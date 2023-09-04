Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман

Почесний професор Королівського коледжу Лондона та відомий дослідник війни Лоуренс Фрідман аналізує хиби американських реалістів, які закликають США більше зосередитися на Тихоокеанському театрі можливих майбутніх бойових дій, аніж перейматися допомогою Україні. Вони використовують порівняння допомоги Україні та В'єтнаму і прагнуть довести, що результат може бути схожим. Натомість Лоуренс Фрідман заявляє, що Україна – не В'єтнам і якщо Захід не допоможе їй виграти, він може вже ніколи не оговтатись від наслідків війни.

Більшість оцінок стратегії владіміра путіна свідчать про те, що він вважає, що може продовжувати війну до нескінченності, і має намір робити це доти, доки українці не втомляться від боротьби або, принаймні, їхні західні прихильники не вирішать її припинити. Зокрема, він заглядає вперед до січня 2025 року, коли сподівається на повернення Дональда Трампа на посаду президента.

Попереду ще довгий шлях і низка випробувань, перш ніж Трамп повернеться до Білого дому, і навіть якщо він повернеться, його пріоритети будуть іншими, а політика – непередбачуваною. На даний момент все ще існує двопартійний консенсус на підтримку України, але з тих пір, як в американській пресі почали з'являтися історії про те, що контрнаступ пробуксовує, постало більше запитань про те, чи відповідає американським інтересам підтримка безстрокової війни і чи не потрібно докласти більше зусиль для пошуку дипломатичного рішення, щоб довести її до завершення.

Я не в змозі оцінити стан американської політики (за нас це зробила Корі Шейк). Я також не хочу розглядати всі вигини і повороти консервативного мислення про війну. Деякі з них – Такер Карлсон і полковник Дуглас Макгрегор – налаштовані антиукраїнськи і повторюють тези москви. Інші просто не хочуть витрачати гроші на війну в іншій країні. Heritage Foundation, який колись був бастіоном яструбиних поглядів і донедавна був готовий аргументувати підтримку України, отримав нове популістське керівництво, яке почало лобіювати проти бюджетних запитів адміністрації Байдена, на превеликий жах деяких колишніх консервативних союзників.

Багато критиків позиції адміністрації Байдена щодо України намагаються не виправдовувати путіна, але вони серйозно ставляться до його впертості і задаються питанням, чи є це найкращим використанням американських ресурсів для підтримки боротьби в Україні. Через те, що вони наполягають на несентиментальній оцінці інтересів США, їх часто називають "реалістами".

Один із найбільш енергійних і достовірних внесків у цей напрямок думки належить Елдріджу Колбі, який служив у Пентагоні за часів адміністрації Трампа. Я стежу за Колбі у твіттері, і мені здається, що він веде дискусію з повагою і ввічливістю, тому я намагатимусь робити так само.

Колбі є співзасновником організації під назвою "Марафонська ініціатива". Згідно з її вебсайтом, ця ініціатива відображає стурбованість тим, що:

"Америка вступає в епоху конкуренції великих держав, до якої вона не готова. Як забезпечити американську свободу і процвітання в цю більш конкурентну епоху – це організуюче питання національної безпеки нашого часу. Місія "Марафонської ініціативи" полягає у розробці дипломатичних, військових та економічних стратегій, необхідних нації для того, щоб вистояти у тривалому змаганні з великими державами-суперницями".

Це відображає загальну тему у Вашингтоні, коли США намагаються залишити позаду тривалі кампанії проти повстанців в Іраку та Афганістані. Зараз великим викликом для великої стратегії є триваюче суперництво з Китаєм і можливість того, що воно може перерости у повномасштабну війну, так само, як і російсько-українська війна.

Тихий океан проти Атлантики. Війна в Україні має значення для Тихоокеанського регіону

Хоча "Марафонська ініціатива" говорить про "суперників" у множині, Колбі вважає, що є лише один суперник, який дійсно має значення – Китай. Тому він називає себе "Тихоокеанським першопрохідцем". Його аргумент полягає в тому, що США не мають достатнього потенціалу для врегулювання конфліктів як з росією, так і з Китаєм, і тому вони повинні зробити вибір. На практиці, поки Америка не впорядкує свою оборонно-промислову базу і не вироблятиме обладнання та боєприпаси в необхідних кількостях, будь-яка матеріальна допомога Україні з оборонних запасів обмежує здатність США воювати з Китаєм у найближчому майбутньому, що, на його думку, є цілком реальною можливістю.

Управління напруженістю між різними потребами театрів Атлантичного і Тихого океанів вже давно є проблемою американської великої стратегії. Воно різко загострилося в грудні 1941 року після того, як японці завдали удару по Перл-Гарбору. Вибір для президента Рузвельта дещо полегшився, коли Гітлер майже одразу вирішив оголосити війну Сполученим Штатам. Це допомогло йому, за підтримки Вінстона Черчилля, довести, що пріоритетом має бути перемога над нацистською Німеччиною, перш ніж вся сила США може бути спрямована проти Японії. Це не означало, що японці були залишені на самоті. Насправді до 1944 року більше американських ресурсів було спрямовано на стримування і відсіч японцям. Це ніколи не було або-або.

У 1950-х і 1960-х роках, хоча головним військовим викликом було стримування радянської загрози Західній Європі, США були змушені вести дві наземні війни в Азії – спочатку в Кореї, а потім у В'єтнамі. У цьому столітті військові інтервенції Сполучених Штатів в основному відбувалися на Близькому Сході і в Центральній Азії. Трохи більше десяти років тому, стурбований тим, що Індо-Тихоокеанський регіон залишається поза увагою, президент Обама "нахилив" американську зовнішню політику назад у цьому напрямку. Але це знову не було або-або. Криза навколо ІДІЛ в Іраку, а потім російська анексія Криму вимагали уваги США.

Оскільки економіка Китаю та військовий потенціал зростають, а його риторика і політика стають більш напористими, особливо щодо Тайваню, у Вашингтоні зараз консенсус полягає в тому, що США стикаються зі серйозним довгостроковим викликом в Індо-Тихоокеанському регіоні, від якого вони не наважуються відступити і до якого повинні підготуватися. За Трампа торговельна і оборонна політика перейшла на набагато більш ворожу позицію, і це продовжилося за Байдена. Під час візиту до Вашингтона торік мене вразила сила думки, що Китай є справжнім ворогом. А це означає, що Україна була чимось на зразок відволікаючого маневру, який відволікав енергію та зусилля від Тихоокеанського регіону і спрямовував їх назад через Атлантику.

Наскільки це має бути або-або? Хоча китайський виклик є реальним, можливість того, що це призведе до швидкої війни, є спекулятивною. У якийсь момент Китай може вирішити захопити Тайвань, і Сполучені Штати відчують себе зобов'язаними відповісти. Але є також причини, чому Пекін може не почати – допоки Тайвань не вирішить це питання, оголосивши себе незалежним від материка. Китай вступив у період економічної турбулентності, і президент Сі, можливо, вважатиме за краще спрямувати країну в більш спокійне русло, а не посилювати бурю, вступаючи в ризиковану військову авантюру. Він має вирішити, як впоратися з іншою напруженістю у своєму сусідстві – через претензії в Південно-Китайському морі або прикордонну суперечку з Індією.

Крім того, геополітичний поділ між Атлантикою і Тихим океаном вже не такий гострий, як здавалося раніше. Американські союзники в Тихоокеанському регіоні – Австралія, Японія, Південна Корея – також стали активними прихильниками України, в той час як основні європейські держави визнали, що вони також мають життєво важливі стратегічні інтереси в Тихоокеанському регіоні. Те, що відбувається з Україною, має значення для Тихоокеанського регіону. Якість мережі американських союзників буде підірвана, якщо держави знову втратять впевненість у незмінній силі США – якщо, пообіцявши підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", вони втомляться або розчаруються і підуть геть.

Існує також демонстраційний ефект. Якщо росія, передбачуваний партнер Китаю, продовжує боротися у війні, яку вона сама розпочала, то це слугує своєчасним нагадуванням про те, чому краще не намагатися вирішувати проблеми за допомогою збройної сили, якщо дійсно немає іншого варіанту. З цієї точки зору можна припустити, що "Марафонська ініціатива" була б задоволена тим, що росія оступилася в довгій, дорогій і безперспективній війні, і що було б корисно зробити так, щоб вона оступилася ще більше. Якщо росія відновить свої позиції і навіть переможе, це створить серйозну кризу безпеки, яка залишить США ще менше можливостей зосередитися на Китаї. За відносно невелику ціну, з точки зору загального ВВП, Сполучені Штати та їхні союзники змогли зменшити майбутню загрозу з боку росії. Так стверджує сенатор Мітт Ромні (республіканець від штату Юта):

Єдине, що ми можемо зробити для зміцнення Америки у відносинах з Китаєм, – це побачити поразку росії в Україні. Ослаблена росія стримує територіальні амбіції КПК і зупиняє бачення путіна щодо відновлення старого Радянського Союзу. Підтримка України в наших інтересах.

Для Ромні зменшення військового потенціалу росії за менш ніж п'ять відсотків оборонного бюджету і без участі американських військ у бойових діях має хороший стратегічний сенс.

Чому Колбі не погоджується? Він зацікавлений у просуванні тихоокеанського імперативу

Одразу після повномасштабного російського вторгнення Колбі закликав підтримати Україну, наголошуючи при цьому, що захист Тайваню має бути на першому місці. Хоча інші хотіли зробити більше, ніж він пропонував, він не був прихильником відходу від мейнстріму.

Ми повинні швидко і рішуче зміцнити здатність України захищати себе, надаючи українським захисникам зброю, в тому числі протитанкові та протиповітряні системи, а також інші види допомоги, такі як розвідувальна підтримка, енергія і продовольство. росіяни продемонстрували нам модель того, як це робити, надаючи підтримку Північному В'єтнаму і В'єтКонґу.

Він був зацікавлений у тому, щоб європейські союзники підвищили свою військову готовність, а також підтримали Україну. Це був тонкий баланс, але надія полягала в тому, що Україну можна буде підтримати, не забуваючи при цьому про Тайвань.

Чим довше тривала війна, тим більше він був занепокоєний тим, що цей баланс втрачається, перекидаючись занадто далеко від Тайваню. У липневій статті Колбі описав дилему, що постала перед Вашингтоном, наступним чином:

Америка і Європа повинні готуватися до довгострокової перспективи у вирішенні питань європейської безпеки, навіть якщо США мають терміново переорієнтуватися на підготовку до конфлікту з Китаєм у західній частині Тихого океану.

Тепер потрібно встановити обмеження на те, що можна надсилати в Україну:

будь-які ресурси, які можуть бути корисними для відбиття китайської атаки вздовж першого ланцюга островів, повинні бути зарезервовані для цієї мети. Це включає ударну зброю, як-от HIMARS, ATACMS, GMLRS і тактичні БПЛА, а також оборонні системи, такі як Patriot, NASAMS, Harpoons, Stinger і Javelin, які тайванські або американські захисники можуть використати для послаблення сил вторгнення.

Тому тягар допомоги Україні має перекластися на європейців. На думку Колбі, вони ще не зробили достатньо "для того, щоб переозброїти себе і озброїти Україну відповідно до того, що вимагає стратегічна реальність". Одним із способів переконатися, що вони отримали послання, є "чітка і переконлива" позиція Вашингтона щодо його тихоокеанської орієнтації. Якщо вони не зроблять необхідного, США не будуть їх виручати. США все ще можуть надати деяке озброєння – те, яке погано підходить для боротьби з Китаєм, переважно старі літаки і деякі танки і бойові машини, які в іншому випадку були б списані. І чим більше Європа братиме на себе відповідальність за власну оборону і оборону України, тим більше США зможуть вивільнити сил і засобів, які перебувають на європейському театрі військових дій.

Знову ж таки, Колбі не єдиний, хто вважає, що європейці повинні серйозніше ставитися до оборони і витрачати на неї більше коштів. Це було постійною темою американських коментарів щодо європейської безпеки протягом десятиліть, і хоча для України робиться більше, ніж часто оцінюється, існують реальні підстави для занепокоєння, що цього буде недостатньо для того, що потрібно в довгостроковій перспективі. На жаль, навіть якби європейці прийняли підхід Колбі і були готові перебрати на себе відповідальність за Україну від США, це був би надзвичайно довготривалий проект і неймовірно руйнівний. Тим часом, триває запекла боротьба, і Україні потрібно все, що вона може отримати зараз.

Коротше кажучи, позиція Колбі полягає в тому, що для того, щоб зберегти військові активи для війни, яка може статися в майбутньому, і яка, в першу чергу, буде зовсім іншою за характером, ніж та, що відбувається в Україні (набагато більш морською, для початку), Україна повинна бути позбавлена активів, яких вона відчайдушно потребує, в туманній надії, що Європа компенсує цю нестачу, хоча, за всієї волі світу, це не може бути зроблено вчасно, щоб вплинути на результат війни.

Отже, щось має бути зроблено. Колбі стурбований тим, що тихоокеанський імператив програє європейському. Наразі не зрозуміло, що саме, на думку Колбі, можна зробити для України, щоб допомогти їй витіснити російські війська зі своєї країни, але що б це не було, це не повинно бути надано Сполученими Штатами.

В'єтнамська аналогія Колбі. Але Україна – це не кампанія проти повстанців, а опір іноземній окупації

25 серпня Колбі опублікував допис у Твіттері. Саме він зацікавив мене його думками, бо, чесно кажучи, я знайшов аналогію дещо дивною. Проте перевага аналогічних міркувань полягає в тому, що, порівнюючи ситуації, які мають певну схожість, ви можете також дослідити відмінності. Ось що він написав:

Відлуння В'єтнаму в американській політиці щодо України сьогодні набагато сильніше, ніж прийнято вважати. Це далеко не точна аналогія. Але тут є більше, на що варто звернути увагу, ніж повне заперечення актуальності В'єтнаму. Підтримка Південного В'єтнаму розпочалася як загальноприйнята справа захисту від агресії. США не брали безпосередньої участі в перші роки. Але наша власна риторика та інвестиції в конфлікт підвищили ставки. Ми дедалі більше пов'язували з ним наш власний авторитет. У перші роки наш підхід полягав у розбудові здатності Сайгону до самозахисту. Але що ми будемо робити, коли Південний В'єтнам опиниться на межі поразки? Це було ключовим питанням у 1963-1965 роках. І на той час ми перетворили В'єтнам на справжнє випробування нашої надійності. Президент США Ліндон Джонсон не "хотів" брати безпосередню участь у війні у В'єтнамі. Зовсім ні. Але на той момент він вже не думав, що може просто так залишити все як є. Він і Вашингтон в цілому занадто багато говорили про це. Крім того, весь підхід до В'єтнаму до кінця війни характеризувався заходами середнього курсу. Більше військ тут, менше бомбардувань там, обмеження на шляху Хо Ши Міна та Хайфон тощо. Жодне рішення не було безрозсудним. Вони були середніми. Але загальний ефект цілої низки рішень середнього курсу був, м'яко кажучи, трагічно неоптимальним. Ми почали з радників, але до 1968 року опинилися з 500 000 військових в країні, Вестморленд просив більше, і нічого доброго в цьому не було видно. Ми опинилися там не з дурості. Як і сьогодні, лунали голоси, що закликали нас проігнорувати величезні ризики ескалації/занурення в болото репутації від вторгнення на Північ або підриву дамб Ред-Рівер-Дайк. Це були несерйозні варіанти. Але потім напівзаходи залишили нас у дуже поганому місці.

Що виділяється в цій темі? Йдеться про наслідки виконання зобов'язань перед союзником, якого потім почали втрачати. Щоб виконати зобов'язання, необхідно було інвестувати набагато більше в боротьбу, в даному випадку відправити американські війська воювати на боці Південного В'єтнаму. Але тоді США так чи інакше не змогли домовитися про вирішальну стратегію – йти ва-банк чи вийти з війни.

Чи може в'єтнамський досвід слугувати вказівкою щодо того, що робити з Україною? Відмінності між двома ситуаціями свідчать про те, що ні.

По-перше, на початку 1960-х років головним питанням було, чи вводити американські сухопутні війська, і якщо так, то скільки. Це питання вже вирішене США щодо України. Президент Байден з першого дня дав зрозуміти, що жодні американські війська не будуть воювати в Україні. Він хоче уникнути прямої конфронтації з росією.

По-друге, на початку 1960-х років президент Кеннеді неохоче відправляв туди армію чи морську піхоту, хоча радники, які були відправлені, навряд чи відігравали пасивну роль. Він бачив завдання не в тому, щоб перемогти В'єтконг у запеклих боях, а в тому, щоб впоратися з повстанським рухом, через який уряд Південного В'єтнаму втрачав контроль над сільською місцевістю. Частково проблема полягала в глибокій непопулярності та корумпованості президента Нго Дінь Дієма. Багато в чому поворотним моментом стало вбивство Дієма за кілька тижнів до вбивства самого Кеннеді в листопаді 1963 року. За цим послідувала тривала нестабільність у Сайгоні. Ніщо з цього не є релевантним до нинішньої війни в Україні.

По-третє, хоча це правда, що США не змогли знайти і дотримуватися стратегії перемоги у війні, їхні зобов'язання навряд чи були половинчастими. Були масивні військові зобов'язання і кампанії бомбардувань.

Ця аналогія незабаром щезне. Україна – це не кампанія проти повстанців, а опір іноземній окупації, і США не вводили війська. Україна не розділена і має стабільне керівництво.

Тоді ми залишаємося з тим, що Колбі називає головним "уроком" В'єтнаму для політики США щодо України. Він хоче ясності щодо того:

"Наскільки важливим для американців є конфлікт в Україні, куди він реально рухається, що потрібно для його продовження і як далеко ми готові зайти".

Проте не лише масштаби участі США в Україні є незначними порівняно з В'єтнамом, але й існує набагато менше суперечок щодо характеру війни і того, що вимагає продовження існуючої політики. Основна критика полягає в тому, що адміністрація була надто обережною, коли мова йшла про певні види озброєнь, але тут критикують не це.

Тут критикується те, що адміністрація не змогла пояснити, як вона може довести цю війну (в якій, нагадаємо, вона насправді не воює) до задовільного завершення. Таким чином, цитуючи одну з груп, що підтримує цю критику ("Стурбовані ветерани за Америку"), вона посилає "плутані і змішані сигнали щодо бажаного кінцевого результату в Україні". І далі йдеться про те, що:

"Війна росії проти України є аморальною і невиправданою. Продовження або розширення війни принесе лише більше руйнувань і страждань українському народові, зробить їх ще гіршими, а американців – безпечнішими чи процвітаючими".

Цю заяву навряд чи можна назвати шедевром ясності. Вона визнає роль росії у розв'язанні війни, але замовчує її відповідальність за її продовження і розширення. Воно не більш послідовне, ніж ліві критики, які стверджують, що українцями маніпулювали, щоб змусити їх воювати заради збагачення американських оборонних підрядників. Як регулярно зазначають українці, російська окупація навряд чи полегшить їхні страждання.

Реалізм і реалісти. Захід перед вибором, зробити який зовсім нескладно

Останні новини з фронту доволі позитивні для України, хоча попереду ще довгий шлях, і всі успіхи досягаються дорогою ціною. Вже давно очевидно, що стратегія путіна полягає в тому, щоб продовжувати війну якомога довше в надії на те, що думка Заходу зміниться, хоча він також сподівається, що його власні сили будуть більш успішними у своїх наступальних діях. Ще до початку червневого наступу українських військ, коли стали зрозумілі масштаби військового завдання, відбулося зміщення акцентів у бік більш довгострокової перспективи. Зараз увага зосереджена на підтримці війни в наступному році і навіть далі.

Усвідомлення цього і робота над тим, як впоратися з цим у довгостроковій перспективі, видається мені надзвичайно реалістичними. Для мене "реалізм" є природною вимогою до оцінки міжнародної політики. Він передбачає необхідність мати справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким хотілося б його бачити, оцінювати дії за їхніми наслідками, а не за мотивами, звертати увагу на жорсткі фактори влади, включаючи збройну силу, і враховувати інтереси при розробці стратегій, уникати видавати бажане за дійсне і сумніватися в апеляціях до "кращої природи" іноземних урядів.

У цьому відношенні реалізм може підтримувати різні позиції. Він може вбачати перевагу у стриманості та утриманні від закордонних зв'язків, а також пояснювати, чому краще протистояти державі, яка діє агресивно, якнайшвидше, а не пізніше. Це не виключає довіри до інших урядів, оскільки інтереси можуть бути спільними, а альянси можуть посилити безпеку. Це також не повинно бути антиподом ідеалізму. Існують великі справи, гідні підтримки. Реалізм вимагає лише того, щоб вони здійснювались з належною увагою до того, що можливо, а не лише до того, що бажано. Він має заохочувати ґрунтовну дискусію про ризики і можливості альтернативних напрямків дій.

На жаль, цей термін у нинішніх дебатах привласнила собі одна з позицій, найбільш скептично налаштована щодо підтримки України, припускаючи, що ті, хто має іншу точку зору, за визначенням є "нереалістичними". Колбі та інші самопроголошені реалісти почали висвітлювати військові виклики, з якими стикається Україна, а також повідомлення про здатність росії підтримувати свої військові зусилля, як удар по стратегії адміністрації. Доходить навіть до того, що відсутність українського військового прогресу подається як підтвердження теорії і як більмо на оці ліберальним інтернаціоналістам.

Проте ці реалісти з великої літери не мають кращого уявлення про те, як якнайшвидше покласти край війні, ніж унеможливити її продовження в Україні. Навіть ті, хто переконаний у необхідності переговорів, розгублюються, коли стикаються з рішучістю українців не піддатися жорстокій окупації та вимогами путіна, щоб Україна погодилася на розділ своєї території. За нинішніх обставин неминуче важко пояснити, коли і як закінчиться ця війна. Будь-яка спроба зробити це була б вигадкою. Війни – це змагання двох протилежних воль. У військових операціях ніколи нічого не відбувається так гладко, як хотілося б. Ця війна вже пройшла через багато крутих поворотів. Попереду ще більше.

Вибір у зовнішній політиці ніколи не буває простим і завжди неоптимальним. Зараз вибір полягає в тому, чи продовжувати підтримувати Україну, яка веде безладну, трагічну війну, перемога в якій може зайняти багато часу, чи дозволити їй вести її самостійно, з перспективою ще більш трагічного завершення, від якого Західний Альянс, не кажучи вже про Україну, може ніколи не оговтатися. Оскільки західні країни фактично не ведуть бойових дій і мають ресурси для підтримки України в її боротьбі, зрештою, зробити цей вибір не так вже й складно.

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