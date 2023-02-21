Україна і спадковості воєн. У цій війні є мало нового – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян підготував серію матеріалів, присвячених року повномасштабної війни росії з Україною. У першому він намагається проаналізувати її з точки зору аналогій із минулими війнами: які саме елементи мають тисячолітню тяглість і присутні сьогодні. У наступних статтях будуть розглянуті зміни у веденні війни, що відбулися за останній рік, а також асиметрії, що виникли між Україною та росією в результаті їхнього навчання та адаптації з 24 лютого 2022 року.

У кожну епоху знайдуться ті, хто намагатиметься довести, що люди зараз, на відміну від своїх попередників, більш освічені і менш схильні до війни. Чи то Норман Енджелл, який писав у "Великій ілюзії" перед Першою світовою війною, чи більш сучасні автори, як-от Стівен Пінкер, завжди знайдуться ті, хто стверджуватиме, що людям більше не потрібно буде воювати одне з одним.

Незважаючи на найкращі наміри таких авторів, реальність така, що наше майбутнє, швидше за все, нагадуватиме минуле. Як пише Колін Грей у книзі "Стратегія і оборонне планування", "цілком обґрунтованим є припущення, що майбутня стратегічна історія буде схожа на минулу і теперішню. Оскільки воно ґрунтується на свідченнях 2500 років, це не є нерозважливо сміливим твердженням".

У війні є багато тяглостей.

Дійсно, кожна нова війна – це сукупність ідей, інституцій, технологій і методів, які їй передували. Якщо придивитися уважніше, то можна побачити різні історичні шари, які формують, визначають, а іноді й пригнічують ефективність військових організацій. У російсько-українській війні ми стали свідками багатьох спадкоємних зв'язків із попередніх воєн, які проникають у стратегію, дипломатію та військові операції обох сторін. Для цілей цієї статті я виділив п'ять важливих тяглостей: війна як людська діяльність, несподіванка, альянси, потреба в хорошій стратегії та лідерство.

Війна – це спадковість у людських справах. Мабуть, найважливіша спадковість полягає в тому, що людська конкуренція є постійним елементом нашого існування на цій планеті. Часом вона може відступати, як, наприклад, після закінчення Холодної війни. Але війна є постійною рисою взаємодії націй, груп націй і недержавних утворень. Можливо, найважливіший урок минулого року війни в Україні полягає в тому, що все ще є ті, хто вважає, що війна – це найкращий спосіб отримати бажане.

Це стара ідея, така ж давня, як і існування людських суспільств. Завжди є ті, хто хоче отримати те, що мають інші. І незалежно від того, чи це війна за землі, багатства, чи конфлікт через безглузді історичні наративи, які путін пропагував минулого року, завжди знайдуться лідери, яких неможливо стримати, і які вважають війну допустимим способом дій у міжнародних відносинах.

Водночас, ця війна, як і всі попередні, вирішуватиметься на землі. Хоча повітря, море, кіберпростір і космос є життєво важливими елементами стратегії та бою, саме на землі живе населення, захоплюється або утримується територія, воюють солдати, політики ставлять цілі і ведуть переговори про припинення війни.

Несподіванка. Ще однією безперервною рисою війни є несподіванка. Зазвичай її визначають як нанесення удару в місці, в час або у спосіб, до якого супротивник не буде готовий. Британський стратег і академік сер Лоуренс Фрідман пише, що "несподіваний напад, задуманий з хитрістю, підготовлений з лукавством і виконаний з безжальністю, забезпечує міжнародній історії її найдраматичніші моменти".

Несподіванка, яка охоплює західну і східну традиції війни, має на меті шокувати супротивника і приголомшити його, коли він найслабший, або коли він найменше цього очікує. У працях античних істориків, таких як Фукідід, Полібій і Геродот, є безліч прикладів того, як одна воююча сторона здобувала перемогу або, принаймні, вирішальну перевагу – завдяки несподіванкам.

За останній рік у російсько-українській війні було багато несподіванок. Більшість була здивована російською некомпетентністю; довоєнні дослідження російських реформ не охоплювали всього спектру слабких місць у російській армії. Захід (і росіяни) були здивовані стійкістю і відданістю альянсів на кшталт НАТО та інших інституцій, як-от Європейський Союз, у їхній постійній підтримці України. А такі події, як атака на Керченський міст і напад українського безпілотника на Севастополь, стали тактичними несподіванками.

І ми були здивовані наступальними діями українських Збройних Сил, які розгромили росіян на полі бою на північ від Києва, в Херсоні та Харкові. Незалежно від того, наскільки витонченими і передовими можуть бути наші військові й розвідувальні організації, наскільки хорошими можуть бути сенсорні мережі та мережі розповсюдження інформації, людська воля і бажання здивувати своїх супротивників залишаються незмінними. Клаузевіц описав це як тертя, різницю між теорією і практикою війни.

Альянси і Україна. Третя тяглість – це важливість альянсів. Протягом усієї історії розумні вожді племен і державні діячі збільшували свій військовий потенціал, вступаючи в партнерства та союзи зі своїми сусідами. Хорошими прикладами цього є союзницька система, яка врешті-решт перемогла Наполеона, і союз, який розгромив сили фашизму у Другій світовій війні.

Альянси також мають важливе значення в середовищі безпеки ХХІ століття. З 24 лютого 2022 року занепалий НАТО наповнився енергією та цілями. Хоча Україна не є членом НАТО, і Альянс зупинився перед розгортанням військ в Україні, він продемонстрував рішучість, якої не було до цього часу.

Півнчноатлантичний альянс став правильною організацією з правильними членами в правильний час для надання моральної підтримки, матеріальної, розвідувальної, тренувальної та інших видів допомоги стійким українським захисникам. Це демонстрація того, чому альянси – з правильною метою – залишаються важливою частиною того, як Захід забезпечує колективний захист свого суверенітету, процвітання та ідеалів демократії в більш широкому сенсі.

Хороша стратегія має значення. Стратегія – це термін, для якого не існує узгодженого визначення. Проте, по суті, йдеться про узгодження національних цілей із засобами і результатами досягнення цих цілей. Сер Лоуренс Фрідман у своїй книзі 2013 року "Стратегія: Історія" пише, що "вона по-справжньому вступає в гру лише тоді, коли присутні елементи конфлікту". Покійний Колін Грей, мабуть, найкраще описав її, коли в книзі "Майбутнє стратегії" назвав стратегію "мостом між метою і дією".

Війна в Україні дає науковцям, політикам, військовим лідерам і державним службовцям безліч спостережень щодо розробки й реалізації стратегії з точки зору українців, росіян, американців та інших. Існує багато прикладів ефективної розробки стратегії та її реалізації з досвіду війни. Є також приклади поганої стратегії.

Припущення мають значення в стратегії, і росіяни поки що зазнали невдачі в цьому відношенні. Загалом, вони припускали, що українці не будуть довго воювати, що їхній уряд розвалиться, що Україна не є єдиною державою і що Захід не буде рішуче втручатися. Ці помилки в стратегії та припущення, що лежали в їх основі, мали катастрофічні наслідки як для росіян, так і для українців.

Водночас українці продемонстрували неабияку здатність інтегрувати всі свої національні ресурси в єдину стратегію відбиття російського вторгнення. Їхня стратегія корозії підірвала всі елементи російської бойової потужності: фізичні, інтелектуальні та моральні. Чи то військові операції, чи то інформаційні операції, чи то мобілізація й об'єднання свого народу, чи то звернення за масованою допомогою до Заходу, українці виявилися дуже компетентними стратегами. Вони, безумовно, кращі в цьому, ніж росіяни. А під час війни це може бути різницею між національним виживанням і вимиранням.

Лідерство. Існує остання і надважлива спадковість війни. Війна в Україні знову показала, що двозначність і невизначеність є ключовими характеристиками міжнародної системи. Через це ми також будемо продовжувати дивуватися (див. спадковість № 2 вище) багатьма аспектами національної безпеки.

Найкращий спосіб реагувати на несподіванки – це ефективне лідерство. Це було продемонстровано найбільш переконливо Володимиром Зеленським. Український президент продемонстрував мужність, емпатію і повів за собою тих, хто його найбільше потребує – український народ. Він також відродив розуміння того, що свободу треба захищати.

Рішучість і енергія Зеленського, підкріплені часом, який його солдати виграли на полі бою, сприяли створенню потужного міжнародного режиму санкцій проти росії. Це також призвело до значної і постійної військової та економічної допомоги Україні, а також до виливу моральної та дипломатичної підтримки з боку багатьох країн.

Слова Зеленського "Мені потрібна зброя, а не евакуація" наелектризували його народ і його солдатів. Минулого року ми стали свідками народження людини, яка стала чудовим лідером воєнного часу. Як я писав на початку цього конфлікту, багато національних лідерів на Заході за останні два тижні подивилися на себе в дзеркало і задалися питанням, чи можуть вони відповідати надзвичайно високим стандартам лідерства, встановленим Зеленським.

Але за останні 12 місяців ми також стали свідками того, який вплив має хороше бойове лідерство. З одного боку, підготовлені й орієнтовані на Захід українці підготували своїх молодших командирів – старших солдатів, сержантів і офіцерів до того, щоб вони брали на себе ініціативу і вели за собою солдатів, показуючи їм приклад. Українське військове керівництво на чолі з генералом Залужним чітко спланувало цю війну заздалегідь. Вони чудово підготували, розгорнули і повели свої війська, щоб перемогти росіян на півночі, півдні та сході. І підготувати їх до майбутніх кампаній.

росіяни продемонстрували жахливе лідерство на полі бою на всіх рівнях. Роб Джонсон нещодавно описав російський підхід до вторгнення як "дисфункціональну війну". Вище командування рф спочатку вирішило вести кілька окремих наземних війн на півдні, сході та півночі, а також повітряну війну – без єдиної командної структури. На нижчих рівнях вони виявилися професійно некомпетентними – вони розподіляли сили по частинах, не змогли забезпечити логістичну підтримку або належним чином екіпірувати багатьох мобілізованих солдатів, і, як описано в нещодавньому звіті RUSI, постійно посилювали невдачі, роблячи одні й ті ж дії знову і знову, очікуючи на різні результати. Вони зазнали невдачі в галузі загальновійськових сил і повітряно-сухопутної інтеграції.

Але ще гірше те, що вони навмисно обирають мішенню цивільне населення, причому не як нещасний випадок, а як системну кампанію з вбивства і тероризування цивільних українців, що є частиною їхньої догми "денацифікації". Масові вбивства в Бучі, Маріуполі та інших містах були системними, а не результатом кількох "гнилих яблук". Це також є найбільш огидною формою лідерства та людської поведінки.

Інші спадковості. Існує багато інших спадкоємних зв'язків, які також варто дослідити. Наприклад, війна промислового масштабу знову з'явилася на сторінках підручників з історії ХХ століття, щоб переслідувати наше молоде ХХІ століття. Це дуже небажаний розвиток подій для демократичних урядів, які скоротили свої великі військові інституції після закінчення Холодної війни. Це призвело до того, що такі країни, як Америка, Велика Британія тощо, витратили військові запаси високоточних боєприпасів на підтримку України таким чином, що тепер це загрожує їхній власній здатності реагувати на інші непередбачувані ситуації.

Остаточна спадковість може стосуватися технологій і людей. Багато коментаторів прагнуть знайти проривну технологію в цій війні, яка дала б Україні вирішальну перевагу над росіянами. Чи то були Javelin в березні 2022 року, чи відправка HIMARS минулоріч влітку, пошук технологічних срібних куль був постійною рисою цієї війни і тих, що траплялися раніше.

Реальність, доведена тисячоліттями людських конфліктів, полягає в тому, що такої зброї не існує. Машини не планують, не ведуть і не виграють війни. Це роблять люди. Ця війна дала багато спостережень щодо людської винахідливості, командної роботи і лідерства, які залишаються ключем до успіху у стримуванні та перемозі у війнах. І це теж важлива спадковість.

У цій війні дуже мало нового. І на це є причина

У цій війні дуже мало нового. Це може декого шокувати, особливо з огляду на вплив автономних систем або механізмів стратегічного впливу нової ери. Ці та інші нові аспекти війни будуть розглянуті в наступній частині цієї серії.

Однак реальність така, що ця війна буде цілком впізнаваною для солдата зі східного чи західного фронтів у Європі часів Другої світової війни. Багато аспектів – окопна війна, голод, страх, хороше і погане керівництво – були б знайомі солдатам, які змушені повернутися в минуле.

І на це є причина. Військові інституції, незважаючи на традиції та консервативну культуру, які часто стають на заваді змінам, є майстрами кодування поведінки, методів і структур заохочення, які працюють на полі бою. Здебільшого це добре, оскільки гарантує, що навчальні заклади з підготовки доктрини можуть готувати людей до бою за перевіреними методами. І хоча негативним наслідком дотримання "випробуваних і правдивих" методів є те, що вони накладають більший тягар доводів на тих, хто хоче змінити військові інституції (повірте мені, це дійсно важко), вони забезпечують необхідний рівень інституційної живучості, який лежить в основі навчання й адаптації.

У цій війні спостерігається величезна спадкоємність з попередніми конфліктами. Розуміння цього є важливим. Це знання забезпечує необхідну основу для розпізнавання того, де відбуваються зміни. Воно також лежить в основі навчання й розуміння того, як і коли адаптувати тактику, організацію, стратегію та техніку. Зміни, які відбулися в результаті цього процесу за останній рік, будуть в центрі уваги наступної частини серії "Рік війни".

Ця стаття є першою із серії з трьох частин, які будуть опубліковані напередодні відзначення річниці з дня початку останнього вторгнення росії в Україну. У наступних статтях (від 21 та 22 лютого) будуть розглянуті зміни у веденні війни, які відбулися за останній рік, а також асиметрії, що виникли між Україною та росією в результаті їхнього навчання та адаптації з 24 лютого 2022 року.

Джерело