Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер

Том Купер, натхненний ударами українських сил по російських аеродромах у Морозовську та Енгельсі, вирішив опублікувати оперативний звіт про ситуацію на фронті. Він обіцяє згодом дати детальнішу картину цих ударів безпілотниками. Тим часом, за його словами, росіяни атакували Часів Яр і, здається, виконали новий рекорд із запуску танкової башти, цього разу навіть не до Марсу – аж до Юпітера, а там місцеві жителі навряд чи будуть раді таким гостям.

Ось уже кілька днів я задаюся питанням: як продовжувати висвітлювати та аналізувати цю війну?

Я задаюся цим питанням тому, що хворобливість західної політики щодо України (та Ізраїлю/Палестини) постійно досягає все більш високих рекордних рівнів, і пояснити те, що відбувається в Україні в ці дні, не обговорюючи це, фактично, неможливо.

…зітхання…

Щось на кшталт "головного питання": чи продовжувати робити вигляд, що "ніщо інше не має значення, окрім того, що відбувається на фронті", чи "робити щось більше"...?

Я ще не визначився, тому обираю варіант "А": ось короткий огляд останніх подій на найважливіших полях битв цієї війни.

Стратегія. Хтось зумів пояснити Зеленському, що війну швидко закінчити неможливо

Здається, до Києва "повертається" хоч трохи здорового глузду: вочевидь, "хтось там" зумів пояснити Зеленському, що "швидкого закінчення війни" не буде, і тому два дні тому (середа, 3 квітня) він, нарешті, знизив призовний вік із 27 до 25 років. Таким чином уряд прагне поповнити лави ЗСУ.

...що, за висловом Аланіс Моріссетт, "трохи іронічно", оскільки, як мені стало відомо з моїх контактів у ЗСУ близько тижня тому, з лютого цього року (можливо, з моменту призначення генерала Сирського головнокомандувачем?), сили вже проводили "глибоку реформу" свого особового складу і "швидко поповнили" численні підрозділи великою кількістю людей, які "відсиджувалися в тилу" протягом більшої частини останніх двох років.

Подібним чином ЗСУ, схоже, реорганізували питання артилерійських снарядів (див.: те, що залишилося від запасів з попередніх часів). Подейкують, що саме це стало головною причиною того, що українці змогли (нарешті?) зупинити російські наступи на захід від Авдіївки та в районі Роботиного. Принаймні є повідомлення про "покращення ситуації з артилерійськими боєприпасами", як, наприклад, тут (за умови, що посилання працює).

Проте, це було насправді "5 перед 12", оскільки, незважаючи на всі оборонні успіхи минулого тижня, ЗСУ продовжували "тягнути час", а ситуація тим часом ставала "серйозно критичною" (так, ніби "критичною" недостатньо, само по собі...).

З інших "важливих новин" із-за кордону... Здається, німецький уряд прийшов до ідеї почати пошук додаткових ракет Patriot, пускових установок та радарів подібно до того, як чеський уряд знайшов ті 1,2 мільйони артилерійських снарядів, "десь за межами ЄС".

...думаю про це.... ну... з огляду на всі конспірологічні теорії і таке інше... можливо, одна з "лабораторій біохімічної зброї в Україні" Пуддінга, окрім розробки ЛГБТ-кіборгів на дозах, розробила ще й щось на кшталт "вакцини реальності для політиків"...? Якщо так, будьте ласкаві, дайте мені знати: я знаю кілька місць на сході США і північному заході ЄС, яким може знадобитися кілька кораблів цієї речовини... це бізнес-можливість на все життя, повірте мені...

Повітряна/ракетна війна. "Бог є, нокаутом у третьому раунді"

Останні кілька днів росіяни "повернулися" до "маломасштабних" атак "Шахедами" на Україну. Щоночі вони випускають "лише" близько десятка. Але цього достатньо, щоб тримати українську протиповітряну оборону напоготові і продовжувати виснажувати запаси ракет "земля-повітря". Українці "стоїчно" відповідають власними БПЛА. Один із них влучив в адміністративну будівлю заводу "Шахед" у російському Татарстані, приблизно за 1200 км від України.

Вчора і минулої ночі українці ("нарешті") завдали масованих ударів із БПЛА по:

авіабазі "Морозовськ" (559-й БАП зі Су-34)

авіабазі "Єйськ" (859-та школа винищувального авіаційного озброєння, Су-34)

авіабазі "Енгельс-2/Саратов" (121-й гвардійський БАП і 184-й БАП із літаками Ту-160 і Ту-95 відповідно).

"Морозовськ" знаходиться за межами Ростова-на-Дону і був атакований до 60 БПЛА. Це місце базування крила з приблизно 26 Су-34 і 4 Су-24 – основних носіїв російських планерних бомб УМПК: із цього району було зафіксовано до 60 детонацій. росіяни стверджують, що збили 44 атакуючих БПЛА тільки там – і 52 загалом (по всій росії).

Авіабаза "Єйськ" розташована за межами Єйська на східному узбережжі Азовського моря і є однією з баз ПКС, на якій ще кілька місяців тому на асфальті були намальовані "приманки". "Енгельс-2", що під Саратовом, – це головна база російської бомбардувальної авіації і ще одне місце, де на злітно-посадковій смузі намалювали "літаки-приманки"...

Українці стверджують, що знищили 6 і пошкодили 8 російських літаків, а також вбили та поранили до 20 наземних співробітників.

(Думки про це нагадали мені епізод із "Монті Пайтона", де професор філософії і католицький священик сперечалися про те, чи є "Бог", чи ні. В результаті вийшло щось на кшталт: "Бог є, нокаутом у третьому раунді". ...У цьому випадку знадобилося лише кілька тижнів "гірких нарікань у соціальних мережах", щоб спричинити удар БПЛА по одній із головних російських авіабаз "близько" до лінії фронту... але тепер, кхм... "Бог є, нокаутувавши в третьому раунді").

До речі, українські спецпризначенці та партизани, які діють в тилу, повідомляють, що через те, що збройні сили росії передислокували основну частину своїх систем протиповітряної оборони в окупований Крим, росіяни відчувають зростаючий дефіцит систем протиповітряної оборони всередині своєї країни, і особливо в Рязанській області.

...має бути чиста, дистильована випадковість...

Битва за Донбас та Запорізький напрямок. Про рекорди та космос

Бахмут... Вчора велика російська штурмова група атакувала вздовж дороги 0506 і вийшла на вулицю Зелену зі східного боку Часового Яру. Цього разу (чи "нарешті"? ...якщо так, ...я зареєструю це слово як свою нову торгову марку) ЗСУ відреагували дійсно швидко і рішуче – це чи не єдиний спосіб боротьби з будь-якими російськими "плацдармами" (чи то через річку, чи то у населеному пункті): вони контратакували, потіснили багатьох росіян і вигнали всіх, хто ще був живий, з цього місця (і повернули їх на вихідні позиції, приблизно в 700 метрах на схід від Часового Яру).

...не впевнений, що саме російський штурм Часового Яру призвів до останнього російського рекорду з перекидання башти, як це зафіксовано на відео вище. Але я переконаний, що екіпаж Т-80 або Т-90, про який йдеться, намагався досягти не тільки Марса, але й Юпітера... і це викликає у мене занепокоєння: я не впевнений, що місцеві жителі там (на Юпітері) будуть в захваті від таких відвідувачів...

Якщо хтось думає, що росіяни "тупі", щоб атакувати у такий спосіб: не робіть помилок, будь ласка. Будьте певні, що російське командування воліло б підійти до Часового Яру через Іванівське, тобто по дорозі 0504, яка пролягає низько в долині і тому краще захищена, але поки українці утримують хоча б останню "вулицю" цього... хм... "села", вони не можуть цього зробити.

...де я "кашляю", тому що у випадку з Іванівським, поняття "село" насправді дуже відносне, як показують наступні фотографії:

Звісно, не варто хвилюватися. росіяни повернуться – і в Часів Яр, і в Іванівське – щойно введуть черговий контингент мобіків, Т-80, БМП, МТ-ЛБ...

Авдіївка... Щось подібне можна сказати і про цей район: бачите, після того, як ще 5-6 штурмових груп безрезультатно пройшли, останні 4-5 днів НЗФ шукають і підтягують підкріплення (переважно з району Сватового), яке вони можуть перекинути для відновлення штурмів.

Запорізький напрямок. Як "зазначалося" вище, "не так вже й багато відбувається". Дивіться: (дещо) покращена доступність артилерійських боєприпасів призвела до "менш енергійних" російських атак на Роботине протягом останніх кількох днів. Можливо, це пов'язано зі знищенням кількох їхніх артилерійських установок і підтягуванням ще однієї купи "мобіків", Т-80 і БМП 42-ї мотострілецької дивізії.

...Хто б міг сказати, або навіть подумати, що артилерійські снаряди можуть бути чимось корисним... та ще й на війні...

P.S. Якщо раптом вам стане цікаво: так, саме так виглядають російські Т-90 сьогодні. На їхній "клітці", серед іншого, встановлена установка для глушіння БПЛА. Наскільки мені відомо, поки що це їм анітрохи не допомогло...

Подумав про це: можливо, вони могли б поставити ще один танк зверху на "справжній" танк, щоб нарешті покращити захист того, що, очевидно, є абсолютно невдалою конструкцією танка..? Ах, так: від мін це не допоможе...

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