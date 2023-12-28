Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs

Позаштатні співробітники Центру аналізу європейської політики, колишні російські журналісти-розслідувачі та співзасновники сайту Agentura.ru Андрєй Солдатов та Іріна Бороган опублікували у журналі Foreign Affairs аналіз протистояння російських спецслужб із Заходом. За їхніми словами, російські спецслужби розглядають нинішню ситуацію як третій етап протистояння із Заходом, починаючи від 1917 року. Сьогодні вони впевнені, що мають перевагу і вдаються до методів КДБ. Зокрема, залучили колишніх керівників КДБ 1980-х з дезінформаційних операцій, активно вербують іноземних громадян інших держав для ведення розвідки, залишили кордони відкритими для того, щоб під виглядом утікачів від путінського режиму наповнити своїми розвідниками країни Заходу.

"У квітні 2023 року відомий громадянин рф, підозрюваний у зв'язках з російською розвідкою, здійснив вражаючу втечу від італійської влади", – пишуть Андрєй Солдатов та Іріна Бороган у Foreign Affairs. Вони нагадують, що російський бізнесмен і син колишнього російського губернатора Артьом Усс був затриманий у Мілані кількома місяцями раніше за звинуваченням у контрабанді чутливих американських військових технологій до росії. Згідно з обвинувальним актом, винесеним федеральним судом у Брукліні, штат Нью-Йорк, у жовтні 2022 року Усс незаконно торгував напівпровідниками, необхідними для створення балістичних ракет і різноманітної іншої зброї, що використовувалися у війні в Україні. Але поки Усс очікував на екстрадицію до США, за допомогою сербського злочинного угруповання, він виїхав з Італії і повернувся до росії.

"Ця втеча, про яку минулої весни писав The Wall Street Journal, була лише одним із низки нещодавніх інцидентів, які свідчать про те, наскільки сильно російські спецслужби перегрупувалися з початку війни в Україні. Ще навесні 2022 року, через кілька місяців після того, як президент путін розпочав своє вторгнення, російські спецслужби виглядали дезорієнтованими і розгубленими. Одна за одною європейські країни висилали російських дипломатів; з Європи було вислано близько 600 російських чиновників, з яких, можливо, 400 вважалися шпигунами. ФСБ також сильно помилилася в оцінці опору, з яким зіткнуться російські війська в Україні, припустивши, що росія зможе швидко захопити Київ. Це призвело до принизливого результату для росії", – констатують Солдатов та Бороган.

Зараз російська мережа зовнішньої розвідки, припускають автори, схоже, повернулася з реваншем. І вона стає все більш винахідливою, все частіше покладаючись на іноземних громадян – наприклад, на сербську банду, яка допомагала Уссу, щоб обійти обмеження щодо росіян. До війни західні спецслужби здебільшого мали справу з російськими операціями, які проводили громадяни рф. Це змінилося. Сьогодні російська розвідка використовує цілий ряд іноземних громадян. Це не лише шпигунство за Заходом і відстеження поставок зброї в Україну, але й посилення тиску на російських вигнанців і опонентів путінського режиму, які втекли за кордон з початком війни. Докази такої діяльності з'являються звідусіль – від Грузії і Сербії до країн НАТО, таких як Болгарія і Польща. На початку 2023 року, наприклад, британська влада заарештувала п'ятьох болгар, яких звинуватили у шпигунстві на користь росії, зокрема у спробі стежити за російськими вигнанцями в Лондоні.

Водночас російські шпигунські служби, схоже, також змінили свою орієнтацію. Автори нагадують, що до війни існував розподіл праці між трьома основними розвідувальними службами – СЗР (зовнішня розвідка), ГРУ (військова розвідка) і ФСБ (внутрішня безпека). У минулому вважалося, що СЗР переважно займалася політичним і промисловим шпигунством, а ГРУ – військовими питаннями, тоді як ФСБ була зосереджена на самій росії, використовуючи свою зовнішню розвідку переважно для проведення операцій проти росіян за кордоном і для утримання при владі дружніх режимів у сусідніх країнах. Зараз ці відмінності вже не такі чіткі: всі три відомства глибоко залучені у війну в Україні, і всі три активно вербують нових агентів серед недавніх російських вигнанців за кордоном.

Повернення московського шпигунського апарату має значні наслідки для Заходу в його зусиллях протистояти російському втручанню і російським розвідувальним операціям. Якщо останні свідчення є правильними, зауважують Солдатов та Бороган, російська розвідувальна діяльність в Європі та інших регіонах може становити значно більшу загрозу, ніж припускали на ранніх етапах війни. Водночас ці зміни дають уявлення про власний режим путіна воєнного часу і про те, якою мірою він дедалі більше перебудовує російські шпигунські служби за старими моделями радянських десятиліть. путін не лише намагається компенсувати поразку радянського КДБ у протистоянні із Заходом наприкінці ХХ століття. Він також намагається відновити славу сталінської грізної спецслужби, яка досягла значних успіхів у боротьбі із Заходом протягом десятиліть від більшовицької революції до Другої світової війни.

Столітня війна. Наразі російські спецслужби перегрупувалися і знайшли нову мету

Як йдеться у публікації, до початку повномасштабної війни росії в Україні у 2022 році розвідувальні служби країни виглядали досить слабкими. Вони тривалий час страждали від міжвідомчих чвар і боротьби за владу, а також від розпаду довіри між генералітетом і рядовим складом, що призводило до значних затримок і збоїв в отриманні інформації з місць на вищий рівень. російські розвідувальні операції, тим часом, дедалі частіше стають відомими головним чином через свою недбалість, як у випадках з отруєннями колишнього російського військового Сєргєя Скріпаля у Великій Британії 2018 року та опозиційного лідера Алєксєя Навального 2020-го. Коротко кажучи, російські шпигунські служби, схоже, втратили значну частину свого колишнього блиску, і ця проблема вирвалася назовні з прикрою помилкою, допущеною під час планування російського вторгнення в Україну.

"Але коли війна в Україні пішла на другий рік, російські спецслужби перегрупувалися і знайшли нову мету. Замість того, щоб зациклюватися на своїх помилках і ставити питання, чому вони не змогли передбачити український опір під час початкового вторгнення, вони рухаються далі, черпаючи нові сили в тому, що витримують конфронтацію з усім Заходом. Вони не лише посилили свою активність у Європі та сусідніх країнах. ФСБ також активізувала свої зусилля з протидії українським операціям на російській землі. Те, що путін не здійснив жодних радикальних змін у спецслужбах, незважаючи на катастрофу 2022 року, розглядається як чеснота: з буремних 1990-х років як серед керівництва розвідки, так і серед рядових співробітників широко поширена думка, що будь-яка спроба реформувати спецслужби послабить їхні спроможності", – пишуть експерти.

В основі цієї нової діяльності, однак, також лежить більш масштабна мета: активізація загальної розвідувальної війни росії проти Заходу. Автори статті вважають, що ця війна для основних російських відомств сягає корінням перших років радянської епохи. На думку російських розвідників, війна в Україні розпочала третій раунд великої шпигунської війни, яка триває з 1917 року.

"Перший раунд цієї боротьби, в якому перші радянські оперативники протистояли насамперед своїм британським колегам, розпочався невдовзі після більшовицької революції. У цьому початковому конфлікті радянські агенти успішно скомпрометували будь-яку можливість розпалювання опору більшовицькому режиму з-за кордону. Вони зробили це, провівши масштабну і дуже успішну операцію під чужим прапором під кодовою назвою "Довіра", в рамках якої вони заманювали політично активних російських емігрантів, а також британських шпигунів до Радянського Союзу, щоб допомогти фальшивій антибільшовицькій організації. Цих антирадянських активістів у такий спосіб виявляли і вбивали. Конфлікт досяг свого піку під час Другої світової війни, коли російські шпигуни успішно проникли у британську розвідку, а у США отримали доступ до Мангеттенського проєкту і викрали секрети атомної бомби. Загалом, радянські чиновники вважали, що вони виграли цей перший раунд із Заходом", – йдеться у матеріалі.

Другий раунд війни розвідок, як зазначають експерти, закінчився для москви не так добре. Під час Холодної війни КДБ не зміг врятувати радянський режим, який він присягався захищати. Потім, на початку 1990-х, комітет було майже зруйноване після того, як його розділили і розчленували. Цей крах залишив тривалі шрами у путіна, який став його безпосереднім свідком, і його еліти безпеки, яка намагалася відновити російську державу, що втратила колишню міць. (Зрештою, путін побудував ФСБ на фундаменті колишнього КДБ).

"Зараз, з початком нового великого конфлікту із Заходом, російські спецслужби намагаються виправити регрес, який стався наприкінці Холодної війни. І вони відчувають нову можливість, розглядаючи війну в Україні як перший залп у третьому раунді розвідувальної війни. Відчуття спадкоємності з радянськими попередниками навіть набуло видимої форми в росії: у вересні голова російської зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін урочисто відкрив новий пам'ятник засновнику радянської таємної поліції у дворі московської штаб-квартири СВР. А в листопаді ФСБ посилила цей меседж, відзначивши 100-річчя ОГПУ, радянської таємної поліції, і підкресливши роль ОГПУ в розгромі політичних емігрантських організацій", – пишуть Андрєй Солдатов та Іріна Бороган.

Вони наголошують, що спадкоємність виходить далеко за рамки святкування ранніх радянських подвигів. Напередодні війни і після її початку путін активно використовував колишніх генералів КДБ, які поділяють його прагнення помститися за приниження, спричинене розпадом Радянського Союзу. Ніколай Грібін, який у 1980-х роках був заступником керівника закордонних дезінформаційних операцій у відділі зовнішньої розвідки КДБ, відіграє провідну роль у новому російському аналітичному центрі, відкритому 2021 року, – Національному науково-дослідному інституті розвитку комунікацій. Його завдання – формувати прокремлівську думку в сусідніх із росією країнах, з особливим акцентом на білорусі. (Сам Грібін написав кілька дослідницьких звітів про громадську думку в білорусі). У 1980-х роках Алєксандр Міхайлов служив у сумнозвісному П'ятому управлінні КДБ – підрозділі, на який покладалося завдання викорінювати ідеологічну підривну діяльність, зокрема дисидентів, музикантів і церковних лідерів, а в 1990-х роках проводив дезінформаційні операції для ФСБ. З осені 2021 року, за кілька місяців до вторгнення, Міхайлов був неофіційним рупором ФСБ у російських ЗМІ, просуваючи точку зору відомства на події в Україні. За версією російської розвідки, війна – це протистояння США та Європи проти росії, а українці виступають лише маріонетками своїх західних шпигунів.

"Разом із путіним, російські спецслужби також винесли деякі важливі уроки з попередніх радянських розвідувальних війн. Оскільки війна в Україні зіштовхнула росію безпосередньо із Заходом, вона змусила кремль і його спецслужби переосмислити кілька важливих питань національної безпеки, які не були предметом ретельного вивчення з 1991 року. Наприклад, постало питання про кордони росії і про те, чи варто їх закривати. кремль вирішив не робити цього, і це пішло на користь спецслужбам, які можуть використати новий виїзд російських громадян до Європи та інших сусідніх країн, щоб компенсувати висилку російських дипломатів з європейських столиць. путін чітко поставив собі за мету уникнути помилок часів Холодної війни, коли Радянський Союз суттєво обмежував транскордонне пересування людей, що заважало радянській розвідці", – констатують автори.

Солдатов і Бороган наголошують, що перед кремлем стояла ще одна нагальна проблема: як забезпечити дисципліну в лавах. путін міг би піти шляхом Сталіна, розпочавши масштабні чистки та масові репресії. Але він, схоже, зрозумів, що ці заходи в кінцевому підсумку обернулися проти Радянського Союзу. путін розуміє, що нагнітання страху є корисним інструментом, але відверті чистки можуть зашкодити спецслужбам – як це сталося в 1930-х роках, коли радянська зовнішня розвідка втратила своїх найталановитіших агентів. Так, керівника зовнішньої розвідки ФСБ Сєргєя Бєсєду спочатку затримали і тримали під вартою без зв'язку зі зовнішнім світом після перших катастрофічних днів вторгнення в Україну. Але через кілька тижнів він був відновлений на посаді, а ширші чистки у військовій розвідці та ФСБ, яких багато хто очікував після заколоту Прігожина, так і не відбулися.

"Загалом, путін застосував гнучкий, прагматичний підхід до своїх спецслужб, балансуючи між постійним страхом перед чистками і заохоченням агентств до більш інноваційного підходу у відновленні позицій на Заході. Одним із результатів, схоже, стало помітне зростання кількості більш амбітних закордонних операцій за останній рік, включно з ймовірними диверсійними операціями, а також втечею російського агента в Італії та активізацію зусиль із вербування в кількох країнах НАТО, як це видно на прикладі співробітника німецької розвідувальної служби BND, який був заарештований у грудні 2022 року за звинуваченням у передачі надсекретної інформації російському уряду і зараз перебуває на лаві підсудних за звинуваченням у державній зраді", – пишуть експерти.

Стратегічне використання ідеології. Та проблема контролю

"Інсценуючи своє повернення, російські спецслужби також засвоїли ще один важливий урок радянських років: стратегічне використання ідеології. У 1930-х роках москва змогла залучити багатьох західних людей на бік радянської справи, націлюючи свої аргументи на недоліки Заходу, а не просуваючи марксистську доктрину. У той час радянські агенти зрозуміли, що їм не потрібно продавати повноцінну комуністичну ідеологію; натомість вони могли зобразити Радянський Союз як альтернативу західному імперіалізму, наголошуючи на подвійних стандартах і лицемірстві Заходу та пропонуючи на противагу лідера, який протистоїть глобальним державам. Ці ідеї – це саме те, що російські спецслужби тепер можуть нав'язувати потенційним союзникам і новобранцям у новій інформаційній війні росії із Заходом", – йдеться у статті.

На думку авторів, у той час як росія готується вступити в третій рік війни, її спецслужби знають, що кремль підтримує їх і поділяє їхню параною та упередження. Ця реальність свідчить про те, що шпигунські служби можуть розраховувати на захист Кремля. Але це не означає, що сам путін є більш захищеним при владі.

Аналітики констатують, що більшу частину останніх 20-ти років путін боровся з проблемою, як контролювати свою систему безпеки і розвідки, розкидану по всій величезній країні і за кордоном. На початку 2000-х років він зруйнував концепцію колишнього президента Боріса Єльцина про конкуруючі шпигунські служби, зробивши ФСБ головним відомством. Після анексії Криму росією в 2014 році путін спробував приструнити свої розвідувальні сили, відправивши кількох офіцерів середньої ланки до в'язниці за звинуваченнями в корупції. Але це не призвело до посилення контролю кремля над спецслужбами. Зараз, у зв'язку з війною в Україні, путін намагається уникнути помилок минулого і зберегти лояльність своїх спецслужб. Йому також вдалося зробити їх сильнішими, аніж у будь-який попередній момент війни.

"Але незрозуміло, чи покращило це його контроль над ними. І поки що путін не зробив нічого, щоб вирішити цю проблему: він не бажає повторювати помилки Сталіна, який проводив чистку своїх органів у промислових масштабах, але очільник кремля також розуміє, що на відміну від радянських років, коли Комуністична партія контролювала КДБ, у нього мало інших способів приборкати їх. Якщо справи у росії на війні почнуть йти погано, ця одностороння динаміка може означати, що путінські шпигуни не поспішатимуть його рятувати", – завершують свою статтю Андрєй Солдатов та Іріна Бороган.

Джерело: Foreign Affairs