Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер

Продовження теми щодо глибокого проникнення російського впливу в інституції США – історії з арештом ФБРівця з контрозвідки у Нью-Йорку, який отримував кошти від іноземних агентів і нелегально працював на Дерипаску після виходу на пенсію. У другій частині розслідування Тімоті Снайдера про операцію впливу з боку росії йдеться про роль медіа – зокрема New York Times – у підігруванні російській операції впливу задля перемоги Трампа. "Якщо ми сприймемо шпигунський скандал серйозно, ми дамо собі шанс на зцілення", – попереджає Снайдер.

Шпигунський скандал з Макгонігалом нагадує нам про травму 2016 року. Підтримка Трампа росією відкинула нас на цю хронологічну лінію: із covid-смертями, захопленням путіним, спробою перевороту, Великою брехнею. Але постійним джерелом болю, на мою думку, є наше напівусвідомлення того, що цього не повинно було статися, що ми могли б зробити краще 2016-го, що наші інституції нас підвели. Це важко визнати, але ми повинні це зробити. І арешт фахівця з контррозвідки ФБР Чарльза Макгонігала дає нам шанс.

Шанс Макгонігала. Можливість розібратися із російськими шпигунами у США

У 2016 році на наших очах відбулося неподобство: іноземна держава намагалася обрати нашого президента. Занадто багато журналістів переконали себе в тому, що російська операція не була реальною або не мала значення. Люди, які писали на початку кампанії російського впливу, як-от я і Френк Фоер, були далеко за межами мейнстріму. Деякі люди у правоохоронних органах, які мали б звернути увагу на російську операцію, не лише відвернулися, але й допомогли іншим відвернутися: я маю на увазі, зокрема, важливих чиновників у ФБР.

Одним із таких чиновників ФБР міг бути Макгонігал, якого заарештували 23 січня. Його звинувачують у тому, що під час роботи в нью-йоркському офісі він отримував платежі від іноземного агента, а після виходу на пенсію нелегально працював на російського олігарха. Якщо ці звинувачення виявляться правдивими, малоймовірно, що це були поодинокі випадки. Якщо він брав гроші від інших іноземних суб'єктів, коли працював у ФБР, то чи брав він гроші від росіян? Якщо він брав гроші від росіян після звільнення з ФБР, чи робив він це раніше?

Макгонігал прибув керувати контррозвідкою в нью-йоркському бюро ФБР у найвідповідальніший місяць сучасної американської історії – жовтні 2016 року, саме в той момент, коли дії росіян і чиновників ФБР дали Трампу перевагу над Клінтон. До цього моменту Макгонігал відповідав за кіберконтррозвідку в головному офісі ФБР. На обох своїх посадах у 2016 році він мав можливість викрити операцію росії на користь Трампа, чого він не зробив. Він також міг завдати шкоди своїй країні – і зараз цілком резонно запитати (як це зробив Крейг Анґер), чи зробив він це. У зв'язку із цим також розумно запитати, чи не свідомо Макгонігал та його колеги відвертали журналістів від російської теми.

Як я писав минулого разу, ФБР допомогло Трампу у 2016 році двома способами. Розслідування ФБР (офіс у Вашингтоні, Макгонігал працював до кінця жовтня 2016-го) щодо його зв'язків з росією було настільки вузьким (особисті контакти), що Трамп міг використати це для власного захисту, що він і зробив. Деяким спеціальним агентам ФБР (нью-йоркський офіс, Макгонігал працює з жовтня 2016-го) вдалося оприлюднити інформацію про те, що Гілларі Клінтон перебуває під слідством через її електронне листування, і це в той час, коли вирішувалося питання про вибори. У цій статті я обговорюватиму третій можливий шлях: переміщення висвітлення дій росії в пресі в русло, яке слугувало Трампу.

Макгонігал, схоже, потрапив під слідство через те, що залишив мішки з грошима, розкидані по квартирі своєї дівчини. Маттатіас Шварц, який торік розказав історію розслідування справи Макгонігала, наводить пікантну деталь. Як він цитує колишню подругу: "Чарлі Макгонігал знав усіх у світі національної безпеки та правоохоронних органів. Він обдурив їх усіх. То чому мені має бути погано від того, що він зміг обдурити мене?" За такою логікою, звісно, ФБР (та інші спецслужби) мали б почуватися дуже погано. І, можливо, кожен, хто покладався на Макгонігала як на джерело, також повинен відчувати себе недобре.

Згідно з обвинувальним висновком, Макгонігал після свого (дострокового) виходу на пенсію з ФБР був найнятий Олегом Дерипаскою. Це російський алюмінієвий магнат, який стоїть у центрі російської протрампівської операції впливу, яку Макгонігал мав розслідувати. Я наголошував на цьому минулого разу, і тому тут просто нагадаю наостанок: це виглядає жахливо для Трампа. Одним із зв'язкових Трампа з росією був керівник його передвиборчої кампанії Пол Манафорт, який працював на Дерипаску і розглядав свою роботу на Трампа як спосіб виплатити борг Дерипасці. Коли тепер з'ясовується, що один із ключових співробітників ФБР, який розслідував справу Дерипаски (як зазначено в обвинувальному висновку), продовжував працювати на того самого російського олігарха. Якщо люди, які керують кампанією Трампа і розслідують кампанію Трампа, були співробітниками одного і того ж російського олігарха, важко відкинути це як збіг.

Реакція Трампа на російську операцію 2016 року полягала в тому, що ФБР вигадало її, щоб підставити його. Протилежне здається ближчим до істини: 2016-го високопосадовці ФБР відволікли увагу американців від триваючої російської операції, і таким чином дали Трампу шанс стати президентом. Нейт Сільверс давно підрахував цифри: навіть за його найскромнішими підрахунками, заяви директора ФБР Джеймса Комі наприкінці жовтня про те, що Гілларі Клінтон перебуває під слідством, було достатньо, щоб змінити ситуацію на користь Трампа.

За словами Комі, у жовтні 2016 року його змусило до цього ФБР Нью-Йорка, яке в іншому випадку могло б злити ту саму інформацію. Макгонігал тоді очолював контррозвідку в Нью-Йорку. Якщо ФБР Нью-Йорка було готове до витоку, щоб нашкодити Клінтон і допомогти Трампу, то один етичний бар'єр не витримав. Тоді стає ще більш обґрунтованим питання про інші етичні бар'єри, як-от(свідома чи несвідома, оплачувана чи неоплачувана) участь в операції іноземного впливу. Якщо обвинувальний висновок правильний, Макгонігал як спеціальний агент ФБР брав від іноземців готівку за вплив на громадську думку. Отже, цей шпигунський скандал – це можливість переглянути операцію російського впливу 2016 року і запитати, хто, з яких мотивів і з яким ступенем обізнаності, допоміг довести її до кінця і привести Трампа до влади.

Гріхи New York Times. Видання долучилося до цькування Гілларі Клінтон, і проігнорувало російський слід в історії Трампа

Одним із лиходіїв у цій історії, на жаль, є New York Times, як зазначили автори деяких конкуруючих газет: нещодавно Вілл Банч у Philadelphia Inquirer, а три роки тому Ерік Вімпл у Washington Post. Особливу критику викликає стаття у NY Times від 26 жовтня 2016 року під сюрреалістичним заголовком "Слідство щодо Дональда Трампа: ФБР не бачить чіткого зв'язку з росією". Газета, що має репутацію рекордсмена, стверджувала, що ніякої історії з росією не було, і робила це прямо перед виборами.

Варто нагадати, що New York Times не вперше стає інструментом маніпуляції свідомої чи несвідомої з боку російських спецслужб, адже пам’ятаємо цикл брехливих репортажів Дюранті про Голодомор, якими репортер газети допомагав приховувати правду про жахливий злочин російського більшовизму та імперіалізму проти українців – iPress.

New York Times не лише пропустила найбільшу історію 2016 року, але й відкинула її, причому в такий спосіб, що завдала шкоди. Через два дні видання приділило величезну увагу іншому розслідуванню ФБР, яке було ні про що, а саме – про електронне листування Гілларі Клінтон. Варто запитати, якою мірою NY Times стала корисною для Трампа і росії завдяки своїм джерелам у ФБР, які, звісно, самі понесуть певну відповідальність. Але також необхідно запитати про журналістські практики, які зробили цей крах можливим.

Отже, я хочу повернутися до статті у New York Times як до історичного документа. Вона, безумовно, увійде в історію виборів 2016 року, і вже увійшла, як політичний фольклор, що допомагає розкрити глибшу американську кризу цього моменту. Кетлін Холл Джеймісон майстерно показала, як російська дезінформація сформувала медіа-атмосферу таким чином, що химерні заголовки на кшталт "Розслідування щодо Дональда Трампа, ФБР не бачить чіткого зв'язку з росією" змогли побачити світ. Я також повертаюся до цієї статті як до можливого показника того, чим займалося нью-йоркське ФБР (Макгонігал?) за кілька тижнів до виборів. Стислість і своєчасність, з якою стаття вводила читачів в оману, наводить на думку про щось зловмисне.

Особисто для мене журналісти – герої нашого часу, представники найпочеснішої професії, яка вкрай необхідна тут і в усьому світі для збереження демократії. Але є кращі та гірші способи висвітлення подій, і нам потрібні кращі. В уривках, які я наводжу нижче, ми зустрічаємося з сімома смертними гріхами журналістики в американському стилі: (1) неявне визначення реальності як американської офіційної думки; (2) ототожнення заяви конкретного американського чиновника з фактом про світ; (3) незацікавленість у фактах, які є в достатку і легкодоступні (і суперечать офіційній думці або принаймні ставлять її під сумнів); (4) провінційна байдужість до решти світу (в історії, яка нібито розповідає про іншу країну) (5) зведення подій в американській політиці до гри пліток між двома "сторонами"; (6) надання простору для пліток тому, хто дає кращу цитату (навіть якщо ця людина бреше і зацікавлена у брехні, в даному випадку Роджер Стоун); (7) і претензія на те, що суддівство в грі пліток – це об'єктивність.

Я хочу почати з короткої заяви, яка з'являється в кінці статті: це відступ, другорядний елемент нагромадження наративу, покликане переконати читача у тому, що навіть найбільш очевидні зв'язки між Трампом і росією не підтвердилися. Стаття запевняє, що керівник виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт перебуває під слідством не у зв'язку з росією, а за свою роботу на "клептократичний уряд в Україні". Читач може зробити цілком зрозумілий висновок, що Манафорта і росію нічого не пов'язує. І це було б абсолютно неправильно. (До речі, ця риторична стратегія – "це не росія, це Україна! А Україна корумпована!" – тепер дуже знайома, її нам постійно доносить російська воєнна пропаганда, Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший, Рудольф Джуліані, Такер Карлсон та інші американці, які працювали пліч-о-пліч, схвалювали або допомагали приховувати російську операцію 2016 року. Люди, які підтримали російську операцію тоді, схильні підтримувати російське вторгнення і зараз).

У твердженні про Манафорта є неточність, яка передує помилкам. У статті йдеться не про "український уряд", а про українського президента Віктора Януковича. І цей президент був проросійським, що доречно, але не згадується, так само, як і той факт, що його підтримувала російська кампанія в соціальних мережах – на кшталт тієї, що велася 2016 року на підтримку Трампа. Важливо також, що росія намагалася маніпулювати нещодавніми президентськими виборами в Україні і була спіймана на цьому. З усіх цих причин спроба змінити тему з росії на Україну була в кращому випадку хибною.

І навіть більше: особливий особистий зв'язок Манафорта з Україною пролягав через росію. Манафорт дійсно був головним радником українського президента Януковича до того, як став головним радником американського кандидата Трампа. Однак до цього він працював безпосередньо на росію, отримуючи гроші від Дерипаски, щоб пом'якшити позицію Сполучених Штатів щодо російського впливу. Дерипаска відправив Манафорта з росії в Україну, щоб допомогти Януковичу перемогти. Замість того, щоб звільняти Манафорта у зв'язку з Україною, мало б сенс запитати, чи повторюється така конфігурація "Дерипаска-Манафорт-кандидат" у США, як це, власне, і сталося. Будучи керівником передвиборчої кампанії Трампа, Манафорт вважав себе боржником Дерипаски, в матеріальному сенсі – він був винен Дерипасці гроші. Він розглядав свою роботу на Трампа як спосіб "позбавитися боргів".

І звичайно, це був той самий російський олігарх Олег Дерипаска, який потім (згідно з обвинувальним актом) найняв Чарльза Макгонігала, що викликає питання про лояльність і мотивацію джерел ФБР у жовтні 2016 року. Якщо (наразі це лише гіпотеза) Дерипаска і Макгонігал вже були пов'язані у 2016 році, то в інтересах обох чоловіків було б розкрутити історії в пресі у бік України, а не росії. Якщо не знати про арешт Макгонігала і припустити добросовісність ФБР, то стаття виглядає так, ніби ФБР Нью-Йорка (а через них і журналісти) були обдурені російською операцією. Після арешту Макгонігала, менш "смачні" інтерпретації отримають можливість бути почутими.

Отже, навіть із цієї однієї деталі в історії – ставлення до Пола Манафорта – випливає багато проблемних моментів. Тепер перейдемо до початку статті, до її тези: "І навіть злам електронної пошти демократів, як тепер вважають представники ФБР і розвідки, був спрямований на зрив президентських виборів, а не на обрання пана Трампа". Тут, принаймні з точки зору читача, офіційна думка змішується з реальністю. У читача не буде підстав думати, що між ними існує якась прірва, оскільки стаття рідко відважується від анонімних джерел зазирнути у світ за межами. Припущення про світ (лише для "зриву" виборів) є хибним, і явне твердження про офіційний стан речей ("тепер віримо") також є хибним, але це важко помітити, оскільки світ не присутній у статті, щоб перевірити анонімні джерела.

Здавалося б, незначний момент: хто такі "співробітники ФБР і розвідки"? Що насправді означає це двозначне формулювання? Деякі люди у ФБР (наприклад, Макгонігал) займаються розвідкою, але це організація правопорядку. Тож чи маються на увазі спеціальні агенти ФБР, які працюють у розвідці у своїй власній організації? Це б прямо вказувало на Макгонігала і його колег. Чи маються на увазі люди з ФБР і розвідники з інших відомств? Існує більше десятка американських розвідувальних організацій. У читача може скластися враження, що між ними існує консенсус щодо того, що росія не має наміру підтримувати Трампа. Але це не так. Інституції, які займаються розвідкою, вже приписали росії намір допомагати Трампу. Саме так американські сенатори були поінформовані попереднього місяця. Можливо, ні New York Times, ні її джерела у ФБР не знали про це на той час. Можливо, джерела були необізнані, можливо, вони ототожнювали особисті погляди з думкою політичної спільноти в цілому, а можливо, вони брехали.

Але дуже важливо виходити за межі цитат з анонімних джерел і дивитися на світ ззовні, бо світ ззовні щедро постачає докази, які роблять джерела схожими на мотивованих брехунів. Можливо, джерела ФБР знали, що ЦРУ приписувало росії конкретний намір допомогти Трампу, можливо, не знали. Але ніхто на відповідальній посаді у контррозвідці ФБР не міг серйозно сумніватися в основних фактах: що російський злам електронної пошти провідних демократів та установ Демократичної партії призвів до подальших дій росії, які допомогли Трампу.

Існує очевидний непрямий момент, який якимось чином оминули у статті: росіяни зламали демократів. Потім вони використали наявну інформацію, щоб завдати шкоди демократам. російський витік електронних листів, що свідчать про чвари між прихильниками двох основних кандидатів від Демократичної партії навесні 2016 року, не міг мати на меті зірвати президентські вибори. Мета полягала в тому, щоб розділити і послабити демократів. Оприлюднення контактної інформації посадових осіб Демократичної партії, очевидно, мало на меті внести хаос у їхнє життя, що й сталося.

Ці дії росії відбувалися ще до того, як кандидати були висунуті. росіяни намагалися нашкодити Клінтон ще до того, як вона стала кандидатом від Демократичної партії, і вони намагалися допомогти Трампу виграти номінацію від Республіканської партії. російське агентство інтернет-досліджень почало працювати над кампанією Трампа в соціальних мережах у червні 2015 року, одразу після того, як він оголосив про свою кандидатуру. До речі, це сталося через кілька днів після того, як сама New York Times опублікувала чудовий репортаж Адріана Чена про "агентство інтернет-досліджень" – статтю, в якій йшлося про операцію, яку росіяни нещодавно провели в Сполучених Штатах.

Коли в липні 2016 року Трамп закликав росіян зламати і оприлюднити приватне електронне листування Клінтон, ніхто (і найменше він сам) не думав, що існує ризик того, що росіяни можуть зробити те ж саме з ним натомість. За кілька тижнів до публікації статті у New York Times росіяни знову і знову діяли так, щоб зашкодити Клінтон і допомогти Трампу. російські боти і тролі наполегливо працювали над тим, щоб перебільшити хворобу Клінтон 11 вересня і вихваляти Трампа під час і після президентських дебатів. Як стверджує Джеймісон, витік електронного листування створив підґрунтя для запитань під час двох дебатів; росіяни курували оманливий уривок, що асоціював Клінтон з "відкритими кордонами", який потім фігурував у дебатах. 7 жовтня на записі Access Hollywood було показано, що Трамп є прихильником сексуального насильства. Менш ніж за годину після її оприлюднення росія відповіла електронними листами Джона Подести, які були використані у вигаданих скандалах з Клінтон, що, вочевидь, мали врятувати (і врятували) Трампа.

Цілком можливо, я припускаю, що ані репортери New York Times, ані джерела ФБР не помітили нічого з цього (а є ще багато чого – див. "Шлях до несвободи"). Було б дивно, якби вони цього не зробили, але давайте припустимо таку можливість. Та навіть тоді заява ФБР Нью-Йорка про те, що росія не має нічого спільного з Трампом, була б несподіваною, враховуючи все, що ФБР Нью-Йорка знало з власних розслідувань за попередні роки і десятиліття. Як ми знаємо з роботи Анґера, ФБР Нью-Йорка мало достатньо підстав пов'язувати Трампа, російську державу і російську організовану злочинність, починаючи з 1980-х років, від використання Трамп-тауера для відмивання російських грошей до дивних російських інвестицій через компанію під назвою Bayrock. Сам Макгонігал був призначений працювати над російською організованою злочинністю в Нью-Йорку в 1990-х роках (схоже, замість того, щоб боротися з російською організованою злочинністю в Нью-Йорку, останній почав на неї працювати чи був завербований гру – iPress). Знаючи це, категоричне заперечення зв'язку між Трампом і росією з боку нью-йоркського ФБР викликає подив.

Звичайно, це може бути пов'язано з дружбою, яку Трамп підтримував з деякими спецагентами ФБР у Нью-Йорку, або з політичними уподобаннями Трампа, або з чимось гіршим. Дивно, що джерела з ФБР мовчать про десятиліття зв'язків Трампа з росіянами, але також дивно, що New York Times дозволила опублікувати категоричне заперечення зв'язку без хоча б натяку на давні зв'язки, про які могли б знати репортери, що висвітлюють місцеві події.

Визначення "зриву президентських виборів" як російського мотиву заслуговує на критичну увагу саме по собі. Це твердження, звісно, було помилковим і свідомо помилковим на той час. Що цікаво, так це те, що воно здавалося правдоподібним для журналістів. Наскільки мені відомо, ніхто і ніколи не надавав доказів мотиву "зриву" з російських джерел; тоді як були докази (включно з російськими заявами) того, що ідея полягала в тому, щоб привести Трампа у Білий дім. Зараз їх набагато більше.

Припустімо, що метою росії був "зрив". Це означало б, що росіяни хотіли б, аби Трамп залишився на посаді, оскільки жоден результат не був би більш деструктивним, ніж цей. Трамп прийшов, Трамп зруйнував, і російські пропагандисти святкували б, найбільше під час спроби перевороту Трампа. Різниця між "зривом" і "перемогою Трампа" – це не та різниця, яку росіяни зробили б у 2016 році, і не та, яку зробили б виборці Трампа, або майже будь-хто інший. Уявлення про те, що Трамп був фігурою закону і порядку, свідчить про дуже специфічну політичну чутливість. Схоже, що дехто в нью-йоркському відділенні ФБР думав саме так. Звичайно, було б дуже погано, якби політичні уподобання змушували спецагентів ФБР говорити з пресою так, а не інакше. Однак у контексті, в якому ми зараз перебуваємо, це одне з найбільш невинних можливих пояснень.

Теза про "зрив" не була підкріплена жодними доказами (про які я знаю або які були наведені у статті) і не мала жодного сенсу в світлі наявних доказів. Чому ж тоді її прийняли журналісти New York Times і зробили центральним пунктом важливої статті? У мене є інтуїтивне відчуття. Ідея про те, що росія не підтримувала жодну зі сторін, а лише мала певну віддалену зацікавленість у збалансованому підриві, могла апелювати до чуттєвості в New York Times. "У кожної історії є дві сторони", – говорить загальноприйнята мудрість, і тому ми повинні формувати історії таким чином, щоб вони мали дві сторони. Якби росія підтримала Трампа, це було б дуже незручно для New York Times, бо де тоді шукати "інший бік" історії? Як приємно тоді уявити, що кремль не став на чийсь бік. Це виглядає так, ніби хтось зрозумів, як маніпулювати New York Times.

Останньою проблемою є саме "двосторонність", яка структурує всю статтю. Ось, наприклад: "Розслідування ФБР щодо можливої ролі росії триває, так само як і розслідування електронного листування за участю головної помічниці пані Клінтон, Хуми Абедін, на комп'ютері, який вона використовувала разом зі своїм чоловіком, що живе окремо, Ентоні Д. Вінером". Це речення, з його дивним зіставленням, читається як твіт від NYTpitchbot у вдалий день. Журналісти не могли просто написати історію про Трампа і росію (або навіть заперечити Трампа і росію). Вони повинні були підняти проблему, яка не мала жодного стосунку до питання Трампа і росії, лише для того, щоб служити дивній меті "балансу".

Це провал журналістики. Якщо у вас є історія, напишіть її. Інакше це не виклад історії, якщо використовується існування іншого розслідування для переходу в одному реченні від путіна до Вінера. В англійській мові таке речення граматично існує, хоча й ледве-ледве, але це не причина, чому воно повинно було з'явитися на світ. Ці два скандали мали абсолютно різну структуру і масштаб. Один із них триває досі, а інший був припинений через кілька днів. Один мав світове історичне значення, а інший був дріб'язковим. Основна проблема полягає в тому, що звичка протиставляти одне одному завжди слугує не журналістським, а політичним цілям. Ідея про те, що потрібно створювати "обидві сторони", є апріорним поглядом на політику, а не способом наближення до реальності. Її наслідки є політичними, якими вони і повинні бути, і якими вони були в цьому випадку. Прирівнявши дві речі, які зовсім не були рівними, New York Times зробила більш імовірною перемогу Трампа і поразку Клінтон на президентських виборах.

Звичайно, репортер може запитати людей, які займають різні посади, про їхні погляди. Культивування джерел та їх збереження – це важка праця, і це треба поважати. Проблема полягає в тому, що різноманітність точок зору і велика кількість фактів підганяються під дві (завжди під дві!) "сторони", а потім плутають цей метод із самою історією або із самою реальністю. Замість того, щоб розповідати про те, що насправді зробила росія, репортери New York Times описують реальні події як заяви від "прихильників Клінтон" і "демократів". Щоразу, коли згадується факт про світ – про те, що Роджер Стоун передбачив оприлюднення електронних листів Джона Подести, – Стоун отримує чудову нагоду захопити статтю риторикою. Читач повинен зрозуміти, що демократи і прихильники Клінтон роблять одні заяви, а республіканці і прихильники Трампа – інші. Але потім з'являється ФБР, представлене не як політична структура, як інші, а як арбітр істини – навіть якщо те, що говорили джерела ФБР, було неправдоподібним, підозрілим і неправильним. Але молот падає. Демократи і прихильники Клінтон помиляються. Республіканці та прихильники Трампа мають рацію. New York Times висловилася. І Роджер Стоун, дивовижно, але якимось чином доречно, отримує останнє слово в статті.

Ми розуміємо, що джерела є героями статті, коли читаємо, що "ФБР опинилося під інтенсивним політичним тиском з боку партій". Стаття ігнорує людей, які безпосередньо і особисто постраждали від дій росії, наприклад, демократів, чиї особисті дані були викриті, і які потім зазнали переслідувань і погроз смерті. Згадка про них занадто наблизила б читача до соціальної реальності російської операції, поставивши під загрозу рамки, в яких політики роблять заяви, а журналісти висвітлюють події. Наголос на "політичному тиску партійців" на ФБР також змушує читача думати, що політика була поза межами ФБР. Здається, журналістам не спадало на думку, що їхні джерела у ФБР самі піддаються інтенсивному політичному тиску (питання в тому, чи є вони прихильниками самих себе, Трампа або росії).

New York Times пропустила російську історію. Пропустивши її, вона не повинна була її відкидати. Якщо редактори нічого не знали про російську операцію, вони не повинні були нічого про неї публікувати. Не знати про щось – це не те саме, що знати, що цього не існує. Тут може допомогти аналогія. Уявіть, що ваша робота полягає в тому, щоб стежити за зброєю, щоб знати, заряджена вона чи ні. А тепер уявімо, що ви нехтуєте своєю роботою. Хтось запитує вас, чи заряджений пістолет. Що ви повинні зробити? Очевидно, ви повинні визнати свою неспроможність і сказати, що не знаєте, і що ми повинні перевірити. New York Times вчинила навпаки. Це була її робота – висвітлювати історію. Коли вона зазнала невдачі, вона повинна була визнати, що у неї немає історії, і не публікувати її. Замість цього репортери New York Times сказали нам, що пістолет не був заряджений. Цілком можливо, що вони сказали нам це на основі заяв чоловіків, які допомагали заряджати зброю. А потім пістолет вистрілив.

Я витратив багато часу на аналіз однієї статті, і в певному сенсі це несправедливо. Очевидно, що New York Times робить чудову роботу. Редакція дозволила мені опублікувати (в розділі думок) неортодоксальні твердження, які виявилися правдивими, наприклад, що росія підтримує Трампа і що росія вторгнеться в Україну. У New York Times мені вдалося опублікувати два есе, якими я найбільше пишаюся, – про 6 січня і про американські закони про пам'ять. І, звісно, помилка, якої припустилися у 2016 році, була допущена не лише New York Times. Це була загальна тенденція в американській журналістиці (за деякими почесними винятками, такими як Девід Корн у Mother Jones) – не висвітлювати операцію росії (йдеться про факт зливу електронних листів), а натомість брати з неї підказки, прослідкувавши за ласими шматочками, які надавали зломщики електронної пошти. До листопада 2016 року з'явилася величезна кількість повідомлень на основі джерел, обраних росіянами, і майже не було повідомлень про те, як росіяни відбирали ці джерела.

Вилікувати ФБР. Час робити висновки

Безумовно, наші проблеми з журналістикою випливають з деяких більших національних проблем. Попри це, важливо вчитися на помилках, у тому масштабі, в якому ми можемо це робити. Якщо газета з гордою репортерською традицією неправильно висвітлила 2016 рік, ми не повинні ігнорувати це як поодинокий випадок, а маємо спробувати пояснити, чому так сталося. Те саме стосується і органів правопорядку. Я знаю, що є спеціальні агенти ФБР, які щодня віддано і мужньо виконують свою роботу. Я розумію, що деякі з них мали зовсім іншу думку про Трампа і росію 2016-го. Але для того, щоб вийти з-під травми 2016 року, нам доведеться поставити кілька важких запитань.

ФБР врешті-решт провело розслідування щодо Трампа і росії, але лише після його обрання, що значно ускладнило справу. Справжнє питання: чому це тривало так довго? Чому ФБР допомогло вбити історію, яку потім саме ж і підхопило лише через три місяці? Чи не пов'язано це з нью-йоркським бюро? І слід запитати з Макгонігала особисто? Нас проінструктували, що справа Макгонігала – це лише питання однієї кар'єри, яка пішла не так, як треба. Це неправдоподібне припущення є ознакою того, що потрібно більше думати. Деякі елементи ФБР глибоко помилилися у 2016 році, ймовірно, таким чином, що це може навчити людей, які піклуються про цю інституцію, як її можна вдосконалити.

Ми не можемо скасувати або переробити 2016 рік, але ми можемо визнати і виправити наші власні невдачі. Схильність не сприймати інші країни серйозно, уявляти, що все, що має значення, – це те, що відбувається тут, плутати сказане з тим, що насправді відбувається, – все це американські помилки, яких ми продовжуємо припускатися. Ми розплачуємося за них валютою совісті під час цього шпигунського скандалу, а українці розплачуються за них валютою крові, коли чинять опір російському вторгненню. Було б прикро втратити шанс переоцінити 2016-й, який дав нам цей шпигунський скандал. Якщо ми не скористаємося цією можливістю для роздумів, ми поглибимо травму того року і забезпечимо її продовження через інституції, яким ми хотіли б довіряти, і через покоління, які ми хотіли б захистити від повторення таких жахливих подій.

Перша частина: Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер

