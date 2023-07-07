У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute

Стратегія Рейгана працюватиме ефективно, слід лише сконцентрувати зусилля США на відновленні свого ВПК і союзників. Поразка росії від України послабить країну-агресора, а відтак послабить і її партнерство з Китаєм. Так аналітики Hudson Intitute Ребекка Гайнріх та Метью Кроніг нівелюють аргументи американських експертів, які закликають відмовитися від підтримки України, щоб сконцентрувати ресурси на протистояння КНР.

Загрози національній безпеці Сполучених Штатів стають все більш численними і різноманітними, й американці це відчувають. Навіть після спроби державного перевороту минулих вихідних росія продовжує свою війну проти України і прагне розколоти НАТО. Китай зухвало запустив шпигунську кулю над США і досі погрожує вторгненням на Тайвань. Більше того, ці ядерні диктатури все частіше працюють разом у партнерстві "без обмежень", щоб загрожувати американським інтересам. Незважаючи на заклики адміністрації Байдена до деескалації у відносинах з рф та "відлиги" у замороженій напруженості з КНР, наші супротивники відповідають ще більшою агресією.

Республіканці – це партія президента Рональда Рейгана, який виграв Холодну війну, прийнявши максиму "мир через силу". Рейган інвестував в американську військову міць, озброїв тих, хто боровся з нашим спільним ворогом, і згуртував вільний світ для перемоги над Радянським Союзом – і все це, уникаючи катастрофічної гарячої війни. Ці стратегії добре працювали б і сьогодні.

Але з'явилося нове бачення, яке загрожує спрямувати Республіканську партію та Сполучені Штати на інший шлях. Підхід "Азія насамперед" стверджує, що Вашингтон повинен зосередитися на Азії, тому що Америка перевантажена і повинна спрямувати свої ресурси на протистояння своєму найпотужнішому супротивнику – Китаю. Відомими представниками цієї групи є сенатори Джош Хоулі та Джей Д. Венс. Вони виступають проти надання зброї Україні, оскільки стверджують, що ця зброя необхідна для стримування китайського нападу на Тайвань. Для них лідерство у вільному світі – це наївні вигадки Рейгана і оптимістична епоха, що минула.

Необхідне припущення, що лежить в основі цієї зовнішньополітичної позиції "Азія понад усе", полягає в тому, що Вашингтон більше не може робити все це, бо Америка занепадає. Але, як і колишні занепадники і приречені, прихильники "Азія понад усе" помиляються.

Сьогоднішні дебати – це старі суперечки. У 1970-х роках багато хто вважав, що американська могутність перебуває в стагнації, а СРСР – на підйомі. Замість того, щоб дозволити москві перевершити Сполучені Штати, президент Річард Ніксон і його радник з національної безпеки Генрі Кіссінджер вважали, що найкращим варіантом дій є переговори про розрядку з Радянським Союзом, щоб зафіксувати паритет між двома сторонами.

Рейган довів, що вони помилялися. Він вважав, що американська модель вільної політичної системи та відкритих ринків має внутрішні сильні сторони, а крихка, державно-планова диктатура Радянського Союзу має фундаментальні недоліки. Рейган запевняв, що якщо Вашингтон зніме рукавички і змусить СРСР конкурувати, комунізм розвалиться під власною вагою. Він мав рацію.

Сьогоднішні "занепадники" так само помиляються, як і критики Рейгана. Сполучені Штати і їхні союзники сильніші, а росія і Китай слабші, ніж вони думають.

Вашингтон і його союзники мають необхідні ресурси (за умови їх належного використання) для одночасної протидії Китаю і росії. Сполучені Штати володіють 25 відсотками світового ВВП порівняно з 20 відсотками КНР і рф разом узятих. Якщо додати до цього рівняння формальних договірних союзників, то вільний світ володіє майже 60 відсотками світового ВВП, що свідчить про явну перевагу сили.

Як і в Радянському Союзі до нього, авторитарна модель Китаю, керована державою, є крихкою. Відновивши державний контроль над економікою країни, Сі Цзіньпін знищив успішну модель зростання КНР. Агресивна зовнішня політика Сі також змушує Сполучені Штати і Європу вибірково відмежовуватися від китайської економіки, скидаючи вниз драбину, яка сприяла піднесенню держави. Економісти все частіше говорять про те, що Китай, який колись став на шлях до того, щоб стати найбільшою економікою світу, тепер може ніколи цього не досягти.

Тим більше, що негативніші поточні тенденції не є незмінними. Прихильники Азійської стратегії на противагу Європі вказують на слабку оборонно-промислову базу Сполучених Штатів, яка після десятиліть занедбаності не здатна виробляти зброю, необхідну країні для стримування супротивників і, в разі необхідності, для перемоги у великій війні. Але відповідь полягає не у відмові від важливих інтересів США, а у відновленні оборонно-промислової бази з відчуттям національної мети. У відсотках до ВВП американські витрати на оборону становлять менше 4%, що наближає їх до історичного мінімуму. Вони можуть бути подвоєні і залишатися нижчими за середні показники часів Холодної війни. Вашингтон має можливість і за правильного керівництва здатен змінити ці тенденції. Рішення полягає не в тому, щоб змиритися з американським занепадом, а в тому, щоб нарощувати військову міць США та союзників і користуватися владою з розсудливістю та вмілим державним управлінням.

У засобах масової інформації існує великий інтерес до найгучніших голосів, які закликають до глобального розмежування і припинення підтримки України, але, на щастя, більшість республіканців твердо залишаються в таборі рейганістів. Нове опитування Інституту Рейгана показує, що 71% республіканців вважають, що для України важливо перемогти росію. Лідери республіканців у комітетах з питань національної безпеки, такі як сенатори Том Коттон, Роджер Вікер і Джим Ріш, а також представники Майкл Маккол, Майк Роджерс і Майк Галлахер, стверджують, що надання Києву можливості перемогти росію посилює, а не послаблює Америку в її суперництві з Китаєм. москва і Пекін перебувають у стратегічному партнерстві, що поглиблюється, і ослаблення росії шкодить Китаю. Сі буде більш нерішучим щодо вторгнення на Тайвань, якщо побачить, що путін зазнав повної поразки в Україні. Крім того, американська військова допомога Україні спонукає оборонну промисловість до збільшення потужностей з виробництва зброї, що матиме побічні вигоди для Азії.

Ці провідні республіканці не критикують президента Байдена за надмірну підтримку України і жорсткість щодо росії. Скоріше, вони справедливо критикують адміністрацію за безцільну, нерішучу і не схильну до ризику стратегію підтримки української оборони. Враховуючи помилки "вічних воєн" на Близькому Сході, вони закликають Сполучені Штати дотримуватися чіткої теорії перемоги, підкріпленої достатніми ресурсами, щоб допомогти Києву досягти швидкого і рішучого успіху.

Сучасні державні діячі повинні брати приклад з Рональда Рейгана. Озброєння України дає можливість згуртувати союзників, розбудувати наші військово-промислові бази і водночас протистояти росії та Китаю. Це вимагатиме реалізму, моральної чистоти і рішучості. Виклики великі, але країна досягала більшого і у більш складних обставинах. Занепад – це вибір, який ми не можемо собі дозволити.

Джерело: Hudson Institute