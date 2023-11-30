Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер

Колишній спецпредставник Президента США з питань України, а нині почесний науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер критикує озвучену Єнсом Столтенбергом позицію НАТО не приймати Україну до завершення війни. Він також пропонує шлях, як зробити Україну членом НАТО без прямого конфлікту військ країн Альянсу з російськими силами.

НАТО має негайно розпочати консультації в Раді Україна-НАТО щодо якнайшвидшого вступу України до альянсу, включно із 5 статтею.

Політика НАТО щодо України ненавмисно заохочує путіна продовжувати війну. Настав час для змін.

Досі позиція Альянсу полягала в тому, що Україна стане членом НАТО в довгостроковій перспективі, але не тоді, коли росія вестиме війну проти України. НАТО занепокоєне тим, що прийняття України до Альянсу спровокує пряму і негайну війну НАТО з кремлівськими військами, яка може перерости у застосування ядерної зброї.

Ця думка є помилковою, і вона посилає сигнал путіну, що він повинен продовжувати воювати. Доки він продовжуватиме, НАТО не прийме Україну до свого складу, а отже, путін вважає, що у нього все ще є шанс на перемогу.

НАТО має надіслати протилежний сигнал: що незалежно від того, що він робить, путіну ніколи не вдасться перемогти Україну. Тому продовження війни було б безглуздим і руйнівним для росії. Просування України до членства в НАТО стане таким сигналом.

Цей сигнал також має вирішальне значення для економічного відновлення України. Існує симбіоз між військовою і економічною підтримкою України. Наприклад, немає більшої економічної вигоди для України, ніж відкриття її портів для нормального судноплавства. Але цього можна досягти лише за допомогою військових операцій з безпеки, таких як розмінування, і забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Більше того, інвестори не робитимуть великих ставок на Україну, якщо не будуть впевнені, що вона буде безпечною країною в майбутньому.

Якщо заходи безпеки допоможуть Україні досягти зростання ВВП на $25 млрд, цього буде достатньо, щоб отримати $5 млрд додаткових надходжень до державного бюджету, що зменшить потребу в бюджетній підтримці з боку Заходу.

У чому полягають помилки в нинішньому підході НАТО? По-перше, стаття 5 НАТО не встановлює жодної конкретної вимоги, що західні сухопутні війська повинні воювати на лінії фронту проти російських сил.

Пункт 1 статті 5 Договору НАТО звучить наступним чином:

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або декілька з них в Європі або Північній Америці буде розглядатися як напад на них усіх, і, відповідно, вони погоджуються, що в разі такого збройного нападу кожна з них, здійснюючи право на індивідуальну або колективну самооборону, визнане статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу Стороні або Сторонам, які зазнали такого нападу, шляхом негайного вжиття, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, таких заходів, які вважатимуть за необхідне, включно із застосуванням збройної сили, з метою відновлення і підтримання безпеки в північноатлантичному регіоні.

Іншими словами, передбачається колективна відповідь на будь-яку агресію проти члена НАТО, але в договорі не уточнюється, якою буде ця колективна відповідь. У ньому не сказано, що члени НАТО повинні відправляти війська на лінію фронту, хоча це, безумовно, можливо.

Слід нагадати, що члени НАТО брали участь у багатьох конфліктах за останні 70 років, від Алжиру до Кореї, В'єтнаму, Боснії, Косово, Іраку і Лівії, і все ж стаття 5 не застосовувалася, і НАТО як альянс не вступав у бій.

Єдиний раз за всю історію НАТО стаття 5 була застосована у відповідь на терористичні атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. І в цьому випадку відповідь НАТО за статтею 5 не полягала в тому, щоб відправити війська на боротьбу з терористами.

Натомість країни НАТО відправили літаки на допомогу Сполученим Штатам, здійснюючи місії повітряної поліції в американському повітряному просторі. Коли Сполучені Штати витіснили Талібан з Афганістану, вони зробили це разом з військами Великої Британії, Австралії і Польщі як коаліція добровільних партнерів. НАТО не відігравала жодної ролі. Справді, лише через кілька місяців після введення в Афганістан миротворчої місії, санкціонованої ООН (МССБ), НАТО взяло на себе певну роль там – і ця роль не була зобов'язанням за статтею 5.

Іншими словами, стаття 5 не є автоматичною вимогою для застосування сухопутних сил. Вона могла б стати такою, наприклад, якби країни Балтії, з їх невеликими територіями і населенням, зазнали нападу з боку росії. В такому випадку країнам НАТО дійсно довелося б втрутитися безпосередньо за статтею 5, в тому числі і сухопутними військами, щоб протистояти росії (що вже очевидно з бойових груп НАТО, присутніх в усіх трьох країнах). Інших варіантів немає. Але це питання вирішуватиме Північноатлантична рада, виходячи з обставин, що склалися на той час.

В Україні, величезній країні з великою кількістю населення, існує безліч варіантів, окрім негайного застосування сухопутних сил НАТО.

Другою помилкою є припущення, що путін міг би ескалувати війну в Україні, якби захотів, але він утримується від цього, оскільки НАТО не запропонував Україні членство. Це далеко не так.

Якби путін мав можливість умовно ескалувати війну в Україні, він би вже це зробив. Реальність така, що він втратив половину російських звичайних збройних сил, які воюють в Україні, і не може їх відновити. Він покладається на Іран і Північну Корею щодо безпілотників і застарілих артилерійських снарядів і посилає ненавчені війська на фронт як гарматне м'ясо, просто щоб продовжувати війну.

Що стосується горизонтальної ескалації, тобто нападу на нинішнього члена НАТО, то це останнє, на що піде путін, оскільки він знає, що це викличе негайну реакцію Альянсу, спрямовану безпосередньо проти російських військ.

Що стосується ядерної ескалації, то путін знає, і, що ще важливіше, російські військові знають, що будь-яке застосування ядерної зброї не досягне жодної військової мети в Україні, але, безумовно, викличе пряму відповідь проти російських військ. Це також викличе всесвітній осуд, в тому числі з боку Китаю та інших незахідних держав.

Ідея про те, що членство в НАТО є спусковим гачком для агресії путіна, є третьою помилкою: Україна мала мало шансів на членство в НАТО, коли путін напав у 2014 і 2022 роках. Більше того, росія межує з територією Альянсу в Норвегії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, США та Естонії, але не нападала на них. Коли цього року Фінляндія стала членом НАТО (незабаром до неї приєднається Швеція), росія майже не помітила цього. Для путіна питання не в членстві в НАТО, а в існуванні України як національної держави.

Що ж означатиме стаття 5 на практиці для України?

Існує низка способів, за допомогою яких альянс може колективно діяти на захист України, і багато з них союзники вже роблять. Вони надають Україні величезну кількість обладнання, а також забезпечують навчання, фінанси, логістику, розвідку, оперативне планування тощо. Це вже суттєво.

Деякі країни НАТО, в тому числі США, вирішили допомогти Україні придбати і використовувати літаки F-16. Це значне, довгострокове зобов'язання перед майбутнім України. Враховуючи значні вимоги до логістики, технічного обслуговування, навчання і інфраструктури для успішної програми F-16, це саме той сигнал, який повинен побачити путін, щоб усвідомити той факт, що він не зможе перемогти Україну.

Рішення Європейського Союзу розпочати переговори з Україною про вступ також є важливим сигналом для путіна, що не існує сценарію, в якому він виграє. Україна є частиною європейської сім'ї і виживе і процвітатиме як суверенна, незалежна європейська демократія.

Проте НАТО все ще може зробити більше за статтею 5, ніж вона робить зараз. Одразу спадають на думку чотири речі:

Морське розмінування: Західні країни НАТО могли б розмістити або передати протимінні кораблі (особливо безпілотні) членам НАТО, які мають чорноморське узбережжя, а також Україні. Метою було б створення режиму розмінування в Чорному морі в територіальних водах України (підпорядкованого, звичайно, українським оборонним потребам), а також в територіальних водах країн-членів НАТО і в широких міжнародних водах Чорного моря, де такі плавучі міни становлять небезпеку для міжнародного судноплавства.

Західні країни НАТО могли б розмістити або передати протимінні кораблі (особливо безпілотні) членам НАТО, які мають чорноморське узбережжя, а також Україні. Метою було б створення режиму розмінування в Чорному морі в територіальних водах України (підпорядкованого, звичайно, українським оборонним потребам), а також в територіальних водах країн-членів НАТО і в широких міжнародних водах Чорного моря, де такі плавучі міни становлять небезпеку для міжнародного судноплавства. Свобода судноплавства: Члени НАТО – як прибережні чорноморські держави, так і інші члени зі значним військово-морським потенціалом - повинні створити місію з підтримки свободи судноплавства в Чорному морі. Будь-яка фізична загроза безпеці суден третіх країн, що працюють в міжнародних водах у Чорному морі, є неприйнятною – так само, як і в Південно-Китайському морі або Середземному морі. Немає ніякої загрози росії або будь-якій іншій країні, яка також працює в Чорному морі – лише обіцянка захищати право будь-яких міжнародних суден вільно користуватися міжнародними водами в Чорному морі.

Члени НАТО – як прибережні чорноморські держави, так і інші члени зі значним військово-морським потенціалом - повинні створити місію з підтримки свободи судноплавства в Чорному морі. Будь-яка фізична загроза безпеці суден третіх країн, що працюють в міжнародних водах у Чорному морі, є неприйнятною – так само, як і в Південно-Китайському морі або Середземному морі. Немає ніякої загрози росії або будь-якій іншій країні, яка також працює в Чорному морі – лише обіцянка захищати право будь-яких міжнародних суден вільно користуватися міжнародними водами в Чорному морі. Відсутність обмежень на постачання конкретних систем: незважаючи на масивну підтримку України з боку США та їхніх союзників протягом останніх 18 місяців, існує низка обмежень на західну військову допомогу. Спочатку це були ракети "Стінгер". Потім це була бронетехніка, артилерія, літаки, танки, артилерія більшої дальності тощо. І все ще залишаються суттєві обмеження на типи систем, які надаватимуть США і союзники по НАТО. Особливе значення матиме найбільша дальність дії (300 км) американських артилерійських систем, військово-морських кораблів, ракет дальнього радіусу дії та інших типів літаків, таких як штурмовик А-10. Жодна з цих систем не повинна бути під обмеження для постачання

незважаючи на масивну підтримку України з боку США та їхніх союзників протягом останніх 18 місяців, існує низка обмежень на західну військову допомогу. Спочатку це були ракети "Стінгер". Потім це була бронетехніка, артилерія, літаки, танки, артилерія більшої дальності тощо. І все ще залишаються суттєві обмеження на типи систем, які надаватимуть США і союзники по НАТО. Особливе значення матиме найбільша дальність дії (300 км) американських артилерійських систем, військово-морських кораблів, ракет дальнього радіусу дії та інших типів літаків, таких як штурмовик А-10. Жодна з цих систем не повинна бути під обмеження для постачання Участь у протиповітряній обороні в гуманітарних цілях: Країни-члени НАТО вже роблять значний внесок у допомогу українській протиповітряній обороні, в тому числі надають широкий арсенал багаторівневих систем протиповітряної оборони, які служать для захисту цивільного населення та інфраструктури. Проте російські війська продовжують атакувати цивільне населення і інфраструктуру за допомогою безпілотників і ракет, що запускаються з території росії і окупованої території України. Багато з цих атак відбуваються досить близько, щоб загрожувати існуючим членам НАТО, таким як Румунія.

Важливо, що російські війська не здатні просуватися наземним шляхом. Єдиною надійною військовою тактикою росії є нанесення ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Країни НАТО могли б домовитись про безпосередню участь у протиповітряній обороні України для захисту українського цивільного населення та інфраструктури. Це може передбачати поєднання систем протиповітряної оборони, розміщених на території НАТО, і розгортання сил і засобів протиповітряної оборони Альянсу на заході України і на території НАТО поблизу України для захисту українського цивільного населення – а також потенційного впливу на територію НАТО – від російських бомбардувань. Як мінімум, має бути забезпечена можливість убезпечити Україну на захід від Дніпра (в тому числі Київ, Одесу і Львів) від російських атак.

Ці чотири кроки, і, можливо, інші могли б стати допомогою НАТО Україні за статтею 5, які були б обговорені і погоджені в рамках Ради Україна – НАТО. Це не повинно виключати надання сухопутних військ пізніше, якщо це буде потрібно, але немає необхідності надавати такі війська сьогодні. путін повинен знати, що ескалація на нашому боці, навіть якщо ми вирішимо не вдаватися до ескалації.

Зверніть увагу, що така формула не встановлює територіальних обмежень на застосування статті 5. Це призвело б до того, що окупована росією територія отримала б статус довгостроково окупованої. Натомість вона конкретно визначає тип відповіді, яку НАТО надасть відповідно до статті 5, не визнаючи жодних обмежень щодо підтримки НАТО у відновленні кордонів України в межах 1991 року.

У цьому контексті варто згадати, що НАТО прийняла Західну Німеччину в члени, коли Східна Німеччина все ще перебувала під радянською окупацією, і що ЄС прийняв Кіпр в члени, хоча північна частина Кіпру перебувала під контролем Туреччини.

Тепер уявімо, що НАТО зробить ці чотири конкретні кроки на захист України якнайшвидше - навіть без членства України в Альянсі. Це суттєво вплинуло б на успіх України у війні і на її майбутнє як європейської демократії.

Але ще важливіше те, що якби НАТО зробила ці кроки сьогодні – без жодної офіційної декларації про членство України в НАТО – це не викликало б жодної реакції з боку росії, окрім тієї, яку вона вже робить. Насправді, це б викрило б російський блеф про те, що такі кроки, або навіть саме членство в НАТО, є певною червоною лінією.

Однак, як тільки ці заходи були б реалізовані, Альянс вирішив би потенційно спірне питання про те, що стаття 5 означатиме на практиці. Оскільки не було б жодної таємниці щодо того, що означатиме стаття 5 (ми б її вже виконували), а також не було б жодної таємниці щодо реакції росії (ми б її вже бачили), ми могли б рішуче просуватися вперед до запрошення України до НАТО.

Шлях до запрошення до членства буде відкрито на Вашингтонському саміті НАТО в липні 2024 року. Ратифікація також має відбутися прискореними темпами – у випадку Сполучених Штатів до інавгурації президента в січні 2025 року.

Справді, президентські вибори в Америці в 2024 році додають дискусії ще більшої нагальності. Оскільки їхній результат достеменно невідомий, просування членства України в НАТО після виборів може виявитися надто складним завданням. Проте безпека Америки та Європи залежить від безпечної України, яка переможе росію. Це дає ще більше підстав діяти швидко, щоб привести Україну до нашого великого альянсу.

Джерело: CEPA