+, яке, на думку аналітиків, відбувається здебільшого тому, що Трамп вимагав цього у своєму прагненні знизити ціни на бензин, призвело до перенасичення ринку.

WP акцентує, що ціни на пальне залишаються приблизно на тому ж рівні, що й у жовтні, незважаючи на те, що Трамп знищив екологічні правила для родовищ. Сьогодні США не менш залежні від іноземної нафти, ніж це було, коли Джо Байден залишив посаду, наголошує видання.

Відновлювальна енергетика під ударом

Нафта – не єдиний сектор енергетичної галузі, що зазнає труднощів. Політика президента США, за словами WP, ставить під загрозу великі проєкти чистої енергетики, покликані допомогти вирішити ту саму проблему дефіциту енергії, яка змусила Трампа оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці. Наказ Трампа зупинити всі регуляторні дозволи для вітрових електростанцій у перший день його перебування на посаді призводить до того, що проєкти затримуються і припиняються. Особливо сильно постраждали офшорні ВЕС, оскільки адміністрація контролює дозволи на будівництво у федеральних прибережних водах.

Трамп також заморозив мільярди доларів грантів на інші проєкти в галузі чистої енергії, що призвело до скасування запланованих до будівництва заводів у США, які б виробляли промислові сонячні батареї та акумулятори, що зберігають сонячну та вітрову енергію. Власники центрів обробки даних вважають, що ці компоненти мають вирішальне значення для забезпечення необхідної потужності, щоб перемогти Китай у розробці штучного інтелекту.

Натомість Райт стверджує, що поточні вітрові та сонячні технології не здатні задовольнити потреби США: мовляв, вони не забезпечують енергію цілодобово, а зберігання виробленої ними енергії у гігантських акумуляторах є дорогим задоволенням.

"Американці бачили відносно високі ціни на енергоносії протягом останніх чотирьох років, особливо в штатах, які подвоювали використання дорогих, нестабільних, субсидованих урядом джерел енергії", - сказав він, нагадавши, що Трамп був обраний, щоб сказати: "Ми збираємося зупинити цю нісенітницю. Ми повернемо здоровий глузд в енергетичну політику".

Тоді як сектор екологічно чистої енергетики був готовий протистояти Білому дому, за словами WP, компанії, що видобувають викопне паливо, відчувають себе наляканими. Під час виборчої кампанії Трамп багато що обіцяв, зокрема знизити ціни на пальне нижче $2 доларів за галон. Проте серед керівників компаній були очікування, що він стримуватиме свої кроки, щоб обмежити збої ринку. Він цього не зробив.

Тарифи б’ють по нафтовикам

Запроваджені Трампом мита призвели до зростання цін на певні деталі, які мають вирішальне значення для підземного буріння нафти. За даними галузевої консалтингової компанії Cape Tryon, бурові компоненти з Китаю, які до вступу Трампа на посаду коштували майже $6 500, подорожчали більш ніж вдвічі: до понад $15 000.

"Готуємося до кризи", – так характеризує стан нафтової галузі дослідницька компанія Wood Mackenzie. Великий інвестор у сланцеву нафту Брайан Шеффілд нещодавно заявив Bloomberg, що його сектор може зіткнутися з "кривавою банею".

Аналогічно зловісним був тон анонімного опитування 130 компаній, що займаються видобутком викопного палива або пов'язані з ним, опублікованого Федеральним резервним банком Далласа наприкінці березня.

"Хаос адміністрації – це катастрофа для сировинних ринків", – відповіла одна з компаній, назвавши мантру "бури, крихітко, бури" міфом, а тарифну політику – непередбачуваною.

"Я ніколи не відчував більшої невизначеності щодо нашого бізнесу за всю свою більш ніж 40-річну кар'єру", – написав інший представник нафтодобувної компанії. Ще один коментар був ще більш різким: "Це не "енергетичне домінування".

Адміністрація не вибачається і приписує собі заслуги в тому, що ціни на пальне в середньому по країні становлять близько 3,16 доларів за галон звичайного бензину. За словами аналітиків, ціна на бензоколонці відображає не обіцяний Трампом сплеск буріння, а складну економічну ситуацію, яка ставить енергетичну галузь США в нестабільне становище.

"Ці ціни на газ не приведуть до розквіту економіки, якщо вони будуть низькими через економічну слабкість", – заявив керуючий директор дослідницької компанії ClearView Energy Partners Кевін Бук. За його словами, справа не лише в ціні, це також питання того, чому ціна низька.

Бук зазначив, що будь-які успіхи, яких галузь досягла завдяки всім регуляторним змінам, що їх запровадив Трамп, включаючи скасування жорстких правил щодо забруднення, скасування кліматичної політики та згортання захисту видів, що перебувають під загрозою зникнення, більш ніж нівелюються ринковими потрясіннями, які посилює його політика.

За словами керівника нафтогазової галузі та колишнього голови Нафтової асоціації Пермського басейну Д. Кірка Едвардса, настрій у Західному Техасі схожий на той, що був на початку пандемії, коли ціни на нафту різко впали, а компанії припинили буріння.

"Я думаю, що протягом 30-60 днів ми побачимо, що багато бурових установок, які працюють сьогодні, простоюють", – сказав він і додав, що більшість людей шоковані тим, як таке могло статися з республіканською адміністрацією.

Едвардс здивований тим, наскільки агресивно Трамп запроваджує тарифи, які завдають болю галузі, включаючи підвищення тарифів на сталь і алюміній до 25 %.

Марк Вотерс каже, що продажі його компанії з торгівлі інструментами в Техасі, яку він описує як "Home Depot для нафтових родовищ", впали приблизно на 10 %. Він не шкодує, що проголосував за Трампа, і каже, що готовий піти на особисту жертву, щоб підтримати програму президента. Але він вбачає іронію, що за десятиліття заробив набагато більше грошей, коли партія, яку він зневажає, перебувала при владі.

"Нафтовий бізнес процвітав під керівництвом демократів, незважаючи на те, що вони є справжніми ненависниками всього викопного, – переконує Вотерс. – З якоїсь причини я заробив мільйони доларів при Клінтоні. Потім я заробив ще більше при Обамі й Байдені. У мене ніколи не було переконливого пояснення". Які його бізнес-прогнози на найближчі місяці при Трампі? "Сподіваюся, катастрофи не станеться", – зазначив Вотерс.

Розробники великих вітрових і сонячних проєктів, як зазначає WP, стикаються з іншими проблемами, часто через політику адміністрації, яка, на їхню думку, підриває заявлену Трампом мету – забезпечити достатню кількість внутрішньої енергії.

Загроза для вітроенергетичних проєктів

Минулого місяця адміністрація поставила під загрозу навіть раніше схвалені вітрові проєкти, які галузь вважала безпечними. Це сталося, коли міністр внутрішніх справ Даг Бургум зупинив роботу над проєктом Empire Wind біля узбережжя Нью-Йорка, заявивши, що дозвіл було видано поспіхом.

Прихильники вітроенергетики заявили, що це рішення може мати негативний вплив на поєальший розвиток ВДЕ, оскільки інвестори побоюються, що адміністрація у будь-який момент може зупинити проєкти, в які вкладено мільярди. Антипатія Трампа до вітроенергетики стимулює законодавців у "червоних" штатах, які намагаються створити нові перешкоди для ВЕС.

Як зазначає WP, під загрозою опинилися офшорні вітроенергетичні проєкти, які можуть генерувати щонайменше 25 ГВт електроенергії, вже дозволені або перебувають на стадії реалізації. Ці проєкти в основному розробляються на східному узбережжі від Вірджинії до Массачусетсу і будуть обслуговувати деякі з найбільших американських міст, де попит і рахунки за електроенергію зростають.

У Техасі – національному лідері вітроенергетики, законодавчі збори штату прийняли чотири законопроєкти, які створюють нові виклики для ВДЕ, зокрема вітроенергетики, повідомив провідний аналітик Aurora Energy Research Олів'є Бофілс. За його словами, Техас історично був вільним ринком, який дозволяв енергетичним компаніям будувати все, що має фінансовий сенс, але це починає змінюватися.

Джерело: Washington Post