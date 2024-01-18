Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк

Не лише західні експерти у провідних світових ЗМІ звертають увагу американських очільників на їхню безпорадність у допомозі Україні. Голова правління Центру оборонних стратегій і почесний член Атлантичної ради, а у 2019-2020 роках міністр оборони України Андрій Загороднюк на сторінках відомого аналітичного видання Foreign Affairs намагається достукатися до західних посадовців та політиків та переконати, що Україна може виграти війну проти росії, якщо вона діятиме асиметричними методами. Україна неодноразово довела це протягом двох років війни. Але їй потрібна належна і вчасна допомога Заходу, інакше підбадьорений нерішучістю союзників Кремль може піти ще далі.

Для України повномасштабна війна проти росії є надзвичайно складною. Протягом першого року війни, росія завдала Україні величезних втрат, а Київ зміг звільнити лише приблизно половину всієї території, яку росіяни встигли загарбати під час повномасштабного вторгнення. Втім, росія продовжувала обстрілювати українські міста, включно зі столицею, ракетами, а мільйони українців були змушені терпіти російську окупацію, – пише ексміністр оборони України Андрій Загороднюк у Foreign Affairs.

Протягом другого року війни Україна відбивала російський наступ на Сході, проводила операції в Чорному морі та Криму, а також проводила наземний контрнаступ, який застопорився і не зміг перерізати сухопутні шляхи росії до Криму. До кінця року, – зазначає автор, – Київ перейшов до активної оборони на більшій частині 160-кілометрової лінії фронту, відбиваючи російські наступальні дії. На фронті досі тривають активні бойові дії, і Україна отримала свою частку тактичних перемог. Але не важко зрозуміти, чому в листопаді український головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна зайшла в глухий кут.

В результаті цієї боротьби дедалі більше західних аналітиків і чиновників висловлюють думку, що Україна навряд чи зможе досягти значних успіхів, не кажучи вже про повну перемогу, у найближчі місяці. Вони кажуть, що Україні слід, натомість, прагнути до врегулювання конфлікту з росією шляхом переговорів. Проте, – переконує читачів Foreign Affairs Андрій Загороднюк, – такий песимізм є безпідставним. Незважаючи на нещодавні невдачі, Україна все ще може перемогти, вигнавши російські війська з окупованих територій.

На думку автора, для цього Україні потрібно виграти технологічну і виробничу гонку за створення ключових нових систем озброєнь у цій війні, а не просто конкурувати у традиційних застарілих системах, таких як артилерія і танки. Наприклад, Україна використовує невеликі портативні дрони для збереження власних боєприпасів і знищення дорогих російських систем озброєнь. Вона досягла величезного успіху проти росії в Чорному морі завдяки іншим нетрадиційним тактикам.

Експерт переконаний, що розширюючи і посилюючи такий асиметричний підхід, українські війська можуть серйозно дезорганізувати і послабити російські війська на всій території України, зрештою, змусивши Москву відступити. Війна проти росії – це, зрештою, технологічна битва, де безпілотники борються з бронетехнікою і охороняють мінні поля, а високоточна зброя повинна протистояти складним системам радіоелектронної боротьби. Якщо Україна зможе отримати ці системи, а також основні вогневі платформи великої дальності, ракети і літаки F-16, вона отримає конкурентну перевагу. Однак, вважає Андрій Загороднюк, Україна не може перемогти, просто намагаючись симетрично перевершити росію в озброєнні.

Він наголошує, що США і Європі слід припинити говорити про переговори, які ніколи не були життєздатним способом завершення конфлікту. Натомість, вони повинні почати виконувати свою обіцянку, як висловився міністр оборони США Ллойд Остін у квітні 2022 року, "перевернути небо і землю", щоб допомогти Україні. В іншому випадку, росія продовжить тероризувати українців ракетними ударами і відключеннями електроенергії. Вона неминуче здобуде більше перемог на полі бою. І тим самим принизить Захід, який так багато вклав у порятунок Києва.

Нестандартний підхід. Союзники мають припинити самостримуватися

Українці визнали, – зауважує Андрій Загороднюк, – що перемога над росією буде величезним викликом. Вони усвідомлюють, що перемога вимагає не лише відданості та жертв, але й ретельного планування, спрямованого на використання слабких місць Москви. Немає сенсу намагатися боротися з росією, перевершивши її там, де вона найсильніша. Або іншими словами, намагатися зрівнятися з її величезним військово-промисловим комплексом, хоча й застарілим. Її населення втричі більше за українське, а економіка більш ніж вдесятеро більша за українську. Український експерт також нагадує, що санкції не змогли поставити російську економіку на коліна.

На жаль, – зауважує Андрій Загороднюк, – поки що Москві вдалося перетворити війну в битву на виснаження, де вона може компенсувати брак технологій, кидаючи в бій велику кількість людей і озброюючи їх старою зброєю. Він впевнений, що їй частково вдалося це зробити, маніпулюючи Вашингтоном. Хоча США зарекомендували себе лідером західної коаліції на підтримку України, росія швидко зрозуміла, що Вашингтон надто боїться ескалації, щоб повноцінно допомагати Україні. Москва успішно зіграла на цьому страху, щоб США надали Україні зброю набагато пізніше, ніж мали б це зробити. Деякі американські системи так і не були надані, або були надані в мізерних кількостях. Водночас росія активно інвестувала в інноваційні технології – такі як радіоелектронна боротьба, протиповітряна оборона і нові безпілотники.

Україна та її західні союзники, – вважає автор, – повинні позбавити росію можливості грати у свою гру. Союзники мають припинити самостримуватися і надати значно більшу кількість звичайних озброєнь, а також інноваційних видів техніки. Технології та ресурси Заходу і прагнення України до перемоги все ще на порядок перевищують російські. Як наслідок, ця коаліція може і повинна перемогти.

росія компенсує свої недоліки, випромінюючи впевненість, але Захід повинен навчитися не сприймати заяви Кремля за чисту монету, – переконаний Андрій Загороднюк. Об'єктивно, у Москви не так багато причин для оптимізму. Україна, можливо, не виграє війну зараз, але і росія не виграє. Незважаючи на величезні втрати в боєприпасах, техніці та особовому складі, перемоги росії за останні місяці були дуже незначними. З початку війни Україна завдала їй втрат, що дорівнюють 90% усіх військ, які росія мала на початку вторгнення 2022 року. І, незважаючи на мобілізовану економіку і нарощування виробництва, росія виробляє зброї менше, ніж їй потрібно.

Якщо ця тенденція збережеться, і Україна продовжить отримувати обіцяну Заходом допомогу, росія не зможе виконати жодного зі своїх планів – особливо з огляду на сильні сторони України. Попри нещодавні невдачі, українська армія залишається грізною бойовою силою. Вона досягла успіху в бою, визначивши й використавши слабкі місця в структурі сил і оперативних планах Москви, а також використавши географію, час і нетрадиційні технології на свою користь.

Наприклад, українська збройова промисловість допомогла нівелювати перевагу росії в запасах озброєнь, використовуючи ручні дрони для точного визначення цілей для артилерії, що дозволило зменшити кількість боєприпасів, які доводиться витрачати українським солдатам. Дрони, багато з яких коштують від кількох сотень до десятків тисяч доларів, також можуть нести вибухівку, що дозволяє їм знищувати сучасну російську зброю, таку як артилерія, радари, бронемашини і ракетні пускові установки.

Військові дії України в Чорному морі у 2023 році є ще одним прикладом того, як країна може перемагати, використовуючи асиметричні методи та завдаючи ударів в глибину. Андрій Загороднюк нагадує, що до вторгнення ніхто не вважав, що у Києва є шанси протистояти Москві на воді: росія мала значну кількість великих військових кораблів у Чорному морі, тоді як Україна фактично не мала жодного. Але Україна використовувала надводні безпілотники, артилерію, вітчизняні сили спеціальних операцій, а згодом і західні ракети для успішних атак на російський флот.

Сьогодні Україна значною мірою нейтралізувала російський флот. Її кораблі фактично відступили на сотні миль від українських берегів. Єдиною українською територією, яку росія захопила за допомогою військово-морської сили, був острів Зміїний у лютому 2022 року. Вона втратила цей клаптик землі через чотири місяці, коли Україна, використовуючи комбінацію берегової артилерії та вітчизняних наземних артилерійських систем ліквідувала російські позиції на острові. Військово-морські дії України були настільки успішними, що комерційні судна тепер можуть швартуватися і ходити навколо найважливішого порту України без російського втручання. Експерт нагадує західним читачам, що росія більше не може безпечно відправляти свої військові кораблі з Криму.

На крок попереду. Київ повинен постійно впроваджувати інновації

Щоб перемогти у війні, на думку Андрія Загороднюка, Україна і союзники повинні винести уроки зі своїх нелінійних успіхів на суші і на морі. Країна повинна мати технології, необхідні для знищення російських укріплених позицій, а також обладнання для перешкоджання російським безпілотникам. Це здебільшого зводиться до вогневих засобів дальньої дії, в тому числі боєприпасів, ракет, авіації, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Якщо Захід не може надати Україні таку зброю, вважає експерт, він може допомогти українцям її створити.

Автор переконаний, що Україна використовуватиме асиметричні методи так, щоб постійно дивувати росію. Для того, щоб креативна військова стратегія спрацювала, Київ повинен відновити технологічну перевагу. План контрнаступу серйозно недооцінював зростаючу роль малих дронів у сучасній війні. Один з ключових уроків 2023 року полягає в тому, що союзники України не можуть ігнорувати швидкозмінний технологічний ландшафт війни, зокрема, важливість FPV-дронів. Автономна та дистанційно керована зброя відкриває нову главу в історії війни і є результатом глибоких ціннісних інновацій. Вони зробили неактуальними багато традиційних підходів і доктрин.

Москва добре вміє масштабувати успішні винаходи, в тому числі FPV-дрони, і тому Київ повинен постійно впроваджувати інновації, щоб повернути собі перевагу. І Україна має все необхідне для цього: бюрократія та економіка країни з її сотнями оборонних стартапів набагато гнучкіші та інноваційніші, ніж у росії, які базуються на жорсткій вертикальній системі. Наприклад, нещодавня українська ініціатива заохочує громадян збирати прості дрони в домашніх умовах, щоб різко збільшити обсяги виробництва.

Нарешті, Київ повинен продовжувати використовувати великі системи звичайних озброєнь для реалізації комплексних оперативних концепцій. Західні можливості, такі як високомобільні артилерійські ракети (HIMARS) та армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS), засоби протиповітряної оборони та самохідні артилерійські установки, не мають аналогів у росії, і тому Україна може використовувати їх на свою користь. Винищувачі американського виробництва, за умови, що вони будуть оснащені відповідно до сучасних специфікацій, будуть особливо важливими для перемоги Києва, допомагаючи Україні встановити перевагу в повітрі в майбутніх контрнаступальних операціях.

Ціна поразки. Захід повинен відмовитися від фантазій

Щоб продовжити боротьбу проти російського вторгнення, Україна потребуватиме постійної підтримки Заходу, – наголошує Андрій Загороднюк. На додаток до надання більшої кількості ракет дальнього радіусу дії, винищувачів та іншого сучасного озброєння, країни НАТО повинні також взяти на себе зобов'язання щодо спільної розробки і виробництва озброєнь з Україною, особливо безпілотних засобів і ракет, оскільки розвиток війни робить багато попередніх моделей неконкурентоспроможними. Масштабування має значення, тому союзники України також повинні підтримувати її промислові проєкти і допомагати їй нарощувати виробництво.

На жаль, незважаючи на екзистенційні ставки, американська допомога Україні зменшується. Якщо так триватиме й надалі, росія вироблятиме більше систем, ніж втрачатиме, здобуваючи перевагу та окуповуватиме більшу територію. Україна, можливо, здатна впроваджувати інновації краще, ніж росія, але вона не зможе перемогти її лише за рахунок дотепності та креативності. Україна не має наміру капітулювати за жодного сценарію. Але тривала війна, яка дедалі більше обтяжує українську армію, суспільство та економіку, матиме катастрофічні наслідки.

Для Заходу, на думку автора, такий сценарій був би руйнівним і небезпечним. НАТО буде принижено, адже після того, як воно витратило сотні мільярдів доларів на підтримку України, російська кампанія не зазнала однозначного провалу. Навіть якщо лінії фронту залишаться там, де вони є зараз, і Україна постійно стримуватиме російські війська, росія відбере більше території. Решті світу буде продемонстровано, що навіть найпотужніший у світі альянс не може допомогти хоробрій великій державі захистити свої кордони. Інші країни, в тому числі Китай, можуть відчути спокусу розпочати власні експансіоністські атаки. Сама Москва може вирішити розширити свою імперію ще далі, напавши на члена НАТО, наприклад, на Польщу, втягнувши країни альянсу в пряме бойове зіткнення.

Андрій Загороднюк переконує західного читача, що за такого сценарію росії не знадобиться велика війна із Заходом для просування свого порядку денного. Вона зможе досягти успіху, скориставшись страхом НАТО перед ескалацією і прямим конфліктом. Довівши, що Захід не буде відстоювати свою стратегічну позицію, росія може підірвати архітектуру безпеки блоку, постійно кидаючи виклик західним країнам, а потім погоджуючись на збереження крихкого статус-кво, але лише за умови значних поступок на користь росії. Зрештою, звичайно, такий статус-кво більше не буде вигідним для Заходу.

Лідери НАТО знають це. Уряд США, зокрема, неодноразово робив заяви, в яких пояснював, чому Захід повинен підтримати Україну, наголошуючи на прецедентності та історичному значенні конфлікту. Проте, незважаючи на цю риторику, уряд США не надає достатньо ресурсів для перемоги.

Це має змінитися. Експерт вкотре наголошує, що Захід повинен відмовитися від фантазій про те, що переговори можуть покласти край конфлікту, і натомість продовжувати працювати над тим, щоб допомогти Україні. Він повинен усвідомити, що путін має намір знищити Україну, і тому він буде воювати доти, доки його армія не зазнає фізичної поразки, розглядаючи будь-яке припинення вогню лише як шанс переозброїтися для більш рішучої атаки в майбутньому. Насправді, прихильна до переговорів риторика вже підбадьорює Москву.

Війна в Україні, можливо, просувається набагато повільніше, зазначає експерт, ніж раніше, але Захід повинен пам'ятати, що історія сповнена затяжних конфліктів – багато воєн тривають роками, щоб завершитися перемогою. Ніщо, що відбувається сьогодні на полі бою, не виправдовує стратегічну слабкість або відчай. Присутність росії в Україні, її мобілізаційний потенціал і промислова база є великими, але обмеженими. Україна має непохитну рішучість перемогти. Якщо Київ отримає підтримку об'єднаної західної економіки і навіть частку об'єднаних оборонних бюджетів Заходу, він буде цілком здатний досягти успіху. За цих обставин перемога – це не питання можливості. Натомість це питання правильної стратегії і політики. І, перш за все, це питання вибору, – завершує статтю Андрій Загороднюк.

Джерело: Foreign Affairs