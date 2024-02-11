В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер

У черговому дописі Том Купер звертає увагу на кілька важливих моментів на фронті. Серед них: ситуація довкола Авдіївки та загроза Вугледару. Він констатує, що росіяни значно покращили підготовку своїх контрактників та мобілізованих, а також на рік випереджають НАТО у нарощуванні виробництва боєприпасів та озброєнь.

Як завжди, Дон повернеться зі своїм щотижневим оглядом. Я ж поки "просто вклинюся" з кількома коментарями і спостереженнями.

Для початку, цими днями ми можемо спостерігати, майже в прямому ефірі, що відбувається, коли Захід настільки напартачив з постачанням артилерійських боєприпасів для України, що все "стрімко йде під укіс". У поєднанні з "тотальним" російським наступом на багатьох ділянках фронту та адаптованою тактикою штурму – див. "мінування під ворожими позиціями" – це дозволяє ордам Пуддінга значно просунутися вперед там, де вони систематично зазнавали невдач протягом останніх двох років. І це в той час, коли через великі розбірки між провідними ідіотами в Конгресі США у Пентагону закінчилися гроші на фінансування нових контрактів на постачання зброї Києву, або кошти, які дозволили б йому провести інвентаризацію своїх запасів і відправити їх в Україну. Іншими словами: росія використовує свою перевагу в ресурсах, щоб досягти успіху в кількох місцях, які її цікавлять.

Тим часом у Києві, поки політичні лідери і вище командування ЗСУ не зайняті відбиттям постійних російських ракетних ударів... генерал Сирський взяв на себе командування ЗСУ і негайно зробив кілька кроків. Ті, про які я чув, полягають у наступному:

перекидання резервів до Авідіївки (подейкують: Сирський пообіцяв Зеленському утримати місто);

призначення заступника з питань безпілотних літальних апаратів;

призначення заступника з технологій та інновацій;

призначення заступника з питань навчання персоналу;

призначення заступника з питань закупівель.

З того, що я чув, усі офіцери, про яких йдеться, є досвідченими професіоналами з бойовим досвідом. Отже, в Україні (чи будь-де на Заході) немає причин для паніки: війна не програна через те, що Залужний пішов зі своєї посади.

(Ну, за винятком заступника з питань закупівель: за чутками, його першою дією на новій посаді було – ненавмисно – стерти всі файли з усіх комп'ютерів у своєму відділі... лайно трапляється, особливо поспіхом...).

Битва за Донбас. Щодо ситуації на полях бою: як це часто буває останні кілька місяців, у мене дуже мало часу. Тому зупинюся на трьох моментах.

Сіверськ... Перше. Білогорівка (на Сіверському Дінці), тому що це дуже типовий приклад. Рано вранці 31 січня загін росіян зумів проникнути на українські позиції з північно-східного боку (повністю зруйнованого) села. Їх виявили, коли було вже майже надто пізно, і зав'язалася перестрілка на відстані 5-10 метрів. Все відбувалося під руїнами будинків, тому БПЛА були марні. У бою вижив лише один український солдат: побачивши загибель товаришів, він викликав артилерійський вогонь на свою позицію.

Хоча кілька буксируваних гаубиць М777 були в наявності, жодна з них не стріляла – бо не було снарядів. Через тиждень, схоже, ЗСУ втратили східну частину села, але солдат, який викликав артилерійський вогонь на свою позицію, був знайдений – поранений і слабкий, але ще живий...

Авдіївка... Протягом останніх двох тижнів російські Повітряно-космічні сили (ВКС) здійснили одну з найінтенсивніших серій бомбардувань. Майже безперервні авіаудари почалися 1 та 2 лютого. Ось одне з (багатьох) відеозаписів цих ударів. Під час одного з них, 7 лютого, російські МіГ-31 або Су-35 збили Су-25 ПС України, яким керував Владислав Риков, ракетою Р-37 дальньої дії класу "повітря-повітря". Український пілот загинув. (Примітно: росіяни стверджували, що це був "МіГ-29").

Тоді, лише 8 лютого, російські Су-34 випустили понад 50 бомб МПК/УМПК – всі по Авдіївці. Зокрема, касетні бомби були націлені на високі будівлі в місті, оскільки вони активно використовувалися українськими командами протитанкових керованих ракет (ПТРК) та снайперами. Ці обстріли підтримувалися комплексними діями ВКС проти українських наземних засобів протиповітряної оборони. Хоча вони не розголошують жодних подробиць (зауважте: я не говорю про релізи московських "тупоголових командирів"), вони, схоже, цілком задоволені результатами. З українського боку з цього приводу не було жодної реакції, що зазвичай не означає нічого доброго.

Така кількість авіаударів була завдана не просто так, а на підтримку масованої наземної атаки, що триває приблизно з 1 лютого. Її головна мета – прорвати оборону української 110-ї мехбригади вздовж північних околиць Авдіївки і вийти на трасу О0542.

Наразі зрозуміло, що росіяни прорвали українську оборону на цій ділянці і просунулися вглиб північної Авдіївки. Не дивно, якщо врахувати, що кілька рот 110-ї омсбр скоротилися до 35-40 бійців... Дійсно, протягом кількох днів з цього району надходили повідомлення про "хаос": по суті, незважаючи на вбивчі втрати в техніці (особливо в бронетехніці), російська піхота була розкидана "всюди" в північній Авдіївці і аж до промзони на північ від міста. Приблизно так, як на карті нижче (очевидно, з російських соціальних мереж):

Десь близько 7 або 8 лютого, щось на кшталт "в останню хвилину", принаймні частина 3-ї штурмової бригади прибула на місце події разом з кількома Bradley М2, які вони нещодавно отримали.

Наразі виглядає так, що 3-я штурмова бригада зупинила наступ росіян приблизно за 150 метрів від проспекту Індустріального (тобто О0542), насамперед тому, що підрозділ прибув разом з великою кількістю боєприпасів для своїх 120-мм мінометів. Останні відтоді працюють "нон-стоп": отже, питання в тому, коли у них можуть закінчитися боєприпаси...

Очевидно, що О0542 має вирішальне значення, оскільки це останнє асфальтоване сполучення з гарнізоном далі на південь. Можливо, є ще дві дороги, в тому числі дорога з твердим покриттям від Сєверного до міста, але вона піддається обстрілам з боку росії (що, в свою чергу, є причиною активної роботи безпілотників ЗСУ проти російських позицій далі на південь, між Водяним і Опитним). Третя – польова дорога, не дуже придатна для пересування важкої колісної техніки (наприклад, вантажівок, що перевозять припаси, боєприпаси та підкріплення).

У південній Авдіївці, 9 лютого, росіяни повідомили, що подолали одну з основних українських позицій "на схід від Опитного". Читаємо: їм вдалося продовжити наступ вздовж вулиць Спортивної та Чернишевського. Важко оцінити, наскільки, тим більше, що вони постійно перебувають під обстрілами українських дронів, причому вздовж обох цих доріг і на всьому шляху до своїх вихідних позицій, на південь від міста.

У підсумку, ситуація в Авдіївці наближається до того моменту, коли ЗСУ доведеться або почати виводити свій гарнізон з позицій вздовж траси Н20 і в східній частині міста, або... чого я не очікую – розпочати масштабний контрнаступ у фланги північного або південного російського наступу навколо міста. Однак для контрнаступу ЗСУ потрібні артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони: зараз вони не отримують навіть достатньої кількості артилерійських снарядів для оборони...

...що, в свою чергу, робить українське утримання позицій у Степовому (на північ від Авдіївки), Промзоні (на північний захід від Авдіївки) та Північному (на захід від Авдіївки) надзвичайно важливим – адже саме на цих напрямках росіяни намагатимуться просуватися далі, якщо вони вже не намагалися туди потрапити (як у випадку зі Степовим, куди вони намагаються потрапити вже близько двох місяців).

Нарешті, Новомихайлівка... Це село на південь від Мар'їнки... фактично, щось на півдорозі між Мар'їнкою на півночі та Вугледаром на півдні. І ситуація там критична. Станом на вівторок росіяни наступали на село з трьох боків: наступ з північного сходу був відбитий українцями, але наступ з південного сходу вже дійшов до села.

Будь ласка, тримайте в голові це місце: воно має вирішальне значення для оборони Вугледара.

***

Насамкінець, одне, як на мене, важливе враження про останні події в Збройних силах російської федерації. Кажуть, що умови служби масово покращуються. На відміну від ситуації минулого літа, сьогодні як "контрактників" (тобто професіоналів), так і "мобілізованих" (мобілізованих резервістів) не "кидають прямо на фронт", з мінімальною підготовкою (якщо вона взагалі є). Навпаки: принаймні мені доводилося чути про ретельну підготовку, що включає щонайменше два місяці хорошої тактичної підготовки. Є навіть повідомлення про іспити для сержантів і офіцерів нижчого рангу, перш ніж їх призначають командувати чимось. Тим часом контрактникам також надається дозвіл на відпустку. Зазвичай вона триває два тижні. Після відпустки їх не кидають назад на фронт, а відправляють на двотижневу перепідготовку. І ніхто не скаржиться на нестачу техніки та озброєння... (принаймні, мені не доводилося чути: винятки в соцмережах – це, звісно, інша історія).

Означає: оскільки Захід не надав боєприпаси і важку техніку, яку обіцяв, ЗСУ мають достатньо часу (поки що 8 місяців), щоб відновити свій особовий склад. Навіть масові втрати, яких вони зазнали за останні три місяці, не змогли нічого змінити в цьому питанні. Або українські претензії з цього приводу були сильно перебільшені. Або (що найгірше): і те, і інше...

Звичайно, замінити всю важку техніку буде трохи складніше, але:

а) навіть московські "тупоголові командири" тим часом десь на рік випереджають НАТО в нарощуванні свого промислового виробництва, і

б) доки існують старі Т-55, Т-62 і М-46, "танків і гармат вистачить, щоб продовжувати наступати", а отже, для Москви "немає жодних проблем".

Не можу не закінчити цю статтю словами вдячності: особлива подяка за ваше вміле державницьке мислення та далекоглядність, пане Байден, пане Шольц, пане Макрон, пане Сунак & Ко KG GesmbH AG SPA, а також усім арміям ваших суперрозумних радників...

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