Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці та науковець Lowy Institute Мік Раян розглядає стан війни росії проти України на стратегічному та міжнародному рівнях. А також оцінює можливість та результати російського наступу на Харківщину влітку чи восени цього року.

Удари росії по Україні свідчать про те, що путін більше не боїться відплати за свої дії з боку нинішньої адміністрації США.

путін, який вважає, що може виграти цю війну, відмовився від усіх спроб домогтися припинення вогню або провести змістовні переговори про припинення війни. Як свідчать дві нещодавні оцінки американської розвідки, путін вірить, що може виграти цю війну, і робить для цього все можливе. Про це йдеться в оцінці загроз, оприлюдненій цього тижня:

путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце росії у світі, утримання путіна при владі та його історичну спадщину. путін залишається впевненим в остаточній перемозі росії в Україні й готовий застосовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року.

Ракетні атаки, подібні до тих, що відбулися за останні 48 годин, та інші масштабні атаки з використанням дронів і ракет, здійснені росіянами у квітні, березні та лютому цього року, є способом, за допомогою якого путін демонструє свою рішучість і віру в те, що росія не може програти цю війну через своє призначення як великої держави. Це також спосіб для нього телеграфувати американській адміністрації, що будь-яка допомога, яку Америка надає Україні, є марною.

Поки що, схоже, це працює – адміністрація Трампа не просила Конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Перспективи цього також малоймовірні. Але американська допомога в навчанні та розвідці триває, як і постачання озброєння та боєприпасів, обіцяних за часів адміністрації Байдена. Допоки це триватиме, у поєднанні з європейською допомогою і збільшенням українського оборонного виробництва, Україна переживе наступ росії у 2025 році.

Справжнє питання полягає в наступному: що станеться, коли, що цілком ймовірно, російський наземний наступ 2025 року виявиться таким же обмеженим, як і наступи 2022, 2023 і 2024 років?

Навряд чи путін володіє сильним набором карт (вибачте, не втримався від цієї метафори). Він зіткнеться з дуже незручними питаннями про окупність майже мільйона жертв і більшості сучасних озброєнь російської армії. Він фактично загнав себе в кут (не схоже на дії майстра-стратега) і, ймовірно, бачить лише один вихід з війни – перемогу.

Що дуже і дуже малоймовірно, поки Україна захищається.

Ось чому триваючий наземний наступ, який, безсумнівно, прискориться в найближчі тижні, так важливий для путіна. Йому дуже, дуже потрібен якийсь вирішальний результат російського наступу 2025 року.

Не такий вже й новий наступ росії на Харків у 2025 році

Протягом останніх кількох тижнів я досліджував деякі ключові елементи триваючого російського наступу на сході та північному сході України. Ви можете прочитати деякі з них тут, тут і тут.

За останні кілька тижнів з'явилися повідомлення про те, що росіяни концентрують сили для наступу на Харківську область. Це не вперше, коли росіяни намагаються зробити це під час свого повномасштабного вторгнення з 2022 року.

Початковий наступ росіян на Україну включав просування до Харкова, в результаті якого росіяни захопили значну частину території області. Хоча Україні вдалося звільнити частину захопленої території, наприкінці серпня 2022 року росіяни все ще окупували близько 40% Харківщини.

Але потім відбувся несподіваний наступ українських військ у вересні 2022 року. Це повністю витіснило росіян з Харківщини.

росіяни не входили до Харківської області до травня 2024 року. Потім розпочали новий наступ.

У травні 2024 року росіяни розпочали операції на півночі Харківщини. Вони включали транскордонні обстріли та перекидання військ через кордон. Це досягло тактичної несподіванки в регіоні, росіяни змогли просунутися на кілька кілометрів вглиб області.

У середині 2024 року росіяни також почали просування на захід від окупованої Луганщини в напрямку річки Оскіл. Хоча Оскіл міг бути тактичною метою, загальною оперативною метою цього наступу з Луганщини, ймовірно, була критично важлива траса М-03, яка з'єднує Харків з такими містами, як Ізюм і Краматорськ. Ця мета, ймовірно, буде одним із бажаних результатів російських наземних операцій у 2025 році.

Наприкінці жовтня росіяни створили виступ на сході Харківщини, а також наблизилися до річки Оскіл. До грудня вони вийшли до Осколу двома окремими осями наступу. І станом на цей тиждень продовжують повільно просуватися на сході Харківщини. Загалом, з травня 2024 року російські сили просунулися приблизно на 5-7 км на півночі й приблизно на 17 км на сході Харківщини.

Ситуація в Харкові, травень 2024 – травень 2025. Джерело: Карти DeepState

Оцінка. російські війська, які концентруються на Бєлгородщині, фактично мають перевагу на внутрішніх лініях. Вони можуть завдати удару на південь до Харкова, але також можуть вдарити на захід до Сум. Існує певна ймовірність того, що нинішня позиція росії щодо наступу на Харківщину може бути планом обману для наступу російських військ деінде.

Можна очікувати, що росіяни дещо прискорять темпи операцій на півдні України для того, щоб українці не змогли передислокувати війська з цього регіону для допомоги в захисті сходу країни.

Східний регіон Харківщини, ймовірно, пропонує більшу потенційну віддачу, ніж збільшення зусиль і виділення ресурсів для триваючого наступу на півночі області. Однак, якби росія змогла повернутися в зону досяжності артилерії до міста Харкова, це стало б серйозною політичною і військовою проблемою для України.

Хоча росія продемонструвала значні успіхи під час наступу на Харківщину у 2022 році, обстановка на полі бою тоді була зовсім іншою, так само як і можливості та досвід українців, які захищали свою Батьківщину. Це була інша війна, і 2022 рік не можна використовувати як показник того, яких успіхів може досягти росія в наступі на Харківщину у 2025-му.

російські наступи на Харківську область у 2024-2025 роках на півночі та сході, ймовірно, є більш показовими для того, що може статися, якщо росіяни розпочнуть масштабнішу серію операцій в області. Досвід ЗСУ зараз набагато більший, і хоча обидві сторони мають значний потенціал БПЛА, росіянам ще належить продемонструвати здатність до значного захоплення території за короткий проміжок часу. Додавання ще 50 тисяч військових до наступу на Харківщину навряд чи змінить цю ситуацію.

Основні зусилля: визначений підпорядкований підрозділ, завдання якого в певний момент часу є найбільш важливим для загального успіху місії.

Харків також навряд чи буде основним напрямком дій росіян.

Як я вже говорив у своєму аналізі наземних операцій минулого тижня, російські операції на півдні навколо Покровська, найімовірніше, залишаться основними зусиллями росіян на землі. Потенційна можливість захоплення російськими військами ще більшої частини Донеччини, вірогідно, є більш пріоритетною для путіна, ніж захоплення більшої частини Харківщини (принаймні на даний момент – зрештою, він хоче отримати все).

В результаті активізації російських операцій на Харківщині та головних зусиль на сході України, цілком ймовірно, що росіяни зазнаватимуть ще більших середньодобових втрат у найближчі місяці порівняно з попередніми роками. Середній рівень їхніх втрат зростає з кожним роком. Я очікую, що це буде підтверджено зростанням середніх втрат, починаючи з червня.

Я майже не бачу перспективи того, що російський наступ на Харків призведе до вирішальних для росіян результатів на полі бою.

Навіть у випадку з основними зусиллями росіян навколо Покровська, їм не вистачає швидкості, щоб прорвати українську оперативну оборону.

Погіршення якості їхніх військ, відсутність наступальної концепції, здатної забезпечити прорив на оперативному рівні, удари України по російських складах боєприпасів і все більш ефективна "Стіна безпілотників" – все це відкриває перспективу того, що в найближчі місяці ще більше росіян будуть кинуті в м'ясорубку навколо Харкова за мінімальний територіальний здобуток.

Це найбільш вірогідний результат найближчих місяців. Але, як зазначається в нещодавньому звіті RUSI, можливий і найгірший результат російського наступу 2025 року:

Існує й більш похмуре майбутнє, в якому літній наступ перемагає українську оборону і захоплює ключові міста Донбасу, після чого росія розвертається і восени атакує Харків, а напередодні зими знову розгортає кампанію глибоких ударів, щоб знищувати українську енергетику та розподіл електроенергії. За таких обставин росіяни сподіваються, що їм вдасться послідовно переконувати Європу тиснути на Україну, щоб вона домагалася миру, навіть на неприйнятних умовах. Саме віра в те, що така траєкторія можлива змушує кремль бути готовим орати далі, незважаючи на хронічну недієздатність його зброї. Україна та її партнери повинні позбавити кремль ілюзій.

Ми ніколи не можемо відкидати ці найгірші сценарії. Уявлення такого потенційного майбутнього є важливою частиною військового планування загалом і військового планування України зокрема. Більшість процесів військового планування розробляють "найімовірніший" і "найнебезпечніший" варіанти дій для перевірки своїх планів.

Проте, хоча Україна все ще має проблеми з особовим складом і підкріпленням для фронтових підрозділів, ніщо в нинішньому співвідношенні українських і російських сил не вказує на те, що такий катастрофічний результат неминучий. росіяни, хоча і здатні постійно захоплювати невеликі ділянки землі, не мають нових оперативних концепцій або великої кількості якісних лідерів і підрозділів, щоб радикально підвищити свою військову ефективність. Вони можуть просуватися вперед, але не такими темпами, які б перевершили українські оперативні плани.

Загалом, схоже, ми підійшли до вирішального моменту у війні в Україні.

Ще в лютому цього року в статті "Ще не настала наша найтемніша година" я проаналізував кілька потенційних наслідків втручання Трампа у війну в Україні. Один з можливих сценаріїв, який я розглядав, був таким:

Розлючений Трамп, нетерплячий від того, що не може укласти угоду, бо, знаєте, війна – це складно, а припинення війни – ще складніше, відсторонить Америку від мирного процесу і, по суті, скаже: "Європа, Україна і росія, розбирайтеся між собою". Наслідки: Дуже малоймовірно, що переговори продовжаться за таким сценарієм. путін хоче мати справу лише з тими, кого він вважає рівним собі, тобто з Трампом. І, звісно, Сі.

Здається, саме це ми зараз і спостерігаємо.

путін розв'язав собі руки через нерішучість Трампа, його нездатність осмислити реалії війни та вести переговори про мирні угоди, а також відсутність співчуття до українського народу. Американська допомога, яка, ймовірно, триватиме протягом 2025 року через зобов'язання Байдена, потенційно зменшиться у 2026 році. Настав момент Європи, і вона не має іншого вибору, окрім як посилити свою допомогу Україні зараз. Вона може або захистити Україну від росії зараз, або зробити це у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі в майбутньому.

І нарешті, як я зазначав у своїй статті на початку цього тижня, розмова Трампа з путіним прояснила у свідомості українців позицію американського політичного керівництва у відносинах з Україною. Відтепер те, як Україна будує свої зовнішні відносини та інтегрує іноземну підтримку у свою загальну оборонну стратегію, буде дуже відрізнятися від того, що було раніше.

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