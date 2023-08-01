Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute

Директор Центру Європи та Євразії Пітер Раф і старший співробітник з питань національної безпеки та оборони Люк Коффі з Hudson Institute підготували для американців "шпаргалку" про те, чому США повинні підтримувати Україну. Вони цифрами та фактами доводять, що ті 0,2 відсотки ВВП, що витратила Америка на допомогу Україні, мають значні й політичні, й економічні переваги.

Допомога Україні є хорошою інвестицією для США. З моменту повномасштабного вторгнення росії минулого року Сполучені Штати надали Україні $43,7 млрд військової допомоги. Це близько 5% оборонного бюджету США на 2023 фінансовий рік, або менше 0,2% її валового внутрішнього продукту.

Україна принижує одного з двох головних супротивників Америки. Україна знищила понад 11 350 одиниць російської військової техніки, в тому числі 2 164 основних бойових танки, 2 566 бойових машин піхоти, понад 500 одиниць буксируваної артилерії і реактивних систем залпового вогню, 84 літаки, 99 вертольотів і 12 військово-морських кораблів – і все це без пролиття жодної краплі американської крові. Як сказав президент України Володимир Зеленський: "Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас".

Україна має значення для економіки США. У 2021 році на Європу припадало $3,19 трлн іноземних інвестицій в США (із загального обсягу $4,98 трлн). У 2022 році 45 з 50 штатів – включно з найбільшою економікою одного штату Каліфорнія – експортували більше товарів до Європи, ніж до Китаю.

Україна формує глобальні товарні ринки. Україна входить до першої десятки у виробництві кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшнику, соняшникової олії, соняшникового шроту та каноли. Вона має запаси 117 з 120 найбільш широко використовуваних у світі мінералів і металів, включаючи титан, залізо, літій, вугілля та інші енергетичні родовища. Наразі росія окупувала українську територію, яка містить сировину вартістю щонайменше $12,4 трлн.

Послаблення росії шкодить Китаю. Китай розглядає росію як свого послідовника. Сі Цзіньпін і владімір путін підписали договір про "партнерство без обмежень" за 20 днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну і зустрічалися 40 разів як глави держав. Сі каже, що путін є його "найкращим, найбільш близьким другом".

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда: "Безпека Індо-Тихоокеанського регіону не може бути відокремлена від європейської безпеки".

Представниця Тайваню в США Бі-Хім Сяо: "Я думаю, що відсіч агресії – це ключовий меседж, який допоможе запобігти будь-яким міркуванням або прорахункам щодо того, що вторгнення може бути здійснене безкарно, без витрат, у швидкий спосіб. Ось чому успіх України в захисті від агресії так важливий і для Тайваню".

Колишній державний секретар Майк Помпео: "Китай хоче, щоб путін переміг. Найкращий спосіб стримати [Комуністичну партію Китаю] – допомогти Україні перемогти росію".

Сенатор Том Коттон (республіканець від Арканзасу): "Поразка росії також дозволить США зосередитися на більшій загрозі з боку Китаю. Перемога росії змусила би нас на довший час відволікти більше ресурсів на Європу для стримування російського експансіонізму, що створило би постійні загрози на обох фронтах. Але перемога України і міцний мир убезпечать наш європейський фланг у протистоянні з Китаєм".

Допомога Україні зміцнює американську оборонно-промислову базу. Військова допомога Україні з боку США складається з понад 40 президентських "скорочень" наявних американських запасів озброєнь і матеріальних засобів. Із $43,7 млрд, виділених Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії, понад $26 млрд призначені для поповнення американських запасів.

Цього року $215,6 млн допомоги Україні було спрямовано на розширення виробничих потужностей компанії Aerojet Rocketdyne з виробництва складних ракетних силових установок у Гантсвіллі, штат Алабама, Камдені, штат Арканзас, і окрузі Оріндж, штат Вірджинія.

Торік США виділили $678 млн на розширення державних підрядних заводів з виробництва боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, Міддлтауні, штат Айова, і Кінгспорті, штат Теннессі.

Економічна допомога США підтримує Україну в боротьбі. росія зруйнувала приблизно 45 відсотків української економіки. Без економічної підтримки українське суспільство зазнає краху, навіть якщо його військові досягнуть успіху на полі бою. На сьогодні Сполучені Штати направили $23 млрд в якості економічної підтримки.

Допомога Україні піддається більш ретельному контролю, ніж будь-яка інша програма допомоги в історії США. Минулого року Конгрес виділив $41 млн лише на нагляд за Україною. Понад 160 співробітників у 20 федеральних організаціях відстежують американську допомогу Україні, і їхні розслідування не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань.

Коли США ведуть, Європа слідує за ними. Хоча деякі країни, як-от Німеччина та Франція, могли б зробити більше, більша частина Європи активізується. Зараз Сполучені Штати посідають дванадцяте місце за рівнем підтримки України у відсотках від ВВП, поступаючись Великій Британії, Польщі, скандинавським і балтійським країнам, Чехії та Словаччині. Європа наслідує приклад Америки.

Підтримка України висуває США на перше місце. Головні радники колишнього президента Дональда Трампа з питань національної безпеки погоджуються, що підтримка України відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Колишній державний секретар Майк Помпео: "Найменш витратний спосіб рухатися вперед – це надати українцям те, що їм потрібно зараз, забезпечити їх інструментами та ресурсами, які їм потрібні сьогодні... Тривалий конфлікт, конфлікт, який призведе до того, що владімір путін отримає контроль над Києвом або просунеться далі в Європу, буде набагато дорожчим, ніж швидке надання їм цієї зброї, ефективне навчання і припинення цього процесу".

Колишній міністр оборони США Марк Еспер: "Сьогодні це Україна, завтра – хтось інший... Зрештою, це повертається додому і впливає на нас. Набагато краще запобігти війні, ніж брати у ній участь, і набагато краще виграти її, ніж програти. Так що на кону стоїть дуже багато".

Колишній міністр оборони США Джим Меттіс: "Ми повинні загнати росію в рамки і запевнити, що вони не зможуть піти далі".

Колишній радник з питань національної безпеки Г. Р. Макмастер: "Україна веде справедливу війну, і український народ потребує нашої постійної допомоги".

Джерело: Hudson Institute