Примара 2016 року. Макґоніґал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер

Пропонуємо вашій увазі більш ґрунтовний допис Тімоті Снайдера про проблеми з контррозвідкою США, ніж опублікований на цю тему минулого тижня. "Ми стоїмо на порозі шпигунського скандалу з серйозними наслідками для того, як ми розуміємо адміністрацію Трампа, нашу національну безпеку і самих себе", - пише він. Снайдер стверджує, що Нью-Йоркський офіс ФБР не просто не протидіяв російській операції впливу в США для обрання Трампа, але й допомогав власними діями. За його словами, арешт Макґоніґала також вимагає ширшого переосмислення масштабів катастрофи 2016 року. Наскільки ФБР Нью-Йорка, вільно чи мимоволі, було втягнуте в активні дії росії? Читайте статтю Тімоті Снайдера у перекладі iPress.

23 січня ми дізналися, що колишній спеціальний агент ФБР Чарльз Макґоніґал був заарештований за звинуваченнями в отриманні грошей для обслуговування іноземних інтересів. Одне зі звинувачень полягає в тому, що у 2017 році він отримав 225 000 доларів від іноземного представника, коли очолював контррозвідку в нью-йоркському офісі ФБР. Інше звинувачення полягає в тому, що Макґоніґал брав гроші від Олега Дерипаски, російського олігарха, який перебуває під санкціями, після того, як у 2018 році Макґоніґал пішов у відставку з ФБР. Дерипаска, надзвичайно багатий металургійний магнат, близький до Кремля, "улюблений промисловець путіна", був фігурантом операції російського впливу, яку Макґоніґал розслідувала у 2016 році. Дерипаска перебуває під американськими санкціями з 2018 року. Дерипаска також є колишнім роботодавцем і кредитором керівника виборчої кампанії Трампа 2016 року Пола Манафорта.

Янукович і Трамп. Схожі вразливі для путіна фігури

Звіти про це, які досі з'являлися, схоже, не враховують ширших наслідків. Один з них полягає в тому, що тепер історична позиція Трампа виглядає набагато похмуріше. У 2016 році керівник виборчої кампанії Трампа (Манафорт) був колишнім працівником російського олігарха (Дерипаски) і заборгував гроші цьому ж російському олігарху. А спеціальний агент ФБР (Макґоніґал), якому було доручено розслідувати російські зв'язки кампанії Трампа, потім пішов працювати (згідно з обвинувальним висновком) на того самого російського олігарха (Дерипаску). Очевидно, що це дуже погано для Трампа особисто. Але це також дуже погано для ФБР Нью-Йорка, для ФБР загалом і для Сполучених Штатів Америки.

Інша річ, що ми повинні переглянути російську операцію впливу на Трампа у 2016 році і дивовижно слабку американську реакцію на неї. Мета Москви полягала в тому, щоб вплинути на уми та інституції таким чином, щоб Гілларі Клінтон програла, а Дональд Трамп переміг. Нам хотілося б думати, що будь-який спеціальний агент ФБР чинив би опір, протидіяв або, принаймні, мав би імунітет проти такої операції. Тепер нам достовірно відомо, що довірена особа ФБР, яка відповідала за проведення саме таких операцій, виявилася корумпованою. І знову ж таки, справа не лише в конкретній особі. Якщо хтось настільки важливий, як Макґоніґал, міг брати гроші від іноземців під час роботи в ФБР Нью-Йорка, а потім перейти на роботу до російського олігарха, що потрапив під санкції, справу якого він колись розслідував, то на карту поставлено, як мінімум, культуру нью-йоркського офісу ФБР. Ширше питання – це здоров'я наших національних дискусій про політику і цілісність нашого виборчого процесу.

Особисто для мене арешт Макґоніґала викликав тривожні спогади. У 2016 році Макґоніґал очолювал кіберконтррозвідку ФБР, а потім був призначений відповідальним за контррозвідку в нью-йоркському офісі ФБР. У квітні того року я опублікував історію про зв'язок між кампанією Трампа і режимом путіна, спираючись на російські відкриті джерела. Тоді майже ніхто не хотів сприймати цей зв'язок серйозно. Американські журналісти хотіли отримати американське джерело, але люди, які пережили подібні російські операції, перебували в росії, Україні чи Естонії. Занадто мало людей сприймали Трампа всерйоз; занадто мало людей сприймали росію всерйоз; занадто мало людей сприймали кіберпростір всерйоз; на діаграмі Венна перекриття людей, які сприймали всі три фактори всерйоз, було дуже малим. Але було також конкретне, надокучливе занепокоєння, що моя власна країна не тільки не готова, але й дещо гірше. Після того, як я написав цю статтю і ще одну, я почув натяки на те, що в офісі ФБР у Нью-Йорку відбувається щось дивне. У той час це не було таємницею. Не потрібно було бути близьким до таких питань, щоб зрозуміти це. А враховуючи, що нью-йоркське відділення ФБР займалося кіберконтррозвідкою, це викликало занепокоєння.

Причиною моїх роздумів про Трампа і путіна у 2016 році, була закономірність, яку я помітив у Східній Європі, що є сферою моєї експертизи. У період між 2010 і 2013 роками росія намагалася контролювати Україну тими ж методами, які вона використовувала у 2016 році в своїй операції впливу на Сполучені Штати: соціальні мережі, гроші та зговірливого кандидата на посаду глави держави. Коли це не вдалося, росія вторглася в Україну, прикриваючись дуже успішними операціями впливу. (Якщо ви не пам'ятаєте російське вторгнення в Україну в 2014 році, цілком можливо, це тому, що ви потрапили в піну російської пропаганди, яка поширювалася через інтернет і була спрямована на вразливі місця). Успіх цієї пропаганди підштовхнув росію до втручання в Сполучені Штати, використовуючи ті ж самі методи та інституції. Це те, над чим я працював у 2016 році, коли подібна операція явно відбувалася у Сполучених Штатах.

Для спостерігача з України було очевидно, що росія підтримує Трампа так само, як колись підтримувала українського президента Віктора Януковича, сподіваючись на м'який контроль. Трамп і Янукович були схожими фігурами: нігілістичними, продажними, які прагнули влади, щоб заробляти або приховувати гроші. Це робило їх вразливими партнерами для путіна. І у них був один і той самий головний радник: американський політичний консультант Пол Манафорт. М'який контроль росії над Трампом не вимагав нескінченних особистих зустрічей між двома керівниками. Він вимагав лише взаєморозуміння, яке рясно демонструвалося під час президентства Трампа: згадайте зустріч путіна і Трампа в Гельсінкі в 2018 році, коли американський президент сказав, що довіряє російському, а російський президент сказав, що підтримав американського як кандидата в президенти. Визнання взаємних боргів було очевидним вже у 2016 році: російські ЗМІ розхвалювали Трампа, а Трамп розхвалював путіна.

Огидно не лише для Трампа. Макґоніґал, який мав розслідувати російській слід Трампа, брав гроші у російського олігарха Дерипаски

Під час президентської кампанії Трампа 2016 року зближення між Трампом і путіним могло відбуватися через посередників. Очевидним посередником був Пол Манафорт: спочатку він працював на російського олігарха Дерипаску як консультант, щоб навчити Кремль, як впливати на американців. Потім він працював на людину росії в Україні –Януковича, допомагаючи йому перемогти на виборах. Нарешті, Манафорт працював на Трампа в тій же якості. Ви, можливо, пам'ятаєте зв'язки Манафорта з росією, розкриті пресою в 2016 році. Він (і Джаред Кушнер, і Дональд Трамп-молодший) зустрічався з росіянами в червні 2016 року в Trump Tower. У серпні того ж року Манафорту довелося піти у відставку з посади керівника виборчої кампанії Трампа після того, як стало відомо, що він отримав $12,7 млн готівкою під час роботи з Януковичем і не повідомив про це.

До 2016 року, коли Манафорт став керівником передвиборчої кампанії Трампа, він заборгував Дерипасці мільйони доларів. Наприкінці їхньої політичної співпраці вони уклали сумнівну інвестиційну угоду, після завершення якої Дерипаска переслідував Манафорта в суді. Манафорт визнав борг перед Дерипаскою в тому сенсі, що розглядав свою роботу на Трампа як спосіб виплатити його. Як керівник виборчої кампанії Трампа і як боржник Дерипаски, Манафорт написав Дерипасці листа, в якому пропонував "приватні брифінги" щодо кампанії Трампа. Через посередника Манафорт надсилав росіянам дані з кампанії Трампа, включно з даними передвиборчих опитувань американців, які були б корисними для операцій впливу. Манафорта попросили передати Трампу російський план розділу України. Манафорт сподівався розплатитися з Дерипаскою не грошима, а в іншій валюті – за словами самого Манафорта, "щоб вціліти". (Ці та інші подробиці – у книзі "Шлях до несвободи").

Повертаючись до 2016 року, пам'ятаючи про те, що Росія прагне до м'якого контролю, згадуючи те, що ми знаємо зараз, давайте переглянемо, як ФБР ставилося до зв'язку між Трампом і Путіним того року. Після того, як Трамп став президентом, він і деякі інші республіканці стверджували, що ФБР вийшло за межі дозволеного, проводячи будь-яке розслідування. Тепер, коли Макґоніґала заарештували, Трамп стверджує, що це якимось чином допоможе його справі. Здоровий глузд підказує протилежне. Людина, яка мала розслідувати російську підтримку Трампа, брала гроші у російського олігарха, близького до путіна, який на той час був на відстані одного кроку від кампанії Трампа? Це зовсім не те співтовариство, яке підтримує версію Трампа. Якщо спеціальний агент ФБР (Макґоніґал), який розслідував зв'язки Трампа з росією, перебував на зарплаті у російського олігарха (Дерипаски), якому керівник виборчої кампанії Трампа (Манафорт) був винен мільйони доларів і надавав інформацію, це не виглядає добре для Трампа. Це виглядає огидно, але не тільки для Трампа.

В інтересах Трампа велася багатовимірна кампанія російського впливу. ФБР радше підігрував російський операції проти Хіларі Клінтон

Енн Епплбом якось правильно поставила питання: чому ФБР не розслідувало зв'язки Трампа з путіним набагато раніше? Озираючись назад, здається, що розслідування ФБР кампанії Трампа та його російських зв'язків у 2016 році було не лише запізнілим, але і дивним чином применшеним. Відоме під назвою "Ураган перехресного вогню", воно визначило питання російського впливу вузько, як питання особистих контактів між посадовцями кампанії Трампа та росіянами. Тим часом, поки тривало це розслідування, росія була в розпалі масштабної кампанії в соціальних мережах, яка, на думку провідного дослідника президентських комунікацій, уможливила обрання Трампа. І ця масштабна кампанія впливу не була розслідувана ФБР, не кажучи вже про протидію.

Якщо вже на те пішло, то виглядає так, що нью-йоркський офіс ФБР, свідомо чи несвідомо, радше підштовхував у тому ж напрямку, ніж чинив опір проросійській операції впливу на Клінтон, яку проводила росія. Як, без сумніву, всі пам'ятають, росія змогла фішувати електронні листи установ і людей з оточення Клінтон і використовувала деякі з них, вирвані з контексту, для створення шкідливих вигаданих наративів про неї. Одночасно виникло занепокоєння щодо використання Клінтон приватного поштового сервера. У масовій свідомості ці два питання злилися воєдино, і не без допомоги Трампа. Трамп попросив росіян зламати електронну пошту Клінтон, що ті негайно спробували зробити. Ніщо в електронному листуванні Клінтон не виявилося цікавим. ФБР закрило розслідування в липні 2016 року, заявивши, що немає підстав для кримінальних звинувачень проти Клінтон.

Потім, як не дивно, 28 жовтня 2016 року, всього за десять днів до виборів, директор ФБР Джеймс Комі оголосив, що розслідування електронного листування Клінтон було відновлено. Це створило величезний галас, який (як показали опитування) зашкодив Клінтон і допоміг Трампу. Розслідування було знову закрите лише через вісім днів, 6 листопада, без жодних звинувачень проти Клінтон. Але це було всього за два дні до виборів, і шкоди було завдано. Наскільки я пам'ятаю, в люті тих останніх сорока восьми годин ніхто не помітив другої заяви Комі про закриття розслідування і зняття звинувачень з Клінтон. У той час я проводив агітацію, і люди, з якими я розмовляв, все ще були дуже схвильовані електронними листами. Навіщо ФБР публічно оприлюднювати розслідування з гарячого питання, що стосується кандидата в президенти, прямо перед виборами? Зараз виглядає так, що Комі зробив публічну заяву через незаконний тиск з боку спеціальних агентів у нью-йоркському офісі ФБР. Комі вважав, що вони "злиють" пресі розслідування, якщо він не оголосить про нього.

Перебуваючи на посаді, Трамп знав, що росія працювала над тим, щоб його обрали, але міра провини була настільки високою, що він міг захистити себе, заявивши, що особисто не вступав у змову. Звіт Мюллера, який, на мою думку, мало хто читав, продемонстрував, що в інтересах Трампа велася багатовимірна кампанія російського впливу. Адміністрація Трампа у відповідь заявила, що немає жодних доказів того, що Трамп особисто контактував з путіним (звісно для чого йому особисто було контактувати, якщо для цього були відповідні агенти, навіть з числа співробітників ФБР та мафіозі – колишні громадяни СРСР – iPress). Цей захист, безумовно, вводив в оману; але він став можливим частково через вузькі рамки розслідувань ФБР у 2016 році.

Заради справедливості слід зазначити, що ФБР разом із Міністерством внутрішньої безпеки розслідували кіберзагрози. Але це було після виборів, коли це вже не мало жодного значення, і в звіті кіберзагроза була визначена вузько, обмежуючись фішингом і зламом систем. Це важливі питання, але вони не були головними. Головною проблемою було те, що фішинг і злам систем уможливили: кампанія в соціальних мережах, яка експлуатувала емоції, в тому числі мізогінію, для мобілізації та демобілізації виборців.

росія використовувала необроблені електронні листи у конкретних операціях від імені Трампа, наприклад, рятуючи його від скандалу з плівками Access Hollywood. Одразу після того, як з'ясувалося, що Трамп виступав за сексуальне насильство, росія розкрутила вигаданий скандал, який пов'язував Клінтон з жорстоким поводженням з дітьми. Це дозволило прихильникам Трампа повірити: яким би він не був, вона – ще гірше. І скандал був притуплений. Те, що Макґоніґал не знав про російську кампанію впливу від імені Трампа у 2016 році, межує з неймовірністю. Він знав гравців; зараз стверджується, що він був найнятий одним з них. Навіть я знав про російську кампанію впливу 2016 року. Вона стала однією з тем моєї книги "Шлях до несвободи", яку я закінчив наступного року.

ФБР на службі у путіна. Жертви маніпуляцій, грошей чи банальні мізогіни?

Кампанія російського впливу була проблемою для американської контррозвідки. Варто зробити паузу, щоб зрозуміти, чому, оскільки це допомагає нам побачити центральну роль Макґоніґала і значення цього скандалу. Розвідка – це спроба зрозуміти. Контррозвідка полягає в тому, щоб ускладнити це для інших. Від контррозвідки відгалужуються більш екзотичні операції, покликані змусити ворога не тільки неправильно зрозуміти ситуацію, але й діяти на основі неправильного розуміння, проти власних інтересів ворога. Такі операції, які вже понад століття є російською (або радянською) спеціалізацією, відомі під назвою "провокація", або "активні заходи", або "маскування". Завдання контррозвідки – розбиратися в активних заходах і не давати їм спрацювати. Операція російського впливу від імені Трампа була активним заходом, який США не змогли зупинити. Кібер-елемент, використання соціальних мереж – це те, про що Макґоніґал особисто, з його досвідом і на його посаді, повинен був донести до всіх. У 2016 році Макґоніґал був начальником відділу координації кіберконтррозвідки ФБР. У жовтні того ж року він очолив відділ контррозвідки нью-йоркського офісу ФБР.

І саме тоді, у жовтні 2016 року, ситуація почала виходити з-під контролю. Наприкінці президентської кампанії було два моменти, які вирішили долю Дональда Трампа. Перший – коли росія врятувала його від скандалу з телеканалом Access Hollywood (7 жовтня). Другий – публічна заява директора ФБР Джеймса Комі про те, що він відновлює розслідування електронного листування Гілларі Клінтон (28 жовтня). Причина, чому Комі зробив цю заяву в цей надзвичайно чутливий час, за десять днів до виборів, полягала не в тому, що він вважав, що громадськість повинна знати, або що це питання, ймовірно, матиме серйозні наслідки. За його словами, він вважав, що нью-йоркський офіс ФБР все одно зробить витік інформації. Рудольф Джуліані, очевидно, вже був бенефіціаром витоку; він стверджував, що заздалегідь знав про те, що він назвав "сюрпризом", який допоможе Дональду Трампу, а саме про публічне оголошення Комі про розслідування електронного листування.

Тоді виглядало так, ніби з Комі "гралися" люди з ФБР Нью-Йорка, які хотіли, щоб Трамп переміг. Зараз Комі підтвердив це, хоча він може змінити позицію. А я тоді задавався питанням, чи не "грали" ці спецагенти в Нью-Йорку,ув свою чергу, з ним. На той час не було таємницею, що спецагенти ФБР у Нью-Йорку не любили Гілларі Клінтон. Оприлюднення емоційних зобов'язань означає, що вони можуть бути використані. Для людей, які працюють у контррозвідці, це особливо нерозумно. Природа роботи в контррозвідці полягає в тому, що якщо ви не дуже хороші, ви опинитеся у вирі чиїхось активних дій. Хтось інший скористається вашими відомими вразливими місцями – можливо, вашою мізогінією, або ненавистю до конкретної жінки-політика, або вашою абсолютно невиправданою вірою в те, що чоловік-політик є патріотичним месією – і змусить вас зробити щось, що буде виглядати як ваше власне рішення.

Тепер, коли нам стало відомо, що одна з центральних фігур у нью-йоркському офісі ФБР була готова брати гроші від іноземних суб'єктів, перебуваючи на посаді, ця лінія аналізу потребує певного перегляду. Об'єктивно, ФБР Нью-Йорка діяло у змові з росією, ігноруючи або вузько визначаючи дії росії, і допомогло завдати один-два удари по Клінтон у жовтні, які, цілком ймовірно, врятували Трампа. Коли люди діють в інтересах іноземної держави, іноді це відбувається за гроші, іноді тому, що іноземна держава щось про них знає, іноді заради ідеалів, а іноді взагалі без жодних усвідомлених мотивів – те, що людина вважає своїми власними мотивами, насправді було працею куратора, маніпулятора і режисера (виділення iPress). Цілком можливо, я висуваю це як гіпотезу, яку могли б розглянути розсудливі люди, що певна суміш цих факторів діяла у ФБР Нью-Йорка у 2016 році.

Сьогодні росію підтримує лише оточення Трампа. Робота очільника ФБР в Нью-Йорку на росію відлунює досі

Усі ці фрагменти недавньої історії мають бути так чи інакше пов'язані між собою, і свіже і шокуюче одкровення про арешт Макґоніґала – це шанс для нас спробувати зрозуміти, як саме. Знову ж таки, якщо ці звинувачення правдиві, вони незабаром будуть оточені іншими досі невідомими фактами, що має змусити нас розглянути проблему доброчесності виборів у більш широкому контексті. Наразі непрямі докази змушують нас розглянути можливість того, що звітна робота ФБР у 2016 році, яка призвела до зручної для Трампа та росії постановки питання, могла бути пов'язана з тим, що (згідно з обвинувальними висновками) один із провідних агентів ФБР був готовий брати гроші від іноземних суб'єктів під час виконання своїх службових обов'язків. У зв'язку з витоками інформації з ФБР Нью-Йорка наприкінці кампанії 2016 року, які мали очевидний ефект – зашкодити Клінтон і допомогти Трампу, арешт Макґоніґала також вимагає ширшого переосмислення масштабів катастрофи 2016 року. Наскільки ФБР Нью-Йорка, вільно чи мимоволі, було втягнуте в активні дії росії?

Звинувачення поки не були доведені. Якщо це так, то було б трохи дивно, якби два правопорушення, в яких звинувачують Макґоніґала, були ізольованими подіями. Очевидно, є певна небезпека в тому, щоб розглядати їх таким чином і забути про минуле. Американський прокурор, який представляв справу, сказав, що Макґоніґал "мав би знати краще"; так кажуть, коли у дитини болить живіт після того, як вона з'їла забагато солодкої вати на окружному ярмарку; навряд чи це відповідає серйозності ситуації.

Нерозуміння російської загрози в 2010-х роках стало прелюдією до нерозуміння російської загрози в 2020-х роках. І сьогодні американці, які підтримують росію в її жорстокій війні, як правило, є членами сім'ї Трампа або людьми, тісно пов'язаними з Трампом, такими як Джуліані. Люди, які допомагали Трампу тоді, беруть участь у війні проти України зараз. Розглянемо одного з головних архітекторів російської кампанії 2016 року на підтримку Трампа – Євгена Пригожина. У 2016 році він очолював "Агентство інтернет-досліджень" – саме ті люди, які, наприклад, допомагали поширювати історію про Клінтон, що врятувала Трампа від скандалу з Access Hollywood. Якби Агентство інтернет-досліджень не прикривало його спину, Трампу було б набагато важче на виборах 2016 року. Сьогодні, під час війни в Україні, Пригожин більше відомий як власник "Вагнера", який відправляє десятки тисяч російських в'язнів на смерть.

Наслідки арешту продовжуються далі. Макґоніґал мав повноваження у чутливих розслідуваннях, де особливе занепокоєння викликало те, що один американець видавав інших американців іноземним урядам. Розплутування цієї справи вимагатиме від Сполучених Штатів турботи, яка виходить за рамки партійної лояльності. На жаль, деякі ключові політичні фігури, схоже, реагують на новини в протилежному дусі: придушуючи минуле, вони тим самим дестабілізують майбутнє. Одразу після того, як історія з Макґоніґал набула розголосу, спікер Палати представників Кевін Маккарті вигнав Адама Шиффа з комітету Палати представників з питань розвідки, продемонструвавши таким чином свою байдужість до національної безпеки. Ветеран цього комітету, Шифф знайшов час, щоб дізнатися про росію. Виключення його саме в цей момент, в розпал війни і на початку шпигунського скандалу, є ґротескним.

Нещодавній крок Маккарті проти Шиффа, на жаль, також нагадує 2016 рік. Так само, як і я, спікер Палати представників Кевін Маккарті тоді відчував, що між Трампом і росією щось не так. У червні він висловив свою думку, що Дональд Трамп був республіканцем, який, найімовірніше, брав гроші від владіміра путіна. Це свідчило про тонкий політичний інстинкт, який, на жаль, не зрівнявся з будь-якими етичними наслідками. Маккарті не поділився своїми підозрами зі своїми виборцями і не зробив нічого, щоб довести їх до кінця. Він зробив це зауваження в розмові з іншими республіканськими членами Палати представників, які не заперечували йому і, очевидно, дійшли висновку, що ризик зганьбити свою партію є важливішим, ніж національна безпека США. Республіканці в Сенаті, на жаль, дотримувалися подібної точки зору. Вони навмисно маргіналізували розслідування ЦРУ, яке стосувалося російської кампанії впливу на Трампа. У вересні 2016 року Мітч Макконнелл дав зрозуміти адміністрації Обами, що висновки ЦРУ будуть розглядатися як політичні, якщо вони будуть обговорюватися публічно. Адміністрація Обами піддалася цьому тиску.

російська операція з обрання Трампа у 2016 році була реальною. Ми все ще живемо під примарою 2016 року, і ми ближче до початку процесу або його вивчення, ніж до кінця. Заперечення того, що це сталося, або поведінка так, ніби цього не було, робить Сполучені Штати вразливими до російських операцій впливу, які досі тривають, іноді організовані тими самими людьми. Легко забути про 2016 рік, і людині властиво цього хотіти. Але демократія полягає в тому, щоб вчитися на помилках, і цей арешт чітко дає зрозуміти, що нам ще багато чому треба вчитися.

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