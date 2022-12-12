Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян

Завжди цікаво читати висновки та аналіз австралійського генерал-майора Міка Раян про хід нашої війни проти російського агресора. Цього разу Мік Раян у своєму Твіттері пише те, що в Україні триває адаптаційна боротьба між українською армією та силами вторгнення агресора. З останніх адаптаційних кроків України – це нанесення ударів по російських об’єктах в глибокому тилу росіян. Відбуваються також інші важливі зміни. Зокрема, йдеться й про адаптацію застосування бойових машин на полі бою проти мобільних протитанкових груп з високоточною зброєю, як і виживання останніх.

Невизначеність, притаманна військовим операціям, є частиною тривалої природи війни. Військова установа не може передбачити все. Тому ключовою чеснотою для військових організацій в умовах війни має бути адаптивність.

Як написали Дейв Барно та Нора Бенсахел: "Навіть якщо військові точно уявляють собі наступну війну, перші бої часто розгортаються у вражаюче несподіваний спосіб. Навіть добре підготовлені армії часто бувають захоплені зненацька".

Воюючі сторони постійно шукають способи перехитрити і переграти іншу сторону. Впроваджуються нові технології, розробляються нові тактики і створюються нові організації для використання нових ідей і технологій.

Під час цієї війни я досліджував адаптаційні можливості українських та російських збройних сил. Триває битва за адаптацію, яка пропонує уроки для військових інституцій щодо сучасної війни та ролі адаптації на всіх рівнях.

Протягом війни росіянам також довелося адаптувати свою стратегію. У той час як політичні цілі путіна залишалися відносно стабільними (ліквідація української держави), військовий підхід еволюціонував.

Російський план "Б" після перших 3 днів полягав у "повзучому, багатовимірному виснаженні". Він передбачав збільшення вогневої потужності, а також знищення менших міст, щоб показати приклад Києву. Ця розпорошена стратегія означала відсутність очевидних головних зусиль.

Приблизно з квітня росія почала зосереджувати наступальні операції на Донбасі, щоб відволікти українців, в той час як в інших місцях вона загалом займала оборонну позицію. Поява HIMARSів поклала цьому край, а також відкрила нові можливості для українців.

Були спроби адаптувати російське командування і контроль, що призвело до призначення на початку квітня "об'єднаного командувача" генерала Дворнікова. https://t.co/dEwmxznDqd

Після російських невдач у Харкові та на Керченському мосту, коли російські війська на заході Херсона опинилися в небезпечному становищі, росія знову адаптувала свій підхід, призначивши генерала Суровікіна. Він відкликав херсонські війська для реорганізації своєї оборони.

Він також негайно змінив повітряну кампанію, зосередившись на меншій кількості масштабних ударів. Ці масовані ракетні удари і удари безпілотників мали значний вплив на виробництво і розподіл електроенергії в Україні. А захист енергосистеми поглинає дорогоцінні військові ресурси.

Але українці також адаптували свої операції. Хоча вони були успішними в тактичній боротьбі та операціях стратегічного впливу, їхні можливості для нанесення стратегічного удару були обмеженими. Тобто, до тих пір, поки українці не адаптували свій підхід останнім часом.

Цього місяця Україна почала наносити удари на більші відстані, використовуючи різні безекіпажні системи по російських військових об'єктах. Ця українська адаптація ставить росіян перед дилемою щодо спрямування військових ресурсів в Україну чи оборони власної території.

Хоча вони (поки що) не завдають значної шкоди стратегічним об'єктам росії, зокрема її бомбардувальникам або військово-морським силам у Чорному морі, ми бачимо, що українці вчаться на своїх ранніх ударах, щоб, ймовірно, використовувати більш ефективну зброю і тактику в майбутньому.

Це створюватиме все більший тиск на путіна безпосередньо, а також опосередковано через занепокоєння серед російського населення. Напевно, це також не допоможе російським цивільно-військовим відносинам!

Отже, у цій війні триває адаптаційна битва в широкому сенсі. Але є також допоміжні "адаптаційні битви", про які варто згадати і які заслуговують на постійне спостереження та оцінку.

Перший - це боротьба бойових броньованих машин (ББМ) проти високоточної протитанкової зброї. Це було характерною рисою наземної війни з часів арабо-ізраїльських війн, і це має місце в Україні. Перші висновки полягають у тому, що "танк не помер" (не втратив значення на полі бою як дехто каже – iPress), але його застосування буде еволюціонувати.

А виживання розгорнутих протитанкових груп буде набагато складнішим, коли противник застосовує комбіноване озброєння, яке також включає в себе безекіпажні системи та передбачливий "штучний інтелект".

Цікавою є конкуренція між наземними засобами протиповітряної оборони (ППО) та пілотованими літаками. Українці створили смертоносну інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. Російські пілотовані літаки не бажають літати над Україною. Вони використовують ракети та безпілотники.

Тут є важливі уроки для західних військово-повітряних сил, а також баланс між екіпажними та безекіпажними повітряними бойовими платформами. Цікаво, що ще ніхто не назвав "смерть екіпажу" винищувача, як це дехто зробив з танками.

Нарешті, автономні системи проти контр-автономних систем є зростаючою адаптаційною битвою в Україні. Автономні системи фігурували протягом всієї цієї війни, причому обидві сторони використовували десятки військових і цивільних повітряних систем.

Протидія автономним системам, як правило, була "відстаючою здатністю". Зараз розгортається низка електромагнітних і кінетичних рішень. Але урок тут полягає в тому, що нам потрібне нове покоління систем контр-автономності, які дешевші у придбанні і широко розгортаються.

Це лише три приклади різних адаптаційних баталій, що відбуваються в рамках більш масштабної адаптаційної боротьби між Україною та росією. Їх набагато більше, і всі вони заслуговують на подальше вивчення та аналіз.

США і Китай спостерігають за цією адаптаційною битвою. Дуже ймовірно, що їх спостереження і аналіз війни призведуть до адаптації їх програм озброєнь, концепцій ведення бойових дій, організацій і підготовки особового складу.

Як пишуть Барно і Бенсахел, "підготовка до адаптації в наступній війні так само важлива, як і підготовка до самої війни". Успіх в адаптаційній битві, побудованій на інституційному навчанні, є основною частиною війни. Це було ключем до успіху України. Ми всі повинні вчитися на цьому.

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