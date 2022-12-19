Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер

Том Купер зробив короткий огляд новин за 19 грудня 2022 року. Він назвав вчорашню атаку шахедами найбільшою, висловив подив, чому Україні не передавали раніше боєприпаси з супутниковим наведенням типу JDAM а також детально розглянув ситуацію на Донбасі. Читайте у перекладі iPress.

Минулої ночі росіяни завдали свого найбільшого в історії удару, використовуючи "лише" ПЗРК Shahed-131/136 іранського виробництва. За даними українських джерел, було запущено не менше 33 або 35 ракет, всі зі східного узбережжя Азовського моря. Одна з них пройшла прямо над Південноукраїнською АЕС, рухаючись у північно-західному напрямку: зрештою, 30 з них були збиті пілотованими перехоплювачами та наземними засобами ППО. Три або п'ять літаків, що залишилися в живих, влучили в об'єкти інфраструктури в районі Києва. Внаслідок цього було поранено трьох осіб, пошкоджено багато будинків, а три райони міста залишилися без електроенергії...

Повітряна/ракетна війна. Чекаємо на грецькі ЗРК С-300

ПКС рф здійснюють близько 120 бойових вильотів на добу; українські ВПС наносять до 21-22 авіаударів на добу винищувачами-бомбардувальниками і стільки ж – гелікоптерами. Росіяни стверджують, що збили український вертоліт в районі Первомайського: за їхніми даними, його збив 11-й полк "ДНР", застосувавши ПТУР.

Афіни, схоже, готові поставити Україні свої ЗРК С-300 – звісно, якщо США спочатку поставлять замість них ЗРК Patriot. Принаймні, Захарова дуже бурхливо протестувала проти цього рішення, яке, за її словами, "загрожує мирному населенню Донбасу, Запоріжжя та Херсона".

(Шкода тільки, що вона так і не знайшла часу поставити питання, яке не дає їй спокою вже кілька місяців: як можуть братні греки робити таке, як допомагати укронацистам воювати з російськими союзниками з КВІР і Хезболли...)

На завершення цього розділу - хороша тема про "Орлан-10" від RUSI.

JDAM для України. Чому їх не передали раніше?

Як повідомляється, США збираються поставити в Україну боєприпаси з супутниковим наведенням типу JDAM. Це непогана ідея... Насправді, це чудова ідея, тому я не можу не дивуватися, як це не було реалізовано ще кілька місяців тому.

JDAM розшифровується як Joint Direct Attack Munition – об'єднані боєприпаси прямого наведення. Суть системи полягає у перетворенні "тупих" бомб американської розробки серії Mk.80 (див.: Mk.81 вагою 125 кг, Mk.82 вагою 227 кг, Mk.83 вагою 454 кг та Mk.84 вагою 907 кг) на високоточну зброю з супутниковим наведенням у простий та напрочуд дешевий спосіб (один комплект коштує всього 30 000 доларів США). Завдяки модульній конструкції, кожна тупа бомба серії Mk.80 може бути оснащена новою задньою частиною з навігаційним модулем і рульовим оперенням. Другий комплект, що обертається навколо центрального корпусу бомби, додає невеликі крила, які збільшують дальність польоту.

Бомби JDAM відносно дешеві, надійні та легко адаптуються, а також тому, що такі типи, як Су-24 та Су-25, були розроблені з урахуванням використання боєприпасів західного виробництва, їх легко встановити на винищувачі-бомбардувальники, що стоять на озброєнні в Україні (між іншим, "навіть" суданці вже близько семи років тому адаптували свої Су-24М для застосування бомб північнокорейського виробництва з супутниковим наведенням, що базуються на JDAM-розробці).

Навчальний варіант GBU-38. Темно-зелений – корпус/боєголовка бомби Mk.82. Світло-сірий – центральна та задня секції, які перетворюють бомбу на JDAM. На цій фотографії не вистачає запалу на лівому (передньому) кінці боєголовки.

Єдиним обмежуючим фактором для їх застосування буде кількість хардпоінтів на один літак. При цьому, наприклад... Такий великий літак, як Су-24М, має багато хардпоінтів, деякі з яких можуть бути обладнані здвоєними головними точками або декількома катапультними стійками. Так чи інакше, тип може завантажувати 11-12 GBU-38/54 (це JDAM на базі Mk.82). Кожна JDAM може бути встановлена на окрему точку прицілювання. Тепер опустіть цей літак на висоту 20 метрів, розгоніть його до 1000 км/год (або швидше), потім дозвольте йому набрати максимальну потужність, піднятися на висоту 4g і випустити всі ці бомби, а потім зробіть крутий розворот, щоб спуститися до землі в укриття – і все це без необхідності перетинати фактичну лінію фронту... Тобто, дозвольте йому здійснити майже такий самий маневр, як під час усіх повітряних ударів "розбризкувати і молитися", що здійснювалися українцями і росіянами до цього часу, але які в більшості своїй були і залишаються абсолютно не результативними.

Різниця в тому, що цього разу залп з 11-12 точно наведених бомб буде завдано по 11-12 обраних цілях, а не по "будь-чому в цьому приблизному напрямку"...

Можна стверджувати, що дальність дії JDAM набагато менша, якщо зброя випускається з невеликої висоти: ймовірно, до 4-7 км. Це набагато менше, ніж 20-30 км, коли JDAM випускаються з великої висоти. Але на цій війні ніхто при здоровому глузді не літає на висоті більше 20 метрів (принаймні, не ближче 30-40 км від лінії фронту: остання прикрита надто великою кількістю ЗРК). Передусім, цих 4-7 км все одно було б цілком достатньо для того, щоб вразити те, що має значення: російську артилерію.

Іншими словами: один Су-24М може – теоретично, і за умови, що все озброєння буде працювати так, як рекламується – знищити цілу артилерійську батарею ЗС рф одним ударом. Або два Су-25 – приблизно те ж саме. І це при фрикційній вартості одного залпу з M142 HIMARS.

Це справедливо за умов, що США (і союзники) зможуть:

а) надати JDAM;

б) надати достатню кількість бомб серії Mk.80 і

в) достатню кількість комплектів JDAM, щоб українські ВПС могли розгортати їх "сотнями".

Битва за Донбас. Росіянам вже не так легко навіть під Марʼїнкою

Куп'янськ-Сватове. ЗСУ обстрілюють і переміщуються по Першотравневому, Софіївці, Вільшані. Іншими словами: нічого особливо нового.

Кремінна. Виявилося, що росіянам таки не вдалося витіснити ЗСУ з Червонопопівки: навпаки, тим часом їхні 30-та мотострілецька і БАРС-20 були змушені відійти до Голикового.

Бахмут. На північному фланзі, під час останньої масованої атаки, 15 грудня, росіянам вдалося захопити південну частину Яковлівки: дехто з банди Ваґнера навіть сфотографувався в центрі селища (див. нижче), що, в свою чергу, дало привід для заяв про повну втрату для України цього населеного пункту. Безумовно, це було б погано, адже відкрило б широку прогалину в позиціях ЗСУ і дозволило б росіянам наступати на Соледар, а відтак і на Бахмут з півночі. Зрештою, вийшло так, що гарнізон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади тримається в північній частині селища. Його тим часом підсилили елементи 109-ї тероборонівської та 128-ї окремої гірсько-штурмової бригад. Бої точаться то тут, то там...

Між Соледаром і Бахмутом, останні три-чотири дні росіяни вкотре штурмують Підгороднє. Поки що без особливого успіху: власне, судячи з повідомлень про бої за заправку на південь від цього села, можливо, саме українці контратакують.

На східній стороні Бахмута 71-й єгерський батальйон відтіснив "Ваґнера" далі на схід, по вулиці Максименка в бік промзони, а росіяни відійшли від сміттєзвалища (залишеного українцями більше тижня тому). Мабуть, позиція була не такою вже й ідеальною.

З південного боку повідомляють, що ЗСУ вдалося вибити рештки росіян з Опитного, причому настільки, що дехто каже, що зсрф і Ваґнер на межі відмови від спроб взяти Бахмут. Тим не менш, Ваґнер продовжував штовхати своїх зеків на нові масові вбивства, коли вони намагалися просунутися з Зеленопілля, Курдюмівки та Озарянівки через канал, назву якого я постійно забуваю, у західному напрямку. Враховуючи, що з того боку обороняються 52-а мотопіхотна та 62-а мехбригади – тобто, це лише ідея, яка фактично потребуватиме щонайменше рівної кількості військ для її реалізації. Це сміливо, але й абсолютно марно: таким чином вони навряд чи дійдуть до "кордону ДНР" навіть через 100 років...

Крім того, схоже, що більшість наявних у ЗСУ реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS та РСЗВ М270 перебувають "десь у районі Бахмута", оскільки є близько десятка повідомлень про їхню активність минулої ночі. Серед цілей – щонайменше чотири російські склади з боєприпасами, кілька районів зосередження військ та два блокпости. Днем раніше повідомлялося про удари по п'яти пунктах зосередження військ, одному польовому штабу та одному складу боєприпасів.

Торецьк. Була нова, але досить невдала атака росіян з Майорська на Дружбу ще 16 або 17 грудня, але вона була швидко відбита силами 36-ї морської піхоти та 5-го штурмового полку ЗСУ.

Піски-Первомайське. Росіяни продовжували наступати на Водяне – безуспішно. На Первомайське – без успіху. І на Невельське – без успіху.

Мар'їнка. Повідомляється про важкі бої з центру та на схід від центру цього населеного пункту. Номінально, принаймні, наступають сепаратисти, підкріплені військами ЗС рф, але, чесно кажучи, вже не розібратися: занадто багато претензій і зустрічних претензій. До речі, і з цього району надходять повідомлення про активну роботу українських реактивних систем залпового вогню. Іншими словами: росіянам вже не так легко навіть "в цьому куточку" фронту.

На південь від Мар'їнки росіяни за останні два дні здійснили щонайменше одну атаку в напрямку Побєди, але 79-та десантно-штурмова бригада відкинула їх назад на свої позиції.

Аналогічна ситуація у районі Новомихайлівки та Вугледара.