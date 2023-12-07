Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф

Колишній директор ЦРУ та держсекретар США Майк Помпео та старший науковий співробітник та директор Центру Європи та Євразії Hudson Institute Пітер Раф опублікували колонку, в якій критикують млявий підхід адміністрації Байдена до супротивників Сполучених Штатів. Зокрема, загравання адміністрації американського президента з росією та Іраном, яке вилилося у війну рф проти України та терористичних груп проти Ізраїлю. На їхню думку, США мають надати всі необхідні засоби і дати зелене світло для того, щоб завдати поразки ревізіоністським державам в Європі та Азії.

"Ви повинні дивитися на факти, тому що вони дивляться на вас", – якось зауважив Вінстон Черчилль. Один із неприємних фактів, який війна в Україні висвітлила з усією гостротою, полягає в тому, що формується глобальна вісь антиамериканських сил, покликана підірвати міжнародний порядок, очолюваний Сполученими Штатами. Противники Америки узгоджують свої ходи на глобальній шахівниці і здійснюють процес стратегічного зближення.

Коли президент росії путін майже два роки тому розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, він відчув у Білому домі слабкого і неефективного опонента. Подібно до того, як хороше вино перетворилося на оцет, спілкування президента США Джо Байдена з путіним завершилося повномасштабним вторгненням в Україну: путін розраховував, що Білий дім Байдена просто проковтне гіркий доконаний факт, як це зробила адміністрація Обами після захоплення путіним Криму. Але очільник кремля не розрахував наполегливість українців. Незважаючи на великі труднощі, Україна відбила перші російські атаки і продовжує боротьбу донині. путін цілився у скляну щелепу Байдена, але влучив в українську сталь.

Ці втрати змусили путіна покращити відносини з трьома ключовими союзниками: Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Торік Іран почав постачати москві велику кількість дронів-камікадзе "Шахед" у той момент, коли росія потребувала доступної ударної зброї великої дальності, кульмінацією чого стала найбільша з початку війни атака БПЛА на Київ минулого місяця. Зараз росія та Іран співпрацюють над створенням нового заводу з виробництва безпілотників на сході від москви, який зможе виробляти тисячі одиниць цієї зброї щороку. Гірше того, Іран, за повідомленнями, розглядає можливість постачання росії балістичних ракет, що стало можливим завдяки закінченню терміну дії ракетного ембарго, передбаченого умовами Іранської ядерної угоди (JCPOA).

Поки Захід намагається знайти адекватні засоби протиповітряної оборони, рф обстрілює Україну зброєю, виробленою в Ірані і нормалізованою в рамках Іранської ядерної угоди. Результатом цього є початок довгої і виснажливої зими для України.

У вересні путін прийняв лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на переговорах на космодромі "Східний" на Далекому Сході росії. Пхеньян відповів на запрошення, поставивши москві понад мільйон артилерійських снарядів, за даними південнокорейської розвідки. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно визнав, що Європейський Союз не досягне своєї мети – поставити Україні один мільйон снарядів і ракет до березня 2024 року. У війні, яка має велику кількість артилерії, росія відновлює свої запаси, в той час як Україна страждає від снарядного голоду.

І альянси росії не є вулицею з одностороннім рухом. Як заявив минулого року речник Білого дому Джон Кірбі, росія пропонує Ірану "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки, що перетворює їхні відносини на повноцінне оборонне партнерство". Іранські джерела тепер хваляться, що Тегеран може незабаром отримати від москви винищувачі Су-35 і ударні гелікоптери Мі-28. Більше того, після того, як минулого місяця американські офіційні особи попередили, що російська компанія "Вагнер" може надати ліванській "Хезболлі" зенітно-ракетні комплекси SA-22, американські та ізраїльські офіційні особи зіткнулися з похмурою можливістю того, що росія також передасть Ірану свою передову систему протиповітряної оборони С-400.

Історія Північної Кореї багато в чому схожа. Під час їхньої вересневої зустрічі путін пообіцяв допомогти Кіму переглянути його космічну програму. Всього через два місяці Північна Корея подолала минулі невдачі і успішно відправила на орбіту розвідувальний супутник. Кім також знайшов час, перебуваючи в росії, щоб відвідати російський авіаційний завод і оглянути російський флот у Владивостоці. Цілком можливо, що значні військові поставки з росії до Північної Кореї не за горами, що матиме жахливі наслідки для безпеки Північно-Східної Азії.

Звичайно, найважливішим партнерством росії є Китайська Народна Республіка. Китай допоміг росії обійти американський контроль над напівпровідниками, отримати доступ до військових технологій і технологій подвійного призначення, а також обійти долар США у двосторонній торгівлі. Найбільше КНР допомогла компенсувати зниження російського експорту енергоносіїв до Європи, що призвело до рекордного обсягу китайсько-російської торгівлі в 190 мільярдів доларів 2022 року. Лідер КНР Сі Цзіньпін добре знає, що крах європейського порядку значно наблизить світанок епохи, орієнтованої на Китай. Як він сказав путіну в москві у березні торік: "Зараз відбуваються зміни, яких ми не бачили 100 років, і саме ми разом рухаємо ці зміни".

Якою б не була заслуга президента Байдена в тому, що він заспокоїв росію та Іран на початку свого президентства, щоб зосередитися на Китаї, це виявилося небезпечною ілюзією. Тепер США повинні зміцнити власну мережу партнерів у відповідь. На щастя, у нас є партнери у цих ключових регіонах, які готові взяти на себе тягар оборони на передовій.

За 20 місяців бойових дій Україна завдала росії приблизно 300 тисяч втрат, знищила тисячі одиниць важкої бронетехніки, а також сотні літаків і гелікоптерів. Атаки на штаб Чорноморського флоту росії, удари по підводних човнах і надводних кораблях, зокрема потоплення "москви", змусили кремль передислокувати основні військово-морські сили зі Севастополя до Новоросійська.

На Близькому Сході Ізраїль воює, знищуючи головних поплічників Ірану – Хамас і Палестинський ісламський джихад. У Лівані та Сирії Ізраїль також націлився на операції "Хезболли", найпотужнішої і найважливішої маріонетки Ірану.

Замість того, щоб стримувати Україну чи Ізраїль, США повинні надати їм можливість виграти свої конфлікти зараз, щоб уникнути ще більш масштабної і дорожчої боротьби в майбутньому.

Від допомоги у сфері безпеки до дипломатичної підтримки та економічних санкцій – команда Байдена має посилити підтримку Києва та Єрусалима і закрутити гайки щодо Тегерана та москви.

Спроби адміністрації Байдена задобрити росію та Іран закінчилися війною як в Європі, так і на Близькому Сході. У цьому світлі її нещодавні загравання з КНР повинні викликати занепокоєння. Велика війна з Китаєм у західній частині Тихого океану була б найдорожчим конфліктом з усіх можливих. Сильна американська позиція в Азії, яка повністю підтримує Тайвань і головних союзників, таких як Південна Корея і Японія, є найкращим способом зберегти мир.

Те, що світ зараз набагато більш хаотичний, ніж на момент інавгурації президента Байдена, – це факт, який неможливо ігнорувати. Настав час повернутися до основ зовнішньої політики, перш ніж хаос пошириться ще більше.

Джерело: Hudson Institute