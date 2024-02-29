Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян у своїй колонці для ABC News окреслив стратегічні цілі путіна та Зеленського у війні 2024 року. Цілі путіна не змінилися – знищити Україну та українців за будь-яку ціну. Натомість український президент прагнутиме мінімізувати втрати територій, зберегти солдатів та підготувати нові сили, тому будуть важливими стратегічні удари для збереження морського коридору та оновлена дипломатія і стратегія впливу на союзників.

Війна в Україні відзначила свою другу річницю, що дає можливість замислитися над втратами та уроками. Багато написано про те, наскільки похмурою є ситуація. Багато аналітиків досліджували нестачу боєприпасів і людей, особливо в українських збройних силах, і те, як це вплинуло на фронтові операції. Нещодавня військово-цивільна криза в Україні завершилася призначенням нового головнокомандувача, але вплинула на міжнародну репутацію держави.

Все це слід розуміти у більш широкому контексті цієї війни. Найважливішим аспектом є стратегічні цілі на 2024 рік, які ставлять перед собою українські та російські лідери.

Чого прагне путін цього року? Дезінформація, наступ, брехня

Немає жодної таємниці щодо воєнних цілей путіна. Як було пояснено в його промовах 21 і 24 лютого 2022 року, а також у багатьох комюніке з того часу, він прагне продовжувати тиск на Україну і зробити все можливе, щоб світ зрозумів, що Україна не є суверенною державою. путін також зображує росію як жертву змови НАТО та українських "нацистів". Цей наратив він продовжуватиме розгортати і цьогоріч.

У той час як путін проводить цю дезінформаційну кампанію, він закликатиме своїх військових захопити якомога більше української території.

Наразі росія веде широкомасштабний наземний і повітряний наступ по всій території України. Оскільки росіяни продовжують досягати невеликих успіхів у захопленні української території, путін намагатиметься переконати світ, що лише росія здатна перемогти у цій війні.

Він вже переконав у цьому декого в Конгресі США. Схоже, путін відчуває можливість перемоги у 2024 році, хоча це малоймовірно.

Чого хоче український президент? Найголовніше – зберегти та відновити армію

Володимир Зеленський прагнутиме зберегти суверенітет України, як це робив він і його солдати від початку війни. Для цього він повинен мінімізувати територіальні втрати.

Що ще важливіше, Зеленський захоче зберегти і відновити свою армію. Йому доведеться зробити непростий вибір: утримати територію і втратити більше військ або здати територію і зберегти своїх військових для майбутніх наступальних дій. Зі стратегічної точки зору, останнє має більше сенсу. Цей вибір, схоже, вплинув на нещодавнє рішення про відхід з Авдіївки.

Три інші президентські пріоритети визначатимуть траєкторію війни у 2024 році.

Перший – це акцент на стратегічних ударних операціях для збереження відкритої чорноморської торгівлі та ведення економічної війни проти російської інфраструктури експорту енергоресурсів.

По-друге, розвиток оновленої дипломатії, стратегічної інформаційної кампанії та кампанії впливу, щоб адаптуватися до змін в обставинах і джерелах підтримки України.

І, нарешті, Зеленський зосередиться на відновленні збройних сил України, включно з мобілізаційним законом, навчанням у країнах НАТО та переосмисленням тактики. Український президент вже розпорядився розпочати планування нового контрнаступу.

Що це означає для прихильників України? Треба вчитися говорити та інвестувати в оборонпром

По-перше, стратегічне терпіння і відданість залишаються критично важливими. Мало хто з громадян західних демократій пам'ятає довгі, масштабні конфлікти. Хоча війни в Іраку та Афганістані тривали більше десяти років кожна, це були конфлікти низької інтенсивності, з невеликою кількістю жертв, які не вимагали жодних фінансових чи особистих зобов'язань від більшості громадян.

Війна в Україні відрізняється. Хоча західні військові інституції, можливо, і не надають "військової допомоги", війна вимагає значного збільшення військових витрат у Європі та за її межами. Це вимагає збільшення оборонних бюджетів у довгостроковій перспективі і жертв в інших сферах. Стратегічне терпіння і відданість громадян демократичних країн є важливим підґрунтям для цього.

По-друге, стратегічне терпіння громадян у демократичних країнах ґрунтується на фундаменті знань і мети. Сучасні політики повинні покращити свою здатність пояснювати сучасну війну і необхідність захисту демократії.

Мало хто із західних лідерів зміг послідовно говорити зі своїми громадянами і побудувати переконливу аргументацію, чому Україну потрібно захищати і чому Захід повинен переозброїтися, щоб стримувати конфлікти, які можуть бути ще більш катастрофічними, ніж український.

Є й винятки. Політичні лідери країн Балтії та Скандинавії, такі як прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, продемонстрували яскравий приклад лідерства та вміння пояснити стратегічну мету підтримки України. Західним політикам потрібно вчитися на цьому прикладі і вести більш рішучу, засновану на фактах розмову зі своїми суспільствами про глибоку загрозу авторитаризму, яка постійно зростає. Пояснення цього починається з наведення аргументів на користь підтримки України у 2024 році.

Нарешті, демократичні країни мають вкладати більше ресурсів у мобілізацію промисловості. Європа та Австралія із запізненням зрозуміли, що це буде довга війна. Проте ще не надто пізно. Оборонна промисловість повинна розширити виробництво, щоб поповнити запаси, надані Україні, забезпечити потік боєприпасів і безпілотників для українських збройних сил і забезпечити відповідні "запаси" для західних збройних сил, щоб стримати подальшу авторитарну агресію.

Нещодавній Стратегічний оборонний огляд зобов'язує Австралію і надалі розширювати свої оборонні виробничі потужності. Це також може дозволити їй надавати більшу підтримку Україні.

Є місце для надії. За умови належного лідерства…

Незважаючи на похмурість, пов'язану з багатьма аналізами війни, є чимало причин для оптимізму.

Переважна більшість українців все ще вірить у захист своєї країни, і ця національна воля має вирішальне значення. Європейські нації усвідомили загрозу й інвестують у захист України та себе.

І, нарешті, західні демократії вже стикалися із серйозними викликами для свого існування і в найпохмуріших обставинах минулої війни. Наші громадяни та військові інституції продемонстрували характер, стійкість і здатність вчитися й вдосконалюватися протягом всієї історії.

За умови належного лідерства, стратегічного терпіння і відповідних інвестицій в оборонне виробництво Україна і Захід можуть вистояти і вижити у 2024 році.

Джерело: ABC News