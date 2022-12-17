Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер

Том Купер у черговому дописі за 16 грудня розповідає про можливість новий наступ росіян на Київ, заяви Залужного та плачевний стан російської артилерії і російського війська. Та традиційно розказує про поточну ситуацію на фронті.

Надаю відповіді на одне і те ж або схожі питання, отримані від кількох читачів.

1) Чи може росія розпочати новий широкомасштабний наступ - на Київ, на Харків, на будь-яке інше місце?

На Київ? Ні. У зсрф немає необхідних військ на півдні Білорусі, а у Лукашенка – як би він не хотів догодити путіну в будь-який спосіб – немає ані достатньої кількості військ і вогневих засобів, ні смаку до будь-яких авантюр. Принаймні, за моїми оцінками, як максимум, Білорусь і надалі намагатиметься "непрямими погрозами" та "маневруванням" вздовж спільного кордону зв'язати кілька бригад ЗСУ. Будь-яке розгортання необхідних контингентів військ (40 000+) буде оперативно виявлено західними розвідками і відповідним чином відреаговано.

Щодо Харкова? Аналогічно до вищесказаного, тобто ні. На цій ділянці кордону у неї немає необхідних військ. Власне, там війська ВДВ зайняті спорудженням потужної лінії оборони вздовж кордону.

Десь ще в Україні? Можливо, але малоймовірно.

Для того, щоб широкомасштабний наступ став можливим, потрібні кілька елементів. Потрібні не тільки війська, боєприпаси і припаси, але й техніка. Зараз у путіна є тільки війська – та й то погано навчені війська. Звичайно, багато хто з них – мобілізовані ветерани ВДВ, але не менше – старі, в поганій формі, не навчені. Звичайно, зсрф намагається покращити підготовку своїх "мобілізованих", і ті, хто зараз перебуває на шляху до поля бою, мають щонайменше 3-4 тижні тренувань. Однак, мати війська недостатньо. Для великого наступу потрібні боєприпаси, припаси, важка техніка – і все це на лінії фронту, або відразу за нею.

Тим часом зсрф повернулися до того, що в Україні розгорнуто близько 300-310 тисяч військовослужбовців, з яких близько 150 тисяч беруть участь у бойових діях: як ми бачили в минулому, це приблизно максимальна кількість, яку може забезпечити їхня логістика. Насправді, логістика зсрф зазнала краху вже двічі, як тільки чисельність зросла до більш ніж 150 тисяч військовослужбовців, задіяних у бойових діях (див. виведення військ з Києва та Чернігова в першому випадку, а потім втрату східного Харкова та Херсона - у другому).

Незалежно від того, якою є місцевість (а місцевість завжди диктує умови ведення війни), насправді піхота не може просуватися так само швидко, як моторизовані або механізовані війська. зсрф втратили занадто багато своїх найкращих танків, занадто багато своїх найкращих бойових машин піхоти і занадто багато своєї найкращої артилерії, щоб залишатися здатними організувати і ефективно провести масовану механізовану операцію. Вона не змогла придушити українську протиповітряну оборону; втратила занадто багато бойових літаків, вертольотів і занадто багато своїх повітряно-десантних військ і сил спеціального призначення для проведення будь-яких широкомасштабних повітряно-десантних операцій; сьогодні вона постійно зазнає великих втрат у кваліфікованих кадрах і запасах матеріально-технічних засобів через безперервні українські удари HIMARSами по об'єктах управління і матеріально-технічного забезпечення, в тому числі. Як наслідок, зсрф втратили можливість "вишикувати", скажімо, 200 артилерійських установок і перенаситити українські позиції такими обсягами артилерійського вогню, як це було раніше на Ізюмському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та деяких інших напрямках.

Без цієї здатності зсрф не можуть “прорвати” лінію фронту: вони не можуть знищити достатньо укріплених українських позицій за короткий проміжок часу, щоб дозволити своїй піхоті або техніці просуватися вперед. Якщо вони не можуть знищити українські позиції, результат завжди один і той же: українці залишаються здатними відстрілюватися, і тоді російська піхота зазнає колосальних втрат (як, наприклад, останні кілька тижнів в районі Бахмута).

У таких випадках фактично "критичними" факторами, з української точки зору, є забезпечення підрозділів ЗСУ боєприпасами, а також запасними стволами для кулеметів.

Все, на що наразі здатні зсрф – це те, що вони вже роблять в районі Бахмута і, меншою мірою, в районі Авдіївки: хвилеподібні піхотні атаки, хвиля за хвилею, що тривають годинами, іноді днями, за підтримки посередньої артилерії і рясних, але малоефективних авіаударів.

Проблема: такі наступальні операції надзвичайно повільні – принаймні, у порівнянні з механізованими операціями. Вони "повільні" тому, що людина не може бігти так швидко, як може рухатися бойова броньована машина. Тим більше не можуть літні мобілізовані у поганому фізичному стані пробігти таку відстань і з такою швидкістю – і це при тому, що вони несуть своє бойове спорядження, зброю і боєприпаси – з такою швидкістю, з якою можуть рухатися транспортні засоби. У свою чергу, це дає українцям багато часу для реагування: навіть якщо їх застануть зненацька, вони можуть викликати підкріплення, поповнити запаси боєприпасів, задіяти власну артилерію. В останні кілька тижнів в районі Бахмута російські піхотні атаки розвивалися настільки повільно, що українці навіть мали змогу наносити по них авіаудари з літаків Су-25.

Єдине, де ЗСУ можуть схибити, так це в абсолютно безглуздих контратаках, і тим самим підставляти власні війська і техніку під вогонь російської оборони, як це вже кілька разів траплялося за останні кілька тижнів, спочатку в районі Пісків, а потім в районі Бахмута. Тут слід сподіватися, що звільнення кількох суперпатріотичних командирів, які мали "більше кишок, ніж мізків", запобіжить подібним трагедіям, як тоді, коли половина окремого батальйону спеціального призначення була змарнована для того, щоб, можливо, знищити більшу частину російської піхотної бригади... (ні: я не збираюся вдаватися в додаткові подробиці з цього приводу).

Нарешті, так, без сумніву: у резерві всрф все ще може залишатися близько 9000 танків, така ж кількість бойових машин піхоти і, принаймні, стільки ж артилерії, як наголосив два дні тому (а потім гіперболізовано розтиражований західними ЗМІ) начальник військової розвідки Естонії. росія, безумовно, зробить все можливе, щоб повернути якомога більше з них до боєздатного стану. Проте немає жодних ознак будь-яких серйозних реформ, реструктуризації і модернізації в тому, як оснащуються, навчаються і ведуть бойові дії всрф. Нічого подібного до того, що робила, наприклад, Радянська Армія в 1941-1942 роках: система путіна перешкоджає будь-якому серйозному вдосконаленню, в той час як жодні мрії не можуть подолати сучасну вогневу міць.

Як наслідок, путін і Суровікін відправляють сьогодні на фронт старі типи озброєнь, всі з меншою бойовою ефективністю, і експлуатувати їх будуть війська з гіршою підготовкою і, відповідно, меншою бойовою ефективністю (єдиним винятком з цього правила є розгортання систем "Борщевик", призначених для відстеження терміналів Starlink, де залишається незрозумілим, скільки таких терміналів взагалі є в наявності). Якщо не відбудеться якихось фундаментальних змін у способі мислення таких персонажів, як путін і Суровікін – а я не бачу жодних ознак цього зараз – це навряд чи зміниться найближчим часом (скажімо, через 3-6 місяців).

При цьому майте на увазі, що це, швидше за все, залишиться так, тільки якщо Захід продовжить підтримувати Україну так само (відносно) "інтенсивно", як він це робить протягом останніх 4-5 місяців. Якщо обсяг цієї підтримки, особливо кількість боєприпасів, зменшиться, Україна буде в глибокій біді.

Доповнення. Дехто задається питанням, чому мій критичний аналіз здатності росії до широкомасштабного наступу прямо суперечить тому, що нещодавно заявив командувач ЗСУ генерал Залужний в інтерв'ю виданню "The Economist". Всупереч моїй оцінці, наведеній вище, він спрогнозував великий російський наступ в напрямку Києва, Донецька або Дніпра...

Прошу звернути увагу на те, що генерал рівня Залужного, будучи військовим офіцером, є насамперед політиком і менеджером. Його робота полягає в тому, щоб забезпечити хоча б постійний потік такого ж рівня поставок, як і досі, або навіть більший – для України.

Крім того, те, що він робить останніми днями, робили кілька вищих військових і військово-розвідувальних офіцерів НАТО: всі вони попереджають про те, що путін відправляє ще більше військ в Україну, і про гігантські резервні запаси (старих) БТРів, БМП, БТРів і т.д..

Вони також мають відслідковувати перекидання додаткових російських військ до Білорусі, пересування місцевих збройних сил: їм за це платять, і вони отримують зарплату за те, щоб про це повідомляти і попереджати.

Тому, вибачте, але не варто очікувати, що Залужний (чи Міллі, чи Столтенберг, чи інші вищі цивільні та військові керівники, які мають право голосу в цьому питанні) піде на применшення російської загрози, принаймні до того, як остання путінська орда буде змушена покинути Україну (і навіть тоді він продовжуватиме вимагати більше, бо Україні доведеться убезпечити себе на десятиліття, якщо не довше, наперед). Ситуація все ще надто нестабільна, щоб розслаблятися і насолоджуватися поки що досягнутими успіхами.

На відміну від генерала Залужного (та інших), мені легко робити інші висновки: якщо я помиляюся, то не збираюся відповідати за 40-мільйонну націю.

2) Значення та наслідки створення баражуючого дрона "Ланцет-3" (також "Ланцет-3М")?

Протягом останніх двох місяців росіяни почали розгортати проти ЗСУ повільно зростаючу кількість своїх баражуючих боєприпасів "Ланцет-3М". Наскільки відомо, на сьогодні вони вразили близько десятка українських танків та інших бойових броньованих машин, близько 20 артилерійських установок та до шести мобільних ЗРК (плюс кілька російських автомобілів).

Взагалі, ефективність таких систем озброєння сильно залежить від хорошої розвідки і гарної погоди: вони мають дуже малу витривалість і залежать від того, що оператор зможе побачити через вузьке поле зору своїх камер для точного наведення на ціль. Якщо знаєш, де шукати можливу ціль – чудово. Вони ефективні. Але якщо ні – вони неефективні.

Я вже неодноразово говорив про це: з втратою всрф маси своїх розвідувальних БПЛА, а потім з настанням сезону негоди, його розвідувальні можливості значно зменшилися, і тому з середини листопада “командування” в Москві вже не оприлюднюють стільки відеозаписів, зроблених "Ланцетом", як це було в попередні періоди. Це свідчить про те, що кількість їхніх операцій значно зменшилась. Ми повинні очікувати, що це зміниться з поліпшенням погоди навесні 2023 року.

До речі, вивчивши декілька відео, які є достатньо чіткими, щоб показати, я не впевнений, що кожне з влучень "Ланцетів", показаних росіянами, дійсно означає, що якась одиниця техніки була навіть серйозно пошкоджена. Таким чином, не виключено, що реальна ефективність "Ланцетів" є нижчою, ніж припускають лише на основі підрахунку кількості влучень на оприлюднених відеозаписах. Однак, слід мати на увазі, що ніхто - ні Україна, ні росія, ні армія США, ні збройні сили НАТО (не кажучи вже про Ізраїль) - не має ефективних засобів протидії розгортанню такої системи озброєнь у великих кількостях. Таким чином, якщо росіяни знайдуть спосіб виготовити їх у якійсь серйозній кількості, то у 2023 році вони стануть вкрай неприємними.

Повітряна/ракетна війна. Після розгрому штабу 58-ї загальновійськової армії два дні тому, вчора ЗСУ завдали додаткових ударів HIMARSами по російських командних пунктах і логістичних вузлах у Токмаку, Пологах і Бердянську, а потім по готелю в Залізному Порту на півдні Херсонської області, який, за повідомленнями, використовується ФСБ, а також по "чомусь" (склад боєприпасів?) у Кадіївці в Луганській області.

Сьогодні ВКС і ВМФ рф випустили 72 крилаті ракети, плюс 27 ЗРК С-300, випущених в балістичному режимі по Україні. Літаки Ту-95 здійснювали пуски над Саратовом та Каспійським морем, літаки Ту-22М-3 випустили декілька Х-22 над Азовським морем, літаки Су-34 здійснювали пуски крилатих ракет Х-31П, Х-35 та Х-59. Одна з Х-101 не впоралася з керуванням і впала на території росії, поблизу Волгограда.

Першочерговими цілями були енергетичні об'єкти на сході та півдні країни: лише по Запорізькій області було випущено 15 ракет, ще півдесятка зафіксовано у Дніпрі, декілька – у Вінниці. Україна швидко заявила про "80-90%" збитих об'єктів, але з того, що відомо на сьогоднішній день, повністю знеструмлені Кременчук, Кропивницький, Черкаси, Харків, Полтава та Херсон (включаючи місцеві ділянки залізниці), Дніпро втратив метрополітен, а в Києві, Одесі, Запоріжжі та Житомирі були введені аварійні відключення електроенергії. Компанія "Укренерго" оголосила про надзвичайний стан, повідомивши про ураження 9 об'єктів, про виведення з ладу понад 50% електромереж, а також про масове скорочення виробництва на атомних станціях.На жаль, це було передбачувано, як і те, що зараз українська енергосистема зазнала виснажливої шкоди, на відновлення якої піде ще більше часу – і яка матиме всі мислимі негативні наслідки, перелічені в моїй останній доповіді, причому скоріше раніше, ніж пізніше.

Битва за Донбас. Загалом, погода трохи тепла: похолодання очікується лише на наступному тижні. З цим ми повертаємося до "багна"... точніше, до моря багна... і до російських хвильових обстрілів в районі Бахмута: від одних лише повідомлень про них шлунок вивертає (не кажучи вже про перегляд відео "наслідків").

Куп'янськ-Сватове. Бої в районі Новоселівського та Стельмахівки, про які повідомляють обидві сторони, останні два дні. Судячи з усього, "нічого особливого" (окрім тих, хто безпосередньо в них бере участь, звісно): атаки росіян на Гряниківку (район Дворічної) та Стельмахівку відбиті. Тим не менш, ЗСУ, схоже, захопили кілька одиниць російської важкої техніки, включаючи Т-90М і одну МСТА-С в цьому районі.

Кремінна. Незважаючи на те, що 144-а мотострілецька бригада продовжувала спроби послабити український тиск за допомогою атак на північ та південь від міста, бригадний генерал Громов (Головне оперативне управління Генштабу) заявив, що ЗСУ просунулися на "1,5 км" від Дібровної. Ця заява викликала здивування, враховуючи, що ЗСУ вже перебували на відстані "1,5 км" від Дібровної, починаючи з вересня. Разом з тим, пізніше стало відомо, що залишки БАРС-20 та 30-ї мотострілецької бригади, які були відправлені в наступ на Ямполівку, зазнали таких втрат, що безладно відступили назад. Тож, здогадайтеся, українці спочатку піддалися атаці росіян, вдарили з трьох боків, а потім пішли в контратаку.

При цьому найбільш інтенсивні бої велися в районі Білогорівки, що на Сіверському Дінці, де вже третій день росіяни намагаються прорватися в напрямку Сіверська з очевидною метою послабити український тиск на Кремінну з півдня.

Бахмут. 13 грудня "Ваґнер", підсилений 31-ю бригадою ВДВ, розпочав масований наступ на східні околиці міста і протягом наступних двох днів стверджував, що вийшов на східні околиці, навіть захопив багато будинків на вулицях Федора Максименка та Первомайського. Разом з ротацією кількох підрозділів ЗСУ (див. попередні звіти), це спонукало багатьох до висновку, що "Україна не хоче втратити Бахмут". Зрештою, ця атака була стримана 71-м єгерським батальйоном та грузинами, які за допомогою кількох прицільних артилерійських обстрілів повернули собі втрачену територію аж до десятка будинків на західній стороні вулиці Федора Максименка (тут результати бою за участю грузинів). За даними RUMINT, 31-й був визнаний "небоєздатним" у цій сутичці і виведений з поля бою.

Одночасно з вищезгаданим штурмом "Ваґнер" атакував позиції 53-ї мехбригади в Опитному з аналогічним результатом. Власне, українці, які там дислокуються, повідомляють про "дефіцит артилерії" з російського боку.

Все це не залишає мені іншого вибору, окрім як спостерігати, що я все частіше і частіше насолоджуюся всіма історіями, які все ще "підкреслюють", як ЗСУ "втрачають 500 вбитими в бою" в Бахмуті "кожен день" і наскільки "відчайдушним" повинен бути Зеленський щодо ситуації тут. Смішні вони тим, що місцеві джерела не можуть підтвердити нічого подібного: "кілька десятків поранених в бою" – так, і то не більше. Але 500 вбитих щодня? Вибачте, це навіть не можна назвати "науковою фантастикою".

Чому? Насамперед тому, що на сьогодні у зсрф, а це стосується і "Вагнера", просто не вистачає тієї артилерії, яка була у них ще минулого літа. Їй не вистачає необхідних боєприпасів: вона вже не може насичувати такі цілі, як окремі ділянки фронту, шквальним вогнем у 20 000+ снарядів на добу. Те, що залишилося від її артилерії, також не має достатньої точності: зсрф не мають безпілотних літальних апаратів, які можуть працювати в таких погодних умовах, і тому точність її артилерійських обстрілів є нижчою – в той же час її артилерія зазнає значної шкоди від українських контрбатарейних операцій. Нарешті, завдяки поліпшенню підготовки і оснащення, а також деградації російського військового потенціалу, українська медична евакуація функціонує набагато краще, ніж лише кілька місяців тому.

Хорошим свідченням для тих, хто стверджує, що це не так, є розповіді про те, що "місцеві лікарні переповнені тілами загиблих і поранених". Насправді всіх важкопоранених військовослужбовців ЗСУ евакуюють з Бахмута: цим займаються кілька бригад. Звичайно, їхня робота нелегка, небезпечна, складна і займає більше часу, ніж хотілося б усім учасникам, але більших проблем з такими операціями не виникає.

Підсумок: ще раз – ні, ніякого відходу України з Бахмута не відбувається – і навряд чи це зміниться. Не тільки тому, що у ЗСУ там достатньо добре забезпечених і навчених військ, а хоча б тому, що логіка підказує, що краще тримати оборону на добре захищених позиціях, ніж відходити з них, а потім займати їх знову і знову.

Можливо, більше занепокоєння викликає той факт, що росіяни, схоже, перетнули канал на захід від Курдюмівки і, коли їх нарешті зупинили, майже дійшли до Білої Гори та Дильовки. Це була фактично різанина, а не військова операція, коли росіяни кинули кілька хвиль піхоти під український вогонь, поки хвилі "в тилу" не змогли вирити достатньо окопів, щоб вижити і протриматися. Однак це посилює тиск на підрозділи ЗСУ, які там дислокуються.

Торецьк. не знайшов жодних новин про можливі додаткові російські атаки на Дружбу та Північне.

Авдіївка. 14 грудня зсрф розпочали новий наступ на Водяне - очевидно, з метою вийти до Північного та Тоненького, що на кілька кілометрів північніше, і таким чином зайти в тил гарнізону ЗСУ в Авдіївці. Цей штурм був розбитий вщент, незважаючи на російські заяви про "звільнення основної частини" Водяного. Насправді, за повідомленнями українців, ворог був зупинений далеко за межами селища. На схід від нього, і після української контратаки, яка просунулася аж до південно-західних Пісків, росіяни повернулися до спроб досягти південної сторони Первомайського, тобто приблизно там, де вони були близько двох місяців тому.

Нарешті, вчора Пушилін з гордістю оголосив про "звільнення" "80% Мар'їнки". За іронією долі, “московське командування” заявило лише про те, що вийшли на дорогу до Красногорівки, таким чином "відрізавши лінію постачання до населеного пункту". Я не уявляю, який військовий геній думає, що він може "перерізати шляхи постачання до населеного пункту", з'єднаного трьома дорогами, шляхом (навіть якщо) перекриття лише однієї дороги, але це, мабуть, чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики. Безумовно, Пушиліну та "московським командирам" варто було б краще координувати свої заяви в майбутньому, інакше напрошується висновок, що це була чергова їхня невдала атака.

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