"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер

Том Купер, схоже, має трохи часу, тож досить регулярно робить оперативні оновлення з лінії українсько-російського фронту. Цього разу він проаналізував застосування росіянами гіперзвукових ракет "Циркон" з суші, що було немислимо до цього, а також відновлення ними виробництва бомб масою 1,5 та 3 т. Купер констатує: попри величезні втрати, які росіянам завдають українські сили оборони на Донбасі, вони продовжують наступати та просуватися за рахунок нових резервів та підтримки з повітря.

Позавчора був... "цікавий".... день, оскільки сталося кілька важливих подій, але багато з них, здається, "пройшли непоміченими", а інші, схоже, базуються на відвертому небажанні приймати реалії цієї війни.

Про що я говорю цього разу?

Дозвольте мені пояснити це в моїй звичній манері, крок за кроком.

Повітряна/ракетна війна. Рано вранці позавчора (понеділок, 25 березня 2023 року) українці заявили, що збили 8 з 9 випущених росіянами "Шахедів". До цього часу все було "майже як завжди".

Потім, близько 10.30 ранку, росіяни випустили кілька гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон" по Україні. Очевидно: 2 по Києву; 1 по Полтаві; 1 по Кременчуку; 4 по Одеській області.

Що "такого особливого" в "Цирконі"?

Перш за все, його швидкість: за різними даними, вона становить від 7 до 9 Махів (тобто від 8 575 км/год або 6 090 миль/год до 11 000 км/год або 6 851 миль/год).

Крім того, принаймні, дві ракети, випущені по Києву, схоже, були націлені на головну штаб-квартиру СБУ, яка святкувала щось на кшталт свого дня народження.

Зараз, судячи з реакції української сторони, дві ракети, що були націлені на Київ, були збиті.

Але ця атака насправді викликала шок: вона сталася так швидко, що не було часу бити на сполох. Тобто ракети прилетіли, було два вибухи, і тільки після цього була оголошена тривога. І це в Києві – найбільш захищеному об'єкті нерухомості в усій Україні. Я не хочу думати, що сталося в інших місцях, які були об'єктами обстрілів.

Звичайно, українці повідомляють, що всі пошкодження були спричинені уламками, і, мабуть, були "лише" поранення... в Києві. Але що сталося з іншими "Цирконами"...? Ніхто не скаже.

Насправді, я б сказав, що киянам пощастило: до моменту удару по місту ПСУ встигла з'ясувати, що росіяни розгортають "щось нове" – адже ракети, про які йдеться, вже вразили свої цілі в Одеській області, Кременчуці та Полтаві...

Наступним сюрпризом став напрямок, з якого було здійснено цей обстріл; або, принаймні, розгортання цієї зброї з окупованого Криму. Настільки, що дехто почав гадати, чи не були це ("добре відомі") ракети "Онікс", які неодноразово використовувалися протягом останніх двох років?

Що ж, усі сумніви розвіялися лише після того, як Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що це були "Циркони".

Як це часто буває, "проблема" полягає в догматичному мисленні. Мовляв, "Циркон встановлюється лише на великих бойових кораблях (див.: крейсерах класу "Кіров", таких як "Петро Великий") і підводних човнах (класу "Ясень") російського флоту" і не як ракета наземного базування. Більше того, її дальність польоту оцінювалася приблизно в 300 км.

Суть в тому, що росіяни, очевидно, розробили засоби для її розгортання з суші. Це може здатися "неможливим", принаймні "важким", тому що це "росіяни", і нічого подібного ніколи не повідомлялося "тупоголовими командирами" в Москві, але: будь ласка, майте на увазі, що "Циркон" розроблявся майже 20 років, і що ще важливіше – росіянам було надано два роки, щоб знайти рішення для його розгортання на суші.

Крім того, дальність дії "Циркону" залежить від швидкості та висоти польоту: 300 км дійсні, якщо зброя запрограмована на політ на малих висотах і з максимальною швидкістю. Якщо ж запрограмована на політ високо і трохи повільніше, дальність може бути збільшена до 740 км. Дійсно, якщо заправити її тим (очевидно, дуже небезпечним) паливом, яке було розроблене спеціально для "Циркону", цю дальність можна збільшити до 1 000 км. Це означає: так, якщо запустити ракету з окупованого Криму, вона може долетіти до Києва.

Іншими словами: ніколи не кажи "ніколи" і завжди пам'ятай, що, за винятком "Заходу", "оборонний сектор" (і політики, плюс ЗМІ) ніколи не спить. Зброя такого роду може бути і часто буває пристосована до потреб. Особливо, якщо її виробники мають на це достатньо часу.

(Ненавиджу "проводити паралелі з Другою світовою війною", але так, зараз ми дійсно маємо ситуацію, якби, скажімо, союзники зупинилися на Рейні і Одері в 1944 році, а потім чекали, поки гітлерівські "вундерваффени" будуть розроблені і розгорнуті, тобто... в 1947 році або пізніше...