Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"

Роман Міщенко – офіцер. Закінчив Харківський інститут повітряних сил України. Займався ІТ, 3D-технологіями. Але доля повернула до виконання військових обов’язків.

Він неохоче розповідає про війну і Майдан, де був активним, отримав травму. Але саме ті події призвели до того, чим Роман займається зараз.

Радянська система вмерла у всіх в головах і всі розуміли,

що треба рухатися далі

В мене завжди була любов до авіації. Через це я вступив до Харківського інституту повітряних сил України ім. Івана Кожедуба. Закінчив його і ще п’ять років відпрацював по контракту офіцером. Мабуть, саме авіація сприяла тому, що мене зацікавила інженерна справа. Я почав ставити виклики для себе, мені завжди було цікаво займатися саморозвитком. Тому зайнявся ІТ, 3D-технологіями.

Моя ІТ-кар'єра так і не почалася, бо розпочався Майдан. Часом він здавався мені страшнішим за війну. Я служив в армії, і знав, що на війні можуть вбити, можна отримати серйозну травму. Але не міг подумати, що вбивати почнуть в Києві.

На Майдані я був поряд з "афганцями". Був одним із засновників добровольчих батальйонів. Тоді ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою

На війні я був недовго. В мене ще з Майдану була травма. Після першої ротації, яка була в район міста Дебальцеве, вимушений був звільнитися і розпочинати особисту війну на технологічному фронті. Мій батальйон був специфічним, тому вади зі здоров’ям були критичними для підрозділу.



Фото: з особистого архіву Романа Міщенка

Після повернення я почав думати, як допомагати побратимам. Тоді волонтери купували і привозили дуже дорогу зброю, форму. Це все було значно кращим, ніж мала наша армія. А ми з друзями вирішили створити UKR GUN Projects.

Першою нашою розробкою був комплект для модернізації зброї в польових умовах. Ми опиралися виключно на власний бойовий досвід. Коли з метровим Калашниковим намагаєшся вилізти з мікроавтобуса, це не дуже виходить і треба було щось із цим робити



Фото: з особистого архіву Романа Міщенка

Але у 2014 році ми лише почали дізнаватися, що таке планки Пікатіні, тактичні обвіси, ліхтарики. Радянська система вмерла у всіх головах і ми розуміли, що треба рухатися далі. На ці речі тоді був дефіцит. Ми хотіли зробити щось таке, щоб воно було компактніше, ергономічніше, легше.

Правильна мотивація створює правильні процеси

Відчуття того, що можна бути корисним не лише на передовій дуже допомагає. Правильна мотивація створює правильні процеси. Ми займаємося саме спорядженням, медичним обладнанням, тюнінгом для зброї, модернізацією зброї, інструкторською діяльністю. Ці речі дають можливість хлопцям і дівчатам на передовій, отримати ті секунди, які можуть врятувати їхні життя.

Наш мотив – зберегти більше життів на цій війні

Почалося все з того, що мій підрозділ продовжував участь у бойових діях, ми спілкувалися, готували деякі тактичні групи і я працював інструктором. Розвивався завдяки тому, що отримував зворотній зв’язок від людей. Мене дуже підтримували друзі.



Фото: з особистого архіву Романа Міщенка

Потім ми почали займатися формою. Якось мені подзвонили і сказали, що меценат передав 50 метрів тканини, її шкода різати на маскувальні сітки. Я поїхав, щоб поговорити про створення форми. Якраз під час цих переговорів виник перший склад нашої команди.

У нас з командою постійно відбувається мозковий штурм. Це дуже цікавий процес, коли ми обговорюємо новинки в телефонному режимі.

Мені дуже пощастило з людьми. Я дуже ними пишаюся. Хоч і працюємо в різних містах.

Металеві елементи виготовляють у Харкові, цех з пошиву у Вінниці, в Києві більше офісних процесів, брендова робота, патенти. Загалом, у нас все включено в філософію заощадливого стартапу, коли швидкі результати отримуються з малими втратами.

Ми використовуємо трьохвимірну інженерію у своїх розробках. Це моделювання дозволяє побачити всі недоліки до того, як буде розроблено вживу. Ми можемо зрозуміти, чи можна взагалі пошити таку форму.

Понад три роки ми виготовляємо одну позицію, щоправда, вона перетерпіла чимало різних оновлень. Не копіюємо. Це шлях пізнання і покращення. Змінюються запити, змінюється дизайн.



Фото: з особистого архіву Романа Міщенка

Наше головне завдання – створювати якісні речі. Ми вкладаємось у якість незалежно від економічної ситуації.

Це, знову ж, прийшло з життєвого досвіду. Якось на одному з виходів в мене порвався рюкзак і це була катастрофа. Те, що рюкзак порвався – ще півбіди, а те, що висипалося залізо, там, де потрібна була тиша, ось це було серйозно.

Трохи згодом ми зробили модель форми для дівчат, бо в тих підрозділах їх працює чимало. А я ще з часів повітряних сил пам’ятаю, що з формою велика проблема, бо майже всі перешивають її під себе.

Перші два роки в нас були важкі пошуки тканини для форми, постачальників. Ми хотіли знайти тканину, яка б не горіла. Перші комплекти ми відшивали з так званої "афганки". З 2016 року в нас є постачальник. Вони привозять тканину спеціального військового призначення, яка складається 50х50% з нейлону та котону. Вона водостійка та стійка до загорання.

Наш мотив – зберегти більше життів на цій війні

Враховуючи, що було проведено багато тренувань з тактичної медицини, ми подумали як інтегрувати речі для зупинки критичної кровотечі. Ідея інтегрування турнікетів в форму не належить мені, як першоджерелу. В США така розробка була. Зараз ми пішли своїм напрямком, зробили форму і турнікет для цієї форми.



Фото: з особистого архіву Романа Міщенка

На одну форму в нас йде 5 метрів тканини і понад 300 деталей. Вона дуже складна у виконанні.

Саме ця форма в комплексі з турнікетами, дозволяють зупинити кров у навчених бійців до 10 секунд. До втрати свідомості.

Один з яскравих випадків був якось у Пісках. Тоді йшов бій і досвідчений боєць отримав поранення. Хлопці запитали чи сам собі зможе допомогти. Він сказав, що все нормально. Але, добре, що на нього звернули увагу, бо він втратив свідомість. Тому, для себе ми поставили межу – щоб спрацьовувало в мінімальні секунди.

Спочатку були певні недоліки. На перших зразках люди важко розуміли як воно працює. Там дуже хитрий механізм. Але зараз остання версія – це краща за усі існуючі. Насправді я хочу розробити і створити в Україні такий продукт, якого ще немає.



Фото: з особистого архіву Романа Міщенка

На сьогодні ми з командою UKR GUN Projects виготовили дев’ять версій "Удавів". Я впевнений в цих турнікетах – вони надійні в процесі використання. Найближчим часом плануємо випустити джгути у масове виробництво.

Ми сподіваємось, ці турнікети з’являться у аптечках для водіїв

Для цивільних хотілося б запустити версію якісного одягу. Ми працюємо за індивідуальними замовленнями. Шиємо достатньо швидко, наприклад, за тиждень можна пошити. Єдина перешкода – це те, що в Україні часто складно знайти сировину, а замовлення її з-за кордону, довготривалий процес. Вважаю, якщо наша країна стане більш заможною, то і для людей ці речі будуть доступнішими. Зараз люди в більшості дивляться на вартість, а не на якість.

Разом з тим, ми розуміємо, що сфера нашої діяльності дуже конкурентна. Ми не єдині робимо турнікети та шиємо форму в Україні. Але ті фірми шиють аналоги американських зразків. А в нас є значні переваги – наша форма, створена спираючись на бойовий досвід, вона зручна, легка і ергономічна.

Наразі ж ми співпрацюємо з іноземцями. На нас виходили військові з Італії, Іспанії, офіцери НАТО, які цікавилися розробками. З Франції ціла експедиція замовила одяг для походів. У США цікавляться нашими роботами. Є попит і на взуття, і на одяг.

Часом в мене буває – думаю, що я трошки втомився, а мені якось знайомий надіслав фото кросівок "Талан", з діркою і в крові. І я зрозумів, що зовсім не втомився. Всю втому, як рукою зняло.