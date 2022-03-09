Здатність адаптуватися - запорука успіху української армії. Про боротьбу адаптацій на війні росії проти України від австралійського генерала Міка Раяна

Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він пише важливість здатності війська адаптуватися швидко до виниклих обставин на війні та про необхідність вивчати український успішний досвід адаптацій для ефективного протистояння більшому та сильнішому супротивнику.

Неможливо для військової інституції передбачити всі випадки війни. Є надто багато сценаріїв, що заважає точно передбачити передвоєнні та воєнні події. Адаптація в умовах війни життєво необхідна, і ми це бачили під час війни в Україні.

Тому ключовою перевагою військових організацій під час війни має бути культура навчання та здатність пристосовуватися до несподіваних подій, як описано в моїй недавній статті для EngelsbergIdeas.

Як Україна перемагає адаптуючись в боротьбі проти Росії. Аксіома "пристосовуйся або помри" ніколи не була такою правдивою як під час цієї війни. Готовність української армії змінювати свій підхід була невід’ємною частиною її виживання.

Вміння інших країн пізнати важливість дослідження адаптації призвело до розробки концепцій, які підкріплюють розуміння як відбувається адаптація та як її можна застосувати. У військовій літературі найвідомішим описаним циклом адаптації є цикл OODA (спостерігай-орієнтуйся-вирішуй-дій) полковника Джона Бойда.

Інші корисні дослідження військових організацій, які проявляли успіхи в адаптації, - це чудова книга "Вчимося воювати" (Learning To Fight) Докторки Емі Фокс (@DrAEFox), а також "Військові інновації в міжвоєнний період" Мюррея та Міллетта.





Під час війни супротивники постійно прагнуть перевершити думкою та бойовим вмінням протилежну сторону. Впроваджуються нові технології, борються за нові території чи цілі, створюються нові організації для використання нових ідей і технологій.

Ця битва за першість – адаптаційна боротьба – точилася протягом усієї російсько-української війни. Обидві сторони пропонують уроки для сучасних військових установ для вивчення розуміння адаптації та успіху на кожному рівні військових операцій.

росія адаптується. російська армія пройшла через період трансформації протягом десяти років, перш ніж розпочати вторгнення в Україну. Багато з цих змін базувалися на досвіді бойових дій у Сирії, а також на гіпотезах щодо характеру майбутньої війни. Попри те, що росія була збентежена тактичними показниками своїх сил, вона все ж продемонструвала певне засвоєння уроків в підрозділах і на вищих рівнях під час війни. росія адаптувала свої оперативні цілі, а також посилила єдність зусиль і багатовидову інтеграцію.

росія продемонструвала певну здатність вчитися на своїх тактичних невдачах. Вона адаптувалася на полі бою, і це мало результат. Проте короткострокова тактична адаптація є простішою, ніж довгострокова стратегічна адаптація.

Здатність росії як країни вчитися та адаптуватися до економічних, дипломатичних, інформаційних та інших наслідків її помилкової стратегії вторгнення в Україну залишається незавершеною справою.

Українська адаптація. Виділяють кілька українських адаптацій під час цієї війни. По-перше, це їхні тактичні адаптації на початку війни. Вони пристосували свої операції до використання піших протитанкових груп, що досягло великого ефекту під час наступу росіян на Київ.

В той же час, вони скористалися браком координації безпеки тилу росіян (і масовими заторами військової техніки) для боротьби з росіянами у них в тилу. Інші адаптації включали використання інформаційного середовища, перехід від радянського до західного озброєння, боєприпасів та логістичної системи. Ще одна адаптація поза полем бою – зусилля масового збору коштів українцями.

Є ще інші адаптації українців: адаптація використання комерційних технологій, наприклад, дронів та інформаційних технологій для військових потреб; також залучення іноземних бійців та підтримуючого персоналу.

Буде багато інших адаптацій на місцях, яких ми не бачимо. Однак для України стара істина "пристосуйся або помри" є досить буквальною у застосуванні до їхніх військових сил та їхньої країни.

Боротьба з адаптацією. Розуміючи, як функціонує їхній власний процес навчання та адаптації, військові організації також можуть впливати на здатність противника адаптуватися. Ця теорія контрадаптації розігралася в реальному світі в Україні.

росія активно намагається протистояти українським адаптаціям до використання різноманітних військових і цивільних безпілотних авіаційних систем. російська контрадаптація відзначился у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби.

Українці визначили адаптацію росіянами своєї тактики на сході до масованого "просування артилерією". У відповідь українці вдалися до дипломатії та кампанії впливу, щоб отримати точну зброю великої дальності.

Інші спостерігають за цією адаптаційною битвою. Війна в Україні показала, як добре керовані, вмотивовані та добре забезпечені сили оборони можуть ефективно зірвати або навіть перемогти супротивника, який переважає в розмірах та військових засобах.

І Сполучені Штати, і Китай винесли уроки з війни в Україні. Цілком імовірно, що їхні спостереження та аналіз війни призведуть до адаптації їхніх програм озброєнь, концепцій ведення війни, організації та навчання їх персоналу.

Американський вчений Френк Хоффман писав, що "вимога, згідно з якою сила повинна адаптуватися під час бою, закладена в природу війни".

Швидкий темп змін у війні призводить до інтерактивного підходу, коли воюючі сторони постійно шукають переваги та адаптуються на багатьох рівнях одночасно. Ця адаптаційна битва, яка спостерігається з початку російського вторгнення в Україну, є центральною у війні.

Здатність досягти успіху в цій адаптаційній боротьбі, підкріплена інституційною культурою навчання, повинна бути центральною частиною сучасного формування військових сил.

Ви можете прочитати більш детальне дослідження про адаптаційну боротьбу в моїй нещодавній статті для @EngelsbergIdeas.

Джерело: Twitter