Позаштатні співробітники Центру аналізу європейської політики, колишні російські журналісти-розслідувачі та співзасновники сайту Agentura.ru Андрєй Солдатов та Іріна Бороган у своїй колонці на сторінках CEPA розповідають про розбудовану систему контролю путіним над економікою та корупцією в росії на прикладі нещодавнього корупційного скандалу у ФСБ за участю "еліти". Скандал ілюструє маловідому правду про росію: спецслужби побудовані на глибокій недовірі до простих людей.

Коли трьох співробітників ФСБ у москві заарештували за звинуваченням в отриманні хабарів на суму понад 5 мільярдів рублів (55,2 мільйона доларів), це навряд чи стало великою несподіванкою. Назва управління, до складу якого входили всі троє офіцерів, говорить про те, що такий скандал приречений на повторення.

Всі троє були співробітниками Управління "М" ФСБ (яке покликане боротися з корупцією в МВС, МНС і Мін'юсті). Вони брали участь у розслідуванні проти найбільшого в країні дистриб'ютора електроніки "Мерліон" і вирішили вимагати гроші у компанії, пообіцявши закрити справу.

Ця справа є найбільшим скандалом, який торкнувся ФСБ з 2019 року, коли троє співробітників підрозділу банківського нагляду спецслужби, відомого як Управління "К", були ув'язнені за звинуваченнями в корупції та вимаганні після того, як в їхніх будинках і будинках їхніх батьків було знайдено 199 мільйонів доларів готівкою.

Тепер настала черга Управління "М".

Трьох оперативників ФСБ звинувачують у тому, що вони діяли спільно з високопоставленим співробітником Слідчого комітету, який здійснює нагляд за кримінальним переслідуванням. Обвинуваченим є Сєргєй Ромадановскій, член російсько-радянської еліти безпеки.

Його батько – Константін Ромадановскій, високопоставлений офіцер КДБ, а потім ФСБ, близький до путіна. Його остання посада – міністр міграції. На певному етапі своєї кар'єри Ромадановскій-старший також керував антикорупційною діяльністю в МВС і ФСБ.

Отже, це просто випадкові події чи є якась закономірність? Закономірність дійсно є.

Це риси путінського режиму, які постійно повторюються. І вони майже неминучі, оскільки беруть свій початок у радянській культурі управління, яка все ще визначає управління росією.

Ленінська партія мріяла про революцію в Німеччині, а не у відсталій росії. У грандіозному глобальному плані більшовиків росії відводилася роль плацдарму світової революції.

Робочою мовою Комінтерну – всесвітнього руху Комуністичного Інтернаціоналу зі штаб-квартирою у москві – була німецька, а не російська. Що ж до росіян, то більшовики ніколи не ставилися до них з великою пошаною: для ленінського натовпу неосвічені російські селяни ніколи не могли конкурувати з передовим німецьким пролетаріатом. А це означало, що росіянам не можна довіряти нічого.

Більшовицьке презирство і недовіра до російського народу ніколи не зникали. Радянські чиновники завжди ставилися до людей, якими вони керували, з певною зневагою.

Вони не вірили в добру волю народу: вони були твердо переконані, що будь-який російський громадянин будь-якої миті може спонтанно збожеволіти або напитися, розтрощити обладнання на робочому місці, або випадково зв'язатися з небезпечним іноземцем і розголосити державну таємницю. Люди були ненадійними, а отже, їх потрібно було тримати під жорстким контролем.

Але як зробити цей контроль ефективним? Більшовики швидко з'ясували, що найкращим методом є страх. Система нескінченного залякування, в арсеналі якої було все – від широкомасштабного шпигунства за населенням до масових вбивств. У наступні десятиліття метод контролю через залякування – залишався незмінним. Змінювалися лише інструменти – від масових репресій до більш витончених підходів, прийнятих КДБ.

Методи КДБ ґрунтувалися на припущенні, що наляканому російському народу потрібно лише нагадати, що може статися з пересічними громадянами за радянської влади (сталінські чистки стали в нагоді як приклад), щоб змусити його чи її дотримуватися правил. Для цього найкраще підходила повсюдна присутність агентів КДБ як контролерів суспільства.

Звичайно, такий підхід ніколи не працював належним чином: Радянський Союз славився широкомасштабною корупцією, коли крадіжка на підприємстві, де ти працював, навіть не вважалася злочином серед пересічних громадян. Тому популярне у 1960-1980-х роках прислів'я: "Ти у себе на підприємстві господар, а не гість, тож не соромся красти кожен цвях".

путін щиро прийняв радянський підхід, коли прийшов до влади. З першого дня він був твердо переконаний, що всюдисуща ФСБ забезпечить йому бажаний контроль.

Параноя радянських часів щодо західних шпигунів, які планують зруйнувати радянські заводи, стала в нагоді. Коли путін був директором ФСБ, він масово розширив відділи, покликані контролювати різні сфери економіки та суспільства і, нібито, ловити зрадників, які працюють на знищення росії.

Їм дали химерні назви на кшталт Управління контррозвідувального забезпечення промислових підприємств (Управління "П"); Управління контррозвідувального забезпечення транспорту (Управління "Т"); Управління контррозвідувального забезпечення фінансової системи (Управління "К"); Управління контррозвідувального забезпечення МВС, МНС і Мін'юсту (Управління "М").

Насправді робота цих управлінь ФСБ ніколи не полягала в тому, щоб ловити іноземних шпигунів, а в тому, щоб контролювати і наглядати, бути очима і вухами путіна на важливих підприємствах або в міністерствах. Співробітники вищезгаданих управлінь були призначені в організації по всій країні – від міністерства в москві до компаній на Далекому Сході.

Це, звичайно, створювало свої проблеми. Поки населення було спокійним, система створила клас людей (майже всі вони були чоловіками) з майже необмеженою владою, які, по суті, мали завдання збирати компрометуючі матеріали на об'єкт, який їм доручили контролювати.

Не дивно, що ця згубна система стала інкубатором для приголомшливого рівня зловживань; найбільш корумповані співробітники ФСБ походили з вищезгаданих управлінь.

путінська система контролю, заснована на всюдисущій ФСБ, повністю провалилася. Занадто велика частина його нового дворянства прогнила від хабарництва. Нібито сталевоокі державні оперативники відволіклися на безконтрольну владу і можливості для самозбагачення.

Подібно до Бурбонів дореволюційної Франції, режим має силу, щоб продовжувати, але йому бракує мудрості, щоб вчитися на своїх помилках.

Джерело: CEPA